ChatGPT Images 2.6 ya crea GIF animados y acelera la generación de imágenes

Un boceto puede convertirse en un personaje que saluda en bucle sin salir de ChatGPT. Esa es la novedad más visible de ChatGPT Images 2.6, la actualización con la que OpenAI empieza a llevar los GIF animados al chat. La compañía también promete una generación de imágenes un 50 % más rápida que con la versión anterior.

El lanzamiento llega después de Images 2.5, que ya había mejorado la velocidad en septiembre. Según OpenAI, la actividad ha pasado de 3.000 a más de 4.000 millones de imágenes semanales entre ChatGPT, Codex y su API. Esa cifra suma toda la generación de imágenes, no solo las animaciones.

De una descripción o una foto a un GIF animado

La nueva función parte de una petición de texto o una imagen fija. Puedes describir una animación desde cero o subir una foto y explicar qué quieres que se mueva. El resultado es un GIF que se repite y que puedes guardar o compartir.

ChatGPT permite ajustar la velocidad de reproducción y revisar la secuencia fotograma a fotograma. Si el gesto es demasiado rápido o el movimiento resulta exagerado, puedes pedir un cambio en la misma conversación. El centro de ayuda de OpenAI aclara que esto sirve para los GIF que crea ChatGPT: subir un GIF ya animado para editarlo es otra cosa y no está admitido.

Un uso práctico sería animar una ilustración que ya utilizas como mascota, crear una reacción para un grupo de chat o dar movimiento a una foto de producto. Para un guion gráfico, también puede ayudar a probar un gesto antes de dedicar tiempo a una animación más elaborada.

Las notas de la versión también anuncian referencias visuales guardadas. La idea es dar un nombre a una foto, como la de tu mascota, y recuperarla en otro chat con una mención, sin volver a adjuntarla cada vez. OpenAI anuncia el modelo para todos los planes, incluido el gratuito, mientras que la creación de GIF se está desplegando de forma progresiva.

Más velocidad y menos cambios que no pediste

La otra mejora afecta a algo que se nota incluso al crear una imagen fija: el tiempo entre una petición y la siguiente revisión. OpenAI cifra en un 50 % el aumento de velocidad. Es una cifra del fabricante y no equivale a un tiempo fijo para cualquier imagen o ajuste de calidad.

La edición también busca conservar mejor los detalles que deben permanecer. Si pides cambiar el fondo de una ilustración, por ejemplo, el modelo debería respetar con más frecuencia la ropa del personaje. Con una foto de producto, mantener la forma del envase o los elementos de marca puede ahorrar varias rondas de correcciones.

En la API hay dos variantes. GPT-Image-2.6 Flare prioriza la rapidez y puede generar una imagen en tan solo seis segundos con calidad baja, según OpenAI. La compañía también destaca mejoras en la composición de carteles e imágenes de producto.

GPT-Image-2.6 Sunburst busca más detalle y consistencia entre ediciones con calidad media o alta. La distinción tiene sentido cuando vas a producir varias versiones de la misma pieza: una prueba rápida de composición y una imagen final no suelen necesitar el mismo nivel de acabado.

Qué cambia en la API: SVG, anotaciones y complejidad

La novedad más práctica para quien trabaja con gráficos escalables es la exportación a SVG a través de la API. Este formato resulta útil para iconos o ilustraciones que deban verse a distintos tamaños. OpenAI presenta la exportación como una función para desarrolladores.

También llegan a la API las anotaciones sobre imágenes, que ya existían en ChatGPT. En vez de describir con palabras dónde está un detalle, una aplicación puede señalar la zona que se quiere modificar. Eso facilita peticiones como corregir un objeto concreto sin rehacer el resto de la composición.

El parámetro de complejidad permite ajustar cuánta planificación dedica el modelo a la petición, por separado de la calidad visual. Un retoque sencillo puede requerir poca planificación; una escena con varios objetos que deben guardar una relación concreta entre sí puede justificar un ajuste mayor.

La actualización amplía lo que se puede hacer con una misma imagen después de generarla: retocar una parte, mantener una referencia para otro encargo o convertirla en un bucle.