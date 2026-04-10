Instagram ya permite editar comentarios: Así funciona la nueva función

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Instagram ha introducido una de esas pequeñas mejoras que, sin hacer demasiado ruido, pueden cambiar bastante la experiencia de uso diaria. A partir de ahora, los usuarios pueden editar sus comentarios después de publicarlos, algo que hasta ahora no era posible en la plataforma.

La nueva función permite corregir errores, matizar mensajes o simplemente evitar el clásico comentario con erratas que queda visible para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de novedades, llega con ciertas limitaciones que conviene tener en cuenta.

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Editar comentarios en Instagram ya es posible (pero con límite de tiempo)

La principal novedad es que Instagram permite modificar un comentario durante los primeros 15 minutos tras su publicación. Es decir, si escribes algo y detectas un error poco después, tendrás un margen de tiempo relativamente corto para corregirlo sin necesidad de borrar el comentario y volver a escribirlo.

Para hacerlo, basta con mantener pulsado el comentario recién publicado y seleccionar la nueva opción “Editar” que aparece en el menú. El proceso es rápido y bastante intuitivo, en línea con el diseño habitual de la app.

Este cambio pone a Instagram al nivel de otras plataformas sociales que ya ofrecían esta posibilidad desde hace tiempo, y responde a una demanda bastante común entre los usuarios.

Una función que llega tarde, pero resulta muy útil

Hasta ahora, Instagram permitía editar publicaciones (posts), pero no los comentarios. Esto generaba una situación bastante incómoda: si cometías un error tipográfico o querías cambiar algo en un comentario, la única opción era eliminarlo y volver a escribirlo.

Ese método tenía varios inconvenientes. Por un lado, se perdía el contexto de la conversación, especialmente si otras personas ya habían respondido. Por otro, podía resultar poco natural o incluso confuso para el resto de usuarios.

Con esta actualización, Instagram elimina esa limitación y ofrece una solución mucho más lógica. No es una función revolucionaria, pero sí una mejora clara en usabilidad que muchos agradecerán en el día a día.

Los comentarios editados estarán marcados

Para mantener cierta transparencia, Instagram mostrará una etiqueta en gris indicando que el comentario ha sido editado. De esta forma, otros usuarios podrán saber que el texto original ha sido modificado.

Eso sí, hay un detalle importante: la plataforma no permite ver la versión anterior del comentario. Es decir, aunque aparezca el aviso de edición, no existe un historial público que muestre qué se ha cambiado exactamente.

Este enfoque busca equilibrar dos cosas: permitir correcciones rápidas sin penalizar al usuario, pero al mismo tiempo dejar constancia de que el contenido no es exactamente el original.