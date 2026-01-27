iOS 26.3 traerá tres nuevas formas de personalizar tu iPhone

Aunque Apple acaba de lanzar iOS 26.2.1, la compañía ya prepara la llegada de iOS 26.3, una actualización que introducirá tres nuevas formas de personalizar el iPhone.

Los cambios llegarán a través de nuevos ajustes, opciones de privacidad y fondos de pantalla, algunos de ellos ya visibles en las versiones beta.

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Nuevos fondos de pantalla con más opciones dinámicas

Apple no suele renovar sus fondos de pantalla con frecuencia, pero iOS 26.3 incorporará cambios relevantes en este apartado. En las betas actuales, la sección “Tiempo y astronomía” se ha dividido en dos categorías independientes dentro del menú de fondos: Tiempo y Astronomía.

Dentro de la nueva sección de Tiempo se han añadido dos configuraciones de fondo adicionales. Todas ellas muestran condiciones meteorológicas en tiempo real basadas en la ubicación actual del usuario, pero cada opción incluye distintos ajustes predefinidos de widgets y estilos de tipografía, lo que permite adaptar mejor la pantalla de inicio y de bloqueo al gusto personal.

Además, como ya es habitual en las versiones x.3 del sistema, iOS 26.3 incorporará un nuevo fondo Black Unity. Aunque este fondo no se mencionó en el reciente anuncio de la correa Black Unity para el Apple Watch, todo apunta a que aparecerá con el lanzamiento oficial de la actualización, que se producirá más tarde de lo habitual respecto a otros años.

Nuevo ajuste para limitar la localización precisa

Con la llegada de la beta 3 de iOS 26.3, Apple ha introducido una nueva opción de privacidad denominada “limitar localización precisa”, disponible únicamente en determinados modelos de iPhone y con operadores compatibles.

Según la documentación de soporte de Apple, las redes móviles pueden determinar la ubicación de un dispositivo en función de las antenas a las que se conecta. Este nuevo ajuste mejora la privacidad al reducir la precisión de los datos de localización que se comparten con las redes celulares.

Cuando la opción está activada, parte de la información que se transmite a la red se limita, de modo que el operador solo puede identificar una ubicación aproximada, como el barrio en el que se encuentra el usuario, en lugar de una dirección exacta. Apple aclara que esta función no afecta a la calidad de la señal ni a la experiencia de uso, y tampoco interfiere con la precisión de la localización que se comparte con los servicios de emergencia durante una llamada urgente.

Pese a su interés, esta primera implementación de “limitar localización precisa” tendrá un impacto reducido en el corto plazo. El motivo es que solo está disponible en dispositivos que incorporan un módem celular diseñado por Apple, concretamente los modelos con módem C1 o C1X.

Actualmente, esta lista incluye el iPhone Air, el iPhone 16e y el iPad Pro con chip M5, además de requerir compatibilidad por parte del operador móvil. Sin embargo, se espera que todos los modelos de iPhone 18 integren un módem propio de Apple, lo que ampliará notablemente el alcance de esta función en el futuro, junto con una mayor adopción por parte de las operadoras.

Reenvío de notificaciones a relojes inteligentes en la Unión Europea

Otra de las grandes novedades de iOS 26.3 llegará exclusivamente a los usuarios de la Unión Europea. Se trata de una nueva opción de personalización dentro de Ajustes ⇾ Notificaciones que permitirá reenviar las notificaciones del iPhone a relojes inteligentes de terceros u otros dispositivos wearables.

Esta función replica en gran medida lo que actualmente ofrece el Apple Watch, pero ahora se abrirá a dispositivos de otras marcas. El cambio responde a la legislación europea, que obliga a Apple a permitir que terceros accedan a determinadas funciones del sistema.

El reenvío de notificaciones permitirá a los usuarios elegir un dispositivo externo para recibir alertas del iPhone, algo especialmente útil para quienes utilizan relojes inteligentes de otras marcas. Eso sí, existe una limitación importante: solo se puede configurar un dispositivo a la vez, por lo que no será posible enviar notificaciones simultáneamente a un Apple Watch y a otro wearable.

Aun así, esta novedad supone un paso importante hacia una mayor libertad de elección para los usuarios europeos, que podrán decidir qué dispositivo prefieren para recibir sus notificaciones sin depender exclusivamente del ecosistema de Apple.

Una actualización centrada en personalización y privacidad

Con iOS 26.3, Apple refuerza dos de los pilares clave de su sistema operativo: la personalización del iPhone y la protección de la privacidad del usuario. Desde nuevos fondos dinámicos hasta ajustes avanzados de localización y mayor interoperabilidad con dispositivos de terceros, esta actualización promete cambios relevantes, especialmente para los usuarios europeos y para quienes valoran un mayor control sobre su información personal.