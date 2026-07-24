Chatfishing: la nueva forma de engañar en las aplicaciones de citas con ChatGPT

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Las aplicaciones de citas llevan años obligándonos a resumir nuestra personalidad en unas cuantas fotografías, una descripción ingeniosa y varios mensajes capaces de mantener la atención de alguien que probablemente está hablando con otras diez personas.

Ahora, la inteligencia artificial ha añadido una nueva capa a ese juego: ya no siempre sabemos si estamos conociendo a una persona o la versión optimizada que un chatbot ha construido para ella.

Este fenómeno ha recibido el nombre de chatfishing. El término describe el uso de herramientas como ChatGPT para redactar mensajes, interpretar conversaciones, elegir respuestas e incluso asumir prácticamente toda la comunicación sentimental. No es exactamente lo mismo que el catfishing tradicional, pero puede generar una sensación de engaño muy parecida cuando la personalidad digital desaparece al llegar la primera cita.

Qué es el chatfishing y por qué se habla tanto de él

El chatfishing ocurre cuando una persona utiliza inteligencia artificial para presentarse en una aplicación de citas de una forma que no coincide completamente con su personalidad real. Puede consistir en pedir una frase para romper el hielo, pero también en delegar conversaciones completas a un chatbot para parecer más divertido, atento, empático o emocionalmente inteligente.

La diferencia entre una ayuda puntual y una identidad artificial no siempre está clara. Corregir una falta de ortografía no parece especialmente problemático, mientras que permitir que una IA responda durante semanas en nombre del usuario crea una conexión basada en habilidades, conocimientos y emociones que quizá esa persona no posee.

El catfishing ya no consiste solamente en utilizar fotografías falsas

Durante años, el catfishing se ha relacionado principalmente con perfiles que empleaban imágenes ajenas, edades falsas o historias inventadas. La inteligencia artificial permite ahora fabricar algo más difícil de verificar: una personalidad digital diseñada para resultar irresistible a una persona concreta.

El perfil puede pertenecer a alguien real y las fotografías pueden ser auténticas. Sin embargo, el tono de los mensajes, las bromas, las preguntas profundas y las muestras de empatía pueden proceder de un modelo de lenguaje que analiza lo que la otra persona desea escuchar.

Uno de los indicios más claros del chatfishing surge cuando la química de los mensajes desaparece por completo cara a cara. Alguien que parecía rápido, ingenioso y profundamente interesado puede mostrarse distante, poco comunicativo o incapaz de recordar asuntos tratados durante días.

Esa diferencia no siempre demuestra que haya intervenido una inteligencia artificial, ya que los nervios también pueden influir. El problema aparece cuando la personalidad presencial mantiene poco o ningún parecido con la identidad que se había construido en el chat.

Por qué las aplicaciones de citas son el terreno perfecto

Las plataformas de citas conceden una enorme importancia a la comunicación escrita. Antes de encontrarse, dos personas pueden pasar días o semanas intercambiando mensajes, compartiendo gustos, hablando de relaciones anteriores y explicando qué esperan del futuro.

En ese entorno, escribir bien ofrece una ventaja evidente. La IA permite convertir respuestas corrientes en mensajes aparentemente reflexivos, divertidos y personalizados, algo especialmente tentador cuando cada conversación compite con decenas de perfiles y puede desaparecer después de dos frases.

Mantener varias conversaciones puede terminar pareciéndose más a un trabajo que a una experiencia romántica. Hay que revisar perfiles, recordar detalles, pensar respuestas originales y evitar que el diálogo pierda ritmo, aunque muchas de esas interacciones nunca terminen en una cita.

Para algunos usuarios, recurrir a un chatbot es una manera de ahorrar tiempo y reducir el esfuerzo emocional. En lugar de invertir varios minutos en cada respuesta, pueden pedir a la IA que prepare un mensaje atractivo en segundos y continuar deslizando perfiles.

Desde mejorar una frase hasta delegar toda la conversación

No todos los usuarios emplean la inteligencia artificial de la misma manera. Algunas personas escriben su propio mensaje y piden que sea más corto, amable o claro. Otras solicitan varias respuestas y seleccionan la que mejor representa lo que realmente querían decir.

El chatfishing más extremo comienza cuando el usuario copia sistemáticamente los mensajes recibidos, los introduce en ChatGPT y envía las respuestas generadas sin apenas modificarlas. En ese momento, la otra persona ya no está conversando directamente con su posible pareja, sino con un intermediario algorítmico.

Los modelos de lenguaje son especialmente buenos generando preguntas abiertas sobre emociones, valores, relaciones o experiencias personales. Pueden preguntar por estilos de apego, lenguajes del amor, planes de futuro o aprendizajes obtenidos tras una ruptura.

