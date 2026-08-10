Samsung revela el secreto del la serie Galaxy Z Fold 8: una pantalla con titanio 20 veces más rígida

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Samsung parece haber dado un paso importante con sus nuevos plegables Galaxy Z8. Más allá del cambio de formato y de la buena acogida inicial que está teniendo especialmente el Galaxy Z Fold 8, uno de los aspectos que más está llamando la atención es la mejora visible en la pantalla plegable y, sobre todo, en la reducción del pliegue central.

La compañía ha explicado ahora con más detalle qué hay detrás de esta evolución. Samsung Display ha desgranado la nueva arquitectura utilizada en los Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Fold 8 Ultra (ver análisis), una solución bautizada como Flex Titanium que combina nuevos materiales, una estructura interna revisada y mejoras tanto en resistencia como en eficiencia.

Flex Titanium es la clave de la nueva pantalla plegable de Samsung

Samsung Display ha confirmado que el panel OLED plegable de los Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Fold 8 Ultra utiliza una nueva estructura reforzada con titanio. El objetivo es conseguir una pantalla que sea más fina, más resistente y que muestre un pliegue menos perceptible que en generaciones anteriores.

La compañía ha denominado a esta tecnología Flex Titanium, y no se trata simplemente de añadir una pieza metálica al conjunto. Samsung ha revisado varias capas internas del panel para cambiar la forma en la que se distribuyen las tensiones cuando el dispositivo se abre y se cierra repetidamente.

Uno de los principales cambios consiste en sustituir la película plástica utilizada tradicionalmente por una lámina fabricada con una aleación de titanio. A esta se suma una segunda placa de titanio reforzado que sirve como soporte estructural dentro del conjunto de la pantalla.

El resultado es una configuración de doble capa que pretende mejorar la durabilidad en uno de los puntos más delicados de cualquier plegable. Cada ciclo de apertura y cierre somete el panel a esfuerzos mecánicos considerables, por lo que reforzar esta zona puede marcar una diferencia importante a largo plazo.

Samsung ha rediseñado la zona del pliegue para repartir mejor los impactos

La placa de titanio reforzada no solo aporta rigidez, sino que también cumple una función directa en la zona donde se produce el plegado. Samsung ha reducido los espacios internos existentes en esa parte del panel para poder aplicar una capa adhesiva de manera más densa y uniforme.

Esta modificación permite distribuir mejor las fuerzas que recibe la pantalla cuando se dobla o cuando sufre pequeños impactos. En lugar de concentrar la presión en un punto concreto, la estructura intenta repartirla sobre una superficie mayor, reduciendo el estrés mecánico localizado.

Además de mejorar la resistencia, este rediseño tiene otro efecto importante: ayuda a que el pliegue central resulte menos visible. Aunque ningún plegable elimina por completo la marca física asociada al mecanismo de flexión, Samsung ha trabajado precisamente en reducir su presencia visual.

En el uso diario, esto puede ser especialmente importante en fondos claros, páginas web o aplicaciones donde el pliegue suele hacerse más evidente. Una transición más uniforme entre las dos mitades de la pantalla contribuye a que el panel se perciba como una superficie más continua.

La nueva lámina de titanio es mucho más rígida y también más fina

El cambio de material aporta una mejora especialmente llamativa en términos de rigidez. Según Samsung Display, la nueva película de aleación de titanio ofrece aproximadamente 20 veces más rigidez que la película plástica convencional utilizada anteriormente.

Lo curioso es que esa mejora no viene acompañada de un aumento de grosor. De hecho, la lámina de titanio es extremadamente fina: su espesor equivale aproximadamente a un tercio del de un cabello humano, lo que permite mantener bajo control el grosor total del conjunto.

Gracias a esta sustitución, Samsung asegura haber conseguido reducir el grosor total del panel plegable alrededor de un 12 %. Puede parecer una mejora relativamente modesta de forma aislada, pero en un dispositivo plegable cada décima de milímetro importa.

En terminales donde ya se ha reducido mucho el grosor de la bisagra, el chasis y la batería, cualquier optimización del panel contribuye directamente a obtener un dispositivo más manejable y más cercano a las dimensiones de un smartphone convencional cuando está cerrado.

