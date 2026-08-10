El Galaxy Z Fold8 arrasa: Samsung aumenta la producción en 1 millón de unidades

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Samsung parece haber acertado de lleno con su nueva generación de plegables. La compañía ha confirmado que sus últimos Galaxy Z han conseguido batir todos los récords de reservas de la marca, superando incluso referencias históricas como la familia Galaxy Note 10.

El gran protagonista de esta acogida está siendo el Galaxy Z Fold 8. Su demanda ha sido suficientemente fuerte como para que Samsung haya decidido aumentar la producción en 1 millón de unidades adicionales, según ETNews, una cifra poco habitual para un dispositivo que compite en uno de los segmentos más caros del mercado móvil.

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Samsung aumenta la producción del Galaxy Z Fold 8

Según información procedente de Corea del Sur, Samsung ha decidido ampliar de forma notable la fabricación del Galaxy Z Fold 8 para responder a una demanda superior a la prevista inicialmente. La compañía habría añadido 1 millón de unidades extra a sus planes de producción tras comprobar el ritmo de las reservas.

Este movimiento resulta especialmente relevante porque los plegables continúan siendo productos de gama muy alta, con precios considerablemente superiores a los de muchos smartphones convencionales. Que Samsung tenga que reaccionar aumentando la fabricación sugiere que el Galaxy Z Fold 8 está conectando con los compradores mejor de lo que esperaba la propia compañía.

La decisión también refleja un cambio en la madurez del mercado. Durante años, los plegables fueron vistos como dispositivos de nicho dirigidos principalmente a entusiastas de la tecnología, pero cada nueva generación ha ido eliminando barreras relacionadas con el grosor, la resistencia y la comodidad de uso.

En el caso del Fold 8, Samsung parece haber conseguido que el dispositivo resulte menos experimental y más cercano a un smartphone tradicional cuando está cerrado. Ese equilibrio entre pantalla grande y formato manejable podría estar siendo decisivo para impulsar las ventas.

La nueva familia Galaxy Z apunta a 5 millones de reservas

Las previsiones para el conjunto de la nueva generación son igualmente llamativas. Las reservas combinadas del Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Fold 8 Ultra podrían alcanzar los 5 millones de unidades a nivel mundial.

La cifra tiene todavía más mérito si tenemos en cuenta que Samsung no está compitiendo precisamente en el segmento económico. Los nuevos plegables se sitúan en una categoría premium y, especialmente en el caso de los modelos Fold, su precio continúa siendo una barrera importante para muchos usuarios.

Aun así, las cifras de reservas muestran que existe una demanda considerable por dispositivos que ofrecen algo diferente a los smartphones convencionales. El formato plegable permite combinar un dispositivo relativamente compacto con una pantalla interior de gran tamaño pensada para productividad, entretenimiento y multitarea.

Samsung lleva varias generaciones intentando convertir esta categoría en algo más masivo y los datos iniciales de los modelos Z8 apuntan a que esa estrategia empieza a dar resultados. El interés parece ir mucho más allá del público tecnológico que tradicionalmente adoptaba este tipo de dispositivos en sus primeras etapas.

El Galaxy Z Fold 8 concentra el 59 % de las reservas

Dentro de la nueva familia, el Galaxy Z Fold 8 está destacando claramente sobre el resto. Según las cifras disponibles, este modelo representaría alrededor del 59 % de todas las reservas mundiales de los nuevos plegables de Samsung.

Es una proporción especialmente llamativa teniendo en cuenta que Samsung ofrece alternativas diferentes dentro de la gama. El Galaxy Z Flip 8 apuesta por un formato más compacto, mientras que el Galaxy Z Fold 8 Ultra se posiciona como una variante todavía más ambiciosa dentro de la familia.

Sin embargo, parece que el Fold 8 convencional ha encontrado un punto intermedio especialmente atractivo para los consumidores. Ofrece una gran pantalla plegable sin llegar necesariamente al tamaño, peso o precio de la variante Ultra, algo que podría explicar parte de su éxito.

