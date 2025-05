El Google Pixel 10 se deja ver en plena grabación de su anuncio publicitario

Google ya tiene en marcha el desarrollo de su próxima generación de smartphones, y las filtraciones no han tardado en llegar. El Pixel 10 ha sido captado en plena grabación de un anuncio publicitario, lo que nos ha permitido conocer algunos detalles clave antes de su presentación oficial.

Durante el fin de semana, varios usuarios informaron haber visto el Pixel 10 Pro —o incluso un posible Pixel 10 Pro XL— en una playa pública de Vancouver, Canadá. El dispositivo fue grabado para un spot de televisión, y al parecer el equipo de producción no se esforzó demasiado en ocultarlo, ya que incluso dejaron ver el storyboard con las escenas del anuncio.

Uno de los puntos más interesantes filtrados es una nueva funcionalidad de Google Add Me. Esta función impulsada por inteligencia artificial permitirá añadir personas a una imagen grupal, incluso si no estaban en el momento exacto de la toma. Esto será ideal, por ejemplo, para que el fotógrafo también aparezca en la foto sin necesidad de repetirla.

En cuanto al diseño, Google mantendrá el estilo de cámara ovalada introducido en modelos anteriores, aunque en esta ocasión se muestra más prominente y con espacio adicional para el flash LED. El terminal que se dejó ver tenía un acabado en color azul, lo que confirma nuevos tonos para la próxima generación.

🎬 Just out for a walk…

stumbled onto a full-on commercial shoot for the Google Pixel 10 📱

They had a macro probe lens, a Panavision rig, and 20+ crew members…

to film someone holding a phone 😂

If the Pixel camera’s so good, why not just use it? 👀 #BTS #Vancouver pic.twitter.com/muDluZfK75

— Mark Teasdale ★ (@MarksGonePublic) May 23, 2025