Análisis del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

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¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra.

Samsung es la compañía que más fuerte apuesta por los formatos que se pliegan. En su catálogo, cuenta con dos familias de plegables diferentes: la familia Galaxy Z Flip con un diseño de «concha» y la familia Galaxy Z Fold con un formato de «libro.»

Samsung ha ampliado este año su familia de plegables con dos propuestas Fold claramente diferenciadas. El Galaxy Z Fold8 Ultra es el heredero directo del formato profesional de gran pantalla y el modelo que concentra las especificaciones más ambiciosas de la gama, mientras que el Galaxy Z Fold8 estrena un nuevo formato más achatado.

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra cuenta con una pantalla exterior Dynamic AMOLED 2X de 6,5″, una pantalla interior Dynamic AMOLED 2X de 8″, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12/16 GB de RAM LPDDR5x, 256 GB/512 GB/1 TB de almacenamiento, cámaras traseras gran angular (200 MP, f/1.7) + ultra gran angular (50 MP, f/1.9, enfoque automático) + teleobjetivo 3x (10 MP, f/2.4), cámaras frontales de 10 MP en ambas pantallas, altavoces estéreo, batería de 5.000 mAh con carga rápida por cable de 45 W y resistencia IP48.

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra está a la venta en España por 2.199 € (256 GB/12 GB RAM), 2.399 € (512 GB/12 GB RAM) y 2.799 € (1 TB/16 GB RAM). Está disponible en Violeta Nocturno, Grafito y Blanco, además del acabado Verde Nocturno exclusivo de Samsung.com.

He utilizado el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra durante varias semanas, alternando constantemente entre la pantalla exterior y la interior, haciendo fotografías, jugando, trabajando con varias aplicaciones y comprobando su comportamiento. A continuación, os cuento mi experiencia y mi análisis en profundidad.

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Apartados del análisis

Diseño y construcción

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra mantiene la misma propuesta que los modelos anteriores: disfrutar de una pantalla a medio camino entre la de un teléfono y la de un tablet cuando está desplegado, sin renunciar a la comodidad de un smartphone cuando está plegado.

Desde la primera generación de Galaxy Z Fold, Samsung ha ido reduciendo las dimensiones y peso de teléfono para que llevar un plegable en el bolsillo sea cada vez más parecido a la experiencia de llevar un smartphone convencional.

Con 215 gramos, el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra resulta sorprendentemente ligero para un dispositivo con una pantalla interior de 8 pulgadas. Su grosor es de 8,9 mm plegado y 4,1 mm desplegado, por lo que en el bolsillo se siente mucho más cercano a un smartphone convencional que los primeros Fold. Durante estas semanas, no me ha resultado incómodo llevarlo a diario.

Al compararlo con otros plegables recientes, el Galaxy Z Fold8 Ultra no busca ser el más ligero —ese papel corresponde al Galaxy Z Fold8 estándar—, sino ofrecer la experiencia más completa.

Modelo Medidas plegado (mm) Medidas abierto (mm) Peso (gr.) Pantalla exterior (pulgadas) Pantalla interior (pulgadas) Google Pixel 10 Pro Fold 155,2 × 76,3 × 10,8 155 × 150 × 5,2 258 6,4 8,0 Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 158 × 73 × 8,9 158 × 143 × 4,1 215 6,5 8,0 Samsung Galaxy Z Fold8 82 × 124 × 9,7 161 × 124 × 4.5 201 5,5 7,6 HONOR Magic V6 157 × 74,5 × 8,8 157 × 146 × 4,0 219 6,5 8,0 Xiaomi MIX Fold 4 159 × 73 × 9,5 159 × 143 × 4,6 226 6,6 8,0 vivo X Fold5 160 × 73 × 9,2 160 × 142 × 4,3 217 6,5 8,0 OnePlus Open 153 × 73 × 11,7 153 x 143 x 5,8 239 6,3 7,8

En la mano, el equilibrio está muy conseguido: abierto se siente rígido y estable, mientras que cerrado no transmite la sensación de llevar dos teléfonos pegados. El grosor de solo 4,1 mm desplegado se nota especialmente al leer o trabajar durante periodos largos, ya que cada mitad resulta muy fina.

Una de las formas por las que Samsung ha conseguido reducir progresivamente el grosor es eliminando la capa digitalizadora de la pantalla, por lo que, como su antecesor, no es compatible con el S Pen.

Dejando a un lado las dimensiones, el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra transmite una sensación claramente premium, con marco Armor Aluminum, cristal trasero mate y una construcción muy sólida. Se comercializa en Violeta Nocturno, Grafito y Blanco, además del Verde Nocturno exclusivo de Samsung.com.

La unidad que he probado es Violeta Nocturno y, en persona, resulta más discreto de lo que su nombre puede sugerir: cambia ligeramente de tono según la luz y disimula bastante bien las huellas.

En la parte trasera, destaca el módulo de cámara, en forma de píldora, que sobresale considerablemente de la superficie y alberga tres cámaras situadas en vertical.

En los laterales largos del teléfono encontramos el botón de encendido (que integra un lector de huella) y el botón de volumen.

En los laterales cortos del teléfono encontramos el puerto USB-C y un altavoz a un lado, y la bandeja para las tarjetas nano-SIM y un altavoz al otro lado.

La pantalla exterior presenta una relación 21:9 para mejorar la usabilidad. Hasta el Galaxy Z Fold5, la pantalla exterior era más estrecha que la de un teléfono convencional, lo que complicaba tareas como teclear, ya que las teclas aparecían demasiado juntas.

Cuando abrimos el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, nos encontramos ante una pantalla interior gigante de 8″ con marcos estrechos. El aspecto de pantalla es 10:9, mucho más cuadrado que cualquier otro smartphone (suelen rondar 19:9), por lo que la superficie de pantalla es superior a otros dispositivos con longitudes de diagonal similares.

Samsung abandonó el año pasado la disposición de cámara bajo la pantalla, por lo que la pantalla interior cuenta con el habitual recorte circular. Imagino que el cambio se debió a una intención de mejorar la calidad de imagen de los selfies, ya que las cámaras bajo pantalla son menos luminosas y nítidas.

La bisagra Armor FlexHinge se siente firme y permite mantener el teléfono abierto en múltiples ángulos. En mi unidad, el movimiento es fluido y el cierre transmite mucha seguridad. El pliegue central no ha desaparecido por completo, pero resulta invisible de frente y me olvido de él rápidamente al utilizar el dispositivo.

Una de las novedades más importantes de esta generación es la incorporación de Flex Titanium, una nueva estructura de pantalla desarrollada por Samsung para mejorar algunos de los puntos débiles tradicionales de los móviles plegables. Su objetivo es ofrecer un panel más resistente, fino y estable cuando está desplegado, al tiempo que reduce la visibilidad y la sensación al tacto del pliegue central.

La tecnología combina una película ultrafina de aleación de titanio, situada bajo el panel OLED, con una placa de titanio que sirve de soporte para todo el módulo. La primera ofrece una rigidez mecánica muy superior a la de las capas de polímero convencionales, mientras que la segunda incorpora microperforaciones en la zona de plegado para poder flexionarse de forma controlada sin perder firmeza. Además, Samsung ha mejorado la unión entre las distintas capas para evitar pequeños espacios de aire y conseguir una superficie más homogénea.

Flex Titanium también llega acompañada de una nueva arquitectura de alta resolución y de materiales OLED más eficientes. Esto se traduce en imágenes más vivas, un menor consumo energético y una pantalla interior más agradable de utilizar.

La certificación sigue siendo IP48. Esto aporta una protección elevada frente al agua y frente a partículas sólidas superiores a 1 mm, pero no equivale a una protección completa contra el polvo. En este aspecto, smartphones plegables como el HONOR Magic V6 o el Google Pixel 10 Pro Fold ofrecen una mejor protección frente al polvo.

He utilizado el teléfono cerca de la piscina sin preocupación, aunque evitaría llevarlo a la playa o exponerlo deliberadamente a arena fina.

Pantallas

La pantalla interior del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra cuenta con un panel Dynamic LTPO AMOLED 2X de 8″, con un ratio más cuadrado (10:9) que lo que estamos acostumbrados a ver en otros smartphones Su resolución es 2.256 × 2.504 píxeles por lo que ofrece con una densidad de píxeles elevada de 422 ppp.

