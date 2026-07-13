¿Adiós a OnePlus en Europa? Un nuevo informe apunta a una retirada histórica

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OnePlus podría estar a punto de afrontar uno de los cambios más importantes de toda su historia. Una nueva información apunta a que OPPO estaría preparando la retirada de OnePlus de Europa y Estados Unidos, un movimiento que pondría en cuestión el futuro de una de las marcas Android más reconocibles de la última década.

Por ahora, conviene mantener la cautela. Ni OnePlus ni OPPO han confirmado oficialmente una salida completa de estos mercados y, de hecho, la compañía ya ha desmentido anteriormente informaciones que apuntaban a su desaparición. Sin embargo, los rumores no aparecen en el vacío: durante los últimos meses se han acumulado señales de una reducción de la actividad internacional de la marca.

La cuestión, por tanto, ya no es únicamente si OnePlus va a desaparecer. El verdadero interrogante es qué papel quiere reservar OPPO a la marca fuera de China y otros mercados prioritarios.

Un nuevo informe apunta a la retirada de OnePlus de Occidente

La última información asegura que OPPO podría anunciar próximamente el fin de las operaciones comerciales de OnePlus en Europa y Estados Unidos.

De confirmarse, estaríamos ante un repliegue internacional de enorme importancia. OnePlus lleva más de una década vendiendo teléfonos en mercados occidentales y construyó buena parte de su reputación precisamente entre los usuarios europeos y norteamericanos más aficionados a la tecnología.

Sin embargo, por ahora no existe un comunicado oficial de OPPO o OnePlus que confirme una retirada completa. Este matiz resulta especialmente importante porque la compañía ya ha rechazado anteriormente informaciones similares sobre su supuesto cierre.

Aun así, la nueva información encaja con una serie de movimientos que han alimentado las dudas sobre la estrategia internacional de OnePlus durante 2026.

Las señales de alarma llevan meses acumulándose

Las dudas sobre el futuro de OnePlus no han surgido de la noche a la mañana. A principios de 2026 comenzaron a circular informaciones que hablaban de una profunda reorganización del negocio de smartphones de OPPO y de una posible reducción de la presencia internacional de OnePlus.

La marca respondió entonces asegurando que continuaba operando con normalidad y calificando algunos de los rumores sobre su desaparición como falsos y sin fundamento.

Sin embargo, desde entonces han seguido apareciendo indicios que apuntan a una revisión profunda de su estrategia.

En Europa, una publicación posteriormente eliminada en LinkedIn atribuida a un responsable de la comunidad de OnePlus mencionaba una evaluación interna del mercado europeo, el rendimiento del negocio y la asignación de recursos. Según aquella información, OnePlus Europe estaba revisando su hoja de ruta regional y su estrategia de producto.

Europa parece ser uno de los mercados más afectados

La situación de OnePlus en Europa resulta especialmente llamativa.

Durante años, la región fue uno de los principales escaparates internacionales de la marca. OnePlus consiguió construir una comunidad muy fiel gracias a teléfonos de altas prestaciones, una estrategia de venta inicialmente centrada en Internet y precios generalmente más agresivos que los de Samsung o Apple.

En 2026, sin embargo, la actividad de la marca parece haberse reducido considerablemente en algunos países.

En España, por ejemplo, diferentes informaciones han señalado una integración comercial cada vez mayor con OPPO. La propia web de OnePlus llegó a promocionar ofertas relacionadas con productos de OPPO y a redirigir determinadas compras hacia la tienda de esta última. Movimientos similares habrían aparecido también en otros mercados europeos.

Esto no equivale por sí solo a una confirmación oficial de que OnePlus vaya a desaparecer de Europa, pero sí refuerza la sensación de que OPPO está centralizando determinadas operaciones.

Estados Unidos tampoco parece atravesar su mejor momento

La posición de OnePlus en Estados Unidos lleva tiempo siendo complicada. La compañía consiguió en el pasado acuerdos con operadores y alcanzó una visibilidad considerable en el mercado norteamericano, algo poco habitual para un fabricante chino de smartphones.

Sin embargo, su presencia comercial se ha ido reduciendo y las informaciones publicadas durante los últimos meses apuntan a una estrategia internacional mucho más selectiva.

OnePlus continúa siendo una marca conocida entre los aficionados a Android, pero competir en Estados Unidos sin una presencia sólida en los grandes operadores resulta especialmente difícil.

Por eso, una posible retirada del mercado estadounidense no sería completamente inesperada, aunque seguiría suponiendo un cambio histórico para la compañía.

