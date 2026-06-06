¿Darías a una IA tu tarjeta de crédito para que comprara por ti? El comercio online prepara el gran salto

📱 ¡Rebajas Xiaomi 17T / 17T Pro! ¡Descuento hasta 250€ y cupón adicional de 50€! [ Saber más ]

La inteligencia artificial ya se ha convertido en una herramienta habitual para comparar productos, encontrar ofertas o pedir recomendaciones antes de comprar. Muchos usuarios recurren a ChatGPT, Gemini, Alexa o los asistentes de grandes tiendas para decidir qué zapatillas elegir, qué aspirador merece más la pena o qué móvil encaja mejor con su presupuesto.

Pero el siguiente paso va bastante más allá: que la IA no solo recomiende, sino que compre por ti.

Amazon, Google, Walmart, Robinhood y otras compañías están empezando a preparar el terreno para los llamados pagos agénticos, es decir, compras realizadas por agentes de inteligencia artificial siguiendo unas instrucciones marcadas por el usuario. La idea es sencilla: tú defines las condiciones y la IA se encarga de ejecutar la compra cuando se cumplan.

Suena cómodo, pero también abre una enorme lista de dudas sobre privacidad, seguridad, errores, responsabilidad y confianza.

De recomendar productos a comprarlos automáticamente

Hasta ahora, el uso más común de la IA en compras online ha estado relacionado con la búsqueda y la comparación. Puedes pedirle a un chatbot que encuentre unas zapatillas cómodas por menos de 150 dólares —unos 139 euros al cambio aproximado—, que compare varios robots aspiradores o que te explique si merece la pena pagar más por un determinado modelo de televisor.

Este tipo de uso sigue dejando la decisión final en manos del usuario. La IA ayuda, resume, compara y recomienda, pero eres tú quien entra en la tienda, añade el producto al carrito y confirma el pago.

Sin embargo, las grandes tecnológicas y los retailers quieren que esa última parte también pueda automatizarse. En lugar de pulsar “comprar”, el usuario podría dar una orden del estilo: “Compra este producto cuando baje de cierto precio” o “elige una opción de esta marca si cuesta menos de una cantidad determinada”.

Ahí es donde entran los agentes de IA capaces de actuar en nombre del usuario.

Amazon, Google y Robinhood ya están moviendo ficha

Amazon ya permite a algunos usuarios en Estados Unidos utilizar Alexa for Shopping para comprar automáticamente un producto cuando baja de un determinado precio. En la práctica, el usuario fija una condición y el asistente ejecuta la compra cuando se cumple.

Google también ha anunciado novedades en esta dirección. La compañía trabaja en una evolución de su protocolo de pagos para permitir que herramientas impulsadas por IA puedan realizar compras siguiendo criterios definidos por el usuario, como marca, precio o características concretas. Esta función llegaría primero a su nuevo agente de IA disponible en Estados Unidos, llamado Gemini Spark, y debería desplegarse en los próximos meses.

El mundo financiero también empieza a explorar esta idea. Robinhood ha lanzado una función que permite a los usuarios delegar en agentes de IA ciertas decisiones de compra o venta de acciones. Aunque invertir no es lo mismo que comprar unas zapatillas, el concepto de fondo es parecido: permitir que un sistema automatizado actúe siguiendo unas reglas o criterios establecidos.

El objetivo declarado por estas compañías es que el usuario mantenga el control mediante límites claros. Google, por ejemplo, compara el enfoque con dar una tarjeta de débito a un adolescente por primera vez: hay autonomía, pero también restricciones, topes y condiciones.

Los pagos agénticos prometen comodidad, pero no son sencillos

Sobre el papel, la idea resulta atractiva. Si compras siempre el mismo detergente, el mismo café o el mismo papel higiénico, puede tener sentido que una IA reponga esos productos automáticamente cuando detecte una buena oferta.

También puede ser útil para productos que el usuario ya tiene decididos, pero que quiere comprar solo si bajan de precio. En vez de revisar la web cada día, el agente puede encargarse de vigilar el producto y ejecutar la compra en el momento adecuado.

El problema es que el comercio electrónico no siempre es tan simple como elegir un producto y pagar. Hay entregas divididas, cupones, métodos de pago aplazado, validaciones de identidad, requisitos de edad, cambios de disponibilidad, costes de envío y políticas de devolución.

Victoria Duggan, responsable sénior de producto en Shopify, lo resumió bien durante un evento de la compañía en la Toronto Tech Week: el descubrimiento de productos con IA ya funciona bastante bien, pero el checkout agéntico sigue siendo mucho más complejo.

Un agente de IA tendría que ser capaz de navegar por formularios, tomar decisiones ante imprevistos, gestionar alternativas si un producto se agota y respetar mecanismos de seguridad diseñados precisamente para bloquear bots maliciosos, como los CAPTCHA.