Una pantalla de este tamaño es ideal para navegar por Internet, ver fotografías y vídeos, utilizar varias apps a la vez, jugar a toda pantalla y muchas más actividades. Es como tener un pequeño tablet que puedes llevar en el bolsillo.

La pantalla del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra soporta HDR10+, el formato que mejora el rango dinámico del estándar HDR10 y que está impulsado principalmente por la propia Samsung. No ofrece soporte para Dolby Vision, en caso de que sea algo que te importe.

El formato HDR10+ compite con Dolby Vision, que en la actualidad es el formato HDR con metadatos dinámicos más extendido, pero no es soportado por Samsung. HDR10+ está disponible en Amazon Prime Video, mientras que Dolby Vision es soportado por Netflix y otras.

Además, el panel admite mapeo tonal dinámico, que consiste en alterar el vídeo de forma dinámica para que se ajuste mejor a las capacidades de la pantalla. Esto permite mejorar la calidad visual tanto de material HDR como no HDR, por ejemplo, juegos.

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra posee una elevada tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz. La frecuencia se ajusta automáticamente desde 1 hasta 120 Hz en función del contenido mostrado. De esta forma se consigue reducir el consumo de batería ya que ciertos contenidos estáticos no se verían beneficiados por una alta tasa de refresco.

Por ejemplo, cuando juegas a videojuegos que requieren cambios rápidos de imagen, la pantalla se puede llegar a refrescar a 120 Hz. Sin embargo, cuando ves un vídeo, la pantalla se puede refrescar a los 60 Hz habituales, y bajar a 30 Hz cuando se muestra un correo electrónico en pantalla.

La tasa de refresco del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra se nota especialmente al hacer scroll vertical en el cajón de aplicaciones, el navegador o en tus feeds de redes sociales como X, Facebook o Instagram. El contenido se desplaza con más suavidad.

Centrándonos en la calidad de la pantalla, el panel ofrece una gama de colores que alcanza el 100% del espacio de color DCI-P3, que es el utilizado habitualmente en la industria del cine. Las pantallas de Samsung cuentan con la certificación Mobile Color Volume 100% de VDE Alemania, que significa que cubre este gamut a todos los niveles de brillo.

Desde hace ya un tiempo, Samsung ofrece únicamente dos modos de pantalla: Natural e Intenso. El modo Natural es el que refleja los colores de forma más natural tanto en el gamut estándar sRGB como en el más amplio gamut DCI P3, mientras que el modo Intenso está pensado para producir colores más vibrantes, aunque menos realistas, al expandir los colores hasta el gamut de color completo del panel.

La mayoría de los smartphones proporcionan uno o varios gamuts de color pero estos son fijos. Sin embargo, el Samsung ofrece gestión automática del color. Esto significa que cambia automáticamente al gamut de colores adecuado al mostrar un contenido de imagen que tenga un perfil ICC dentro del amplio espacio de color soportado por pantalla OLED, de modo que las imágenes se ven con los colores correctos. Esto funciona, por ejemplo, en apps como Google Fotos y Galería.

He utilizado el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro para comprobar la calidad de la pantalla del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra.

El brillo máximo de la pantalla interior con el brillo automático desactivado es de unos 376 nits, pero al activar el modo de brillo automático se tiene acceso al modo de alto brillo (HBM). En este modo, he medido un brillo de 1.260 nits bajo una luz intensa como el sol, que es un valor alto, pero no tanto como otros smartphones de gama alta.

Samsung afirma que el Galaxy Z Fold8 Ultra tiene un brillo pico de 3.000 nits, pero no especifica bajo qué condiciones se ha medido ese brillo. Cabe esperar que sea con solo una pequeña parte de la pantalla iluminada, por lo que no es un valor representativo.

En esta comparativa reflejamos el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que los negros son realmente negros y el contraste es, teóricamente, infinito. Una ventaja de un color negro tan profundo es que, al ver una película, las franjas negras alrededor de la imagen se ven completamente negras. Además, los píxeles de color negro no consumen batería, por lo que el modo oscuro de Android tiene mucho sentido en pantallas OLED.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del Galaxy Z Fold8 Ultra, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo. Ahora bien, como ya he comentado, el pliegue de la pantalla resulta bastante más visible cuando observas la pantalla desde un ángulo.

Samsung ha incorporado una funcionalidad llamada Protector de la Vista que ajusta los niveles de luz azul de forma automática, en función de la hora del día, para reducir las molestias en los ojos y ayudar a conciliar el sueño por la noche.

Ofrece dos modos de funcionamiento: adaptable y personalizado. El modo adaptable ajusta automáticamente los colores en función de la hora, con pequeñas variaciones durante el día y colores mucho más cálidos por la noche. En el modo personalizado, puedes elegir la temperatura de color que más te guste y el horario en el que se aplica (siempre, del anochecer al amanecer o tu propio horario).

En el exterior, encontramos una pantalla Dynamic AMOLED de 6.5″ y resolución 1080 × 2520 píxeles (422 ppp) con una relación 21:9 para mejorar la usabilidad, ya que es comparable a la de smartphones convencionales.

La pantalla exterior del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra cuenta con la funcionalidad Always On Display (Pantalla Siempre Activa) que hace que el teléfono muestre la hora (con varios diseños de reloj disponibles) y la fecha cuando el teléfono está bloqueado, junto con iconos de notificaciones con colores e información de contacto (por ejemplo, tu número de teléfono o dirección de e-mail). El nivel de brillo de los elementos de la pantalla se ajusta en función de la luz ambiente.

Es posible configurar que la pantalla Always On Display esté activa en todo momento, de forma automática (en todo momento salvo que el teléfono detecte que estás durmiendo, o que esté boca abajo o en un lugar oscuro y no se ha movido durante 5 minutos), al pulsar la pantalla, en función de una programación horaria o para notificaciones nuevas.

Pantalla Siempre Activa

Al igual que la pantalla interior, la exterior ofrece una elevada tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz, lo que hace los desplazamientos y animaciones se vean más suaves.

El brillo máximo de la pantalla exterior con el brillo automático desactivado es de unos 382 nits, pero aumenta a 1.235 nits al activar el modo de brillo automático, ya que se tiene acceso al modo de alto brillo (HBM). Se trata de un valor similar al que se consigue con la pantalla interior, y es más que suficiente para ver la pantalla en exteriores sin problemas.

Ninguno de los nuevos Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 o Galaxy Z Fold8 Ultra incorpora la función Privacy Display, que continúa siendo una característica exclusiva del Galaxy S26 Ultra, a pesar de que los nuevos plegables cuestan tanto o incluso más que el buque insignia convencional de Samsung.

La ausencia puede resultar decepcionante, especialmente en el Galaxy Z Fold8 Ultra. Su enorme pantalla interior permite trabajar con hojas de cálculo, correos electrónicos, documentos, mensajes y aplicaciones bancarias, pero también facilita que otras personas puedan ver la información desde un lateral.

Aun así, hay una explicación bastante razonable. Incorporar la Pantalla de Privacidad a un panel flexible habría elevado todavía más el coste de fabricación y reparación de unos dispositivos que ya se encuentran entre los smartphones más caros y complejos del mercado.

Hardware y rendimiento

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra incorpora el potente chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, un chip de gama alta desarrollado conjuntamente con Samsung que debutó con el Galaxy S26 Ultra.

ℹ️ Info: Así es el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Gen 5 for Galaxy



El Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy es un SoC de gama alta para smartphones que fue presentado a finales de 2025. Integra dos potentes núcleos Oryon Gen 3 Prime con una frecuencia de hasta 4,74 GHz y seis núcleos Oryon Gen 3 Performance más pequeños, capaces de alcanzar los 3,6 GHz. Frente a la variante estándar, la versión «for Galaxy» ofrece frecuencias de reloj ligeramente superiores tanto en la CPU como en la GPU, con un incremento de 100 MHz.

El módem 5G X85 integrado es compatible con redes 5G NR Sub-6 y mmWave, con velocidades máximas de descarga de hasta 12,5 Gbit/s y de subida de hasta 3,7 Gbit/s.

El controlador de memoria de cuatro canales y 16 bits —64 bits en total— es compatible con memoria LPDDR5X a 5.300 MHz y ofrece un ancho de banda máximo de 84,8 GB/s.