OnePlus ya negó anteriormente que fuera a desaparecer

Este es probablemente el punto que obliga a ser más prudentes con la última información. Cuando comenzaron a circular rumores sobre una posible desaparición o reducción drástica de OnePlus, responsables de la compañía respondieron públicamente asegurando que la marca seguía funcionando con normalidad.

En enero, OnePlus rechazó las informaciones que apuntaban a un cierre general de sus operaciones. La compañía aseguró que seguía operando en diferentes regiones y que continuaría proporcionando soporte, actualizaciones y servicio a sus usuarios.

Por tanto, hasta que OPPO o OnePlus realicen un anuncio oficial, la supuesta retirada total de Europa y Estados Unidos debe seguir tratándose como una información no confirmada.

El problema para OnePlus es que los rumores continúan apareciendo y cada nueva información parece llegar acompañada de algún cambio interno o reducción de actividad.

La marcha de directivos tampoco ha ayudado a despejar las dudas

La incertidumbre aumentó todavía más después de conocerse la salida de algunos responsables relevantes de la compañía.

Uno de los movimientos más comentados fue la marcha de un alto ejecutivo que anteriormente había rechazado públicamente las informaciones sobre una posible desaparición de la marca.

Una salida ejecutiva no significa necesariamente que una compañía esté preparando su retirada de determinados mercados. Los cambios de dirección son habituales en la industria tecnológica.

Sin embargo, cuando se producen en medio de rumores persistentes sobre una reestructuración internacional, inevitablemente alimentan la sensación de que algo importante está cambiando dentro de OnePlus.

La combinación de rumores, reducción de actividad y movimientos internos explica por qué las nuevas informaciones están recibiendo tanta atención.

Qué ocurriría con los móviles OnePlus que ya están en manos de los usuarios

Una hipotética retirada comercial no significaría que los teléfonos OnePlus dejasen de funcionar de un día para otro.

Lo habitual en este tipo de procesos es que exista un periodo de transición durante el que se mantengan determinados servicios esenciales.

Los usuarios que ya poseen un smartphone OnePlus deberían, en principio, continuar recibiendo las actualizaciones de software y el soporte comprometidos para sus dispositivos, aunque los detalles concretos dependerían de cualquier decisión futura que pudiera anunciar la compañía.

OnePlus ya aseguró anteriormente que continuaría ofreciendo soporte, actualizaciones y servicios a los dispositivos existentes.

La gran preocupación estaría más relacionada con el futuro catálogo de productos que con el funcionamiento inmediato de los móviles que ya están vendidos.

El mayor cambio podría estar en los futuros lanzamientos

Una retirada de Europa y Estados Unidos tendría consecuencias especialmente importantes para los próximos productos de la marca.

OnePlus podría dejar de organizar lanzamientos locales, reducir o eliminar sus campañas de marketing, cerrar determinados canales de distribución y dejar de vender oficialmente nuevos smartphones en algunos países.

Los usuarios más interesados todavía podrían recurrir a la importación, pero eso plantea sus propios inconvenientes: compatibilidad de bandas, garantías, servicio técnico, disponibilidad de repuestos y diferencias regionales en el software.

Para una marca que durante años presentó sus grandes lanzamientos prácticamente al mismo nivel que otros fabricantes globales, convertirse en un producto de importación en Europa supondría un cambio radical.

Además, una menor presencia internacional también podría reducir la influencia de OxygenOS y del ecosistema OnePlus fuera de sus mercados prioritarios.

OPPO lleva años estrechando su relación con OnePlus

Para entender la situación actual hay que recordar que la independencia de OnePlus respecto a OPPO lleva años reduciéndose.

Ambas compañías estrecharon su colaboración en investigación y desarrollo y posteriormente acercaron sus plataformas de software. OxygenOS y ColorOS continuaron utilizando marcas diferentes en determinados mercados, pero pasaron a compartir una base tecnológica mucho más próxima.

Esta integración permitió reducir duplicidades y aprovechar recursos comunes, pero también hizo que OnePlus fuera perdiendo parte de la independencia que caracterizó sus primeros años.

La OnePlus actual está mucho más integrada en la estructura de OPPO que la compañía que lanzó el OnePlus One en 2014.

Por eso, una estrategia en la que OPPO concentrase determinados mercados bajo su marca principal no resultaría completamente sorprendente.

China e India podrían ganar todavía más protagonismo

Aunque las dudas se concentran especialmente en Europa y Estados Unidos, eso no significa necesariamente que OnePlus vaya a desaparecer como marca.

