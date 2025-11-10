🛍️ AliExpress 11.11: ¡iPhone 16 Pro Max y más productos rebajados como nunca!

Patrocinado

El 11.11 de AliExpress vuelve a la carga y, como cada año, es una de las mejores oportunidades para renovar móvil, tablet, monitor gaming o incluso ampliar tu colección de juegos de consola ahorrando un buen dinero.

A continuación repasamos algunas de las ofertas más interesantes en smartphones y otros productos tecnológicos, junto con los códigos de descuento que debes aplicar para conseguir el mejor precio.

Tablets y monitores gaming: más pulgadas por menos dinero

Si buscas una tablet barata y solvente para navegar, ver series o estudiar, la Xiaomi Redmi Pad SE es una de las grandes protagonistas de estas ofertas del 11.11. Hablamos de una pantalla de 11″ FHD+ con refresco de 90 Hz y AdaptiveSync, sonido con cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos y un eficiente procesador Snapdragon 680 de 6 nm. Durante el 11.11, puedes llevártela por 83,48 € aplicando el código AEMES20.

Si lo tuyo es el gaming en PC, en la tabla encontrarás varios monitores KTC con grandes descuentos:

Todos estos monitores disfrutan de importantes rebajas con el código AEMES20, como puedes ver en la columna “Precio con descuento”. Es un buen momento para dar el salto a 2K y altas tasas de refresco sin destrozar el bolsillo.

Ofertas en smartphones Xiaomi y POCO

El 11.11 también es una fecha clave para renovar móvil. En la lista de productos hay varios smartphones Xiaomi y POCO con precios muy agresivos, perfectos si buscas el mejor equilibrio entre prestaciones y coste.

  • Xiaomi Redmi Note 14 4G: pantalla AMOLED de 6,67″ y 120 Hz, triple cámara trasera con sensor principal de 108 MP, cámara frontal de 20 MP y batería de 5.500 mAh con carga de 33 W. Con el código AEMES20 se queda en torno a 106,89 €.
  • Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G: panel AMOLED 1,5K, procesador Dimensity 7300-Ultra, cámara de 200 MP y batería de 5.110 mAh. Un gama media muy completo con soporte 5G a precio de chollo con el código AEMES20.
  • Redmi Note 14 Pro 4G: similar al modelo 5G pero con Helio G100-Ultra y batería de 5.500 mAh, pensado para quienes no necesitan 5G pero sí una gran cámara y buena autonomía.
  • Xiaomi Redmi 15C y Redmi 15: pantallas grandes de 6,9″, batería de hasta 7.000 mAh y procesadores Helio G81-Ultra o Snapdragon 685, ideales para quienes priorizan autonomía y un uso diario fluido por menos de lo que imaginas.
  • POCO C85: 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, pantalla de 6,9″ a 120 Hz y batería de 6.000 mAh con carga rápida. Una opción muy interesante para gaming y multitarea sin gastar mucho.
  • Redmi A5: perfecto como primer smartphone, móvil secundario o para quienes tienen un uso básico. Pantalla inmersiva de 6,88″, batería de 5.200 mAh y cámara dual con IA.

La mayoría de estos modelos se benefician de los códigos AEMES20 o ESAE12, logrando precios finales por debajo de lo que solemos ver el resto del año.

iPhone 16 Pro Max con descuento exclusivo

Si lo que quieres es dar el salto a la gama alta de Apple, el iPhone 16 Pro Max también aparece en la selección con una rebaja nada despreciable. Partiendo de un precio de 1.278,72 €, aplicando el código ESAE85 se queda en 1.193,72 €.

Para un dispositivo de este nivel, cualquier descuento es bienvenido, y el 11.11 es una de las pocas ocasiones en las que se puede rascar una cantidad significativa en iPhone a través de AliExpress.

 

Videojuegos para PS5, PS4 y Nintendo Switch rebajados

No todo son móviles y monitores: el 11.11 también es una gran oportunidad para ampliar tu colección de juegos de consola. En la tabla encontrarás varios títulos en formato físico con versión española:

Si estabas esperando el momento para reservar o comprar alguno de estos títulos, el 11.11 es ideal para conseguirlos más baratos y con garantía europea.

Cómo aprovechar al máximo los códigos de descuento

Cada producto de la tabla indica el precio antes, el descuento y el precio con descuento junto al código que debes introducir al tramitar tu pedido. El proceso es muy sencillo:

  1. Haz clic en el nombre del producto que te interese dentro de la tabla.
  2. Añádelo a la cesta en AliExpress.
  3. En el último paso de la compra, introduce el código (por ejemplo, AEMES20, ESAE12, etc.).
  4. Comprueba que el precio final coincide con el de la columna “Precio con descuento”.

Ten en cuenta que algunos códigos tienen límite de uso y pueden agotarse si la demanda es muy alta, así que conviene no esperar al último minuto.

 

Consulta todas las ofertas en la tabla de productos

Debajo encontrarás una tabla con todos los productos, sus precios antes y después del descuento, el código que debes usar y una imagen de referencia. Solo tienes que elegir el dispositivo que más te encaje, pulsar sobre el enlace y aplicar el cupón correspondiente durante el 11.11.