El rendimiento mononúcleo de los grandes núcleos Prime es sobresaliente y se sitúa al nivel del SoC Apple A19 Pro, entre los procesadores más potentes del mercado móvil. En cargas multinúcleo, los resultados son todavía mejores: el Snapdragon 8 Elite Gen 5 puede superar al A19 Pro en un 21 % y queda solo ligeramente por detrás de un Apple M4 de nueve núcleos.

El chip está fabricado por TSMC mediante su moderno proceso N3P de 3 nm.

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra tiene 12 o 16 GB de memoria RAM LPDDR5x, una cantidad que debería ser suficiente para mantener un buen número de aplicaciones en memoria.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros smartphones.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 3.015.541 puntos, una puntuación alta, pero algo por debajo de algunos buques insignia.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 3.565 / 10.496 puntos en las pruebas mono- / multi- núcleo, que son unos resultados altos, pero, de nuevo, algo por debajo de otros buques insignia con el mismo chip.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 19.639 puntos, un valor muy elevado.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark ha obtenido un resultado que no es especialmente alto, 5.212 puntos. Aunque puede sorprender que la puntuación esté por debajo del Galaxy Z Fold7, esto se explica por la mayor resolución de la pantalla interior del Galaxy Z Fold8 Ultra.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta. Aquí, el teléfono ha obtenido un resultado bueno de 11.958 puntos.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Genshin Impact, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile. Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

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Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 60 FPS en Genshin Impact, 90 FPS en Asphalt 9 y 120 FPS en Call of Duty. Son valores buenos, que aprovechan la pantalla de alta tasa de refresco en los dos últimos títulos.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU / %GPU Genshin Impact 60 99% 36-60 6% / 11% Asphalt 9 90 92% 71-113 5% / 13% Call of Duty 120 100% 101-120 4% / 0%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Genshin Impact: Calidad gráfica configurada a «alta»

Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Call of Duty Mobile: Cuadros por segundo a velocidad «ultra»

En general, el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ha conseguido unos resultados buenos en los benchmarks, aunque ligeramente inferiores a los que normalmente se esperarían de un dispositivo con Snapdragon 8 Elite Gen 5. Esto es algo habitual en los plegables, ya que la disipación de calor es más problemática y la resolución de la pantalla interior es elevada, por lo que hay más píxeles que mover.

En el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas. Las apps que uso habitualmente se mueven con fluidez y he podido, incluso, salir de un juego, ir a otro y volver al primero sin perder el progreso.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

Samsung ha incorporado una estructura de refrigeración de grafito de mayor tamaño. El material ayuda a repartir el calor generado por el procesador y otros componentes, lo que permite mantener el rendimiento durante periodos más largos. La refrigeración resulta especialmente relevante durante la edición, los juegos y la grabación 8K. Estas tareas pueden mantener el procesador funcionando a alta carga durante varios minutos.

Para comprobar el rendimiento sostenido, he realizado dos pruebas de carga sostenida: una centrada en la CPU y otra en la GPU.

En la prueba CPU Throttling, que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable, ya que el rendimiento ha caído un 38% en dicho período.

En la prueba 3DMark Wild Life Stress Test, que mide la reducción en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado de estabilidad de 73%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora tras un largo período de tiempo de uso. En todo caso, dada la gran potencia gráfica, probablemente no notes esta caída.

En cuanto a conectividad, el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra no solamente soporta WiFi 6 y WiFi 6E, sino que también es compatible con el más avanzado WiFi 7. Aunque la mejora del rendimiento o la velocidad no es el objetivo principal de Wi-Fi 7, sí lo consigue gracias a la decisión de admitir canales más amplios.

Los canales de 320 MHz de Wi-Fi 7 ofrecen una ventaja de velocidad significativa con respecto a Wi-Fi 6 y sus siete canales de 160 MHz. Aunque no todos los dispositivos soportarán estos canales más amplios, son una mejora bienvenida para las aplicaciones que requieren mucho ancho de banda.

Wi-Fi 7 también aumentará el número de flujos espaciales a 16. Cuando se combina con el soporte de canales más amplios, se estima que el nuevo estándar debería ofrecer una velocidad de datos máxima teórica de 46 Gbps. Esto supone un aumento de más de 5 veces respecto a los 9 Gbps de Wi-Fi 6.

La mayor capacidad de Wi-Fi 7, su menor latencia y la mejora de las capacidades de gestión de las interferencias la hacen ideal para nuevas tecnologías como la RA/RV y los juegos en streaming, gracias a la reducción de la latencia y la mejora en la estabilidad de la conexión.

En mis pruebas de velocidad de red, el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad excelente de 860 Mbps y 700 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest.

En cuanto a conectividad celular, el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra es compatible con redes 5G. En las pruebas que he realizado, la velocidad de red celular ha sido satisfactoria. He medido velocidades de alrededor de 392 Mbps de bajada y 70 Mbps de subida con conexión 5G con Orange.

Samsung ha incorporado la tecnología Ultra-Wideband (UWB) que permite posicionar con precisión en el espacio objetos y dispositivos que también utilicen esta tecnología y abre un gran abanico de posibilidades.

Samsung introdujo hace unos años sus etiquetas de rastreo de objetos SmartTag y, más recientemente, ha presentado la SmartTag 2 (ver análisis), que permite localizar objetos mediante Bluetooth y, para una mayor precisión espacial, también con UWB. Estas etiquetas permiten localizar objetos (llaves, maletas, mochilas, bicicletas) e incluso mascotas con gran precisión a través de la app SmartThings, haciendo uso de la la Realidad Aumentada.

El Galaxy Z Fold8 Ultra incorpora conectividad vía satélite para situaciones de emergencia, una función especialmente útil cuando el teléfono se encuentra fuera de la cobertura móvil y tampoco dispone de acceso a una red Wi-Fi.

Su disponibilidad depende tanto del país como del operador, por lo que no todos los usuarios podrán utilizarla desde el primer momento. En las regiones compatibles, el sistema permite contactar con los servicios de emergencia incluso desde zonas remotas donde una llamada convencional no puede completarse.

Para utilizar esta función, basta con intentar llamar al número de emergencias correspondiente. Si el dispositivo detecta que no existe cobertura móvil ni Wi-Fi, muestra la opción «Mensaje de emergencia vía satélite» o un icono verde con forma de satélite. A partir de ahí, el teléfono te guía para orientar correctamente el dispositivo, establecer la conexión y enviar información relevante a los servicios de rescate.

Biometría

Samsung no ha incorporado un lector de huella bajo ninguna de las dos pantallas del Galaxy Z Fold8 Ultra, sino que el lector de huella está situado en un lateral, integrado en el botón de encendido

El reconocimiento funciona de manera rápida y fiable, y su posición en un lateral resulta bastante cómoda, ya que queda a una buena altura del dedo pulgar o índice. No obstante, preferiría encontrarlo bajo la pantalla, ya que es una posición más natural.

Por defecto, el reconocimiento de huella se produce cuando aprietas el botón de encendido, pero es posible activar una opción para que el teléfono se desbloquee automáticamente nada más colocar el dedo sobre el lector.

Sin embargo, por el lugar elegido por Samsung para colocar el lector de huella, es fácil que lo toques accidentalmente al llevar el teléfono en la mano. Al cabo de 5 intentos fallidos el teléfono se bloquea y pide el PIN, por lo que es posible que prefieras desactivar el desbloqueo automático.

Lector de huella dactilar integrado en el botón de encendido



Samsung también ha añadido un sistema de reconocimiento facial que utiliza la cámara situada en el exterior o el interior para captar una imagen 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento 3D. En cualquier caso, en mis pruebas no he sido capaz de engañar al sistema con una fotografía de mi rostro ni siquiera en el modo de reconocimiento más rápido que reduce la seguridad.

Samsung permite tener activos a la vez el reconocimiento de huella y el de rostro, por lo que podemos utilizar en cada momento el que más nos convenga.

En mi caso, he optado por utilizar el desbloqueo por huella cuando el teléfono está plegado porque el dedo queda en el lugar adecuado al sujetar el teléfono en la mano. Sin embargo, he recurrido al reconocimiento facial al abrir el Galaxy Z Fold8 Ultra ya que nada más abrirlo se inicia el reconocimiento.

