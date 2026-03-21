iOS 26.4 llega con nuevas funciones de IA y cambios en Apple Music, CarPlay y más

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Apple continúa puliendo su sistema operativo móvil con el lanzamiento de iOS 26.4, una actualización que, aunque no introduce las esperadas novedades revolucionarias de Siri, sí incorpora múltiples mejoras que elevan la experiencia diaria del usuario.

Desde funciones impulsadas por inteligencia artificial hasta pequeños ajustes que corrigen errores molestos, esta versión se centra en optimizar el uso cotidiano del iPhone.

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A continuación, repasamos todas las novedades de iOS 26.4 y lo que puedes esperar de esta actualización.

Apple Music se vuelve más inteligente con Playlist Playground

Una de las novedades más llamativas de iOS 26.4 es la integración de inteligencia artificial en Apple Music mediante la función Playlist Playground. Esta herramienta permite generar listas de reproducción a partir de descripciones en texto, algo similar a lo que ya ofrecen otros servicios de streaming.

El usuario puede introducir estados de ánimo, actividades o incluso ideas completamente abstractas, y el sistema se encarga de interpretar la petición para crear una playlist coherente. Es posible, por ejemplo, pedir música para “una tarde lluviosa con café” o “energía para entrenar”, y obtener resultados personalizados en segundos.

Nuevo widget de música ambiental para mejorar la concentración

Apple ha añadido un nuevo widget dedicado a la función de música ambiental integrada en iOS. Gracias a este acceso directo, ahora es más sencillo reproducir sonidos de fondo sin necesidad de navegar por menús.

Entre las opciones disponibles encontramos listas diseñadas para dormir, relajarse, mejorar la productividad o favorecer el bienestar general. Estas selecciones están curadas por Apple y pensadas para acompañar distintas actividades del día a día.

Ocho nuevos emojis amplían la colección

Como suele ser habitual en cada actualización, iOS 26.4 introduce nuevos emojis. En esta ocasión, Apple añade ocho iconos que incluyen elementos como un trombón, un cofre del tesoro, una cara distorsionada, una criatura peluda, una nube de pelea, una orca, un deslizamiento de tierra y una bailarina de ballet.

Estos nuevos símbolos amplían las posibilidades de expresión en mensajes y redes sociales.

Menos efectos visuales molestos con nuevos ajustes

El diseño Liquid Glass ha generado opiniones divididas, especialmente por sus efectos visuales intensos. Para quienes prefieren una experiencia más discreta, Apple introduce la opción “Reducir efectos brillantes”.

Este ajuste reduce los destellos al interactuar con botones, mientras que la función “Reducir movimiento” ahora limita aún más las animaciones, haciendo el sistema más cómodo para usuarios sensibles a estímulos visuales.

Corrección de errores en el teclado

Uno de los problemas más frustrantes de iOS 26 queda resuelto en esta actualización. Apple ha corregido un fallo del teclado que provocaba errores tipográficos al escribir rápidamente.

Esta mejora es especialmente relevante para usuarios que escriben con frecuencia, ya que aumenta la precisión y reduce la necesidad de correcciones constantes.

Compartir en Familia ahora permite métodos de pago individuales

iOS 26.4 introduce un cambio importante en la función de En familia. Hasta ahora, todos los miembros debían utilizar el mismo método de pago, lo que generaba limitaciones.

Con esta actualización, cada usuario puede añadir su propia tarjeta de crédito o débito, lo que aporta mayor flexibilidad y control en las compras dentro del ecosistema Apple.

CarPlay se abre a apps de IA de terceros

Otra novedad relevante es la llegada de soporte para chatbots de terceros en CarPlay. Esto permitirá que aplicaciones de empresas como OpenAI, Anthropic o Google integren sus asistentes de inteligencia artificial en el sistema del coche.

Aunque los desarrolladores deben actualizar sus apps para aprovechar esta función, el soporte ya está presente en iOS 26.4, lo que abre la puerta a nuevas experiencias dentro del vehículo.

Los podcasts ahora también son en vídeo

La app Podcasts da un salto importante al incorporar soporte nativo para episodios en vídeo mediante streaming HLS. Los usuarios pueden alternar fácilmente entre audio y vídeo, así como descargar contenido para verlo sin conexión.

Este cambio refuerza la tendencia de los podcasts hacia formatos más visuales y completos.

Mejor seguimiento del sueño en la app Salud

Apple sigue mejorando sus herramientas de salud con una nueva métrica en la función de sueño. Ahora, la app Salud muestra la hora media a la que el usuario se acuesta durante las últimas dos semanas.

Este dato permite entender mejor los hábitos de descanso y cómo influyen en la calidad del sueño.

Protección contra robos activada por defecto

La seguridad también recibe atención en iOS 26.4. La función de Protección de dispositivo robado ahora está activada por defecto, lo que añade una capa adicional frente a accesos no autorizados.

El sistema exige autenticación biométrica para acciones sensibles, como ver contraseñas o desactivar el modo perdido. Además, ciertos cambios críticos, como modificar la contraseña del Apple ID, incluyen un retraso de seguridad de una hora.

Otras mejoras y funciones adicionales

Además de las novedades principales, iOS 26.4 incorpora varias mejoras que enriquecen la experiencia general. Entre ellas se incluyen el reconocimiento de canciones sin conexión desde el Centro de Control, recomendaciones de conciertos cercanos en Apple Music y la visualización de portadas de álbum a pantalla completa.

También se facilita el acceso a opciones de personalización de subtítulos en apps multimedia, y se añade compatibilidad con Apple Creator Studio dentro de Freeform.

Fecha de lanzamiento de iOS 26.4

Actualmente, iOS 26.4 se encuentra en fase Release Candidate para desarrolladores y usuarios de la beta pública. Todo apunta a que su lanzamiento oficial tendrá lugar entre el 23 y el 24 de marzo, momento en el que estará disponible para todos los usuarios compatibles.