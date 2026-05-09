Samsung deja de vender televisores y electrodomésticos en China: Esta es la razón

Samsung ha tomado una decisión llamativa en uno de los mercados más importantes —y también más difíciles— del mundo: dejará de vender televisores y electrodomésticos en China continental.

La compañía surcoreana ha confirmado que suspenderá la comercialización local de varias categorías de electrónica de consumo, entre ellas televisores, monitores, frigoríficos, lavadoras, secadoras, aires acondicionados, aspiradoras y purificadores de aire. El motivo oficial son las “condiciones de mercado que cambian rápidamente”, aunque el contexto es claro: las marcas chinas han ganado tanto peso que Samsung apenas encontraba espacio para competir.

Samsung se retira de los televisores y electrodomésticos en China

Samsung ha decidido poner fin a la venta de buena parte de su catálogo de electrónica de consumo en China continental. La medida afecta a productos muy importantes dentro de su negocio global, como televisores, monitores y electrodomésticos para el hogar.

Según la información publicada por la propia Samsung en su web china, la compañía ha tomado esta decisión tras evaluar el escenario actual del mercado. La empresa habla de cambios rápidos en las condiciones comerciales, pero la realidad es que los fabricantes locales llevan años comiéndole terreno.

La retirada no significa que los clientes actuales vayan a quedarse abandonados. Samsung ha indicado que seguirá ofreciendo soporte posventa y atención al cliente para quienes ya tengan productos de la marca en China. Es decir, las garantías, reparaciones y servicios relacionados con productos ya vendidos deberían mantenerse con normalidad.

Los productos afectados por la decisión

La salida afecta a una lista bastante amplia de dispositivos. Samsung dejará de vender en China continental televisores, monitores, frigoríficos, lavadoras, secadoras, equipos de aire acondicionado, aspiradoras y purificadores de aire.

No estamos hablando, por tanto, de una categoría secundaria, sino de buena parte del catálogo doméstico con el que Samsung compite en otros mercados internacionales. La decisión resulta especialmente significativa en televisores, un segmento en el que Samsung ha sido durante años una de las marcas más fuertes a nivel global.

Sin embargo, China se ha convertido en un terreno cada vez más hostil para las marcas extranjeras. Compañías como TCL, Hisense, Haier, Midea o Xiaomi han logrado combinar precios agresivos con productos cada vez más avanzados, diseños atractivos y una distribución muy adaptada al consumidor local.

La competencia china ha cambiado las reglas del juego

Durante años, Samsung pudo apoyarse en su reputación internacional para competir en China. Sus televisores, electrodomésticos y smartphones eran vistos como productos de calidad, con tecnología avanzada y un fuerte componente aspiracional.

Pero el mercado chino ha cambiado mucho. Las marcas locales ya no son simples alternativas baratas. Muchas han mejorado de forma notable en calidad, innovación, diseño y conectividad, y además conocen mejor las preferencias de los consumidores del país.

A esto se suma un factor muy importante: los fabricantes chinos suelen moverse con ciclos de lanzamiento muy rápidos y pueden ajustar precios con mucha agresividad. Para una compañía global como Samsung, mantener márgenes en ese contexto se vuelve cada vez más complicado.

Reuters apunta precisamente a esa presión competitiva como una de las claves de la retirada. La situación de Samsung en televisores también se había complicado a nivel global, hasta el punto de que la empresa cambió recientemente al responsable de su división Visual Display en medio de una mayor presión de rivales chinos como TCL.

Samsung seguirá vendiendo móviles y chips en China

La decisión no supone una salida completa de Samsung del mercado chino. La compañía seguirá vendiendo smartphones y semiconductores en el país, dos áreas que quedan fuera de esta retirada.

Ahora bien, el negocio móvil de Samsung en China tampoco pasa por su mejor momento desde hace años. La marca llegó a tener una posición muy relevante en el mercado chino de smartphones a comienzos de la década de 2010, pero su cuota se ha desplomado frente a fabricantes locales como Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo y Honor, además de Apple en la gama alta.

Hoy, Samsung es una presencia prácticamente marginal en smartphones dentro de China. La compañía sigue lanzando sus Galaxy en el país, pero está muy lejos del protagonismo que conserva en otros mercados internacionales.

En cambio, el negocio de semiconductores es una historia muy distinta. Ahí Samsung mantiene una posición estratégica global y China continúa siendo un mercado importante, tanto por demanda como por actividad industrial.

Samsung no abandona la fabricación en China

Aunque dejará de vender televisores y electrodomésticos en China continental, Samsung mantendrá algunas operaciones de fabricación en el país. Según The Wall Street Journal, la compañía seguirá produciendo en su planta de Suzhou y mantendrá sus negocios de smartphones y chips en China.

Esto deja claro que la compañía no está rompiendo con China, sino reajustando su presencia. Samsung parece estar recortando aquellas categorías donde la competencia local ha reducido demasiado sus oportunidades, mientras concentra recursos en áreas donde todavía tiene capacidad de crecer o mantener relevancia.