Batería

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra cuenta con dos celdas repartidas entre ambas mitades, con una capacidad combinada de 5.000 mAh.

Es un incremento importante respecto a los 4.400 mAh de la generación anterior, Galaxy Z Fold7. Esto se traduce en una autonomía bastante más tranquila, incluso utilizando con frecuencia la pantalla interior.

Sin embargo, en comparación con otros plegables con tamaños de pantalla similar, la capacidad de la batería sigue por detrás.

Batería Pantalla exterior Pantalla interior HONOR Magic V6 6.660 mAh 6,5″ 8,0″ vivo X Fold5 6.000 mAh 6,5″ 8,0″ Xiaomi MIX Fold 4 5.100 mAh 6,6″ 8,0″ Google Pixel 10 Pro Fold 5.015 mAh 6,4″ 8,0″ Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 5.000 mAh 6,5″ 8,0″ Samsung Galaxy Z Fold8 4.800 mAh 5,5″ 7,6″ OnePlus Open 4.805 mAh 6,3″ 7,8″

Samsung ha ganado capacidad de batería, pero aparentemente ha sacrificado parte de la longevidad certificada. La diferencia será especialmente importante para los usuarios que cargan el móvil a diario y esperan utilizarlo durante cinco, seis o incluso siete años.

Los nuevos plegables de Samsung están certificados para soportar un mínimo de 1.200 ciclos completos de carga antes de que la batería baje del 80 % de su capacidad original. La cifra no es mala, pero supone una reducción considerable respecto a los 2.000 ciclos anunciados para los Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Fold7.

El cambio coincide con la adopción de baterías con ánodo de silicio-carbono, una tecnología que permite almacenar más energía sin aumentar tanto el tamaño físico de la batería. Su principal desafío es que el silicio se expande durante las cargas y descargas, lo que puede acelerar el desgaste si no se controla adecuadamente.

Para comprobar la autonomía, he combinado mediciones sintéticas con el test PCMark con mi uso real: correo, mensajería, navegación, fotografía, reproducción de vídeo, mapas y sesiones de multitarea en la pantalla interior.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. No todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se leen a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work 3.0 pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes, ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

He ejecutado la prueba en ambas pantallas y, para cada una de ellas, he configurado la tasa de refresco en 60 y 120 Hz. Los resultados están recogidos en la siguiente tabla:

Autonomía Tasa a 60 Hz

Tasa a 120 Hz Pantalla exterior

17 h 9 m 14 h 52m Pantalla interior

12 h 51 m 11 h 25 m

En mi experiencia, el Galaxy Z Fold8 Ultra llega al final del día con mayor margen que su predecesor. Con un uso mixto he terminado habitualmente la jornada con batería restante, mientras que una sesión intensiva de cámara, navegación GPS o varias horas de pantalla interior puede obligar a cargar antes de acostarse.

No alcanza la despreocupación de los mejores móviles convencionales de gran batería, pero ya no considero la autonomía uno de sus principales puntos débiles.

Si quieres extender la autonomía de tu dispositivo, te alegrará saber que Samsung incorpora un modo de ahorro energía, que permite limitar la velocidad de la CPU al 70%, reducir el brillo en un 10%, establecer la tasa de refresco en estándar, activar le modo oscuro, desactivar la pantalla Always On Display y/o establecer el tiempo de espera de pantalla en 30 segundos.

Además, existe una opción de ahorro de energía máximo que permite limitar las apps y la pantalla de Inicio. Lo que hace este modo es que se limita el número de aplicaciones que podemos utilizar, limita todas las actividades en segundo plano, desactiva los contenidos Edge y activa el modo oscuro.

Samsung también incluye una opción llamada batería adaptable, que limita el uso de la batería por parte de las aplicaciones que no usas normalmente.

Samsung ha incorporado una opción que permite poner en modo inactivo apps que llevan un tiempo sin usarse. Estas aplicaciones no se ejecutan en segundo plano, por lo que es posible que no reciban actualizaciones ni envíen notificaciones. Podemos elegir manualmente aquellas apps que no queden nunca inactivas, así como aquellas que deben estar siempre en modo inactivo.

El Galaxy Z Fold8 Ultra eleva la carga por cable a 45 W. No es la cifra más alta del mercado, pero supone una mejora muy bienvenida frente a los 25 W de generaciones anteriores. Para alcanzar la máxima velocidad es necesario utilizar un cargador USB-PD compatible con PPS y un cable adecuado.

En mis pruebas con un cargador USB-PD PPS de 45 W, el proceso completo tarda 1 hora y 20 minutos. A los 30 minutos, la batería alcanza un 58%. La mejora se nota sobre todo en la primera mitad de la carga y hace mucho más útil una conexión breve antes de salir de casa.

Proceso de carga del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra



El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra soporta carga inalámbrica hasta 20 W si utilizas el accesorio Fast Wireless Charger (🛒 45€) de Samsung. Es posible desactivar las cargas «rápidas» por cable e inalámbrica, en caso de que quieras preservar la vida de tu batería.

Samsung ha incluido la funcionalidad Wireless PowerShare que permite utilizar el Galaxy Z Fold8 Ultra como una base de carga inalámbrica para cargar a otros smartphones, auriculares u otros dispositivos que admitan este tipo de carga. El inconveniente de esta carga es que es bastante lenta (4.5W) y a veces se interrumpe porque se desalinean los teléfonos.

Software

Samsung ofrece siete generaciones de actualizaciones de sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad. Este es el mismo plazo que ofrecen Google y HONOR, y queda por delante del resto de fabricantes de smartphones Android.

El dispositivo llega con One UI 9 sobre Android 17. Samsung mantiene su compromiso de siete generaciones de Android y siete años de actualizaciones de seguridad. Tras varias semanas de uso, la interfaz me ha parecido estable, rápida y especialmente bien adaptada al formato plegable.

La inteligencia artificial tiene todavía más peso, pero lo que más he valorado no son las demostraciones llamativas, sino las funciones que ahorran pasos: Now Nudge propone acciones contextuales, Gemini Intelligence puede encadenar tareas entre aplicaciones compatibles y Gemini Notebook reúne documentos, imágenes, notas y grabaciones en un espacio de trabajo persistente.

La integración de Gemini, la IA de Google, aumenta gracias a la función de screensharing, permite preguntar sobre el contenido en pantalla o lo que capta la cámara y recibir respuestas inmediatas.

Gemini Live

La búsqueda por gestos Rodear para Buscar ahora está integrada con un modo IA que facilita consultas más complejas y ofrece un botón para profundizar en la información. En el ámbito gaming, permite rodear objetos dentro del juego —como puzles o monstruos finales— y recibir consejos sin salir de la partida.

One UI 9 funciona como un “agente multimodal” combinando herramientas inteligentes con una multitarea pensada para pantallas grandes. Incluye la nueva vista AI Results View, que integra los resultados de la IA en pantalla dividida o ventana flotante, y un sistema mejorado de Drag & Drop para mover contenido generado por IA entre aplicaciones de forma rápida.

One UI 9 mantiene la Now Bar. Es un elemento dinámico que cambia en función de lo que estés haciendo. Muestra controles de reproducción cuando se está reproduciendo música, la duración y otras opciones durante una llamada de teléfono, información de entrenamientos iniciados en Samsung Health y más.

Now Bar tiene forma de píldora en la barra de estado y se expande al pulsar sobre él. También se muestra en la parte inferior de la pantalla en la pantalla de bloqueo.

Now Bar en funcionamiento

One UI 9 incorpora muchas funciones de Galaxy AI, que aprovechan el poder de la inteligencia artificial para facilitar la vida a los usuarios. Algunas de estas funcionalidades se ejecutan en el teléfono, mientras que otras requieren servicios en la nube, que son proporcionados por Google.

En Ajustes > Galaxy AI, puedes elegir una opción que obliga a procesar datos solo en el dispositivo, si no quieres que tus datos salgan del teléfono. Ahora bien, Samsung avisa de que el procesamiento de los datos en Internet proporciona los mejores resultados y es necesario para algunas funciones de inteligencia avanzada.

Samsung aclaró hace tiempo los rumores que apuntaban a que empezaría a cobrar por las funciones de Galaxy AI lanzadas junto a la serie Galaxy S25, confirmando que las características incluidas por defecto en los dispositivos seguirán siendo gratuitas de forma indefinida.

