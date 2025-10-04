El Samsung Galaxy S26 Ultra tendrá pantalla de privacidad integrada y exclusiva

Los protectores de pantalla de privacidad que reducen el ángulo de visión para evitar miradas indiscretas podrían tener los días contados. Samsung está trabajando en una solución nativa que permitirá activar o desactivar este efecto directamente desde el software del dispositivo, sin necesidad de accesorios externos.

El hallazgo se produjo tras analizar el código de One UI 8.5, donde aparece una nueva función llamada Privacy Display. Su descripción es clara: “limita la visibilidad de la pantalla desde ángulos laterales para proteger tu privacidad en lugares públicos”. Esta novedad promete convertirse en una herramienta clave para quienes usan el móvil en espacios concurridos.

Cómo funcionará la nueva opción de privacidad

Según las capturas compartidas por el usuario de X Ach, los ajustes incluyen un interruptor llamado Auto Privacy que activa automáticamente el modo en entornos públicos, como ascensores o transporte. Además, será posible programar horarios para que la función se encienda o apague, e incluso añadir aplicaciones específicas que quedarán protegidas bajo este sistema.

Una de las particularidades más interesantes es que no se aplicará a toda la pantalla necesariamente. Por ejemplo, podrá usarse para ocultar notificaciones emergentes, ventanas flotantes en modo picture-in-picture o imágenes en la galería marcadas como privadas. Incluso los menús de seguridad para introducir PIN, patrón o contraseña podrán quedar protegidos bajo esta tecnología.

The next S26 Ultra will have a privacy feature that keeps people from peeking at your screen. pic.twitter.com/tFcgeFpCqG — Ach (@achultra) October 2, 2025

El modo Maximum Privacy para mayor seguridad

Para quienes necesiten una capa extra de seguridad, Samsung integrará un nivel denominado Maximum Privacy, que reduce de forma notable el brillo de la pantalla cuando está activa la función, dificultando aún más la visibilidad para las personas alrededor.

Aunque la función se ha encontrado dentro de One UI 8.5, no estará disponible para todos los modelos. Según Ach, será necesario un soporte de hardware específico, y el primer dispositivo en ofrecerlo será el Galaxy S26 Ultra. Esto significa que incluso los móviles actualizados a One UI 8.5, como modelos anteriores, no podrán beneficiarse de Privacy Display si no cuentan con la tecnología adecuada.

No es la primera vez que Samsung limita una de sus innovaciones más llamativas al modelo Ultra de la serie Galaxy S. Todo apunta a que la pantalla de privacidad integrada quedará reservada para el Galaxy S26 Ultra, dejando a un lado a los Galaxy S26 y S26+.