China continúa siendo un mercado estratégico para el grupo, mientras que India ha sido durante años una de las regiones más importantes para OnePlus.

Una posible estrategia podría consistir en concentrar recursos en los mercados donde la marca mantiene una posición más fuerte o donde OPPO considera que OnePlus continúa teniendo un valor diferencial.

Eso permitiría reducir costes internacionales y simplificar operaciones.

OnePlus podría dejar de ser una marca verdaderamente global sin dejar necesariamente de existir.

Esa distinción resulta fundamental: abandonar o reducir la presencia en algunos mercados no equivale a cerrar la compañía.

El mercado de smartphones es cada vez más difícil para las marcas pequeñas

El mercado de smartphones está dominado por un número relativamente reducido de fabricantes con enormes presupuestos de marketing, distribución y desarrollo.

Samsung y Apple mantienen una posición especialmente sólida en muchos mercados occidentales, mientras que Google continúa reforzando la familia Pixel.

Para fabricantes como OnePlus, competir requiere invertir grandes cantidades de dinero en campañas, acuerdos comerciales, logística, servicio técnico y relaciones con operadores.

Una marca puede ofrecer un producto excelente y, aun así, tener dificultades para alcanzar el volumen necesario para justificar toda esa estructura.

En este escenario, OPPO podría considerar más eficiente concentrar su inversión en una sola marca en determinadas regiones.

La posible salida de OnePlus reduciría la competencia

Más allá de los seguidores de la marca, una retirada de OnePlus sería una mala noticia para el mercado.

La competencia obliga a los fabricantes a mejorar sus productos, ajustar precios y experimentar con nuevas tecnologías.

OnePlus desempeñó durante años un papel especialmente interesante porque presionó a los fabricantes tradicionales con dispositivos que ofrecían procesadores de gama alta y especificaciones muy competitivas.

Aunque su estrategia cambió con el tiempo y sus precios fueron acercándose a los de otros fabricantes premium, OnePlus siguió aportando una alternativa diferente dentro del ecosistema Android.

Una menor presencia de la marca dejaría más espacio a Samsung, Google y Apple en el segmento de smartphones de gama alta en Occidente.

Del «flagship killer» a una marca mucho más convencional

La historia de OnePlus está estrechamente ligada al concepto de flagship killer.

El OnePlus One llegó al mercado con una propuesta muy clara: ofrecer especificaciones propias de un teléfono de gama alta a un precio considerablemente inferior al de los principales fabricantes. La estrategia funcionó.

El peculiar sistema de invitaciones generó expectación, la comunidad creció rápidamente y el lema «Never Settle» se convirtió en una declaración de intenciones.

Con el paso de los años, la empresa amplió su catálogo y sus teléfonos fueron evolucionando hacia una gama más premium.

También llegaron productos de las familias Nord, relojes inteligentes, auriculares y tablets.

Sin embargo, ese crecimiento fue acompañado de una integración cada vez mayor con OPPO, hasta llegar a la situación actual.

Una retirada pondría fin a más de una década de presencia en Occidente

OnePlus comenzó su expansión internacional poco después de su nacimiento y consiguió algo que pocas marcas jóvenes logran: convertirse en un nombre reconocible entre los usuarios occidentales.

Durante más de una década, sus teléfonos han competido directamente con los Galaxy de Samsung, los Pixel de Google y, en cierto modo, los iPhone de Apple.

La marca nunca alcanzó el volumen de sus mayores rivales, pero sí tuvo una influencia considerable entre los aficionados a Android.

Por eso, una retirada de Europa y Estados Unidos tendría un fuerte componente simbólico.

Sería el final de una etapa en la que OnePlus intentó convertirse en una alternativa global a los gigantes tradicionales del mercado.

¿Debería preocuparte comprar ahora un móvil OnePlus?

La respuesta depende en gran medida del mercado y del modelo concreto.

Los actuales propietarios de dispositivos OnePlus no deberían asumir automáticamente que sus teléfonos van a perder soporte. La compañía ha defendido anteriormente que mantendrá los compromisos relacionados con actualizaciones y servicio.

Sin embargo, quienes estén pensando en comprar un nuevo dispositivo deberían prestar atención a la disponibilidad oficial, la garantía y la situación del servicio técnico en su país.

Una retirada comercial podría hacer más complicada la compra de futuros modelos o reducir las opciones de reparación local.

Hasta que exista un anuncio oficial, no hay motivos para afirmar que OnePlus vaya a abandonar inmediatamente a sus usuarios actuales, pero la incertidumbre sobre su estrategia internacional es evidente.