A continuación, vamos a revisar las funciones de Galaxy AI que incorpora el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra.

Samsung ha incluido algunas funciones de Asistente de Chat que utilizan Galaxy AI para traducir los mensajes en ciertas apps de chat y mensajería (como WhatsApp, Instagram, Google Chat, Samsung Messages, Google Messages y otros), redactar textos a partir de un fragmento o solicitud que hayas escrito, cambiar el tono del texto y ofrecer sugerencias de ortografía y gramática.

Es necesario utilizar el teclado de Samsung para disfrutar de esta funcionalidad, ya que con el teclado de Google no está disponible.

Además, ahora sugiere texto a partir de palabras clave sencillas para aplicaciones de correo electrónico y redes sociales compatibles.

Para las redes sociales en particular, Redactor crea textos que reflejan el tono utilizado analizando los siete mensajes anteriores.

Asistente de escritura

Asistente de navegación es capaz de resumir (de manera estándar o detallada), traducir el texto de páginas web, escuchar resúmenes de páginas web leídos en voz alta y lo más destacado de artículos y publicaciones en determinados sitios.

Asistente de navegación

Una de las funciones de Galaxy AI es la de crear imágenes a partir de palabras clave con la app Estudio Creativo. Es posible seleccionar entre diversas plantillas para sticker, invitación, tarjeta, tarjeta y foto de perfil y fondo de pantalla. También se puede elegir entre diversos estilos como grabado a trozos, dibujo infantil, dibujo con rotuladores, modernismo, webtoon,ilustración suave, insta toon, acuarela, ilustración, arte pop, esbozo, animación 3D y pintura al óleo.

Estudio Creativo

La app Grabadora de voz permite grabar mensajes de voz o conversaciones. Gracias al uso de Galaxy AI, es posible transcribir el mensaje de voz identificando el idioma y, si se trata de una conversación entre varias personas, se muestra por separado lo que dice cada hablante.

Esta funcionalidad de transcripción puede ser muy útil si, por ejemplo, grabas una entrevista o una clase en la universidad, ya que facilita mucho la búsqueda de información a posteriori. Además, una vez transcrita, es posible solicitar que se genere un resumen de la grabación y un conjunto de palabras clave.

Now Brief ofrece un resumen personalizado con contenidos que cambian a lo largo del día. Es posible personalizar las categorías de contenidos que quieres ver en esta sección: salud y bienestar, viajar, eventos y tareas, rutina, salud digital, comunicación, momentos, historias de galería, actualizaciones de tráfico, hogar inteligente, música y podcast y/o YouTube Shorts.

Esta información aparece en forma de cápsula pulsable en la pantalla de bloqueo, siendo también posible colocar un widget en el escritorio.

Now Brief

Otra función potenciada por Galaxy AI es Intérprete, que permite mantener una conversación en vivo con otra persona en dos idiomas diferentes.

Esta función aprovecha la doble pantalla del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, de manera que, en el modo Conversación, una persona puede estar viendo la pantalla interna a la vez que la otra ve la pantalla externa. Cada uno ve la traducción de lo que dice la otra persona. También ofrece un modo Escucha, que va traduciendo lo que estamos escuchando.

Samsung ha incluido una funcionalidad que ofrece traducciones en tiempo real durante llamadas en diversos idiomas. Basta con que pulses el Asistente de llamadas y luego selecciones Traducción simultánea en la pantalla de la llamada en cualquier momento para comenzar a traducir.

Todas estas funciones de Galaxy AI son un añadido interesante, aunque su utilidad depende mucho de tu forma de vida.

Por ejemplo, si acostumbras a viajar o hablar con personas en otros idiomas, encontrarás el uso de Intérprete en modo Conversación o Escucha o el Asistente de chat . O si sueles grabar entrevistas o clases, la función de Grabadora puede resultar muy útil. Sin embargo, otras funciones de Galaxy AI — como el resumen de páginas web o el cambio de tono de una frase en un chat — no pasan de ser algo anecdótico que, al menos en mi caso, no utilizo en mi día a día.

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra cuenta con la funcionalidad DeX, que permite conectar el teléfono a un monitor, teclado y ratón para utilizarlo como si fuera un ordenador. Para realizar la conexión puedes recurrir a un adaptador de USB-C a HDMI para unir el smartphone a un televisor / monitor, o puedes conectarte al televisor de forma inalámbrica si cuentas con un televisor Samsung reciente.

Lo que ya no está presente es DeX para Windows, que ha sido descontinuado desde One UI 7. En un comunicado oficial, Samsung explicó que, en su lugar, recomiendan a los usuarios utilizar la función «Link to Windows», que ofrece funcionalidades similares y permite la conexión entre el móvil y el PC.

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra posee una barra de tareas similar a la de un PC. En cierta forma, es similar al panel Edge que llevamos viendo en los teléfonos Samsung desde hace tiempo, pero con la diferencia de que está siempre visible cuando estamos usando una app, por lo que facilita la multitarea.

Ofrece Multi Active Window que permite utilizar varias aplicaciones a la vez en su gran pantalla desplegada. Por ejemplo, podemos tener tres apps abiertas, dos a un lado, una a un lado y una ventana flotante.

Multitarea

Samsung también ofrece un modo Flex, que aprovecha el estado intermedio de plegado entre 75 y 115 grados para dividir la pantalla en dos mitades. El contenido principal se muestra en la mitad superior, mientras que ciertos controles se muestran en la mitad inferior.

Algunas apps compatibles con el modo Flex son el reproductor de vídeo o la app Galería. En ambas se muestran los controles de navegación por imágenes y por el vídeo en la parte inferior y el contenido visual en la superior.

También se puede aprovechar en la app Cámara, que resulta útil para tomar selfies con la cámara interior o, mejor aún, con las cámaras traseras utilizando la pantalla exterior como visor. Como novedad, el dispositivo utiliza ahora IA para determinar la posición de las personas y las mascotas en el encuadre. A continuación, ajusta automáticamente el nivel de ampliación para obtener la mejor foto.

Multimedia

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra cuenta con dos altavoces que ofrecen sonido estéreo. Estos altavoces están situados en la zona superior e inferior del lado izquierdo, por lo que si quieres lograr la máxima separación estéreo lo mejor es sujetar el teléfono de manera que los altavoces queden a izquierda y derecha.

El sonido de los altavoces del Galaxy Z Fold8 Ultra resulta agradable, con una buena reproducción de tonos medios y agudos. Al máximo volumen, el sonido se escucha sin distorsión, pero no tan potente como otros teléfonos. Esto probablemente se deba a que las cavidades internas de los altavoces son más pequeñas por la delgadez del dispositivo.

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra es compatible con sonido surround Dolby Atmos (incluye Dolby Digital y Dolby Digital Plus), que puedes disfrutar tanto con auriculares como con los altavoces del propio teléfono para una experiencia de sonido más inmersiva y tridimensional. Además, el smartphone es compatible con audio UHQ de 32 bits, y soporta PCM hasta 32 bits.

Además, cuenta con la funcionalidad Bluetooth Dual Audio que permite reproducir música en dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, lo cual puede ser útil si tenemos más de un altavoz o de unos auriculares Bluetooth. Ahora bien, los altavoces no suenan necesariamente en perfecta sincronía, por lo que está más pensado para situaciones en las que los altavoces están separados — por ejemplo, uno en cada habitación — o se usan auriculares.

Samsung ha incorporado algunas funciones interesantes de sonido como Adapt Sound para calibrar el sonido emitido a través de los auriculares a la respuesta frecuencial de nuestro oído. Samsung incorpora un ecualizador y una función llamada Optimizador UHQ que mejora la resolución del sonido de la música y vídeos.

La aplicación Galería se utiliza para visualizar las fotos y vídeos almacenados en el teléfono, así como para editar las imágenes mediante diversas funcionalidades integradas. Samsung incluye una opción Super HDR que ajusta automáticamente la pantalla para mostrar toda la gama de colores y contrastes en las fotos sacadas con dispositivos Galaxy.

Samsung incluye funciones de edición de imagen mediante el uso de Galaxy AI, que vamos a repasar a continuación.

Una de ellas permite mover, eliminar o cambiar el tamaño de las personas y los objetos que aparecen en las imágenes y generar nuevos píxeles para rellenar las partes que falten.

