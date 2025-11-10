🛍️ AliExpress 11.11: ¡iPhone 16 Pro Max y más productos rebajados como nunca!

📱 ¡vivo X300 / X300 Pro! ¡Las mejores ofertas con descuentos y regalos! [ Saber más ]

El 11.11 de AliExpress vuelve a la carga y, como cada año, es una de las mejores oportunidades para renovar móvil, tablet, monitor gaming o incluso ampliar tu colección de juegos de consola ahorrando un buen dinero.

A continuación repasamos algunas de las ofertas más interesantes en smartphones y otros productos tecnológicos, junto con los códigos de descuento que debes aplicar para conseguir el mejor precio.

» 🛍️ 11/11: Las mejores ofertas del año de AliExpress «

Tablets y monitores gaming: más pulgadas por menos dinero

Si buscas una tablet barata y solvente para navegar, ver series o estudiar, la Xiaomi Redmi Pad SE es una de las grandes protagonistas de estas ofertas del 11.11. Hablamos de una pantalla de 11″ FHD+ con refresco de 90 Hz y AdaptiveSync, sonido con cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos y un eficiente procesador Snapdragon 680 de 6 nm. Durante el 11.11, puedes llevártela por 83,48 € aplicando el código AEMES20.

Si lo tuyo es el gaming en PC, en la tabla encontrarás varios monitores KTC con grandes descuentos:

KTC Monitor Gaming Curvo 27″ 2K 180 Hz : panel QHD 2.560 x 1.440, 180 Hz, 1 ms y compatibilidad con FreeSync y G-Sync. Ideal para shooters competitivos y títulos rápidos.

: panel QHD 2.560 x 1.440, 180 Hz, 1 ms y compatibilidad con FreeSync y G-Sync. Ideal para shooters competitivos y títulos rápidos. Modelos IPS 27″ 2K 180 Hz con USB-C, HDR y peana regulable en altura para crear un setup gaming y de productividad muy completo.

con USB-C, HDR y peana regulable en altura para crear un setup gaming y de productividad muy completo. Monitor curvo 32″ 2K 170 Hz para quienes quieren una pantalla grande y envolvente con buena cobertura de color y 1 ms de respuesta.

Todos estos monitores disfrutan de importantes rebajas con el código AEMES20, como puedes ver en la columna “Precio con descuento”. Es un buen momento para dar el salto a 2K y altas tasas de refresco sin destrozar el bolsillo.

» 🛍️ 11/11: Las mejores ofertas del año de AliExpress «

Ofertas en smartphones Xiaomi y POCO

El 11.11 también es una fecha clave para renovar móvil. En la lista de productos hay varios smartphones Xiaomi y POCO con precios muy agresivos, perfectos si buscas el mejor equilibrio entre prestaciones y coste.

Xiaomi Redmi Note 14 4G : pantalla AMOLED de 6,67″ y 120 Hz, triple cámara trasera con sensor principal de 108 MP, cámara frontal de 20 MP y batería de 5.500 mAh con carga de 33 W. Con el código AEMES20 se queda en torno a 106,89 € .

: pantalla AMOLED de 6,67″ y 120 Hz, triple cámara trasera con sensor principal de 108 MP, cámara frontal de 20 MP y batería de 5.500 mAh con carga de 33 W. Con el código se queda en torno a . Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G : panel AMOLED 1,5K, procesador Dimensity 7300-Ultra, cámara de 200 MP y batería de 5.110 mAh. Un gama media muy completo con soporte 5G a precio de chollo con el código AEMES20 .

: panel AMOLED 1,5K, procesador Dimensity 7300-Ultra, cámara de 200 MP y batería de 5.110 mAh. Un gama media muy completo con soporte 5G a precio de chollo con el código . Redmi Note 14 Pro 4G : similar al modelo 5G pero con Helio G100-Ultra y batería de 5.500 mAh, pensado para quienes no necesitan 5G pero sí una gran cámara y buena autonomía.

: similar al modelo 5G pero con Helio G100-Ultra y batería de 5.500 mAh, pensado para quienes no necesitan 5G pero sí una gran cámara y buena autonomía. Xiaomi Redmi 15C y Redmi 15 : pantallas grandes de 6,9″, batería de hasta 7.000 mAh y procesadores Helio G81-Ultra o Snapdragon 685, ideales para quienes priorizan autonomía y un uso diario fluido por menos de lo que imaginas.

: pantallas grandes de 6,9″, batería de hasta 7.000 mAh y procesadores Helio G81-Ultra o Snapdragon 685, ideales para quienes priorizan autonomía y un uso diario fluido por menos de lo que imaginas. POCO C85 : 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, pantalla de 6,9″ a 120 Hz y batería de 6.000 mAh con carga rápida. Una opción muy interesante para gaming y multitarea sin gastar mucho.

: 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, pantalla de 6,9″ a 120 Hz y batería de 6.000 mAh con carga rápida. Una opción muy interesante para gaming y multitarea sin gastar mucho. Redmi A5: perfecto como primer smartphone, móvil secundario o para quienes tienen un uso básico. Pantalla inmersiva de 6,88″, batería de 5.200 mAh y cámara dual con IA.

La mayoría de estos modelos se benefician de los códigos AEMES20 o ESAE12, logrando precios finales por debajo de lo que solemos ver el resto del año.

» 🛍️ 11/11: Las mejores ofertas del año de AliExpress «

iPhone 16 Pro Max con descuento exclusivo

Si lo que quieres es dar el salto a la gama alta de Apple, el iPhone 16 Pro Max también aparece en la selección con una rebaja nada despreciable. Partiendo de un precio de 1.278,72 €, aplicando el código ESAE85 se queda en 1.193,72 €.

Para un dispositivo de este nivel, cualquier descuento es bienvenido, y el 11.11 es una de las pocas ocasiones en las que se puede rascar una cantidad significativa en iPhone a través de AliExpress.

Videojuegos para PS5, PS4 y Nintendo Switch rebajados

No todo son móviles y monitores: el 11.11 también es una gran oportunidad para ampliar tu colección de juegos de consola. En la tabla encontrarás varios títulos en formato físico con versión española:

Si estabas esperando el momento para reservar o comprar alguno de estos títulos, el 11.11 es ideal para conseguirlos más baratos y con garantía europea.

» 🛍️ 11/11: Las mejores ofertas del año de AliExpress «

Cómo aprovechar al máximo los códigos de descuento

Cada producto de la tabla indica el precio antes, el descuento y el precio con descuento junto al código que debes introducir al tramitar tu pedido. El proceso es muy sencillo:

Haz clic en el nombre del producto que te interese dentro de la tabla. Añádelo a la cesta en AliExpress. En el último paso de la compra, introduce el código (por ejemplo, AEMES20, ESAE12, etc.). Comprueba que el precio final coincide con el de la columna “Precio con descuento”.

Ten en cuenta que algunos códigos tienen límite de uso y pueden agotarse si la demanda es muy alta, así que conviene no esperar al último minuto.

Consulta todas las ofertas en la tabla de productos

Debajo encontrarás una tabla con todos los productos, sus precios antes y después del descuento, el código que debes usar y una imagen de referencia. Solo tienes que elegir el dispositivo que más te encaje, pulsar sobre el enlace y aplicar el cupón correspondiente durante el 11.11.