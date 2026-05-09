Disneyland ya escanea rostros en sus entradas: así funciona su nuevo sistema de reconocimiento facial

La entrada a Disneyland ya no empieza solo con un billete o un pase anual. Desde hace poco, muchos visitantes se encuentran con una nueva rutina al cruzar las puertas del parque: mirar a una cámara para que su rostro sea escaneado.

Disneyland y Disney California Adventure han comenzado a utilizar reconocimiento facial en la mayoría de sus accesos para verificar entradas, agilizar el paso de los visitantes y reducir el fraude. La compañía asegura que el sistema es opcional y que los datos biométricos se eliminan en un plazo de 30 días, salvo en casos relacionados con cuestiones legales o prevención de fraude.

Sin embargo, el despliegue de esta tecnología en uno de los destinos familiares más populares del mundo ha reabierto un debate cada vez más presente: ¿hasta qué punto estamos normalizando la vigilancia biométrica en espacios de ocio?

Disneyland ya escanea rostros en la mayoría de sus entradas

El nuevo sistema funciona de forma relativamente sencilla para el visitante. Al acceder a Disneyland o a Disney California Adventure, una cámara toma una imagen del rostro del usuario. Esa imagen se procesa mediante tecnología biométrica y se convierte en un valor numérico único.

Ese identificador permite comparar el rostro del visitante con la fotografía tomada cuando utilizó por primera vez su entrada o pase anual. Según Disney, el objetivo es verificar que la persona que entra es realmente la titular del billete o pase, evitando así usos indebidos, reventas fraudulentas o intercambios no autorizados.

La compañía también defiende que este sistema facilita la entrada y reentrada en los parques, ya que reduce la necesidad de comprobaciones manuales y hace que el proceso sea más rápido para los visitantes.

En la práctica, la mayoría de las filas de acceso al parque ya emplean esta tecnología. Quienes no quieran utilizar reconocimiento facial pueden dirigirse a entradas alternativas señalizadas con un icono de una silueta humana tachada. Allí, los empleados validan los billetes manualmente.

El problema, según varios visitantes, es que muchos no son realmente conscientes de que existe esa alternativa. Entre las prisas, las colas, los niños y la emoción de entrar al parque, buena parte de los usuarios simplemente elige la fila más corta sin detenerse a leer los avisos.

Disney asegura que el uso es opcional

Disney ha colocado carteles informativos en los accesos para explicar que el uso del reconocimiento facial es opcional. En ellos se indica que los visitantes pueden elegir una vía alternativa si no quieren que su rostro sea procesado mediante tecnología biométrica.

La política de privacidad de la compañía señala que los valores numéricos generados a partir de los rostros se eliminan en un máximo de 30 días, salvo que sea necesario conservarlos durante más tiempo por motivos legales o para prevenir fraude.

Disney también afirma que aplica medidas técnicas, administrativas y físicas para proteger la información de los visitantes frente a accesos no autorizados, usos indebidos o modificaciones. Aun así, la propia compañía reconoce en su aviso de privacidad que ningún sistema de seguridad es perfecto ni completamente impenetrable.

Ese matiz es precisamente uno de los puntos que más preocupa a los expertos en privacidad: los datos biométricos no son como una contraseña. Si una contraseña se filtra, puede cambiarse. Si se filtra un identificador facial, no hay forma sencilla de reemplazar tu cara.

Los expertos alertan sobre la normalización de la vigilancia facial

El reconocimiento facial lleva años extendiéndose en comercios, estadios, aeropuertos, casinos y otros espacios públicos o privados. Su uso suele justificarse por motivos de seguridad, comodidad o prevención del fraude.

Sin embargo, organizaciones de derechos digitales y especialistas en privacidad advierten de que el rostro es uno de los datos personales más sensibles que existen. No podemos dejarlo en casa, cambiarlo fácilmente ni ocultarlo en la vida cotidiana sin alterar por completo nuestra forma de movernos por el mundo.

Ari Waldman, profesor de Derecho en la Universidad de California en Irvine, considera especialmente problemático que este tipo de vigilancia se vuelva algo normal. Su preocupación es que, en una sociedad donde el reconocimiento facial está presente en cada vez más lugares, salir de casa puede equivaler automáticamente a ser identificado.

También preocupa la posibilidad de que estos datos acaben en manos de fuerzas de seguridad, ya sea mediante solicitudes legales o por cambios futuros en las políticas de las empresas. Aunque una compañía prometa hoy un uso limitado, los expertos temen que la infraestructura pueda reutilizarse mañana para finalidades más amplias.

El riesgo de filtraciones también está sobre la mesa

Además del debate sobre la vigilancia, existe otro problema: la seguridad de los datos.

Adam Schwartz, director de litigios de privacidad en la Electronic Frontier Foundation, advierte de que recopilar información biométrica convierte a las empresas en objetivos más atractivos para los ciberdelincuentes. Cuanto más valioso es el dato, mayor es el incentivo para robarlo.

Las bases de datos biométricas pueden resultar especialmente sensibles porque contienen información difícil o imposible de modificar. En caso de filtración, los usuarios no pueden simplemente “resetear” su rostro.

A esto se suma otro asunto que ha acompañado durante años al reconocimiento facial: sus errores. Diversos estudios han señalado que algunos sistemas pueden tener tasas de fallo más altas al identificar a mujeres, personas racializadas o individuos con determinados rasgos físicos. También se ha demostrado que ciertos patrones de maquillaje o alteraciones visuales pueden confundir a algunos sistemas.

Aunque Disney no ha detallado públicamente todos los aspectos técnicos de su sistema, estas dudas forman parte del debate general sobre el uso de tecnologías biométricas en espacios concurridos.