Producto Precio antes Descuento Precio con descuento Código de descuento Imagen
Xiaomi Redmi Pad Se 4G/128Gb 103.48 20 83.48 AEMES20 Xiaomi Redmi Pad Se 4G/128Gb Wifi Tablet Fhd+ Screen 11" Refresh Rate 90 Hz with Adaptivesync 8Mp Rear Camera Speakers with Dolby Atmos 6Nm Snapdragon 680 Processor
KTC Monitor Gaming Curvo 27 Pulgadas 158.39 20 138.39 AEMES20 KTC Monitor Gaming Curvo 27 Pulgadas, 180Hz, 2K QHD 2560 x 1440p, 1ms, VA 1500R Sin Marco, HDR10,FreeSync & G-Sync, 16:9, 120% sRGB, Pantalla de reducción de luz Azul, DP 180Hz, HDMI 144Hz, H27S17
KTC Monitor Gaming 27 Pulgadas 125.99 20 105.99 AEMES20 KTC Monitor Gaming 27 Pulgadas, Monitores PC Fast IPS 1440p 180Hz, Monitor de Ordenador 2K QHD 1ms GTG, HDR Vertical/HDMI/USB C/DP, FreeSync y G-Sync, inclinación Ajustable en Altura, H27T22 mejor precio
Gaming Monitor Curvo Pantalla para PC juegos KTC 32 Pulgadas 197.99 20 177.99 AEMES20 Gaming Monitor Curvo Pantalla para PC juegos KTC 32 Pulgadas 170Hz 2K QHD H32S17 ( 2560x1440_1ms _ NTSC 85%_ Panel HVA 1500R Sin Marco_HDMI2.0_ DP1.4_ USB_Audio_ 16:9_ Flicker-Free_ Low Blue Light_ 300cd/m²_ 3500:1_ sRGB 99%) FreeSync & G-Sync
iPhone 16 Pro Max 1278.72 85 1193.72 ESAE85 Iphone 16 Pro Max
Xiaomi redmi note 14 4G 126.89 20 106.89 AEMES20 Xiaomi redmi note 14 4g smartphone nfc 6.67'' amoled screen refresh rate 120hz helio processor g99-ultra octa-core triple rear camera 108mp front camera 20mp battery 5500 mah turbo charging 33w
Xiaomi redmi note 14 pro 5G 200.69 20 180.69 AEMES20 Xiaomi redmi note 14 pro 5g smartphone nfc amoled screen 6.67"" resolution 1.5k mediatek dimensity processor 7300-ultra eight cores triple rear camera 200 mp front camera 20 mp 5110 mah battery 45w
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G 162.89 20 142.89 AEMES20 Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G Smartphone NFC AMOLED Screen 6.67 Resolution 2400x1080 Upgrade rate 120Hz Main Camera 200 MP OIS Front Camera 32 MP Helio Processor G100-Ultra Battery 5500 mAh Charge Turbo 45W Xiaomi HyperOS
Xiaomi redmi 15c 94.49 12 82.49 ESAE12 Xiaomi redmi 15c smartphone screen 6.9" hd+ resolution mediatek helio g81-ultra processor dual rear camera 50mp ai front camera 8mp battery 6000 mah fast charging 33w xiaomi hyperos
Xiaomi redmi 15 120.3 20 100.3 AEMES20 Xiaomi redmi 15 smartphone fhd+ immersive screen 6.9" refresh rate 144 ghz snapdragon 685 processor dual rear camera 50 mp front camera 8 mp battery 7000 mah fast charging 33w
Xiaomi poco c85 8gb/256gb 116.9 20 96.9 AEMES20 Xiaomi poco c85 8gb/256gb smartphone 6.9"+ 120hz dot drop screen main camera 50mp mediatek helio g81 ultra processor battery 6000 mah compatible with 33w fast charging. Xiaomi hyperos 2.
Xiaomi Redmi A5 4GB/128GB 69.91 12 57.91 ESAE12 Xiaomi Redmi A5 4GB/128GB Smartphone Pantalla inmersiva de 6,88" Cámara dual con IA de 32 MP Procesador UNISOC T7250 Batería masiva de 5200 mAh Carga rápida de 15 W Android 15
EA SPORTS FC 26 – TODAS LAS VERSIONES – Version ESPAÑA 49.21 7 42.21 AEMES07 EA SPORTS FC 26 - TODAS LAS VERSIONES - Version ESPAÑA
Final Fantasy Tactics: Ivalice Chronicles – Juego SWITCH – Version ESPAÑA 53.92 7 46.92 AEMES07 Final Fantasy Tactics: Ivalice Chronicles - Juego SWITCH - Version ESPAÑA
Little Nightmares III – Version ESPAÑA – TODAS SUS VERSIONES – PS5 / PS4 / SWITCH 36.52 5 31.52 ESAE05 Little Nightmares III - Version ESPAÑA - TODAS SUS VERSIONES - PS5 / PS4 / SWITCH
Battlefield 6 – Juego PS5 – Version ESPAÑA 60.89 7 53.89 AEMES07 Battlefield 6 - Juego PS5 - Version ESPAÑA
LEYENDAS POKEMON: Z-A Nintendo Switch 48.87 5 43.87 ESAE05 LEYENDAS POKEMON: Z-A SWITCH JUEGO FÍSICO PARA NINTENDO SWITCH VERSIÓN ESPAÑOLA GARANTÍA EUROPEA EU WARRANTY
Mario Kart World – Nintendo Switch 2 – Version ESPAÑA 75.68 12 63.68 ESAE12 Mario Kart World - Nintendo Switch 2 - Version ESPAÑA

