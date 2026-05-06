ChatGPT se actualiza con mejores respuestas, menos errores y nuevas fuentes de memoria

OpenAI ha actualizado el modelo que ChatGPT utiliza por defecto, y el cambio apunta a uno de los problemas más criticados de la inteligencia artificial generativa: las respuestas incorrectas presentadas con demasiada seguridad.

La novedad se llama GPT-5.5 Instant, una versión diseñada para responder rápido en las consultas del día a día, pero con mejoras importantes en precisión, contexto y utilidad frente al anterior GPT-5.3 Instant. Según OpenAI, este nuevo modelo ya está disponible como opción predeterminada en ChatGPT.

GPT-5.5 Instant llega como nuevo modelo por defecto de ChatGPT

Elegir qué modelo de inteligencia artificial utilizar se ha convertido en una tarea cada vez más confusa. Entre Gemini, Claude, ChatGPT y otros asistentes, los usuarios ya tienen que decidir entre diferentes plataformas. Pero, además, dentro de cada una aparecen variantes como “rápido”, “pro”, “thinking” o modelos especializados.

OpenAI quiere simplificar un poco esa experiencia con GPT-5.5 Instant, el nuevo modelo que ChatGPT usará por defecto para las conversaciones habituales. Es decir, el modelo pensado para quienes simplemente abren ChatGPT, escriben una pregunta y esperan una respuesta rápida sin tener que preocuparse por elegir manualmente entre distintas opciones.

Hasta ahora, ese papel lo ocupaba GPT-5.3 Instant. La nueva versión mantiene el enfoque de rapidez, pero intenta ser más fiable, más directa y más consciente del contexto de cada usuario.

Menos alucinaciones en preguntas delicadas

La mejora más llamativa tiene que ver con la reducción de errores. OpenAI asegura que GPT-5.5 Instant produce un 52,5% menos de afirmaciones inventadas que GPT-5.3 Instant en preguntas de alto riesgo, especialmente en ámbitos como medicina, derecho o finanzas. En otra evaluación interna, la compañía afirma que las respuestas inexactas se redujeron un 37,3% en conversaciones especialmente difíciles que los usuarios habían señalado por errores factuales.

Esto no significa que ChatGPT se haya vuelto infalible. La propia naturaleza de los modelos de IA generativa hace que sigan siendo necesarios el criterio del usuario y la verificación cuando se trata de decisiones importantes. Pero sí apunta a un avance relevante: el modelo por defecto debería equivocarse menos, especialmente cuando la respuesta puede tener consecuencias serias.

OpenAI también ha mostrado ejemplos en los que GPT-5.5 Instant mantiene mejor el esfuerzo de razonamiento. En una prueba con un problema matemático manuscrito, tanto GPT-5.3 Instant como GPT-5.5 Instant fallaban inicialmente al detectar el error, pero el modelo nuevo seguía trabajando hasta encontrar una solución, mientras que el anterior terminaba concluyendo que el problema no tenía salida.

Respuestas más claras y menos largas

Además de ser más preciso, GPT-5.5 Instant también busca ser más útil en el uso cotidiano. OpenAI destaca que el nuevo modelo tiende a responder de forma más directa, evitando explicaciones innecesariamente largas cuando no hacen falta.

Este punto puede parecer menor, pero tiene bastante importancia en la experiencia diaria. Muchos usuarios no quieren una disertación completa cada vez que preguntan algo sencillo. Quieren una respuesta rápida, clara y con el nivel justo de detalle.

La idea es que GPT-5.5 Instant actúe como una opción equilibrada: suficientemente rápida para conversaciones normales, pero más cuidadosa que antes con los datos y con la forma de presentar la información. Para tareas más complejas, los usuarios seguirán pudiendo recurrir a modelos como GPT-5.5 Thinking o GPT-5.5 Pro, pensados para razonamiento más profundo y respuestas más elaboradas.

Más memoria y respuestas mejor contextualizadas

Otra novedad importante está relacionada con la memoria. OpenAI afirma que ChatGPT ahora puede recuperar mejor el contexto relevante de conversaciones anteriores, recuerdos guardados y, en determinados casos, archivos o correos conectados a través de Gmail. El objetivo es que el asistente pueda ofrecer respuestas más personalizadas sin que el usuario tenga que repetir constantemente la misma información.

Por ejemplo, si una persona suele pedir ayuda para escribir en un tono concreto, preparar documentos para su trabajo o planificar proyectos personales, ChatGPT podría apoyarse mejor en ese historial para adaptar sus respuestas.

La compañía también está introduciendo las llamadas fuentes de memoria, una función que permite ver de dónde procede el contexto utilizado para personalizar una respuesta. Según OpenAI, los usuarios podrán consultar recuerdos guardados, conversaciones anteriores e instrucciones personalizadas, y también corregir, borrar o marcar como irrelevante información que ya no sea útil.

Este cambio es importante porque la personalización basada en memoria puede ser muy útil, pero también genera dudas razonables sobre transparencia y control. Mostrar qué información ha influido en una respuesta ayuda a que el usuario entienda mejor por qué ChatGPT contesta de una determinada manera.

La IA por defecto cada vez importa más

La llegada de GPT-5.5 Instant también refleja una tendencia clara: para la mayoría de usuarios, el modelo por defecto es el más importante. Aunque las opciones avanzadas resultan atractivas para perfiles técnicos o profesionales, mucha gente no quiere elegir entre media docena de modelos antes de hacer una pregunta.

Por eso, mejorar el modelo predeterminado puede tener más impacto que lanzar una opción muy potente pero escondida en un selector. Si ChatGPT responde mejor desde el primer momento, millones de usuarios se beneficiarán sin cambiar nada en su forma de usarlo.

También es una forma de reducir la fricción. En lugar de pedir al usuario que decida si necesita velocidad, razonamiento o precisión, OpenAI intenta que la opción básica sea suficientemente buena para la mayoría de situaciones.

No sustituye al criterio humano

Aunque las cifras de mejora son llamativas, conviene mantener los pies en el suelo. GPT-5.5 Instant puede ser más fiable que su predecesor, pero sigue siendo una herramienta de IA generativa. Eso significa que puede cometer errores, interpretar mal una pregunta o responder con seguridad cuando debería mostrar más cautela.

Esto es especialmente importante en los temas que OpenAI considera de alto riesgo, como salud, dinero o asuntos legales. Que haya menos alucinaciones no convierte a ChatGPT en un médico, un abogado o un asesor financiero. La mejora está en que el asistente debería ser más prudente y menos propenso a inventar datos, no en que sus respuestas deban aceptarse sin revisión.

Para consultas cotidianas, redacción, ideas, resúmenes, planificación o ayuda con tareas generales, GPT-5.5 Instant debería ofrecer una experiencia más pulida. Para decisiones críticas, seguirá siendo necesario contrastar la información con fuentes fiables o profesionales cualificados.

Disponibilidad de GPT-5.5 Instant

Según OpenAI, GPT-5.5 Instant ya está disponible como nuevo modelo predeterminado de ChatGPT. La mejora en las fuentes de memoria, por su parte, ha empezado a desplegarse en los planes compatibles. OpenAI indica que las mejoras de memoria llegan a usuarios Plus y Pro, mientras que las fuentes de memoria se están introduciendo en todos los planes de consumo de ChatGPT.

En los planes de pago, los usuarios también pueden acceder al selector de modelos para elegir manualmente entre distintas opciones, como Instant, Thinking o Pro, dependiendo del tipo de tarea que quieran realizar.