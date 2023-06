En ocasiones, podemos querer cambiar la ubicación donde el teléfono piensa que estamos, bien sea para no ser rastreados o porque queremos experimentar con alguna aplicación o juego tipo Pokémon Go.

Los usuarios de Android tienen la ventaja de que pueden hacerlo de forma más o menos sencilla, pero esto no ocurre con los usuarios de iPhone. Para cambiar la ubicación, normalmente es necesario hacer jailbreak al dispositivo, que no es una práctica recomendable.

Sin embargo, ahora puedes cambiar la ubicación de tu smartphone Android o iPhone sin jailbreak utilizando una herramienta como AnyGo de iToolab.

¿Es posible cambiar la ubicación en iPhone o Android?

Sí, claro que es posible. Para cambiar la ubicación del iPhone sin jailbreak o en Android, puedes usar la herramienta AnyGo de iToolab, que está disponible para Windows 11 / 10 / 8 / 7 y macOS 10.10 o posterior.

Las características que hacen de AnyGo una herramienta muy recomendable son:

Es útil para cambiar el GPS del smartphone sin problemas. No hay necesidad de que hagas jailbreak en caso de que tengas un iPhone.

Es compatible con Android y iOS. Independientemente del dispositivo que poseas, puedes probarlo y cambiar su ubicación actual.

Es compatible con todas las aplicaciones de redes sociales, citas (p.ej. Tinder), localización (p.ej. Life360) y juegos (p.ej. Pokemon GO) que requieren acceso a la ubicación.

Puede simular movimientos de GPS a lo largo de carreteras reales, siendo posible incluso importar una ruta en formato GPX. La velocidad del movimiento resulta natural, como si estuvieras caminando.

Ofrece un joystick para simular libremente el movimiento del GPS

Puedes cambiar la ubicación de múltiples iPhone simultáneamente.

Admite gestión de ubicación de hasta 15 dispositivos y es compatible con los últimos iOS 16 y Android 12.

Cómo utilizar AnyGo en iOS / Android

Aunque puedes obtener una ayuda completa en la web de AnyGo, aquí te indicamos unos sencillos pasos para modificar la ubicación con AnyGo:

Paso 1. Instala e inicia AnyGo en tu ordenador Windows o Mac. Pulsa «Comenzar».

Paso 2. A continuación, elige el tipo de dispositivo que quieres conectar (iOS o Android) y conéctalo al PC por USB. También puedes conectar tu dispositivo a través de la red WiFi.

En caso de que utilices un iPhone, tendrás que seleccionar la opción de «Confiar» y mantener el teléfono con la pantalla desbloqueada.

👉🏻 Importante: Si tu iPhone corre iOS 16, verás un mensaje en la herramienta que te indica que debes activar el modo Desarrollador.

Eso puedes hacerlo desde Ajustes > Privacidad y Seguridad > Modo Desarrollador, sin olvidar que después tendrás que reiniciar el iPhone.

Paso 3. A continuación, el mapa se cargará automáticamente con tu ubicación real.

Paso 4. Desplázate por el mapa o busca una ubicación y, cuando estés listo para dar el salto, pulsa sobre «Ir a». En este ejemplo, estamos «teletransportándonos» a Australia.

Paso 5. Abre una app de Mapas en tu smartphone y verás que la ubicación ha cambiado a la nueva localización.

Si abres un juego como Pokémon GO, podrás comprobar que tu ubicación también ha cambiado en el juego.

En caso de que quieras utilizar AnyGo para juegos como Pokémon GO, no olvidas cambiar la ubicación antes de abrir el juego y no dar grandes saltos en poco tiempo mientras estás jugando.

Por suerte, AnyGo ofrece un contador de tiempo para evitar el riesgo de ser expulsado del juego y permite configurar la velocidad de desplazamiento (desde 3,6 Km/h hasta 100 Km/h)

Precio

iToolab AnyGo es una herramienta recomendable para todos los usuarios que buscan una solución para cambiar la ubicación del iPhone sin jailbreak o de un smartphone Android. Esta aplicación tiene una interfaz fácil de entender, y no se requiere ningún conocimiento técnico para operar la herramienta.

Además, la herramienta tiene un precio asequible:

$9,95 para el plan de 1 mes

para el plan de 1 mes $19,95 para el plan de 3 meses

para el plan de 3 meses $59,95 para el plan para toda la vida

🎁 Como obsequio de Teknófilo, obtendrás un 20% de descuento adicional con el código LABR8F.

∼ Artículo presentado por iToolab ∼