La seguridad será uno de los mayores obstáculos

Permitir que una IA compre por nosotros implica darle acceso, directo o indirecto, a información sensible: métodos de pago, direcciones, preferencias, historial de compras y, en algunos casos, datos financieros.

Eso convierte a los agentes de compra en un objetivo muy atractivo para ciberdelincuentes. Si un atacante consigue manipular el comportamiento de un agente, podría hacer que compre en webs fraudulentas, elija productos no deseados o comparta información privada.

También existe el riesgo de que páginas maliciosas estén diseñadas para engañar a estos agentes. Igual que ya se habla de ataques mediante instrucciones ocultas en páginas web para manipular modelos de IA, en el comercio online podría aparecer una nueva categoría de fraudes orientados específicamente a bots de compra.

Ritesh Kotak, analista de ciberseguridad y tecnología, considera que los movimientos actuales son todavía “pasos pequeños”, pero apuntan a una estrategia más amplia para automatizar por completo la experiencia de compra. Según su visión, antes de que esta tecnología se generalice habrá que resolver cuestiones de privacidad, estándares y confianza.

Y no es un detalle menor. Si una IA compra un producto equivocado, entra en una web dudosa o autoriza un pago no deseado, la pregunta será inevitable: ¿quién se hace responsable?

“Mi bot me obligó” no será una excusa fácil

Uno de los escenarios más delicados tiene que ver con las devoluciones y reclamaciones. Si un usuario compra manualmente un producto equivocado, el proceso puede ser más o menos claro: se aplica la política de la tienda, se solicita una devolución y listo.

Pero si la compra la ha realizado un agente de IA, la situación puede volverse más confusa. ¿La tienda debe asumir que la orden fue válida? ¿El usuario puede argumentar que la IA interpretó mal sus instrucciones? ¿La plataforma que creó el agente tiene alguna responsabilidad?

Kotak advierte de que todo lo que ocurra después de una compra realizada por un bot puede ser problemático. Decir “mi bot lo hizo” probablemente no será suficiente para evitar las consecuencias de una compra mal ejecutada.

Por eso, el sector necesitará normas claras. Bancos, plataformas de pago, comercios, empresas de ciberseguridad y proveedores de IA tendrán que ponerse de acuerdo sobre qué puede hacer un agente, cómo se autoriza una compra, cómo se revoca una acción y qué ocurre cuando algo sale mal.

Visa y otras compañías ya preparan el terreno

Aunque el uso masivo de estos sistemas todavía no parece cercano, la industria financiera ya está trabajando en ello. Visa, por ejemplo, está colaborando con bancos y otras entidades mediante un programa llamado Agentic Ready, pensado para probar pagos agénticos antes de su adopción generalizada.

Este tipo de iniciativas buscan crear una capa de confianza entre el usuario, el agente de IA, el comercio y el proveedor de pagos. En teoría, un sistema bien diseñado debería permitir establecer límites muy concretos: importe máximo, categorías permitidas, comercios autorizados, frecuencia de compra y necesidad de confirmación humana en determinados casos.

La clave estará en que estos controles sean fáciles de entender. Si configurar un agente de compra requiere leer páginas de condiciones o ajustar decenas de permisos complejos, muchos usuarios preferirán seguir comprando a la antigua usanza.

El consentimiento del usuario será clave

Shenela Tavarayan, responsable de producto de soluciones para comercios en Interac, plantea uno de los puntos centrales del debate: debe existir un equilibrio entre hacer la vida más fácil y no perder el control sobre lo que ocurre en la cuenta bancaria.

La comodidad no puede llegar a costa de una sensación de indefensión. Si el usuario no entiende exactamente cuándo puede comprar la IA, cuánto puede gastar y en qué condiciones, será difícil que confíe en el sistema.

Por eso, el consentimiento tendrá que ser mucho más claro que el típico botón de “acepto”. Hablamos de autorizar a un agente para que tome decisiones con impacto económico real. Eso exige transparencia, registros claros de actividad, posibilidad de cancelar acciones y confirmaciones adicionales en compras sensibles.

También es probable que veamos distintos niveles de autonomía. Para compras pequeñas y recurrentes, el agente podría actuar solo. Para compras caras, inusuales o de categorías delicadas, lo razonable sería exigir una aprobación humana antes de completar el pago.

Los consumidores todavía no están del todo convencidos

Incluso si la tecnología funciona, queda una pregunta importante: ¿quieren realmente los usuarios que una IA compre por ellos?

Algunos estudios sugieren que la respuesta todavía es tibia. Una investigación de Bain & Company realizada en septiembre de 2025 apuntaba que aproximadamente la mitad de los encuestados estadounidenses no se sentían cómodos con que una IA completase transacciones en su nombre.

La experiencia reciente de OpenAI también deja una pista interesante. La compañía retiró en marzo su función de pago instantáneo dentro de ChatGPT y devolvió el proceso de pago a los comercios. OpenAI explicó que el sistema no ofrecía suficiente flexibilidad, pero también se informó de que los consumidores no estaban adoptando especialmente el pago dentro del chat, aunque sí usaban el chatbot para investigar productos.

