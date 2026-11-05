De Sam Altman a «Ram Altman»: la polémica por la memoria de los PC

Sam Altman dice que quiere que puedas poner toda la memoria RAM que quieras en tu ordenador.

La aclaración llega después de que el CEO de OpenAI calificara de «bastante terrible», desde el punto de vista del reparto mundial de recursos, que una parte de la escasa memoria DRAM se quede en ordenadores personales y solo se use de vez en cuando.

Las dos declaraciones responden a preguntas distintas. En una entrevista, Altman defendía concentrar el uso de memoria en la nube cuando el suministro es limitado. Tras las críticas, puso el foco en aumentar la producción para que haya más memoria disponible. El matiz ayuda a entender lo que quiso decir, aunque deja abierta la cuestión de quién tiene prioridad mientras dure la escasez.

Qué dijo Sam Altman sobre la RAM de los PC

La frase salió en el pódcast Cheeky Pint, en una conversación con John Collison sobre la escasez de componentes. Altman cuestionaba la idea de que los modelos abiertos, al poder ejecutarse en equipos domésticos, vayan a reducir por sí solos la necesidad de infraestructura en los centros de datos.

Su razonamiento era que, si la oferta de DRAM es limitada, un servidor compartido puede aprovechar esa memoria durante más tiempo que un PC que ejecuta IA de forma esporádica. Habló de usarla un 5 % del tiempo como ejemplo, sin aportar una medición que permita extrapolar esa cifra a todos los ordenadores.

El contexto era la inferencia local, es decir, ejecutar un modelo de IA en el propio ordenador en vez de enviar la petición a un servicio remoto. La frase se prestó a una lectura más amplia porque Altman habló del reparto de memoria entre ordenadores y centros de datos en plena presión sobre el mercado de componentes.

Para quien amplía su PC, la cuestión se ve de otra forma. Puedes necesitar mucha memoria solo al editar un proyecto grande, levantar varias máquinas virtuales o cargar un modelo local. Aunque no la ocupes todo el día, tenerla disponible cuando hace falta es parte del valor de comprarla.

De Sam Altman a «Ram Altman»

Altman respondió en X que sus palabras se habían sacado de contexto. Aseguró que quiere que haya memoria de sobra y que cada persona pueda instalar en su ordenador la cantidad que desee. También dijo que lleva tiempo defendiendo que el sector fabrique más.

La respuesta tuvo un momento de humor. Tras reaccionar a un meme que usaba módulos de memoria como cebo en una trampa, aceptó la sugerencia de cambiar su nombre visible en X a «Ram Altman». El juego de palabras acompañó a la aclaración pública.

Lo que Altman no retiró expresamente fue su argumento sobre la utilización de la memoria cuando escasea. Defender que se fabrique más DRAM y preferir un uso más intensivo de la que ya existe son posturas compatibles. La primera habla de cuánta memoria debería haber; la segunda, de cómo repartirla cuando no hay suficiente.

Para el usuario, sin embargo, hay criterios que quedan fuera de esa comparación. Ejecutar una tarea en casa puede permitir trabajar sin conexión o procesar archivos sin enviarlos a un proveedor. Usar la nube, por su parte, da acceso a hardware que quizá no compense comprar para un trabajo puntual. La elección depende de lo que quieras hacer con él.

Por qué la discusión importa en plena escasez de memoria

La polémica tiene un trasfondo comercial. OpenAI necesita memoria para ampliar sus propios servicios y ha anunciado alianzas con Samsung Electronics y SK hynix dentro de Stargate. El anuncio de 2025 planteaba como objetivo ampliar la fabricación de memoria avanzada hasta 900.000 obleas de DRAM iniciadas al mes. Es un objetivo de capacidad, no una cifra de producción ya alcanzada ni de módulos comprados.

La memoria de alto ancho de banda de un acelerador de IA y los módulos DDR5 que compras para un PC no son intercambiables. Aun así, las decisiones de inversión y de capacidad de los fabricantes conectan ambos mercados. Es una de las claves que explican cómo la demanda de los centros de datos puede repercutir en móviles y ordenadores.

Fabricar más es una parte de la respuesta, pero también importa qué tipo de memoria se fabrica y a qué clientes se destina. Aumentar la capacidad para suministrar chips avanzados a centros de datos no se traduce automáticamente en módulos más baratos para montar un PC.

La aclaración de Altman deja clara su posición sobre lo que cada usuario debería poder comprar. La pregunta que sigue en pie es si la producción crecerá lo suficiente para atender al mismo tiempo a los centros de datos y al mercado de consumo. De eso depende que el debate deje de ser una pelea por un suministro limitado.