El resultado depende mucho del tipo de fondo de la imagen. Si es un patrón regular — como vegetación, agua, terreno, arena, asfalto, etc. — el resultado es bueno, pero si el fondo es irregular — como un edificio, un cartel o un mueble — es más complicado que la IA generativa pueda recrearlo de forma realista.

A continuación, podemos ver un ejemplo bastante impresionante de eliminación de una personas en la escena.

Borrador con IA

Gracias a Galaxy AI, es posible girar una imagen para enderezarla sin reducir el campo visual, ya que se generan las partes de la imagen que faltan. A continuación, podemos ver un ejemplo de cómo se ha girado una imagen añadiendo elementos que no estaban.

Aunque es una funcionalidad que puede sacarnos de un apuro, en general se nota bastante las zonas que han sido «inventadas» por la IA.

Girar imagen con IA

Un inconveniente de las funciones de IA generativas del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra es que las imágenes resultantes muestran la marca de agua de «Contenido generado por IA» en la esquina inferior izquierda.

Aunque su objetivo es legítimo — disuadir a los usuarios de difundir en Internet imágenes alteradas por la IA o puramente falsas — resultan molestas para quienes simplemente queremos mejorar una imagen sin difundir ningún bulo.

Marca de agua en una imagen

La reproducción de vídeos es buena gracias a su gran pantalla, pero su ratio de pantalla bastante cuadrado hace que se vean bandas negras bastante gruesas por encima y por debajo de la imagen.

Por supuesto, los vídeos de servicios de streaming como Netflix, HBO y Amazon Prime Video se reproducen sin ningún problema. El dispositivo cuenta con la certificación Widevine L1, por lo que podemos reproducir vídeos HD de servicios protegidos por DRM como Netflix sin problemas incluso en calidad HDR.

Cámaras

En el apartado fotográfico, Samsung ha incluido nada menos que cinco cámaras en el Galaxy Z Fold8 Ultra: una cámara exterior, una cámara interior y tres cámaras traseras.

Estas son todas las cámaras del teléfono:

Cámara gran angular (24 mm) con sensor Samsung ISOCELL HP2 (S5KHP2) de 200MP (1/1.3″, 0.6μm – 2.4μm) con lente con apertura f/1.7, estabilización óptica y enfoque PDAF.

(24 mm) con sensor Samsung ISOCELL HP2 (S5KHP2) de 200MP (1/1.3″, 0.6μm – 2.4μm) con lente con apertura f/1.7, estabilización óptica y enfoque PDAF. Cámara ultra gran angular (13 mm, 120º) con sensor de 50MP (1/2.5″, 0.7μm) con lente con apertura f/1.9 y enfoque PDAF.

(13 mm, 120º) con sensor de 50MP (1/2.5″, 0.7μm) con lente con apertura f/1.9 y enfoque PDAF. Cámara teleobjetivo 3x (67 mm) con sensor Samsung ISOCELL 3K1 de 10MP (1/3.94″, 1.0μm) con lente con apertura f/2.4, enfoque PDAF y estabilización óptica.

(67 mm) con sensor Samsung ISOCELL 3K1 de 10MP (1/3.94″, 1.0μm) con lente con apertura f/2.4, enfoque PDAF y estabilización óptica. Cámara frontal exterior (24 mm) con sensor de 10 MP (1/3.52″, 1.12µm) de 10 MP con lente con apertura f/2.2 y enfoque fijo.

con sensor de 10 MP (1/3.52″, 1.12µm) de 10 MP con lente con apertura f/2.2 y enfoque fijo. Cámara frontal interior (18 mm) con sensor de 10 MP (1/3.52″, 1.12µm) de 10 MP con lente con apertura f/2.2 y enfoque fijo.

Cuando tomas fotografías con el teléfono desplegado, es posible activar una vista previa en vivo en la pantalla exterior para la persona a la que fotografías. También es posible usar la app Cámara en la pantalla exterior para sacarte selfies con alguna de las tres cámaras traseras.

La app de Cámara no se limita a hacer fotografías, sino que te sugiere modificar el encuadre en ciertas capturas. No obstante, si eres un fotógrafo con cierta experiencia, probablemente querrás desactivar estos consejos ya que pueden resultar algo molestos. En otras ocasiones, la app de Cámara sugiere que utilices una cámara en particular. Esto ocurre, por ejemplo, al fotografiar paisajes, ya que suele aparecer un mensaje que anima a utilizar la cámara ultra gran angular.

Otro aspecto interesante de la app es que es capaz de detectar fallos a la hora de tomar fotografías como que la lente esté sucia o haya sido tapada con el dedo, que la persona fotografiada haya cerrado los ojos o que la foto haya salido movida.

Gracias a Super HDR, la app de Cámara permite previsualizar exactamente cómo se tomará la foto antes de pulsar el disparador. Además funciona tanto con la cámara nativa del teléfono o desde una app como Instagram.

La app de Cámara muestra tres modos principales de disparo — Retrato, Foto y Vídeo — pero ofrece modos adicionales: Expert RAW, Pro, Vídeo profesional, Noche, Comida, Panorámica, Cámara lenta, Cámara rápida y Vídeo retrato.



A continuación, vamos a revisar la calidad de cada una de las tres cámaras traseras.

Cámara trasera principal gran angular

Samsung utiliza el sensor ISOCELL HP2 de 200MP con tecnología Adaptive Pixel que estrenó el Galaxy S23 Ultra.

El sensor principal mantiene una resolución de 200 megapíxeles, por lo que el salto generacional no se basa en aumentar la cifra, sino en un procesamiento más avanzado y el nuevo motor ProVisual Engine. Este sensor combina 16 píxeles en uno más grande, lo que permite tomar mejores fotos en situaciones de baja luminosidad.

Además, utiliza Super Quad Pixel para un mejor enfoque automático. Al utilizar cuatro píxeles adyacentes, se detectan diferencias de izquierda a derecha y de arriba a abajo, la cámara puede enfocar con más precisión y más rápido porque tiene más puntos de referencia.

Aunque el sensor de la cámara gran angular es de 200 MP, por defecto las fotografías se toman a una resolución de 12 MP haciendo uso de la funcionalidad pixel binning que combina 16 píxeles en 1 para reducir el ruido.

Samsung ofrece la posibilidad de capturar fotografías a una resolución a 50 MP en el modo Pro si deseas obtener una captura con mayor nitidez. También es posible disparar a 200 MP en el modo Expert RAW.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal gran angular por el día a la resolución estándar de 12 MP.

En general, la cámara hace un excelente trabajo a la hora de preservar los detalles, reflejar colores reales y ofrecer una exposición adecuada incluso en situaciones difíciles, con fuertes contraluces.

Fotografías tomadas con la cámara gran angular por el día

En condiciones de luz escasa, el teléfono ofrece imágenes bastante limpias de ruido y colores vivos. Algunas de las capturas se ven demasiado iluminadas, casi como si fuera de día, ya que el modo Noche automático es, a veces, demasiado intenso.

Fotografías tomadas con la cámara gran angular por la noche

Cámara trasera ultra gran angular

La novedad más importante de las cámaras se encuentra en la cámara ultra gran angular. Mientras que el Galaxy Z Fold7 incorpora un sensor de 12 MP con apertura f/2.2, el Galaxy Z Fold8 Ultra eleva la resolución hasta los 50 megapíxeles y utiliza una apertura más amplia.

Esto debería traducirse en imágenes con mucho más detalle, mejores posibilidades de recorte y un rendimiento claramente superior al fotografiar paisajes, edificios o grupos de personas. Samsung asegura además que las nuevas aperturas permiten captar vídeos con hasta un 34 % más de luminosidad, reduciendo el ruido en escenas nocturnas o interiores poco iluminados.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con esta cámara durante el día, que, en general, ofrecen una buena calidad de imagen con capturas nítidas y un colorido vivo.

Fotografías tomadas con la lente ultra gran angular por el día

Esta cámara no posee estabilización óptica y su apertura es algo limitada, por lo que no está indicada para tomar fotografías en situaciones de poca luz. El ruido hace acto de presencia y se pierden detalles por la noche, como se puede apreciar en estas imágenes.

Fotografías tomadas con la lente ultra gran angular por la noche



La cámara ultra gran angular permite tomar fotografías en modo Macro con solo acercar la cámara al objeto que queremos capturar, sin necesidad de cambiar manualmente a un modo especial.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos, que muestran una buena calidad de imagen.

