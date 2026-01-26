Apple lanza iOS 26.2.1 y actualizaciones sorpresa para iPhone antiguos

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Apple ha publicado hoy iOS 26.2.1, una actualización menor pero relevante que llega poco después del anuncio del AirTag de segunda generación y del nuevo Apple Watch Black Unity con correa especial.

Aunque no introduce grandes novedades visibles, Apple confirma que esta versión incluye correcciones de errores y compatibilidad total con el nuevo AirTag, asegurando su correcto funcionamiento desde el primer día en los dispositivos compatibles.

Una actualización que alcanza a iPhone, iPad y Apple Watch

Junto a iOS 26.2.1, Apple ha liberado una batería completa de actualizaciones para distintos dispositivos y generaciones, demostrando una vez más su apuesta por el soporte prolongado, incluso en hardware muy antiguo.

Las versiones disponibles para descarga son las siguientes:

iOS 26.2.1 (23C71)

iPadOS 26.2.1 (23C71)

watchOS 26.2.1 (23S314)

iOS 18.7.4 (22H218)

iPadOS 18.7.4 (22H218)

iOS 16.7.13 (20H365)

iPadOS 16.7.13 (20H365)

iOS 15.8.6 (19H402)

iPadOS 15.8.6 (19H402)

iOS 12.5.8 (16H88)

Este despliegue escalonado permite que dispositivos que ya no pueden actualizar a iOS 26 sigan recibiendo parches de seguridad y mejoras de estabilidad.

iOS 18.7.4: el final del camino para algunos modelos

iOS 18.7.4 se convierte en la última versión compatible para dispositivos que llegaron a la era de iOS 18 pero quedaron fuera del salto a iOS 26.

Dispositivos compatibles:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPad (7.ª generación)

Estos modelos seguirán siendo seguros y estables, aunque ya no recibirán nuevas funciones.

iOS 16.7.13: soporte para la transición al Face ID

Esta versión está pensada para la generación de dispositivos que marcaron la transición definitiva al Face ID, pero que ya no pueden avanzar más allá de iOS 16.

Dispositivos compatibles:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad (5.ª generación)

iPad Pro de 9,7 pulgadas

iPad Pro de 12,9 pulgadas (1.ª generación)

iOS 15.8.6: modelos clásicos que siguen muy vivos

Apple continúa dando soporte a algunos de sus modelos más populares, muchos de los cuales siguen en uso diario en millones de hogares.

Dispositivos compatibles:

iPhone 6s y 6s Plus

iPhone 7 y 7 Plus

iPhone SE (1.ª generación)

iPad Air 2

iPad mini (4.ª generación)

iPod touch (7.ª generación)

iOS 12.5.8: un soporte sorprendente para dispositivos de 2013

Resulta especialmente llamativo que Apple siga lanzando actualizaciones para dispositivos tan antiguos como el iPhone 5s, presentado en 2013. Esto supone 13 años de soporte, algo prácticamente inédito en la industria móvil.

Dispositivos compatibles:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad Air (1.ª generación)

iPad mini 2

iPad mini 3

iPod touch (6.ª generación)

Cómo actualizar tu iPhone o iPad

Para instalar la última versión disponible en tu dispositivo, basta con seguir la ruta habitual:

Ajustes > General > Actualización de software

Si tu dispositivo no puede instalar iOS 26.2.1, el sistema mostrará automáticamente la última versión compatible, garantizando así la máxima seguridad posible.

Un ejemplo más del compromiso de Apple con el soporte a largo plazo

Con el lanzamiento de iOS 26.2.1 y el mantenimiento activo de versiones que se remontan más de una década atrás, Apple refuerza su posición como una de las compañías que más tiempo mantiene actualizados sus dispositivos, incluso cuando ya no reciben nuevas funciones.

Esta estrategia no solo mejora la seguridad, sino que prolonga la vida útil de millones de iPhone, iPad y iPod en todo el mundo.