La densidad de píxeles también da un salto importante

Samsung no se ha limitado a mejorar la estructura física del panel. La pantalla OLED plegable utilizada en esta generación también aumenta de forma notable su densidad de píxeles, pasando de 368 ppp a 422 ppp.

Esto supone una mejora cercana al 15 % en resolución efectiva, lo que se traduce en textos más nítidos, gráficos más definidos y una experiencia más uniforme entre la pantalla exterior y la interior del dispositivo.

En el caso del Galaxy Z Fold 8 Ultra, esta densidad permite que la pantalla plegable interior iguale los 422 ppp de la pantalla de cubierta. Es un detalle importante porque reduce la diferencia visual que el usuario podía percibir al pasar de una pantalla a otra.

En un dispositivo pensado para productividad, lectura y consumo multimedia, una mayor densidad de píxeles tiene un impacto directo en la experiencia. Documentos, páginas web, fotografías y vídeos se benefician de una mayor definición, especialmente en una pantalla de gran tamaño.

Samsung también ha mejorado la eficiencia energética del panel

Otro de los avances introducidos afecta al consumo energético. Samsung Display asegura que la nueva pantalla plegable ofrece una mejora de eficiencia de alrededor del 10 % respecto a la generación anterior.

Para lograrlo, la compañía ha optimizado el denominado data line mapping, es decir, la forma en la que se gestionan y distribuyen las señales eléctricas responsables de controlar los píxeles OLED.

Esta optimización ha sido diseñada específicamente para la estructura de subpíxeles Diamond Pixel RGB utilizada en el panel. Ajustar la electrónica a la geometría concreta de los píxeles permite reducir pérdidas y mejorar el rendimiento energético.

En un plegable, este tipo de mejoras tiene especial relevancia porque la pantalla interior es uno de los componentes que más batería consume. Reducir un 10 % el gasto del panel puede traducirse en una autonomía más sólida, sobre todo durante sesiones largas de navegación, vídeo o multitarea.

El objetivo es que el Galaxy Z Fold 8 sea más resistente sin hacerse más grueso

Uno de los grandes retos de cualquier fabricante de plegables consiste en mejorar la durabilidad sin penalizar el grosor o el peso. Samsung parece haber encontrado en el titanio una manera de reforzar el panel sin convertirlo en una estructura más voluminosa.

La combinación de una lámina más rígida, una placa de soporte reforzada y un adhesivo mejor distribuido permite atacar varios problemas a la vez. Por un lado, se mejora la resistencia frente a ciclos repetidos de apertura y cierre; por otro, se reduce la visibilidad del pliegue y se mantiene contenido el grosor total.

Este equilibrio es especialmente importante en una generación como la Z8, donde Samsung ha apostado por hacer sus plegables más cómodos de llevar en el bolsillo. La sensación de un dispositivo más convencional cuando está cerrado es una de las claves para atraer a usuarios que todavía dudan de los plegables.

Al mismo tiempo, una pantalla menos delicada puede ayudar a reducir una de las principales barreras psicológicas de este tipo de productos. Muchos usuarios siguen asociando los plegables a una mayor fragilidad, y mejorar la estructura interna del panel es esencial para cambiar esa percepción.

Samsung sigue afinando una tecnología que ya estaba muy madura

El mercado de los smartphones plegables ha evolucionado mucho desde las primeras generaciones, y hoy las mejoras son menos espectaculares visualmente pero más importantes a nivel de ingeniería. Reducir el grosor, mejorar el pliegue y reforzar la estructura son ahora los grandes campos de batalla.

Samsung lleva años refinando sus paneles OLED flexibles y, aunque otros fabricantes también han conseguido resultados muy buenos, la compañía coreana continúa siendo uno de los principales actores de esta tecnología.

La llegada de Flex Titanium muestra que el siguiente salto no depende únicamente de nuevas bisagras. La propia composición del panel y los materiales utilizados en sus capas internas tienen cada vez más peso en la experiencia final.

Por eso, aunque desde fuera el Galaxy Z Fold 8 pueda parecer una evolución gradual, su pantalla esconde cambios profundos. Samsung ha modificado materiales, estructura, adhesivos, densidad de píxeles y eficiencia energética dentro de una misma generación.