Fotografías Macro tomadas con la lente ultra gran angular

Cámara trasera teleobjetivo

El teleobjetivo, por su parte, continúa ofreciendo una resolución de 10 MP y zoom óptico de tres aumentos. Por tanto, la mejora frente al Fold7 parece depender principalmente del procesamiento computacional y de las capacidades del nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, más que de un cambio profundo en el hardware.

El Fold8 Ultra debería conseguir fotografías más equilibradas, una reducción de ruido más eficaz y mejores resultados al aplicar zoom digital, aunque el alcance óptico se mantiene sin cambios.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente teleobjetivo con luz abundante, que ofrecen una gran calidad de imagen.

Fotografías tomadas con la lente teleobjetivo durante el día



A continuación, incluyo algunas fotografías que se han capturado con la cámara teleobjetivo por la noche. La nitidez de la imagen no es demasiado buena debido al ruido presente.

Fotografías tomadas con la lente teleobjetivo durante la noche



Grabación de vídeo

A la hora de grabar vídeo, el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ofrece un modo Super Estabilización que está disponible en resolución hasta QHD (1440p) a 30 o 60 fps . Este modo produce una imagen muy estable a costa de utilizar la cámara ultra gran angular, que ofrece una calidad inferior a la cámara principal.

Si te sientes creativo, la funcionalidad Grabación Dual del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra permite grabar con dos cámaras cualesquiera a la vez. Dentro de los modos de grabación, encontramos el modo Vídeo Retrato que, como el propio nombre indica, aplica el efecto Retrato (desenfoque del fondo) a la imagen capturada en vídeo.

Por último, Samsung ha incorporado la funcionalidad de Borrador de Audio que permite eliminar sonidos no deseados en grabaciones de vídeo (voces, multitudes, viento, música, naturaleza y ruido de fondo).

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de vídeos grabados en resolución 8K@30fps, 4K@60fps y 4K@30fps por el día. En general, la calidad de la imagen y la estabilización son muy buenas.

Vídeos grabados durante el día

Gracias al procesado multi-frame ayudado por IA, Samsung consigue mejorar la nitidez y reducir el ruido de los vídeos grabados por la noche. Además, la estabilización de vídeo se ve ayudada por Adaptive VDIS, que analiza y subdivide los movimientos y reconoce las condiciones de iluminación.

Samsung incorpora FPS automático, que ajusta la tasa de fotogramas por segundo de la grabación de vídeo a las condiciones de luz existentes. Por defecto, está activado solo para vídeos de 30 fps, pero es posible utilizar esta función para vídeos de 30 y 60 fps, o desactivarlo para todos.

Aquí podemos ver algunos vídeos grabados por la noche, en condiciones de poca iluminación, a resoluciones 8K@30fps, 4K@60fps y 4K@30fps.

Vídeos grabados por la noche

Samsung incluye Galaxy Log, que añade a la vista previa de la cámara una opción para grabar en formato Log. El formato Log captura un rango dinámico más amplio, lo que permite una mayor flexibilidad para editar. Los vídeos grabados Log se ven planos en la Galería hasta que corriges su color.

Cámara frontal exterior

Como he comentado anteriormente, los selfies de mayor calidad se obtienen con la cámara trasera al utilizar la pantalla frontal como vista preliminar de la captura.

No obstante, en algunas ocasiones, por rapidez y comodidad, es posible que prefieras utilizar la cámara frontal exterior. Esta cámara ofrece dos modos de disparo: normal y gran angular. El segundo modo es útil si quieres hacer un selfie en el que aparezcan dos personas ya que el campo de visión es superior.

Aprovechando que el teléfono se puede doblar, es posible apoyarlo sobre la mesa en ángulo recto y alejarse para capturar una fotografía con temporizador donde no se vea tu brazo extendido.

Ofrece dos angulares para selfies individuales o de grupo:

A continuación, podemos ver algunos selfies captados con la cámara frontal exterior del Galaxy Z Fold8 Ultra, que ofrecen una buena calidad de imagen sin sobreexponer en exceso el fondo incluso en situaciones de alto contraste.

Selfies tomados con la cámara frontal exterior del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Cámara frontal interior

La cámara frontal interior del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ya no está situada bajo la pantalla como en alguno de los modelos anteriores, sino que se trata de una cámara convencional, aunque con un mayor angular que la cámara frontal de la cubierta.

Ofrece dos angulares para selfies individuales o de grupo:

A continuación, podemos ver algunos selfies captados con la cámara frontal interior del Galaxy Z Fold8 Ultra, que ofrecen una buena calidad de imagen, similar la cámara frontal exterior.

Selfies tomados con la cámara frontal interior del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado, la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Samsung ha incluido algunas funcionalidad de Galaxy AI especialmente pensadas para llamadas: Asistente para llamadas, Intérprete y Asistente de transcripción.

Asistente de llamadas ofrece traducciones en tiempo real durante las llamadas en multitud de idiomas, tanto si usas la app Teléfono como otras (por ejemplo, WhatsApp, Meet o Instagram). Basta con que pulses el Asistente de llamadas y luego selecciones Traducción simultánea en la pantalla de la llamada en cualquier momento para comenzar a traducir.

Nada más activar esta función, la otra parte, que puede tener cualquier teléfono, escucha un mensaje donde se le avisa de que esta llamada va a ser traducida. A continuación, cada vez que dices una frase, la escuchas traducida al otro idioma al cabo de unos segundos, y esto es lo que escucha tu interlocutor. Cuando la otra persona habla, ocurre lo mismo. El usuario del Galaxy Z Fold8 Ultra puede ver además toda la conversación trascrita en la pantalla, aunque, lamentablemente, no se guarda para futuras consultas.

Aunque no es la forma más ágil de mantener una conversación (los tiempos de espera rompen la dinámica), puede servir para salir de un apuro.

Asistente de transcripción es otra función de Galaxy AI que trascribe las grabaciones de voz y llamadas de texto y, a continuación, permite resumirlas y asignar etiquetas para poder revisarlas fácilmente. Además, identifica los diferentes hablantes.

En mis pruebas durante una llamada, la transcripción de texto no ha sido muy precisa, por lo que el resumen que ha hecho después tenía sus luces y sus sombras.

Precio

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra está disponible en Violeta Nocturno, Grafito y Blanco, además de Verde Nocturno como color exclusivo online, con los siguientes precios:

12 GB RAM / 256 GB almacenamiento: 2.199€

12 GB RAM / 512 GB almacenamiento: 2.399€

16 GB RAM / 1 TB almacenamiento: 2.799€

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Los compradores recibirán seis meses de Google AI Pro con 5 TB de almacenamiento. Samsung valora la suscripción en 19,99 dólares mensuales, aproximadamente 17 euros.

Samsung Care+ ofrecerá cobertura frente a daños accidentales y, según el plan, robo o pérdida. Los clientes que contraten un plan mensual en Samsung.com podrán obtener los tres primeros meses sin coste.

Mi opinión

Después de haber utilizado el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, tengo bastante claro que estamos ante uno de los plegables más refinados que ha fabricado Samsung hasta la fecha. No es una revolución frente a generaciones anteriores, pero sí transmite esa sensación de producto que ha ido corrigiendo, una a una, muchas de las pequeñas concesiones que históricamente había que aceptar al comprar un Fold.

Lo primero que me ha convencido es su diseño delgado y ligero. Sigue siendo un teléfono grande, evidentemente, pero no tengo la sensación de llevar dos móviles superpuestos en el bolsillo, y cerrado resulta bastante agradable de sostener y utilizar con una sola mano.

También valoro especialmente la evolución de la pantalla exterior. Cada vez se siente menos como un panel secundario que utilizas únicamente para salir del paso y más como la pantalla de un smartphone convencional. He podido responder mensajes, consultar redes sociales, navegar o hacer fotografías cómodamente sin sentir continuamente la necesidad de abrir el dispositivo, algo fundamental para que un plegable de este formato resulte práctico.

Cuando lo despliego es, por supuesto, cuando el Galaxy Z Fold8 Ultra muestra realmente por qué existe. La enorme pantalla interior continúa siendo su principal argumento de compra y sigue sorprendiéndome lo rápidamente que uno se acostumbra a disponer de tanto espacio. Leer páginas web, revisar documentos, editar fotografías, utilizar mapas o simplemente navegar por varias aplicaciones resulta considerablemente más cómodo que en un smartphone tradicional.