Estas preguntas suelen generar una sensación de intimidad acelerada. La persona que responde puede creer que está ante alguien extraordinariamente sensible e interesado, cuando en realidad el chatbot está utilizando patrones conversacionales diseñados para mantener el diálogo y obtener más información.

El peligro de crear a la pareja aparentemente perfecta

Una IA puede analizar las respuestas de una persona y adaptar el tono de los mensajes a sus gustos. Si alguien habla de viajes, el chatbot puede introducir bromas sobre destinos exóticos. Si menciona una afición concreta, puede utilizarla para generar cumplidos o sugerir planes relacionados.

El resultado puede parecer sorprendentemente preciso. La víctima del chatfishing siente que ha encontrado a alguien que comparte sus intereses, comprende sus emociones y siempre encuentra las palabras adecuadas. En realidad, puede estar recibiendo un reflejo artificial de sus propias preferencias.

Utilizar tecnología para comunicarnos no es algo nuevo. Los correctores ortográficos, las respuestas automáticas y las sugerencias de teclado llevan años modificando nuestros mensajes. La cuestión es determinar en qué momento una herramienta deja de ayudarnos y comienza a sustituirnos.

Pedir a una IA que ordene una idea mal expresada no equivale necesariamente a inventar una personalidad. Sin embargo, ocultar que todas las bromas, preguntas y respuestas emocionales proceden de un chatbot puede provocar que la otra persona tome decisiones afectivas basándose en una identidad que no existe realmente.

También puede ayudar a quienes tienen dificultades para comunicarse

No todos los usos de la inteligencia artificial en las citas responden a una intención manipuladora. Algunas personas encuentran complicado interpretar el tono de los mensajes, comprender determinadas reglas sociales o expresar con claridad lo que sienten.

Para usuarios neurodivergentes, personas tímidas o quienes escriben en un idioma que no dominan completamente, la IA puede actuar como una herramienta de apoyo. Puede explicar una frase ambigua, señalar posibles interpretaciones o ayudar a redactar un mensaje sin cambiar necesariamente su contenido.

La IA también se está utilizando en relaciones ya iniciadas. Una persona enfadada puede escribir un mensaje muy largo y pedir a ChatGPT que lo convierta en algo más calmado, claro y constructivo. De la misma manera, puede solicitar un tono más firme cuando siente que no está siendo escuchada.

Este uso puede mejorar la comunicación y evitar conflictos innecesarios. No obstante, también modifica la percepción que la otra persona tiene sobre nosotros. Alguien puede parecer constantemente sereno y comprensivo porque un algoritmo está filtrando todas sus reacciones emocionales.

ChatGPT se convierte en consejero sentimental

Además de redactar mensajes, muchas personas utilizan la IA para analizar capturas de pantalla, interpretar silencios o decidir cuándo deben volver a escribir. El chatbot puede evaluar si una respuesta parece entusiasta, distante, educada o simplemente ambigua.

El problema es que un modelo no conoce el contexto completo ni puede saber con certeza qué piensa otra persona. Sus conclusiones son estimaciones basadas en patrones lingüísticos. Convertir cada interacción sentimental en un análisis algorítmico puede aumentar la dependencia y la ansiedad en lugar de reducirlas.

El uso ocasional puede convertirse rápidamente en una rutina. Primero se pide ayuda para una frase difícil, después para mantener una conversación aburrida y finalmente para decidir prácticamente cada respuesta antes de enviarla.

Esa dependencia genera una situación extraña: el usuario puede comenzar a sentir que su versión espontánea ya no es suficientemente interesante. Cuanto más perfecta parece su personalidad digital, más difícil resulta volver a comunicarse con naturalidad sin revelar la diferencia.

La empatía artificial plantea un dilema especialmente delicado

El chatfishing resulta más preocupante cuando la conversación aborda asuntos sensibles, como una pérdida familiar, una enfermedad o una experiencia traumática. Los modelos de lenguaje pueden producir respuestas respetuosas y emocionalmente cuidadas que hacen parecer al usuario especialmente comprensivo.

Aunque las palabras puedan ayudar a quien las recibe, la situación cambia si esa persona cree que proceden directamente de su posible pareja. La confianza emocional se está depositando en alguien que quizá no supo, no quiso o no tuvo tiempo de formular esa muestra de apoyo.

Utilizar ChatGPT no convierte automáticamente a nadie en un experto en seducción. Los mensajes pueden parecer demasiado elaborados, impersonales o alejados del lenguaje cotidiano. Frases excesivamente perfectas provocan desconfianza y pueden hacer que el destinatario pierda el interés inmediatamente.