La comparación con la generación anterior también resulta muy favorable. Samsung estaría registrando un 30 % más de reservas del Galaxy Z Fold 8 que del Galaxy Z Fold 7 a nivel mundial, una mejora considerable en apenas una generación.

El nuevo formato parece estar convenciendo a los compradores

Una de las mayores novedades del Galaxy Z Fold 8 es precisamente su cambio de proporciones. Samsung ha abandonado parcialmente el formato más estrecho y alargado de generaciones anteriores para adoptar un diseño algo más corto y ancho.

Cuando el teléfono está cerrado, la pantalla exterior utiliza una relación de aspecto de 10:16. Esto hace que su comportamiento sea mucho más parecido al de un smartphone convencional y facilita tareas como escribir mensajes, navegar por Internet o utilizar aplicaciones sin necesidad de abrir el dispositivo.

Además, esa proporción resulta especialmente adecuada para el vídeo vertical que domina actualmente plataformas como Instagram, TikTok y YouTube Shorts. El contenido ocupa la pantalla de una manera más natural y requiere menos adaptaciones que en los Fold más estrechos de generaciones anteriores.

Este cambio puede parecer pequeño sobre el papel, pero tiene un impacto considerable en la experiencia diaria. Una de las críticas históricas de los Galaxy Z Fold era precisamente que la pantalla exterior resultaba demasiado estrecha para algunas aplicaciones y teclados. Samsung parece haber escuchado finalmente esas críticas.

Una pantalla interior 4:3 pensada para productividad y entretenimiento

Al abrir el dispositivo, el Galaxy Z Fold 8 presenta una pantalla interior con una relación de aspecto cercana a 4:3. Es un formato que ofrece un equilibrio interesante para visualizar distintos tipos de contenido.

Para vídeo convencional, esta proporción permite aprovechar una superficie considerable sin generar franjas excesivamente grandes. También resulta especialmente cómoda para leer libros electrónicos, documentos, páginas web o revistas digitales, donde una pantalla más cuadrada permite mostrar una mayor cantidad de información.

Los videojuegos también pueden beneficiarse de esta configuración, especialmente aquellos que adaptan su interfaz dinámicamente. La mayor superficie disponible ofrece espacio adicional para controles, mapas o información sin reducir tanto el área principal de juego.

Sin embargo, probablemente uno de los mayores beneficios se encuentra en la multitarea. La pantalla 4:3 facilita utilizar dos aplicaciones simultáneamente, colocando una junto a otra y manteniendo una experiencia mucho más cómoda que en un smartphone convencional.

Samsung podría haber encontrado finalmente la proporción ideal

La evolución del Galaxy Z Fold ha estado marcada por constantes ajustes en las proporciones del dispositivo. Las primeras generaciones priorizaban una pantalla interior grande, pero eso provocaba que el panel exterior fuera demasiado estrecho y menos práctico de lo deseable.

Con el Fold 8, Samsung parece haber buscado un compromiso más equilibrado. El teléfono cerrado se comporta como un smartphone tradicional, mientras que abierto mantiene esa enorme superficie que distingue a la familia Fold.

Es precisamente esta combinación la que podría estar detrás del crecimiento de las reservas. Muchos usuarios interesados en los plegables probablemente estaban esperando un dispositivo que no obligara a renunciar a una experiencia cómoda cuando se utiliza cerrado.

Los datos iniciales parecen respaldar esta hipótesis. Si el Fold 8 concentra cerca del 59 % de las reservas y mejora un 30 % las cifras de su predecesor, resulta razonable pensar que el cambio de formato ha sido uno de los elementos que más ha convencido a los compradores.

El éxito llega pese al elevado precio de los plegables

Uno de los aspectos más sorprendentes de estas cifras es que llegan en un momento en el que los plegables de Samsung continúan siendo dispositivos caros. El precio sigue estando muy por encima del de buena parte de los smartphones tradicionales, especialmente en las configuraciones de mayor capacidad.

