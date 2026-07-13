iOS 27 beta pública: cómo instalarla en tu iPhone y qué debes saber antes

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Apple está preparando una de sus mayores oleadas de actualizaciones de software de los últimos años. iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 y visionOS 27 llegarán oficialmente en otoño, pero antes pasarán por el habitual periodo de pruebas públicas.

Las versiones para desarrolladores, por su parte, ya llevan varias semanas disponibles y Apple lanzó la tercera beta de iOS 27 y iPadOS 27 el 6 de julio de 2026. La buena noticia es que cualquier usuario con una cuenta de Apple y un dispositivo compatible puede probar ya las betas públicas.

Por tanto, si estás pensando en probar las novedades de Apple antes que nadie, te explicamos cómo preparar tu iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV o Apple Vision Pro para instalar las betas públicas, además de las precauciones que deberías tomar antes de pulsar el botón de actualizar.

Qué sistemas operativos tendrán beta pública

Apple está preparando nuevas versiones de prácticamente todos sus sistemas operativos. La próxima generación estará formada por iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate 27, watchOS 27, tvOS 27 y visionOS 27.

La compañía anunció en junio que las nuevas funciones comenzarían a probarse primero a través del programa para desarrolladores y que las betas públicas llegarían durante el mes de julio mediante el Apple Beta Software Program. Ya están disponibles.

Antes de instalar una beta, piensa si realmente te compensa

Instalar una beta pública puede resultar muy tentador. Al fin y al cabo, permite acceder con meses de antelación a nuevas funciones, cambios de diseño y mejoras que el resto de los usuarios no recibirán hasta el lanzamiento definitivo.

Sin embargo, una beta sigue siendo software en desarrollo. Aunque las versiones públicas suelen ser más estables que las primeras compilaciones para desarrolladores, pueden contener errores, consumir más batería de lo habitual, provocar cierres inesperados o generar incompatibilidades con determinadas aplicaciones y accesorios.

Apple advierte expresamente de que el software beta no debería instalarse en sistemas críticos y recomienda utilizar, siempre que sea posible, un dispositivo secundario.

Por tanto, antes de actualizar tu iPhone principal, el Mac con el que trabajas cada día o el Apple Watch del que dependes para determinadas funciones, conviene valorar si las novedades compensan los posibles inconvenientes.

Si necesitas que tu dispositivo funcione de manera totalmente fiable, lo más prudente es esperar a la versión estable de otoño.

Haz una copia de seguridad antes de empezar

Este es, probablemente, el paso más importante de todo el proceso.

Antes de instalar iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 o cualquier otra versión beta, haz una copia de seguridad completa de tus datos. Una beta puede funcionar perfectamente durante semanas y fallar después de una actualización posterior, por lo que no conviene confiarse.

En un iPhone o iPad puedes utilizar iCloud o realizar una copia local desde un Mac. En macOS, Time Machine sigue siendo una de las opciones más cómodas para conservar una copia del sistema y de tus archivos.

La copia de seguridad resulta especialmente importante si posteriormente decides abandonar la beta y volver a una versión estable anterior. Apple explica que, para regresar desde una beta de iOS o iPadOS a la versión comercial actualmente disponible, puede ser necesario borrar y restaurar completamente el dispositivo.

Por tanto, no te limites a comprobar que iCloud está activado. Asegúrate de que la copia se ha completado correctamente antes de instalar la actualización.

Cómo apuntarse al Apple Beta Software Program

Para acceder a las betas públicas necesitas formar parte del Apple Beta Software Program.

El registro en la web de Apple es gratuito y se realiza utilizando tu cuenta de Apple. Una vez aceptadas las condiciones del programa, los dispositivos asociados a esa misma cuenta pueden acceder a las versiones beta disponibles desde el apartado de actualización de software.

El proceso ya no depende, en los dispositivos modernos, de descargar e instalar manualmente un perfil de configuración como ocurría hace años. Apple vincula el acceso a las betas con la cuenta utilizada en el dispositivo.