La IA tampoco puede garantizar una respuesta positiva. Es posible analizar durante media hora el momento ideal y la frase aparentemente perfecta para escribir a alguien y, aun así, no recibir contestación. Las relaciones humanas siguen dependiendo de factores que ningún modelo puede controlar.

Cómo detectar posibles mensajes generados por inteligencia artificial

No existe una señal infalible, pero algunos patrones pueden despertar sospechas. Las respuestas excesivamente estructuradas, los cumplidos genéricos, las metáforas poco naturales y el uso constante de preguntas profundas pueden indicar que el mensaje ha sido preparado con ayuda de un chatbot.

También resulta llamativa una diferencia brusca de estilo. Si una persona pasa de redactar textos largos y cuidadosamente puntuados a responder con monosílabos, podría haber dejado de utilizar la IA. Aun así, ninguno de estos indicios demuestra por sí solo que exista chatfishing.

Uno de los fallos más comunes consiste en enviar accidentalmente parte de la respuesta del chatbot. Expresiones como “puedo hacerlo más divertido”, “aquí tienes tres opciones” o “adapta esta frase a tu tono” dejan bastante claro que el mensaje se ha copiado sin revisarlo.

También pueden aparecer corchetes, campos pendientes o instrucciones pensadas para ser sustituidas. Estos errores son el equivalente moderno de olvidar borrar una plantilla y pueden destruir en segundos la imagen de naturalidad construida durante semanas.

Quedar pronto reduce el riesgo de enamorarse de una identidad artificial

Las aplicaciones de citas deberían funcionar principalmente como herramientas de presentación. Su objetivo práctico es poner en contacto a dos personas, pero la compatibilidad real solamente puede comprobarse mediante una llamada, una videollamada o un encuentro presencial.

Alargar durante semanas una relación exclusivamente escrita permite que la idealización aumente. Una cita temprana facilita comprobar si el tono, el sentido del humor y el interés mostrados en los mensajes coinciden con la persona real.

Utilizar inteligencia artificial no tiene por qué ser automáticamente engañoso. Una persona puede reconocer que ha pedido ayuda para expresar una idea, revisar su perfil o suavizar un mensaje complicado. Esa sinceridad permite que la otra parte valore el uso de la herramienta con toda la información.

El problema aparece cuando se oculta una dependencia intensa y se permite que la otra persona atribuya al usuario cualidades creadas por el chatbot. Cuanto mayor sea la intervención de la IA, más importante resulta explicar cómo se está utilizando.

Cómo utilizar IA en las citas sin dejar de ser tú mismo

La forma más razonable de emplear estas herramientas consiste en utilizarlas como editor, no como sustituto. El usuario debería escribir primero lo que quiere comunicar y pedir después ayuda para mejorar la claridad, reducir la longitud o corregir un tono que podría interpretarse mal.

También conviene revisar cada respuesta y preguntarse si realmente se diría algo parecido en persona. Si el mensaje incluye conocimientos, promesas, emociones o intereses que no corresponden al usuario, debería modificarse o descartarse. La IA puede pulir la forma, pero no debería inventar el fondo.

A medida que el chatfishing se extienda, las plataformas podrían incorporar nuevas herramientas de transparencia o seguridad. Algunas aplicaciones ya experimentan con inteligencia artificial para recomendar perfiles, mejorar descripciones y detectar comportamientos sospechosos.

En el futuro podrían aparecer etiquetas para indicar que una biografía ha sido generada con IA, avisos sobre respuestas automatizadas o sistemas capaces de identificar conversaciones gestionadas casi íntegramente por un modelo. Sin embargo, distinguir entre asistencia legítima y suplantación seguirá siendo complicado.

El chatfishing refleja un problema más amplio con la autenticidad digital

El fenómeno no afecta únicamente a las citas. En el trabajo, las redes sociales y las conversaciones personales utilizamos cada vez más herramientas que corrigen, resumen y reformulan lo que queremos decir. Poco a poco, nuestra identidad digital puede terminar siendo más coherente, segura e ingeniosa que nosotros mismos.

La cuestión no es rechazar toda ayuda tecnológica, sino comprender qué estamos sacrificando a cambio de esa perfección. Las vacilaciones, las bromas fallidas y las respuestas imperfectas también forman parte de la intimidad y permiten conocer a una persona de verdad.

La inteligencia artificial puede ayudar a iniciar una conversación, superar un bloqueo o evitar un mensaje impulsivo. También puede facilitar que personas con dificultades de comunicación participen con mayor seguridad en las aplicaciones de citas.

Lo que no puede hacer es fabricar una conexión auténtica entre dos personas. La química depende de cómo se comportan, cómo se escuchan y cómo se sienten cuando comparten el mismo espacio. Un chatbot puede conseguir una cita, pero no puede vivirla en nuestro lugar.