Es decir, los usuarios pueden estar cómodos pidiendo ayuda a una IA para decidir qué comprar, pero no necesariamente quieren entregar el control del pago.

No es lo mismo comprar papel higiénico que unas vacaciones

El nivel de confianza necesario depende mucho del tipo de producto. Martin Ho, vicepresidente de pagos minoristas en Scotiabank, lo explicó con un ejemplo claro: no es lo mismo comprar papel de cocina por 10 dólares —unos 9 euros— que reservar unas vacaciones de 10.000 dólares, unos 9.250 euros al cambio aproximado.

En productos baratos, repetitivos y de bajo riesgo, la automatización tiene mucho más sentido. Papel higiénico, pasta de dientes, detergente, comida para mascotas o cápsulas de café son compras donde el usuario suele buscar comodidad y reposición.

En cambio, cuando hablamos de moda, tecnología cara, viajes, muebles o inversiones, la decisión suele tener una carga emocional, económica o personal mucho mayor. Ahí es menos probable que los consumidores quieran apartarse completamente del proceso.

Jeremy Goldman, analista de comercio electrónico y vicepresidente de contenidos e insights en Rethink Retail, cree que las categorías con más posibilidades de automatización serán precisamente las de bajo coste y reposición frecuente.

Comprar también es entretenimiento

Hay otro aspecto que las empresas tecnológicas pueden estar subestimando: para muchas personas, comprar no es solo una tarea que haya que eliminar.

Buscar unas zapatillas, comparar móviles, pasear por un centro comercial o navegar por tiendas online puede ser una experiencia entretenida. En algunos casos, incluso forma parte de cómo una persona expresa sus gustos, su estilo o su identidad.

Goldman lo resume de forma sencilla: la gente olvida que comprar también puede ser divertido. Y si lo que compras dice algo sobre ti, esa dimensión se pierde cuando delegas completamente la decisión en una IA.

Esto no significa que los agentes de compra no tengan futuro. Probablemente lo tendrán. Pero su adopción será desigual. Es fácil imaginar asistentes encargándose de productos aburridos, recurrentes o muy definidos. Es más difícil imaginar que sustituyan por completo la exploración, el capricho o el placer de elegir.

La IA como asistente, no necesariamente como sustituto

El escenario más probable a corto plazo no es que la IA compre todo por nosotros, sino que actúe como una capa intermedia entre la recomendación y la compra.

Podrá avisarnos cuando un producto baje de precio, preparar un carrito, comparar alternativas, aplicar filtros, comprobar reseñas falsas o sugerir el mejor momento para comprar. En algunos casos, también podrá ejecutar la transacción si el usuario le ha dado permiso explícito.

Pero para que esa autonomía crezca, hará falta una confianza que todavía no existe del todo. Los usuarios necesitarán comprobar que la IA no se equivoca, que no compra de más, que respeta sus preferencias y que pueden intervenir en cualquier momento.

También será fundamental que las compañías no intenten empujar esta automatización demasiado rápido. Una mala experiencia, aunque sea con una compra pequeña, puede hacer que un usuario pierda la confianza durante años.

El comercio online se prepara para una nueva etapa

Los pagos agénticos podrían cambiar de forma profunda la relación entre consumidores, tiendas y plataformas tecnológicas.

Si los agentes de IA se convierten en intermediarios habituales, las tiendas ya no competirán solo por captar la atención humana, sino también por ser comprendidas, recomendadas y elegidas por sistemas automatizados. Eso podría alterar el SEO, la publicidad, las fichas de producto, las reseñas y hasta la forma en que se presentan los precios.

Los comercios tendrán que asegurarse de que sus páginas son legibles para agentes de IA, que sus políticas de envío y devolución están claras y que sus sistemas de pago pueden interactuar con estos nuevos intermediarios.

A la vez, los consumidores necesitarán herramientas para saber por qué la IA eligió un producto y no otro. La transparencia será esencial, especialmente si hay acuerdos comerciales, publicidad o comisiones detrás de las recomendaciones.

Una revolución cómoda, pero llena de preguntas

La idea de que una IA pueda comprar por nosotros parece inevitable en algunas categorías. Para productos rutinarios, ofertas muy concretas o reposiciones periódicas, puede ahorrar tiempo y reducir fricciones.

Pero convertir a la IA en compradora autónoma no es solo una mejora de comodidad. Es un cambio importante en la forma en que tomamos decisiones, gastamos dinero y confiamos en sistemas automatizados.

Antes de que estos agentes se vuelvan comunes, habrá que resolver cuestiones técnicas, legales y culturales. Tendrán que ser seguros, transparentes, configurables y fáciles de controlar. También deberán demostrar que aportan valor real sin convertir al usuario en un mero espectador de sus propias compras.

La IA ya nos ayuda a decidir qué comprar. El siguiente gran debate será si estamos dispuestos a dejar que también pulse el botón de pagar.