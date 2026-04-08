Estos modelos de Kindle dejarán de tener acceso a la tienda Kindle desde el 20 de mayo

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Los lectores de libros electrónicos suelen tener una vida útil mucho más larga que la de otros dispositivos de consumo. Mientras cambiamos de móvil cada pocos años y renovamos tablets con cierta frecuencia, muchos e-readers siguen funcionando sin grandes problemas después de una década o incluso más tiempo.

Sin embargo, en tecnología no basta con que el hardware siga vivo: cuando la compañía decide retirar soporte a servicios esenciales, la experiencia cambia por completo.

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Eso es precisamente lo que va a ocurrir con varios modelos antiguos de Kindle. Amazon ha confirmado que, a partir del 20 de mayo de 2026, los dispositivos Kindle y Kindle Fire lanzados en 2012 o antes dejarán de poder comprar, pedir prestado o descargar nuevo contenido desde la tienda Kindle directamente en el propio dispositivo.

Qué cambia exactamente en los Kindle antiguos

La decisión no convierte de golpe estos dispositivos en pisapapeles, pero sí recorta una de sus funciones más importantes. Los usuarios afectados perderán el acceso inalámbrico a la tienda Kindle para adquirir nuevos libros, tomar prestados títulos o descargarlos desde el propio lector o tablet antigua.

En otras palabras, el dispositivo seguirá encendiéndose y podrá seguir usándose para leer contenido ya almacenado, pero el vínculo directo con la tienda dejará de funcionar.

Esto afecta especialmente a quienes todavía utilizan modelos muy veteranos como el Kindle de primera generación de 2007, un dispositivo casi histórico dentro del mercado de la lectura digital. También entran en la lista otros modelos emblemáticos de los primeros años de la plataforma, lo que marca el final de una etapa para toda una generación de lectores electrónicos que ayudó a popularizar el formato.

Los modelos afectados por el fin del acceso a la tienda Kindle

Los dispositivos impactados son el Kindle 1st Generation (2007), Kindle DX y DX Graphite (2009 y 2010), Kindle Keyboard (2010), Kindle 4 (2011), Kindle Touch (2011), Kindle 5 (2012), Kindle Paperwhite de primera generación (2012), además de las tablets Kindle Fire 1st Gen (2011), Kindle Fire 2nd Gen (2012), Kindle Fire HD 7 (2012) y Kindle Fire HD 8.9 (2012).

En el caso de los antiguos Kindle Fire, la limitación se centra en el contenido relacionado con libros dentro de la tienda Kindle, mientras que otras apps y servicios compatibles del dispositivo pueden seguir funcionando con normalidad, siempre dentro de las limitaciones propias de unos equipos tan antiguos.

Kindle Fire HD de 8.9″

No perderás tus libros, pero sí una parte esencial de la experiencia

La parte positiva es que los títulos ya descargados en el dispositivo no desaparecerán. Amazon seguirá permitiendo que el usuario lea indefinidamente el contenido que ya tenga almacenado en su Kindle antiguo, de modo que la biblioteca local seguirá siendo utilizable incluso después de la fecha límite.

El problema aparece a partir de ese momento cuando se quiera bajar algo nuevo directamente desde el aparato. Ahí es donde la experiencia queda claramente limitada. El Kindle seguirá siendo válido para leer libros ya guardados, pero dejará de ofrecer una de las grandes comodidades que definieron su éxito durante años: acceder a la tienda y empezar una nueva lectura en cuestión de segundos.

Cuidado con restaurar o desvincular el dispositivo antes del 20 de mayo

Hay además un detalle importante que conviene no pasar por alto. Amazon advierte de que, si uno de estos Kindle antiguos ha sido desregistrado o se le ha hecho un restablecimiento de fábrica, conviene volver a registrarlo antes del 20 de mayo de 2026. Después de esa fecha, esos dispositivos ya no podrán volver a asociarse a la cuenta, lo que impediría recuperar el acceso a la biblioteca vinculada a Amazon en ese lector concreto.

Es un matiz clave, porque muchos usuarios guardan estos aparatos como dispositivos secundarios o de respaldo. Si alguien lo resetea pensando que podrá configurarlo de nuevo más adelante, podría encontrarse con que ya no es posible volver a vincularlo a su cuenta para acceder a sus libros comprados en ese equipo.

Amazon ofrecerá descuentos para facilitar el salto a un Kindle nuevo

Para amortiguar el impacto de esta retirada, Amazon tiene previsto ofrecer a los propietarios de los dispositivos afectados en Estados Unidos un descuento del 20% en la compra de un nuevo Kindle, junto con un crédito de 20 dólares, unos 18,40 euros al cambio aproximado, para comprar e-books después de actualizar de dispositivo. La promoción, según la información publicada, estará disponible hasta el 20 de junio de 2026.

La compañía también comunicará más detalles a los usuarios afectados por correo electrónico, lo que permitirá saber con mayor claridad cómo se aplicará la oferta y qué condiciones concretas tendrá en cada mercado.

Por el momento, desconocemos si los propietarios de otros países, como España, también tendremos accesos a descuentos similares.

Kindle Paperwhite

El final de una era para los Kindle más veteranos

La noticia tiene una lectura evidente: incluso los productos más duraderos terminan dependiendo de decisiones de soporte que pueden recortar sus funciones con el paso del tiempo. Los Kindle siempre habían destacado por ser una rara excepción en la electrónica de consumo, con modelos capaces de seguir siendo útiles muchísimos años después de su lanzamiento. Pero la longevidad del hardware no siempre garantiza la del servicio.

En el fondo, este movimiento también refleja cómo ha cambiado el ecosistema de Amazon. La compañía lleva años modernizando su plataforma y dejando atrás funciones pensadas para dispositivos muy antiguos. El fin del acceso a la tienda en estos modelos se suma a otros cambios recientes en la gestión del contenido digital del ecosistema Kindle, confirmando que Amazon está cerrando definitivamente la puerta a buena parte de su primera generación de hardware.

Qué opciones tienen los usuarios afectados

Quienes todavía utilicen uno de estos modelos tienen varias salidas razonables. La primera es seguir usando el dispositivo tal como está, siempre que ya tengan en él una colección suficiente de libros descargados. La segunda es asegurarse de que el Kindle permanece registrado antes de la fecha límite para conservar el acceso a la cuenta en ese aparato. Y la tercera, quizá la más lógica para muchos, es aprovechar el incentivo de Amazon para dar el salto a un modelo más moderno.

Para quienes valoran especialmente la autonomía, la tinta electrónica y una experiencia de lectura sin distracciones, este tipo de transición probablemente será asumible. Aun así, hay un componente sentimental evidente en la despedida de modelos que acompañaron a muchos lectores durante más de una década y que, en algunos casos, siguen funcionando sorprendentemente bien a día de hoy.