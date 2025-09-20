El iPhone 17 Pro pasa las pruebas de cámara de DXOMark

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Apple ha presentado recientemente su nueva generación de smartphones, y el iPhone 17 Pro se ha convertido en uno de los modelos más esperados. Este dispositivo llega con el chip A19 Pro, el procesador más avanzado de la compañía hasta la fecha, y con un sistema de cámaras renovado que promete situarlo en lo más alto de la fotografía móvil.

Tras someterlo a pruebas intensivas, DXOMark ha publicado los resultados sobre hasta dónde puede llegar el iPhone 17 Pro en fotografía y vídeo.

Con una puntuación de 168, el iPhone 17 Pro se sitúa en tercera posición en el ranking global de smartphones, por debajo de los Huawei Pura 80 Ultra (1ª posición) y el Oppo Find X8 Ultra (2ª posición)

Rendimiento de vídeo líder en su categoría

El iPhone 17 Pro continúa la tradición de Apple al colocarse en la primera posición dentro de la grabación de vídeo. Con respecto a la generación anterior, logra mejoras clave:

Un balance de blancos más natural .

. Menor ruido en escenas grabadas a mano alzada en condiciones de baja luz.

en escenas grabadas a mano alzada en condiciones de baja luz. Menos artefactos de textura, lo que aporta una mayor naturalidad en los detalles.

Además, el cambio entre módulos es fluido y, en puntos de zoom concretos (como 2x y 8x), el sistema optimiza los detalles de manera inteligente. El resultado es una calidad de vídeo constante y sobresaliente a lo largo de todo el rango de zoom.

Zoom mejorado con teleobjetivo de 48 MP

Una de las principales novedades es la incorporación de un teleobjetivo 4x de 48 MP, que ofrece un salto notable en fotografía y vídeo.

En distancias cortas, el iPhone 17 Pro utiliza la cámara principal con recorte inteligente, logrando resultados equiparables a smartphones como el vivo X200 Ultra o el Oppo Find X8 Ultra .

o el . En largas distancias, los algoritmos Fusion Tele Camera entran en acción, mejorando el detalle alrededor de los 200 mm y manteniendo al dispositivo en un nivel muy competitivo.

Eso sí, en teleobjetivos de rango extremo, algunos rivales con doble cámara telefoto o lentes dedicadas, como el Huawei Pura 80 Ultra, ofrecen un mejor rendimiento.

Fotografía con gran nivel de detalle

En fotografía fija, el iPhone 17 Pro consigue algunos de los mejores resultados obtenidos hasta ahora en nuestras pruebas. Gracias al nuevo Smart HDR 5:

Las imágenes presentan una exposición precisa y un amplio rango dinámico.

y un amplio rango dinámico. Se conserva el detalle en zonas con altas luces y sombras .

. Los colores en retratos muestran tonos de piel más naturales y equilibrados.

En condiciones de luz intensa, puede aparecer un ligero tono cálido o rojizo en pieles más oscuras, aunque la función Photographic Styles permite ajustar el resultado a gusto del usuario.

Durante la noche, el iPhone 17 Pro alcanza el primer puesto en fotografía nocturna, ofreciendo imágenes naturales, detalladas y superiores a su predecesor, incluso con resolución de 12 MP.

Resumen de ventajas y desventajas

Pros:

Calidad de vídeo líder en su categoría.

Zoom fluido y con gran nivel de detalle en la mayoría de rangos.

Retratos realistas con excelente exposición y tonos de piel naturales.

Contras:

Limitaciones en fotos grupales debido a la ausencia de apertura variable.

Ruido perceptible en interiores y en baja iluminación.

Menor nivel de detalle en zoom intermedio entre distancias preestablecidas.

Conclusiones

El iPhone 17 Pro se posiciona entre los mejores smartphones del mercado en fotografía y vídeo. Sus mejoras en el zoom, el teleobjetivo de 48 MP y el excelente rendimiento en vídeo lo convierten en una opción ideal para quienes buscan un teléfono con capacidades multimedia profesionales.

Aunque algunos rivales logran superar al iPhone 17 Pro en rangos de zoom extremos o en fotos grupales, Apple ha conseguido una vez más consolidar su liderazgo en grabación de vídeo y en fotografía nocturna.

La combinación de potencia, versatilidad y calidad visual hace del iPhone 17 Pro un dispositivo imprescindible para los amantes de la fotografía móvil.