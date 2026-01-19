Honor Magic8 Pro Air: El flagship más ligero de HONOR ya es oficial

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

HONOR amplía su catálogo premium con el lanzamiento del Honor Magic8 Pro Air, un smartphone que apuesta claramente por la ligereza y el diseño ultradelgado sin renunciar a especificaciones propias de la gama alta.

La compañía lo presenta como su flagship más ligero hasta la fecha, dirigido a quienes buscan un móvil compacto y elegante sin bajar de nivel en rendimiento o fotografía.

Un diseño ultraligero que marca diferencias (y parecidos)

El Honor Magic8 Pro Air destaca de inmediato por sus dimensiones. Con un peso de solo 155 g y un grosor de 6,1 mm, se sitúa entre los smartphones de gama alta más finos y ligeros del mercado actual. Su pantalla OLED de 6,31 pulgadas está rodeada por marcos extremadamente estrechos de apenas 1,08 mm, lo que refuerza su enfoque hacia usuarios que prefieren móviles más manejables sin sacrificar experiencia visual.

La parte trasera utiliza un acabado metálico tipo satinado, creado mediante un proceso de recubrimiento multicapa que HONOR compara con los acabados del sector automovilístico. Está disponible en los colores Fairy Purple, Light Orange, Feather White y Shadow Black. El marco de aluminio promete mayor resistencia estructural pese al perfil tan delgado.

Su diseño guarda un gran parecido con el iPhone Air de Apple.

Pantalla OLED con brillo extremo

El panel OLED del Magic8 Pro Air no solo destaca por su tamaño contenido, sino también por sus prestaciones. HONOR anuncia un brillo HDR máximo de hasta 6.000 nits, una cifra muy elevada que garantiza una excelente visibilidad incluso en exteriores. La combinación de alta luminosidad, marcos reducidos y formato compacto lo convierte en una opción especialmente atractiva para quienes priorizan ergonomía y calidad visual.

Rendimiento con MediaTek Dimensity 9500

En el apartado de potencia, el dispositivo confía en el procesador MediaTek Dimensity 9500, orientado a ofrecer un rendimiento propio de un flagship. Este chip se combina con configuraciones de memoria que alcanzan hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno, asegurando fluidez tanto en multitarea como en aplicaciones exigentes y juegos.

Batería sorprendente para su grosor

Uno de los puntos más llamativos del Honor Magic8 Pro Air es su batería. A pesar de su delgadez, integra una batería de 5.500 mAh, una capacidad muy elevada para un terminal de este tamaño. HONOR destaca una densidad energética de 917 Wh/L, aunque el rendimiento real dependerá del uso diario.

En cuanto a la carga, ofrece hasta 80 W por cable y 50 W de forma inalámbrica, cifras que lo sitúan entre los modelos más rápidos de su segmento.

Sistema de cámaras con sensor principal de 1/1.3 pulgadas

El apartado fotográfico también juega un papel clave en este lanzamiento. El Magic8 Pro Air incorpora una cámara principal de 50 MP con un sensor de gran tamaño 1/1.3″ y estabilización óptica de imagen. Le acompaña una cámara ultra gran angular de 50 MP con un campo de visión de 112° y un teleobjetivo periscópico de 64 MP con zoom óptico 3,2x.

HONOR introduce además un nuevo sistema de flash asistido por inteligencia artificial, capaz de ajustar la potencia según el nivel de zoom, y un modo retrato tipo estroboscópico pensado para mejorar los resultados en escenas con poca luz.

Funciones premium y resistencia avanzada

El Honor Magic8 Pro Air no descuida otros aspectos clave de la gama alta. Cuenta con certificaciones IP68 e IP69 frente al agua y el polvo, altavoces estéreo, lector de huellas ultrasónico 3D bajo la pantalla y compatibilidad tanto con SIM física como con eSIM.

Este conjunto de características refuerza su posicionamiento como un flagship completo, más allá de su diseño ligero.

Precio y configuraciones disponibles

El nuevo Honor Magic8 Pro Air llega al mercado chino con un precio inicial de 4.999 yuanes y un lanzamiento comercial previsto para el 23 de enero de 2026, tras la fase de reservas. Los precios por configuración son los siguientes:

12 GB + 256 GB: 4.999 yuanes (unos 615 € )

12 GB + 512 GB: 5.299 yuanes (unos 652 € )

16 GB + 512 GB: 5.599 yuanes (unos 689 € )

16 GB + 1 TB: 5.999 yuanes (unos 738 €)

Un flagship pensado para quien busca ligereza

Con el Magic8 Pro Air, HONOR apuesta por una fórmula poco habitual en la gama alta actual: un móvil ligero, compacto y muy fino, pero sin renunciar a batería generosa, carga rápida ni un sistema de cámaras avanzado. Una propuesta claramente orientada a usuarios que priorizan comodidad en el uso diario sin sacrificar prestaciones premium.