No es un caso aislado: estadios y recintos ya usan sistemas similares

Disneyland no es el único gran recinto que ha apostado por el reconocimiento facial.

En el Intuit Dome, el estadio de Los Angeles Clippers, los visitantes pueden utilizar un sistema llamado GameFaceID para entrar más rápido a partidos y eventos. Para activarlo, deben subir un selfi, a partir del cual se generan datos faciales que permiten identificarlos en el recinto. La política de privacidad del estadio incluso indica que puede inferirse si una persona tiene más de 21 años a partir de la fotografía.

Dodger Stadium también ofrece un sistema denominado Go Ahead Entry en determinadas puertas. En este caso, los asistentes pueden acceder sin enseñar una entrada física o digital, ya que el sistema reconoce su rostro y valida automáticamente el acceso.

La tendencia parece clara: cada vez más lugares de ocio están sustituyendo parte del proceso tradicional de entrada por sistemas biométricos. La promesa es comodidad. La duda es qué precio estamos pagando en privacidad.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 también generan inquietud

El despliegue de reconocimiento facial en recintos de ocio cobra especial relevancia en Los Ángeles, una ciudad que acogerá los Juegos Olímpicos de 2028.

Algunos grupos, entre ellos organizaciones como la American Civil Liberties Union, han expresado preocupación por el posible uso de reconocimiento facial y otras tecnologías de seguimiento biométrico durante el evento.

Los Juegos Olímpicos atraen a millones de personas y requieren enormes dispositivos de seguridad. Para los defensores de estas herramientas, la biometría puede ayudar a gestionar multitudes, controlar accesos y detectar amenazas. Para los críticos, en cambio, puede convertirse en una excusa para implantar sistemas de vigilancia masiva que después permanezcan activos o se reutilicen en otros contextos.

Muchos visitantes aceptan el sistema sin saber exactamente qué implica

Uno de los aspectos más llamativos del caso de Disneyland es que muchos visitantes parecen aceptar el reconocimiento facial casi por inercia.

En un entorno como Disney, donde las familias suelen llegar cargadas de mochilas, carritos, niños pequeños y expectativas, la prioridad es entrar cuanto antes. Si una fila avanza más rápido, la mayoría se dirige allí. La política de privacidad o las alternativas disponibles quedan en segundo plano.

Algunos visitantes consideran que el uso de esta tecnología es inevitable. Para ellos, el reconocimiento facial ya está presente en aeropuertos, comercios, dispositivos móviles y sistemas de seguridad, por lo que verlo en Disneyland no resulta especialmente sorprendente.

Otros, en cambio, se muestran incómodos al descubrirlo sobre la marcha. Uno de los visitantes citados por Los Angeles Times explicaba que se sintió algo inquieto porque no tenía claro cómo se utilizarían esos datos. Comparaba la situación con los controles de la TSA en aeropuertos, donde sabía que existía la opción de no participar, pero reconocía que en Disneyland no se había dado cuenta de que podía rechazar el escaneo.

La privacidad de los niños, una preocupación especial

El debate se vuelve todavía más delicado cuando entran en juego menores.

Para algunos padres, el reconocimiento facial puede parecer aceptable cuando se aplica a adultos, pero genera dudas cuando afecta a niños pequeños. Una madre entrevistada explicaba que no le preocupaba demasiado usar el sistema en su propio caso, pero sí le inquietaba que se aplicara a su hija de 5 años y a su bebé.

Su sensación fue que no tenía una alternativa real o claramente visible para evitar el proceso. Y esa percepción es clave: aunque Disney afirme que el sistema es opcional, la experiencia en el terreno puede hacer que muchas familias sientan que deben aceptarlo para entrar al parque sin complicaciones.

La privacidad infantil es especialmente sensible porque los menores no pueden dar un consentimiento plenamente informado. Además, los datos recopilados hoy podrían tener implicaciones futuras que ni padres ni hijos pueden prever con claridad.

Comodidad frente a privacidad: el dilema de siempre

La llegada del reconocimiento facial a Disneyland resume muy bien el gran dilema tecnológico de los últimos años: la comodidad suele llegar acompañada de una cesión de datos.

Entrar más rápido, evitar fraudes y simplificar la gestión de entradas son ventajas evidentes para una empresa que recibe millones de visitantes. Para el usuario, también puede resultar cómodo no depender tanto de documentos, códigos QR o comprobaciones manuales.

Pero la pregunta de fondo es si todos los visitantes entienden realmente qué están aceptando. Y, sobre todo, si la opción de rechazar el sistema está planteada de forma suficientemente clara, accesible y equivalente.

Porque una cosa es que exista una alternativa en teoría, y otra muy distinta que esa alternativa sea visible, rápida y sencilla en la práctica.

Un cambio pequeño en la entrada, pero enorme en implicaciones

Para muchos visitantes, el escaneo facial en Disneyland será apenas un paso más antes de entrar a Main Street, subir a una atracción o hacerse una foto frente al castillo. Un trámite de unos segundos que pronto pasará desapercibido.

Sin embargo, para los defensores de la privacidad, precisamente ahí está el problema. Cuando una tecnología tan sensible se vuelve invisible, cotidiana y aparentemente inofensiva, resulta mucho más difícil cuestionarla.

Disney insiste en que el reconocimiento facial es opcional, que ayuda a combatir el fraude y que los datos se eliminan en 30 días. Aun así, el debate no desaparecerá fácilmente. La expansión de la biometría en espacios de ocio plantea una cuestión incómoda: ¿queremos que la entrada a cualquier estadio, concierto, parque temático o evento dependa de entregar nuestro rostro a una base de datos?

Disneyland siempre ha vendido la idea de entrar en un mundo mágico. Ahora, para muchos visitantes, ese viaje empieza mirando a una cámara.