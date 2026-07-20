Google filtra por error el Pixel 11 Pro XL y confirma su diseño definitivo

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Google todavía no ha presentado formalmente el Pixel 11 Pro XL, pero la propia compañía ha vuelto a adelantarse a su evento. Una promoción publicada en Google Fi ha mostrado el teléfono antes de tiempo y, de paso, ha confirmado tanto su nombre comercial como parte de su diseño.

La aparición resulta especialmente relevante porque coincide con las imágenes filtradas recientemente en Amazon. Todo apunta a que ya estamos viendo el aspecto definitivo del Google Pixel 11 Pro XL, aunque sus especificaciones y precios completos todavía deben tratarse con cautela.

Google muestra accidentalmente el Pixel 11 Pro XL

La nueva filtración no procede de un fabricante de fundas, un distribuidor desconocido o una cuenta anónima. En esta ocasión, la imagen apareció en una página de Google Fi Wireless, el operador móvil gestionado por la propia Google.

La promoción fue modificada posteriormente, pero el material publicado permitió ver claramente un Pixel 11 Pro XL. Esto concede bastante más credibilidad a las imágenes que habían circulado durante los últimos días y que todavía generaban algunas dudas.

La imagen coincide con las filtraciones anteriores

El teléfono mostrado por Google Fi presenta el mismo diseño que apareció en las supuestas fichas de Amazon. La disposición de las cámaras, las líneas generales del cuerpo y el acabado del dispositivo coinciden prácticamente punto por punto.

La coincidencia entre las imágenes de Amazon y el material difundido por Google reduce considerablemente la posibilidad de que aquellos renders fueran simples recreaciones. Al menos en lo referente al aspecto exterior, parece que la filtración iba por el buen camino.

Este sería el nuevo color Canyon

El Pixel 11 Pro XL aparece en un acabado claro con matices dorados, arena y champán. Algunas filtraciones lo habían identificado como Dune, mientras que otras fuentes apuntaban al nombre Canyon.

A falta de una confirmación definitiva durante la presentación, Canyon parece tener bastantes posibilidades de convertirse en la denominación comercial elegida por Google. El tono mantiene la sobriedad habitual de los modelos Pro, pero resulta algo más cálido que los acabados tradicionales en negro o gris.

Un diseño continuista, pero fácilmente reconocible

Google no parece dispuesta a abandonar el enorme módulo horizontal de cámaras que se ha convertido en la seña de identidad de sus teléfonos. El Pixel 11 Pro XL conserva una barra elevada en la parte trasera, aunque con unos bordes algo más suaves y una integración visual más refinada.

El resultado no supone una revolución frente al Pixel 10 Pro XL. Sin embargo, la continuidad puede jugar a favor de Google, ya que permite reconocer inmediatamente el teléfono como un Pixel incluso aunque no aparezca el logotipo completo.

Google ya había enseñado parte del Pixel 11

Esta no es la primera ocasión en la que la compañía deja entrever su próxima generación. Una animación publicada en la Google Store ya había mostrado parcialmente dos dispositivos con un llamativo acabado dorado y pistas sobre una posible función denominada Pixel Glow.

En Teknófilo ya hablamos de aquel adelanto oficial del diseño del Pixel 11 y del misterioso Pixel Glow. La nueva imagen de Google Fi permite ahora observar el dispositivo con mucha más claridad.

El protagonista de la imagen es el modelo XL

Aunque la promoción habla de forma general de la familia Pixel 11 Pro, el teléfono mostrado sería concretamente el Pixel 11 Pro XL. Este debería convertirse en el modelo convencional más avanzado de la gama, por debajo únicamente del futuro Pixel 11 Pro Fold.

El apellido XL volverá a identificar la variante con pantalla más grande, una batería de mayor capacidad y posiblemente una carga más rápida. El Pixel 11 Pro normal ofrecería una experiencia similar en un cuerpo más compacto.

Google Fi confirma el nombre del teléfono

La publicación tiene otra consecuencia importante: ya no dependemos exclusivamente de filtraciones para conocer la denominación del dispositivo. La página oficial de Google Fi menciona expresamente el nuevo Google Pixel 11 Pro XL.

Por tanto, el nombre comercial del teléfono puede considerarse prácticamente confirmado. También queda reforzada la idea de que la familia estará formada por Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold.

La familia Pixel 11 llegará el 12 de agosto

Google Fi también indica que la nueva serie Pixel 11 estará disponible a partir del 12 de agosto. Esa fecha coincide con el próximo evento Made by Google, en el que la compañía revelará oficialmente sus nuevos dispositivos.

En España peninsular, la presentación se producirá durante la madrugada del 13 de agosto debido a la diferencia horaria. Las reservas deberían comenzar inmediatamente después del evento, aunque la disponibilidad efectiva podría variar dependiendo del país y del modelo.

En Europa podría costar 1.399 euros

Las informaciones disponibles señalan que el Pixel 11 Pro XL podría salir a la venta en Europa desde 1.399 euros. Esto supondría una subida de unos 100 euros frente al precio de lanzamiento de su predecesor.

Google podría justificar el aumento mediante una capacidad mínima de 256 GB y diferentes mejoras internas. Aun así, el Pixel 11 Pro XL entraría directamente en el territorio de los smartphones más caros del mercado.

El Tensor G6 será una de las novedades principales

Uno de los cambios más esperados se encuentra en el interior. La familia Pixel 11 debería estrenar el procesador Tensor G6, una nueva generación del chip diseñado por Google y previsiblemente fabricado por TSMC.

El nuevo componente buscaría mejorar el rendimiento, la autonomía y las funciones de inteligencia artificial ejecutadas directamente en el dispositivo. La eficiencia energética será especialmente importante, ya que tradicionalmente ha sido uno de los puntos mejorables de los chips Tensor.

La cámara seguirá siendo uno de sus grandes argumentos

El módulo trasero muestra tres cámaras, como cabría esperar en el modelo Pro XL. Aunque sus sensores no han sido confirmados, la configuración debería incluir una cámara principal, un ultra gran angular y un teleobjetivo con zoom óptico.

Google suele apoyarse mucho en la fotografía computacional para diferenciar sus smartphones. El Pixel 11 Pro XL probablemente combinará nuevo hardware con funciones avanzadas de edición, vídeo e inteligencia artificial.

El Pixel 11 Pro XL ya es casi oficial

Google aún no ha realizado una presentación completa, pero cada vez quedan menos secretos por descubrir. La promoción de Google Fi confirma el nombre del teléfono, su fecha de lanzamiento y una oferta que promete situar su precio en solo 100 dólares bajo condiciones todavía desconocidas.

Además, la imagen coincide con las filtraciones anteriores y muestra el dispositivo en el supuesto color Canyon. Todo indica que el Pixel 11 Pro XL que veremos sobre el escenario será prácticamente idéntico al teléfono que ya ha aparecido por error.