Por tanto, es importante que utilices en el programa beta la misma cuenta de Apple con la que has iniciado sesión en el iPhone, iPad o Mac que quieres actualizar.

Una vez inscrito, las nuevas compilaciones aparecerán en el sistema de actualización cuando Apple las publique para los miembros del programa.

Cómo instalar la beta pública de iOS 27 en un iPhone

En el iPhone, abre la aplicación Ajustes y entra en:

Ajustes > General > Actualización de software > Actualizaciones beta

Dentro de ese menú debería aparecer la opción correspondiente a iOS 27 Public Beta. Selecciónala y vuelve a la pantalla anterior.

El iPhone buscará entonces las actualizaciones disponibles. Cuando aparezca iOS 27, podrás descargarla e instalarla como cualquier otra actualización del sistema.

Antes de empezar, asegúrate de que el teléfono tiene suficiente batería, espacio de almacenamiento disponible y una conexión WiFi estable.

La descarga puede ocupar varios gigabytes y la instalación requiere reiniciar el dispositivo, por lo que conviene realizar el proceso cuando no necesites utilizar el teléfono inmediatamente.

Cómo instalar la beta pública de iPadOS 27

El procedimiento en un iPad es prácticamente idéntico al del iPhone.

Una vez que tu cuenta forme parte del programa de betas públicas, entra en:

Ajustes > General > Actualización de software > Actualizaciones beta

Después, selecciona iPadOS 27 Public Beta cuando aparezca disponible.

Al volver a la pantalla principal de Actualización de software, el sistema debería buscar la nueva versión y ofrecer la posibilidad de descargarla.

Las mismas precauciones aplicables al iPhone sirven para el iPad: haz una copia de seguridad, comprueba que tus aplicaciones esenciales funcionan con la nueva versión y evita instalar la beta en un dispositivo crítico para el trabajo o los estudios.

En el caso del iPad, también merece la pena prestar atención a las aplicaciones profesionales. Herramientas de edición de vídeo, dibujo, producción musical, gestión empresarial o accesorios especializados pueden tardar en adaptarse a un sistema operativo recién estrenado.

Una beta aparentemente estable puede seguir teniendo problemas con aplicaciones o periféricos concretos.

Cómo instalar la beta pública de macOS 27 Golden Gate

El próximo gran sistema operativo para Mac recibe el nombre de macOS Golden Gate.

En un Mac compatible, abre:

Ajustes del Sistema > General > Actualización de software

Busca el apartado Actualizaciones beta y selecciona la beta pública de macOS 27 que aparezca en el menú.

El Mac comprobará entonces si existe una compilación disponible para descargar.

Antes de actualizar, resulta especialmente recomendable realizar una copia completa mediante Time Machine. Un ordenador suele almacenar mucha más información crítica que un teléfono, desde documentos de trabajo hasta bibliotecas fotográficas o proyectos profesionales.

También debes comprobar la compatibilidad de las aplicaciones que utilizas a diario. Las primeras versiones de macOS pueden presentar problemas con controladores, VPN, software de seguridad, herramientas de virtualización, aplicaciones de audio profesional y determinados accesorios.

Si utilizas el Mac para trabajar, instalar una beta en el equipo principal implica asumir un riesgo que no siempre merece la pena.

Una alternativa mucho más prudente consiste en utilizar un Mac secundario o, cuando sea posible y tengas experiencia suficiente, mantener el sistema de pruebas separado de tu instalación principal.

Cómo instalar la beta pública de watchOS 27

El proceso para instalar watchOS 27 es algo diferente porque buena parte de la gestión se realiza desde el iPhone asociado al Apple Watch.

Una vez que la beta pública esté disponible, abre la aplicación Watch en el iPhone y entra en:

Mi reloj > General > Actualización de software > Actualizaciones beta

Desde ahí podrás seleccionar watchOS 27 Public Beta cuando Apple la publique.

Después, vuelve a la pantalla anterior para buscar e instalar la actualización.

Es importante mantener el Apple Watch y el iPhone cerca durante el proceso y seguir las indicaciones que aparezcan en pantalla.

