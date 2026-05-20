Japón combate los ataques récord de osos con un terrorífico lobo robótico

Japón está viviendo una situación insólita y preocupante: los ataques de osos se han disparado hasta niveles récord, con 13 muertes registradas en 2025 y más de 50.000 avistamientos en todo el país.

La presencia de estos animales ha dejado de ser un problema limitado a zonas rurales o montañosas, ya que se han registrado incursiones en viviendas, escuelas, supermercados e incluso complejos turísticos con aguas termales.

Ante este escenario, una empresa japonesa ha encontrado una solución tan llamativa como inquietante: un lobo robótico animatrónico diseñado para ahuyentar a la fauna salvaje. Se llama Monster Wolf, y parece sacado de una película de terror, con ojos rojos iluminados, sonidos aterradores y movimientos pensados para intimidar a los animales antes de que se acerquen demasiado.

Monster Wolf: el robot que asusta a los osos con luces y sonidos

El Monster Wolf ha sido desarrollado por Ohta Seiki, una compañía de robótica con sede en Hokkaido. Aunque su aspecto pueda parecer exagerado, el objetivo es muy serio: crear una presencia lo bastante amenazante como para mantener alejados a osos, ciervos, jabalíes y otros animales capaces de causar daños en cultivos o poner en riesgo a las personas.

El robot está construido sobre una estructura de tubos cubierta con pelo artificial. En la parte frontal, incorpora una cabeza con la boca abierta en actitud agresiva y unos ojos LED rojos que brillan en la oscuridad. Para reforzar el efecto intimidatorio, el dispositivo mueve la cabeza de un lado a otro y cuenta con una cola equipada con iluminación LED azul.

La clave está en su sistema de detección. Un sensor infrarrojo identifica la presencia de animales salvajes y activa automáticamente el repertorio de sonidos, luces y movimientos. Según la información facilitada, el Monster Wolf puede emitir más de 50 sonidos diferentes, incluyendo voces humanas, ruidos electrónicos y gruñidos audibles hasta a 1 kilómetro de distancia.

La demanda se ha disparado y la empresa no da abasto

Lo que durante años fue visto por algunos como una rareza tecnológica se ha convertido ahora en un producto muy solicitado. Ohta Seiki asegura que ha recibido alrededor de 50 pedidos este año, una cifra superior a su volumen habitual de producción anual para este dispositivo.

El presidente de la compañía, Yuji Ohta, reconoció a AFP que no pueden fabricarlos lo suficientemente rápido. La demanda ha crecido tanto que los clientes tienen que esperar entre dos y tres meses para recibir su unidad.

Este aumento del interés no es casual. En los últimos meses, los osos han protagonizado numerosos incidentes en Japón: han entrado en casas, se han acercado a colegios, han irrumpido en supermercados y han sembrado el pánico en zonas turísticas. En algunas regiones del norte del país, los avistamientos se han multiplicado por más de cuatro respecto al año anterior tras la salida de la hibernación.

Un problema cada vez más difícil de controlar

La situación ha llegado a tal punto que el número de osos capturados y sacrificados casi se ha triplicado en comparación con el año anterior, hasta alcanzar un máximo histórico de 14.601 ejemplares. Las autoridades y comunidades locales buscan formas de reducir los encuentros entre humanos y osos, especialmente en áreas donde las zonas habitadas están cada vez más cerca de los hábitats naturales.

En ese contexto, el Monster Wolf se presenta como una alternativa no letal para disuadir a los animales antes de que entren en zonas pobladas. No sustituye a otras medidas de prevención, pero puede resultar útil en granjas, campos de cultivo, obras, campos de golf o caminos rurales donde la presencia humana es frecuente.

Ohta Seiki lanzó originalmente este robot en 2016 para proteger cultivos frente a ciervos, jabalíes y osos. En aquel momento, muchos lo consideraron poco más que un artilugio extravagante. Ahora, con los ataques de osos en máximos y la preocupación creciendo en todo el país, la percepción ha cambiado por completo.

El próximo paso: un Monster Wolf con ruedas

La compañía ya trabaja en una versión mejorada del robot. La idea es colocar el Monster Wolf sobre ruedas para que pueda desplazarse, perseguir animales o patrullar rutas concretas de manera autónoma. De este modo, dejaría de ser un dispositivo estático para convertirse en una especie de guardián móvil capaz de cubrir áreas más amplias.

Ohta Seiki también estudia el desarrollo de una versión portátil pensada para excursionistas, pescadores y escolares, tres grupos especialmente expuestos en determinadas zonas rurales o de montaña. Además, la empresa quiere explorar el uso de cámaras con inteligencia artificial para que futuras versiones puedan detectar mejor qué tipo de animal se aproxima y ajustar su respuesta de forma más inteligente.

El Monster Wolf funciona con una batería de coche de 12 voltios y puede complementarse con un panel solar opcional para prolongar su autonomía en ubicaciones remotas. Su precio parte de unos 4.000 dólares o más, dependiendo de la configuración, lo que equivale aproximadamente a 3.450 euros al cambio actual. Las ruedas y los paneles solares se ofrecen como mejoras opcionales.

Un invento extraño, pero cada vez más necesario

A simple vista, el Monster Wolf puede parecer una solución demasiado teatral: un lobo mecánico con ojos rojos, luces azules y sonidos inquietantes no es precisamente discreto. Sin embargo, para las comunidades japonesas que viven con miedo a encontrarse un oso en la puerta de casa, en el colegio o en el supermercado, cualquier herramienta que reduzca el riesgo puede ser bienvenida.

La mayoría de pedidos actuales procede de agricultores, operadores de campos de golf y trabajadores de la construcción en zonas rurales. Son entornos donde el contacto con animales salvajes puede resultar peligroso y donde un sistema de disuasión automático puede marcar la diferencia.

La gran duda es si el Monster Wolf seguirá siendo efectivo a largo plazo. Como ocurre con otros métodos acústicos o visuales para ahuyentar animales, existe la posibilidad de que los osos se acostumbren con el tiempo a sus sonidos y luces. Por ahora, sin embargo, el robot parece estar cumpliendo su cometido: generar suficiente miedo como para mantener a los animales a distancia.

Lo irónico es que un producto que nació casi como una curiosidad tecnológica se ha convertido en una respuesta real a un problema creciente. Japón no está comprando lobos robóticos por capricho, sino porque la convivencia entre humanos y osos se ha vuelto más tensa y peligrosa. Y, al menos de momento, Ohta Seiki no logra fabricar suficientes unidades para satisfacer la demanda.