Es una decisión pragmática: salir de segmentos donde la batalla se ha vuelto poco rentable y reforzar aquellos donde el grupo sigue teniendo ventajas competitivas.

El negocio de chips vive un momento espectacular

La retirada del mercado chino de electrodomésticos llega justo cuando Samsung está viviendo un momento especialmente fuerte en semiconductores, impulsado por la demanda de inteligencia artificial.

En el primer trimestre de 2026, Samsung registró unos ingresos consolidados de 133,87 billones de wones y un beneficio operativo de 57,23 billones de wones, según sus resultados oficiales. Su división Device Solutions, donde se integra el negocio de semiconductores, generó 81,7 billones de wones en ingresos y 53,7 billones de wones en beneficio operativo.

Esto significa que la división de semiconductores aportó aproximadamente el 61% de los ingresos totales de Samsung en el trimestre. Más llamativo todavía: concentró la inmensa mayoría del beneficio operativo, gracias al tirón de la memoria avanzada, la memoria de alto ancho de banda y otros componentes vinculados al crecimiento de la IA.

La diferencia entre ambos negocios es enorme. Mientras los electrodomésticos y televisores sufren por márgenes ajustados y rivales locales muy agresivos, los chips para inteligencia artificial se han convertido en una de las áreas más rentables y estratégicas de toda la industria tecnológica.

La IA está redefiniendo las prioridades de Samsung

Samsung sigue siendo una marca de consumo muy potente, pero sus prioridades parecen estar girando cada vez más hacia los semiconductores y la inteligencia artificial.

La explosión de los centros de datos, los modelos de IA generativa y la demanda de memoria de alto rendimiento ha colocado a los fabricantes de chips en una posición privilegiada. Samsung, junto con otros gigantes del sector, está intentando aprovechar esta ola para reforzar su negocio de componentes.

En ese contexto, abandonar categorías poco rentables en China puede verse como parte de una estrategia más amplia. No se trata solo de vender menos televisores o lavadoras en un mercado difícil, sino de reasignar recursos hacia áreas donde el crecimiento futuro parece mucho más claro.

Una derrota simbólica para Samsung en China

La decisión tiene también una lectura simbólica. China fue durante años uno de los grandes objetivos de las tecnológicas internacionales. Su enorme base de consumidores y el crecimiento de su clase media lo convertían en un mercado prácticamente imprescindible.

Pero el poder de las marcas nacionales ha cambiado el equilibrio. En muchos segmentos, las compañías chinas ya no necesitan imitar a sus rivales extranjeros: compiten de tú a tú, innovan rápido y cuentan con una fuerte fidelidad local.

Para Samsung, dejar de vender televisores y electrodomésticos en China continental supone reconocer que la batalla en esas categorías se ha vuelto demasiado cuesta arriba. No es una retirada total del país, pero sí un repliegue importante en negocios donde la compañía fue históricamente muy fuerte.

Qué significa para los consumidores chinos

Para los consumidores, el cambio más inmediato será la desaparición de estos productos de los canales oficiales de venta en China continental. Quien quisiera comprar un televisor, frigorífico o lavadora Samsung tendrá cada vez menos opciones dentro del mercado local.

No obstante, los usuarios que ya tengan productos Samsung no deberían notar un corte brusco en la atención. La compañía ha insistido en que el servicio posventa seguirá activo, algo esencial para mantener la confianza de quienes ya compraron dispositivos de la marca.

La gran pregunta es cuánto tiempo mantendrá Samsung esa estructura de soporte y cómo gestionará la disponibilidad de piezas, reparaciones y garantías en el medio plazo.

Un aviso para otras marcas extranjeras

El movimiento de Samsung puede interpretarse como una advertencia para otras compañías internacionales. China ya no es simplemente un mercado enorme al que llegar con una marca reconocida. Es un mercado donde las compañías locales juegan con ventaja en precio, distribución, velocidad e integración con el ecosistema doméstico.

Para competir allí, las marcas extranjeras necesitan algo más que prestigio. Necesitan productos muy diferenciados, una estrategia local sólida y una propuesta de valor que justifique pagar más frente a alternativas chinas cada vez mejores.

Samsung ha decidido que, al menos en televisores y electrodomésticos, esa batalla ya no merece la pena.

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La salida de Samsung del mercado chino de televisores y electrodomésticos no debe entenderse como una señal de debilidad general de la compañía. Más bien refleja un cambio de prioridades.

En el mercado de consumo chino, Samsung se enfrenta a una competencia local feroz, márgenes ajustados y una pérdida progresiva de relevancia. En semiconductores, en cambio, está capturando una demanda histórica impulsada por la inteligencia artificial.

La compañía parece haber elegido dónde quiere librar sus próximas grandes batallas. Y, por ahora, no será en las tiendas chinas de televisores, lavadoras o frigoríficos.