Con watchOS conviene ser especialmente prudente. Volver a una versión estable anterior no es tan sencillo como restaurar un iPhone desde casa, por lo que una beta problemática puede resultar bastante más incómoda.

Por ese motivo, instalar una beta de watchOS en el reloj que utilizas todos los días merece pensarse dos veces.

¿Necesitas instalar iOS 27 en el iPhone para probar watchOS 27?

En las grandes actualizaciones de Apple, las versiones beta de los diferentes sistemas operativos suelen estar estrechamente relacionadas.

Por este motivo, conviene seguir las instrucciones de compatibilidad que Apple muestre en el momento de instalar watchOS 27 y utilizar un iPhone con la versión de iOS requerida.

No es recomendable forzar combinaciones de versiones que Apple no haya diseñado para funcionar conjuntamente.

Además, algunas novedades de watchOS 27 relacionadas con Apple Intelligence dependen de disponer cerca de un iPhone compatible con las funciones de inteligencia artificial de Apple.

La nueva generación de Apple Intelligence amplía su presencia al Apple Watch, pero la compatibilidad depende tanto del modelo del reloj como del iPhone emparejado.

En consecuencia, la experiencia de watchOS 27 puede variar considerablemente según el hardware que tengas.

Cómo instalar las betas de tvOS 27 y visionOS 27

Apple también prepara versiones beta públicas de sus sistemas para Apple TV y Apple Vision Pro.

En el caso de tvOS 27, la actualización se gestiona desde los ajustes del Apple TV. Una vez que la cuenta asociada al dispositivo tenga acceso al programa beta, aparecerá la posibilidad de recibir versiones de prueba desde el apartado de actualizaciones del sistema.

El proceso general sigue la misma filosofía que en el resto de productos de Apple: activar las actualizaciones beta y descargar la compilación disponible.

Con visionOS 27, la beta también se distribuye a través del sistema de actualización del Apple Vision Pro.

Aquí vuelve a ser especialmente importante recordar que estamos hablando de software experimental. En un dispositivo como Apple Vision Pro, donde la interfaz, el seguimiento, las aplicaciones y la experiencia espacial están estrechamente integrados, un error puede resultar más molesto que en otros productos.

Por eso, antes de instalar visionOS 27, conviene comprobar las notas de la versión y asegurarse de que ninguna aplicación imprescindible presenta incompatibilidades conocidas.

Cómo abandonar el programa beta sin borrar inmediatamente el dispositivo

Puede que pruebes iOS 27 durante unos días y decidas que prefieres dejar de recibir nuevas versiones beta. En ese caso, no es necesario borrar inmediatamente el dispositivo.

En un iPhone o iPad moderno puedes entrar en:

Ajustes > General > Actualización de software > Actualizaciones beta

Después, selecciona Desactivadas.

De esta forma, el dispositivo dejará de recibir nuevas betas. Podrás permanecer en la versión instalada hasta que Apple publique una actualización comercial posterior compatible.

El proceso es similar en otros dispositivos a través de sus respectivos apartados de actualización de software.

Sin embargo, desactivar las actualizaciones beta no instala automáticamente una versión estable anterior. Simplemente evita que sigas recibiendo nuevas compilaciones de prueba.

Volver inmediatamente a una versión estable puede obligarte a borrar el dispositivo

Aquí es donde la copia de seguridad realizada antes de instalar la beta cobra especial importancia.

Si quieres abandonar una beta de iOS o iPadOS y volver inmediatamente a la versión pública actualmente disponible, Apple advierte de que puede ser necesario borrar y restaurar el dispositivo.

No siempre basta con desactivar las actualizaciones beta.

Además, una copia de seguridad creada con una versión más reciente del sistema puede no ser restaurable en una versión anterior, dependiendo de las versiones implicadas.

Por eso es recomendable conservar una copia realizada antes de instalar la beta.

Esta es también una de las razones por las que no conviene experimentar a la ligera en un dispositivo que contiene información importante.

Entrar en una beta es fácil; volver exactamente al punto de partida puede ser bastante más complicado.