A pesar de ello, parece que una parte creciente de los consumidores está dispuesta a pagar ese sobreprecio a cambio de las ventajas que ofrece el formato plegable. Tener una pantalla similar a la de una pequeña tablet en un dispositivo que cabe en el bolsillo continúa siendo una propuesta difícil de replicar con un teléfono convencional.

Samsung también lleva años refinando aspectos que inicialmente generaban dudas, como la durabilidad, el grosor o la visibilidad del pliegue. En la generación Z8, la compañía ha introducido tecnologías como Flex Titanium para reforzar la estructura interna de la pantalla y reducir todavía más el pliegue central.

La combinación de todas estas mejoras puede estar ayudando a cambiar la percepción del producto. Los plegables ya no se presentan únicamente como una demostración tecnológica, sino como dispositivos maduros que pueden utilizarse como smartphone principal durante años.

El Galaxy Z Fold 8 mejora un 30 % las reservas del Fold 7

La comparación directa con el Galaxy Z Fold 7 permite entender mejor la magnitud del crecimiento. Samsung estaría registrando un aumento del 30 % en las reservas del nuevo modelo frente a su predecesor.

En una categoría con precios tan elevados, lograr un incremento de este tamaño es significativo. No se trata simplemente de mantener una base estable de usuarios que renuevan su dispositivo, sino de atraer a nuevos compradores hacia el formato plegable.

Además, los Fold suelen tener ciclos de renovación más largos que otros smartphones debido a su precio. Por ello, una mejora tan notable entre generaciones sugiere que Samsung podría estar captando usuarios que hasta ahora utilizaban teléfonos convencionales.

Si esta tendencia continúa tras el período inicial de reservas, el Galaxy Z Fold 8 podría convertirse en uno de los modelos más importantes en la historia comercial de los plegables de Samsung.

Samsung consolida su apuesta por los plegables

Samsung fue uno de los primeros grandes fabricantes en apostar de forma decidida por los smartphones plegables y lleva varias generaciones intentando ampliar su público. La respuesta inicial a la gama Z8 parece validar buena parte de esa estrategia.

La compañía ha ido corrigiendo algunos de los problemas de los primeros modelos: pantallas exteriores estrechas, dispositivos gruesos, pliegues muy visibles y dudas sobre la resistencia a largo plazo.

Ahora, la batalla se centra en detalles más refinados: reducir unos milímetros el grosor, mejorar la eficiencia energética, conseguir bisagras más compactas y ofrecer una experiencia de pantalla más cercana a la de los teléfonos tradicionales.

El Galaxy Z Fold 8 parece reunir muchas de estas mejoras en un producto más equilibrado. Si las reservas terminan traduciéndose en ventas sostenidas, Samsung podría haber conseguido dar otro paso importante hacia la popularización de los smartphones plegables.

El Galaxy Z Fold 8 podría marcar un punto de inflexión

Los 5 millones de reservas previstos para toda la familia Z8 representan una cifra especialmente relevante para una categoría que hace pocos años apenas tenía presencia en el mercado. Los plegables empiezan a dejar de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una alternativa real dentro de la gama alta.

Que el Galaxy Z Fold 8 sea responsable de casi seis de cada diez reservas resulta todavía más interesante, ya que se trata precisamente del formato que intenta sustituir simultáneamente al smartphone y a una pequeña tablet.

El cambio de proporciones parece haber eliminado una de las principales fricciones del concepto. El dispositivo puede utilizarse cómodamente cerrado y, cuando se necesita más espacio, se transforma en una pantalla 4:3 perfecta para multitarea y consumo de contenidos.

Samsung todavía tendrá que demostrar que esta demanda se mantiene una vez finalizado el periodo de reservas. Pero las primeras cifras dejan una impresión difícil de ignorar: el Galaxy Z Fold 8 podría ser el modelo que finalmente lleve los plegables de Samsung a un público mucho más amplio.