Un pliegue menos visible puede ser más importante de lo que parece

Durante años, el pliegue central ha sido uno de los elementos más criticados de los teléfonos plegables. Aunque normalmente deja de llamar la atención después de unos minutos de uso, sigue siendo uno de los primeros detalles que percibe cualquier usuario al probar uno de estos dispositivos por primera vez.

Reducir su presencia visual ayuda a que la pantalla parezca más parecida a un panel convencional. En contenidos multimedia o aplicaciones con fondos uniformes, una superficie más homogénea mejora claramente la sensación de calidad.

También influye en la percepción del producto cuando se observa bajo ciertos ángulos o con iluminación intensa. Un pliegue profundo puede reflejar la luz de manera irregular, mientras que una transición más suave resulta menos perceptible tanto visualmente como al tacto.

Samsung parece haber dedicado buena parte del desarrollo de Flex Titanium precisamente a este aspecto. La combinación del soporte metálico, el adhesivo más denso y la nueva película de titanio busca atacar simultáneamente resistencia y calidad visual.

La evolución de los plegables pasa cada vez más por los materiales

Las primeras generaciones de plegables competían principalmente por demostrar que el concepto funcionaba. Ahora, el objetivo es que estos dispositivos sean más finos, resistentes y eficientes, y para ello la ciencia de materiales está adquiriendo un protagonismo creciente.

El titanio es un buen ejemplo. Samsung ya utiliza este material en otros dispositivos de gama alta, pero en este caso no se emplea simplemente por estética o resistencia exterior, sino como parte funcional de la estructura interna del panel OLED.

Usar una película extremadamente fina de aleación de titanio permite ofrecer mayor rigidez sin añadir demasiado peso ni grosor. Esta combinación resulta especialmente adecuada para un componente que debe doblarse miles de veces sin perder sus propiedades mecánicas.

Si esta solución demuestra buenos resultados a largo plazo, es razonable pensar que Samsung pueda extenderla a futuros plegables. Flex Titanium podría convertirse en una de las bases tecnológicas de las próximas generaciones de Galaxy Z.

El Galaxy Z Fold 8 gana argumentos frente a generaciones anteriores

Todos estos cambios ayudan a explicar por qué el Galaxy Z Fold 8 está recibiendo buenas valoraciones iniciales. Samsung ha conseguido combinar un formato más manejable con una pantalla que mejora precisamente en algunos de los puntos más criticados de los plegables.

El aumento de densidad de píxeles, por ejemplo, acerca todavía más la experiencia de la pantalla interior a la de un smartphone convencional de gama alta. Al mismo tiempo, la reducción del pliegue contribuye a mejorar la sensación de continuidad visual.

A esto se añade una estructura más rígida y potencialmente más resistente frente al desgaste derivado del uso diario. En un dispositivo donde abrir y cerrar la pantalla forma parte de la experiencia básica, la durabilidad del mecanismo y del propio panel es un aspecto fundamental.

Finalmente, la mejora de eficiencia energética del 10 % completa un conjunto de cambios que no siempre son fáciles de apreciar en una ficha técnica. Son optimizaciones internas que pueden tener un impacto directo en comodidad, autonomía y vida útil.

Samsung demuestra que todavía hay mucho margen de mejora en los plegables

A simple vista podría parecer que las pantallas plegables han alcanzado ya un nivel de madurez muy alto, pero Flex Titanium demuestra que todavía existen muchos elementos susceptibles de optimización. La evolución ya no depende únicamente de aumentar el tamaño de pantalla o reducir los marcos.

Materiales más avanzados, estructuras internas más eficientes y nuevos métodos de unión entre capas pueden ofrecer mejoras sustanciales sin cambiar radicalmente el diseño exterior del dispositivo.

Esto resulta especialmente importante en un mercado donde los fabricantes compiten por conseguir teléfonos plegables que sean cada vez más parecidos a un smartphone tradicional cuando están cerrados. Menos grosor y mayor resistencia son dos objetivos que tradicionalmente han sido difíciles de combinar.

Samsung parece haber encontrado un buen equilibrio en esta generación. Si las mejoras de durabilidad cumplen las expectativas a largo plazo, el Galaxy Z Fold 8 podría marcar un punto de inflexión en la evolución de los paneles plegables de la compañía.