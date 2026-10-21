Viajó más de 2.000 km para conocer a una mujer y descubrió que era una IA

Edimar recorrió Brasil convencido de que iba a comenzar una vida con la mujer que había conocido en las redes. Al llegar a su destino, el encuentro resultó imposible: Jéssica, la supuesta granjera que buscaba compañero, era un personaje creado con inteligencia artificial.

La historia tuvo un coste económico y personal para este trabajador, que terminó necesitando ayuda para salir de Belo Horizonte. También deja una cuestión pendiente: mientras él asegura que recibió invitaciones, quien gestionaba el perfil niega haber mantenido conversaciones privadas con él.

Un viaje para empezar de nuevo

El protagonista es Edimar Rocha Martins, un albañil brasileño de 49 años que vivía en Imperatriz, en el estado de Maranhão. Tras perder a su madre, contó que se sentía solo y quería comenzar una nueva etapa lejos de allí.

En las redes encontró a Jéssica Oliveira, conocida como Jéssica Fazendeira, que mostraba una vida rural aparentemente idílica. Sus vídeos hablaban de compartir una granja con un hombre y ofrecían alojamiento y apoyo económico a un posible compañero.

Martins interpretó aquellas publicaciones e interacciones como una oportunidad real de vivir en pareja. Según las informaciones publicadas sobre el caso, vendió sus pertenencias para financiar el desplazamiento y emprendió un largo trayecto en autobús hacia Minas Gerais.

Llegó a Belo Horizonte el 11 de octubre, después de recorrer más de 2.000 kilómetros. Buscó a la mujer y enseñó fotografías para intentar localizarla, pero acabó pidiendo ayuda y descubriendo que el personaje había sido creado con inteligencia artificial.

Una granjera virtual con cientos de miles de seguidores

El perfil de Jéssica había acumulado más de 300.000 seguidores, según las crónicas del caso. A la imagen de una mujer en el campo se sumaba un relato atractivo para quien buscaba compañía y estabilidad.

La propuesta iba más allá de un retrato bonito. Los vídeos presentaban una posible vida compartida, con una casa y la promesa de que el compañero no tendría que preocuparse por trabajar, elementos que Martins tomó en serio.

Tras la repercusión de la historia, el responsable del perfil reconoció que Jéssica era un personaje generado por IA. Explicó que la cuenta se había creado para conseguir interacciones, monetizar contenidos y vender productos a través de TikTok Shop.

Esa explicación da un contexto comercial a las publicaciones, pero no convierte a la protagonista en una persona real. Una cifra de seguidores acredita popularidad; por sí sola no demuestra que exista la identidad que aparece ante la cámara.

El contacto privado sigue siendo el punto sin aclarar

Hay una diferencia importante entre el viaje, documentado por la prensa local, y cómo se produjo la supuesta relación. Martins afirma que recibió respuestas e invitaciones, mientras que el responsable de la cuenta niega haber conversado con él en privado.

El trabajador explicó que interactuaba a través de redes como Kwai y Facebook. La información inicial de la emisora local describía respuestas automáticas a las publicaciones, pero el administrador sostuvo que nunca había invitado personalmente a nadie a desplazarse a Belo Horizonte.

Con esas versiones sobre la mesa, no está aclarado qué interacciones recibió exactamente Martins ni quién las gestionaba. Tampoco queda acreditado en las informaciones consultadas que el administrador le hubiera solicitado directamente dinero o organizado su viaje.

Las noticias brasileñas publicadas el 15 de octubre indicaban que la Policía Civil todavía no tenía registrado el caso. Ese dato describe la situación de entonces; no resuelve la contradicción entre lo que relata Martins y lo que sostiene la persona detrás del perfil.

La ayuda que recibió y el regreso a Imperatriz

Al quedarse sin recursos, Martins recurrió al servicio municipal de atención y acogida a migrantes de Belo Horizonte. La asistencia incluyó ayuda básica y un billete de autobús, una intervención que permitió que pudiera abandonar la ciudad.

El 13 de octubre salió inicialmente hacia Araguatins, en Tocantins, su localidad natal. Sin embargo, se encontró mal durante el trayecto, recibió atención médica y decidió continuar hasta Imperatriz, donde llegó la noche del 15 de octubre tras más de 50 horas de viaje.

En una actualización difundida el 16 de octubre, ya alojado en casa de su hermana, dijo que finalmente había asumido que Jéssica no existía. También agradeció el apoyo recibido en Minas Gerais y la ayuda de quienes lo acompañaron durante aquellos días.

Martins expresó su deseo de regresar a Belo Horizonte en 2027 para celebrar su 50 cumpleaños. Aclaró que esa futura visita sería para reencontrarse con los amigos que le ayudaron, una precisión que cambia el desenlace respecto a las primeras crónicas sobre su intención de volver a buscar pareja.

Una historia que muestra el coste real de una identidad sintética

La emisora que contó el caso señaló que era el tercer episodio similar conocido en Belo Horizonte en menos de seis meses. En junio había llegado un hombre desde Roraima y, en agosto, otro desde Manaus, atraídos por publicaciones de mujeres ficticias.

La repercusión también llevó al ayuntamiento a difundir información sobre sus servicios de acogida y asistencia a migrantes vulnerables. El daño de una identidad inventada puede acabar teniendo consecuencias tan concretas como quedarse sin dinero en una ciudad desconocida.

El caso se conecta con un debate que ya abordamos al explicar qué es el chatfishing y cómo la IA puede alterar las relaciones en aplicaciones de citas. Aquí el salto es mayor: la mujer que Martins esperaba conocer tampoco existía físicamente.

La conclusión práctica es que un vídeo convincente y una cuenta popular no verifican una identidad. Antes de vender bienes, enviar dinero o emprender un viaje por una relación nacida en internet, conviene contrastar quién está al otro lado mediante comprobaciones independientes.