Después de varias semanas, diría que la reducción del pliegue es una de esas mejoras que no parece espectacular sobre el papel, pero que eleva mucho la sensación de producto terminado.

Samsung sigue siendo además una de las compañías que mejor aprovecha el formato plegable mediante software. La multitarea es excelente y durante mis pruebas he utilizado con frecuencia dos aplicaciones simultáneamente, e incluso una tercera cuando la situación lo requería. Poder arrastrar contenido entre ventanas o mantener varias aplicaciones visibles convierte al Fold en una herramienta que, en determinadas situaciones, puede sustituir perfectamente a una tablet pequeña.

Otro aspecto que me ha dejado buenas sensaciones es la calidad de construcción y de la bisagra. El dispositivo transmite solidez tanto abierto como cerrado y el mecanismo tiene un movimiento preciso, sin resultar excesivamente duro. Samsung lleva muchas generaciones perfeccionando este componente y se nota: ya no utilizo el teléfono con esa pequeña preocupación que acompañaba a los primeros plegables cada vez que había que abrirlos o cerrarlos.

La pantalla plegable también ha avanzado hasta el punto de que el pliegue central cada vez interfiere menos en la experiencia. Sigue estando ahí y continúa siendo visible bajo determinados ángulos o reflejos, pero en el uso cotidiano dejo de prestarle atención rápidamente. Cuando estoy viendo contenido de frente, trabajando o leyendo, rara vez me acuerdo de su existencia.

En fotografía, el Galaxy Z Fold8 Ultra supone igualmente un paso adelante. El sistema de cámaras está más cerca de lo que espero de un auténtico buque insignia, algo que considero especialmente importante en un dispositivo de este precio. Durante mis pruebas he obtenido imágenes con muy buen detalle, un amplio rango dinámico y unos colores atractivos.

El teleobjetivo es probablemente el componente de cámara que menos encaja con el apellido Ultra. Un 3x de 10 MP sigue siendo útil durante el día, pero queda claramente por detrás de lo que ofrece Samsung en su S26 Ultra y de lo que cabría esperar en un móvil de más de 2.000 €.

El rendimiento no me ha dado motivos de queja. Todo se mueve con enorme fluidez, desde las tareas cotidianas hasta juegos exigentes o la ejecución simultánea de varias aplicaciones. Su rendimiento puntual es excelente, pero el diseño extremadamente fino pasa factura cuando mantienes cargas elevadas durante bastante tiempo.

La autonomía sigue siendo uno de los retos de los plegables, especialmente por el elevado consumo de su gran pantalla interior. La batería de 5.000 mAh supone una mejora notable frente al Fold7 y permite completar una jornada normal sin demasiados problemas, aunque un uso muy intensivo puede obligar a recargar antes de acabar el día. Samsung, eso sí, continúa siendo conservadora frente a algunos fabricantes chinos que ya ofrecen capacidades superiores en dispositivos igual de delgados.

También hay cambios en la durabilidad y la carga: los nuevos plegables de Samsung están certificados para soportar al menos 1.200 ciclos completos antes de caer por debajo del 80 % de capacidad, frente a los 2.000 ciclos anunciados para el Galaxy Z Fold7. Como contrapartida, la carga rápida aumenta hasta los 45 W, reduciendo el tiempo necesario para recuperar energía.

También me gusta cómo Samsung está incorporando la inteligencia artificial y las funciones específicas de Galaxy AI en un dispositivo que, por su formato, puede sacarles bastante partido. Las herramientas de traducción, resumen, edición de imágenes o asistencia resultan particularmente cómodas cuando se utilizan sobre la gran pantalla interior. Algunas funciones me parecen más útiles que otras, pero aquí la IA se siente algo más integrada en la experiencia que una simple colección de trucos para demostrar capacidades.

Resulta curioso que Samsung prometa siete años de soporte mientras la batería cuenta con una longevidad certificada inferior a la de la generación anterior.

En conjunto, mi experiencia con el Galaxy Z Fold8 Ultra ha sido muy positiva. Es probablemente el Fold que menos concesiones me obliga a hacer para disfrutar de las ventajas de un plegable, y eso me parece más importante que cualquier mejora aislada de especificaciones.

No creo que sea un teléfono para todo el mundo, pero para quien valore especialmente la productividad, la multitarea y disponer de una pantalla casi de tablet que cabe en el bolsillo, es uno de esos dispositivos que cuesta abandonar cuando vuelves a un smartphone convencional.

El apellido Ultra me genera sentimientos encontrados. Este es claramente el Fold más completo de Samsung, pero por su precio habría esperado que heredase todas las tecnologías del Galaxy S26 Ultra. La ausencia de S Pen y Privacy Display y, sobre todo, un teleobjetivo 3x bastante modesto hacen que en algunos apartados no se sienta tan “Ultra” como su nombre promete.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra PRECIO: 2.199€ 🎁 Ver 4 ofertas Amazon Fnac Mediamarkt Samsung

Lo mejor:

Diseño muy fino y ligero , con solo 215 gramos y 8,9 mm de grosor plegado, lo que hace que se sienta mucho más cercano a un smartphone convencional que los primeros Fold.

, con solo 215 gramos y 8,9 mm de grosor plegado, lo que hace que se sienta mucho más cercano a un smartphone convencional que los primeros Fold. Pantalla interior de 8″ excelente para productividad y multimedia , con resolución mejorada y un brillo máximo superior.

, con resolución mejorada y un brillo máximo superior. Pantalla exterior de 6,5″ práctica , con mayor brillo, que permite utilizar el Fold8 Ultra cerrado con una experiencia similar a la de un móvil tradicional. :

, con mayor brillo, que permite utilizar el Fold8 Ultra cerrado con una experiencia similar a la de un móvil tradicional. : Construcción premium y bisagra muy sólida , con Armor Aluminum, FlexHinge firme y la nueva estructura Flex Titanium, que mejora la resistencia y reduce la percepción del pliegue.

, con Armor Aluminum, FlexHinge firme y la nueva estructura Flex Titanium, que mejora la resistencia y reduce la percepción del pliegue. Rendimiento sobresaliente gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy y hasta 16 GB de RAM, con una experiencia muy fluida incluso al alternar entre juegos y varias aplicaciones.

gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy y hasta 16 GB de RAM, con una experiencia muy fluida incluso al alternar entre juegos y varias aplicaciones. Autonomía claramente mejorada gracias a la batería de 5.000 mAh que permite utilizar el teléfono más tiempo y la carga rápida a 45W.

gracias a la batería de 5.000 mAh que permite utilizar el teléfono más tiempo y la carga rápida a 45W. One UI 9 aprovecha de maravilla el formato plegable , con una excelente multitarea, barra de tareas, Multi Active Window, modo Flex y numerosas funciones de Galaxy AI adaptadas a la gran pantalla.

, con una excelente multitarea, barra de tareas, Multi Active Window, modo Flex y numerosas funciones de Galaxy AI adaptadas a la gran pantalla. Sistema de cámaras muy completo y mejorado, con sensor principal de 200 MP y una nueva cámara ultra gran angular de 50 MP con enfoque automático, además de la posibilidad de utilizar las cámaras traseras para selfies.

Lo peor:

Precio elevado , partiendo de 2.199 € y alcanzando los 2.799 € en la configuración de 1 TB y 16 GB de RAM.

, partiendo de 2.199 € y alcanzando los 2.799 € en la configuración de 1 TB y 16 GB de RAM. Sin compatibilidad con S Pen , una ausencia especialmente llamativa en un dispositivo orientado a productividad y equipado con una enorme pantalla interior de 8″.

, una ausencia especialmente llamativa en un dispositivo orientado a productividad y equipado con una enorme pantalla interior de 8″. Cámara teleobjetivo lejos de ser «Ultra»: La cámara con sensor de 10 MP y un aumento de 3x queda por detrás de otros smartphones de gama alta.

La cámara con sensor de 10 MP y un aumento de 3x queda por detrás de otros smartphones de gama alta. Carga y protección todavía por detrás de algunos rivales: los 45 W por cable son una mejora, pero siguen siendo modestos frente a otros gama alta, mientras que la certificación IP48 no ofrece protección completa frente al polvo fino.

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