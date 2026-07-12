Europa quiere acabar con el scroll infinito y el autoplay de Facebook e Instagram

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La Unión Europea ha abierto un nuevo frente contra Meta, esta vez poniendo el foco directamente en el diseño de Facebook e Instagram.

La Comisión Europea considera, de forma preliminar, que funciones como el scroll infinito, la reproducción automática y los sistemas de recomendación altamente personalizados pueden contribuir a un uso compulsivo de ambas plataformas.

Bruselas no está cuestionando en esta ocasión publicaciones concretas ni la moderación de contenidos, sino la propia arquitectura de las aplicaciones: esos mecanismos que consiguen que el usuario siga deslizando la pantalla, reproduciendo vídeos y consumiendo contenido durante mucho más tiempo del que quizá había previsto.

Las conclusiones todavía no son definitivas. Meta tendrá la oportunidad de consultar las pruebas recopiladas y presentar su defensa antes de que la Comisión adopte una decisión final. Si finalmente se confirma una infracción de la Ley de Servicios Digitales o DSA, la empresa podría enfrentarse a una multa de hasta el 6 % de su facturación mundial anual.

El movimiento llega, además, en un momento especialmente delicado. La Unión Europea está debatiendo con intensidad si debería establecerse una edad mínima común para utilizar redes sociales, y un grupo de expertos convocado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tiene previsto presentar sus recomendaciones.

La UE pone el foco en el diseño adictivo de Facebook e Instagram

La Comisión Europea considera preliminarmente que Meta no habría evaluado ni reducido adecuadamente los riesgos derivados de determinadas funciones diseñadas para mantener al usuario dentro de Facebook e Instagram durante largos periodos.

Entre los elementos que preocupan especialmente a Bruselas se encuentran el scroll infinito, la reproducción automática de vídeos y los sistemas de recomendación que seleccionan continuamente nuevo contenido basándose en el comportamiento previo del usuario.

La teoría de los reguladores es sencilla: cuando una plataforma elimina prácticamente todos los puntos naturales de parada, resulta mucho más fácil seguir consumiendo contenido de forma automática.

En lugar de llegar al final de una página o tener que decidir conscientemente si queremos reproducir otro vídeo, el sistema se encarga de ofrecer inmediatamente algo nuevo.

La Comisión considera que este tipo de mecanismos puede fomentar hábitos poco saludables y un uso compulsivo, con especial preocupación por el impacto sobre niños y adolescentes.

El problema no sería el contenido, sino cómo están construidas las aplicaciones

Esta investigación resulta especialmente interesante porque no gira principalmente alrededor de publicaciones ilegales, desinformación o contenido dañino. Bruselas está cuestionando la propia arquitectura de Facebook e Instagram.

El objetivo es analizar si determinadas decisiones de diseño han sido optimizadas hasta tal punto para maximizar la interacción que pueden terminar perjudicando el bienestar físico y mental de los usuarios.

Es una diferencia importante. Una plataforma puede moderar correctamente determinados contenidos y, al mismo tiempo, utilizar un diseño que incentive pasar horas desplazándose por el feed.

La Comisión considera preliminarmente que Meta no habría hecho lo suficiente para reducir este segundo tipo de riesgo, una obligación que las grandes plataformas tienen bajo la Ley de Servicios Digitales.

El scroll infinito está en el centro de las acusaciones

El desplazamiento infinito se ha convertido en una de las funciones más habituales de las redes sociales modernas.

Cuando el usuario llega al final de una serie de publicaciones, la aplicación carga automáticamente más contenido.

No existe una página final, un botón que obligue a continuar ni un punto claro en el que detenerse.

Esa ausencia de fricción puede parecer simplemente una mejora de comodidad, pero también puede contribuir a que el usuario pierda la noción del tiempo.

La Comisión considera que este tipo de diseño puede favorecer un comportamiento casi automático en el que se continúa desplazando la pantalla sin tomar una decisión consciente sobre si realmente se quiere seguir utilizando la aplicación.

Bruselas quiere que Meta introduzca más fricción entre el usuario y ese consumo aparentemente interminable.

La reproducción automática también está bajo la lupa

Otra de las funciones cuestionadas es la reproducción automática de vídeos.

Cuando un contenido termina y el siguiente comienza sin que el usuario tenga que hacer nada, se elimina otro posible momento para cerrar la aplicación.

Este funcionamiento es especialmente visible en los formatos de vídeo corto, donde una pieza se encadena inmediatamente con la siguiente.

El usuario no necesita buscar nuevos contenidos ni pulsar un botón para continuar.

Para los reguladores europeos, este tipo de mecanismos puede formar parte de un diseño orientado a maximizar el tiempo de permanencia y la interacción.

Por ello, una de las posibilidades planteadas sería que la reproducción automática no estuviera activada de forma predeterminada.

Bruselas quiere más que simples recordatorios de tiempo

Facebook e Instagram ya incluyen herramientas que permiten establecer límites de uso o mostrar recordatorios después de pasar cierto tiempo dentro de las aplicaciones.

Sin embargo, la Comisión considera que estas funciones pueden no ser suficientes.

Uno de los problemas es que los avisos pueden descartarse fácilmente, permitiendo continuar utilizando la plataforma prácticamente de inmediato.

Desde el punto de vista del regulador, una herramienta de bienestar digital solo resulta efectiva si realmente ayuda a modificar el comportamiento del usuario.

Un aviso que desaparece con un simple toque puede tener muy poco impacto sobre un hábito ya automatizado.

Bruselas quiere que las plataformas introduzcan medidas que ofrezcan verdaderos puntos de pausa y permitan al usuario recuperar el control sobre el tiempo que dedica al servicio.

El algoritmo de recomendaciones también podría tener que cambiar

La investigación no se limita a elementos visibles como el scroll infinito. Los sistemas de recomendación son otro de los componentes fundamentales de las redes sociales modernas.

Estos algoritmos observan qué publicaciones vemos, cuánto tiempo permanecemos ante ellas, qué contenido nos gusta y con qué temas interactuamos. A partir de esa información, intentan predecir qué contenido conseguirá mantener nuestra atención.

La Comisión considera que Meta podría tener que ajustar estos sistemas para evitar que la maximización del engagement sea prácticamente el único criterio dominante.

Esto no significa necesariamente eliminar la personalización, sino introducir salvaguardas que reduzcan los riesgos asociados a un consumo excesivo o compulsivo.

Meta podría tener que desactivar algunas funciones por defecto

Entre las medidas que Bruselas considera necesarias se encuentra la posibilidad de que funciones como el autoplay y el scroll infinito dejen de estar activadas automáticamente.

El usuario podría seguir teniendo acceso a ellas, pero tendría que decidir conscientemente activarlas. Este cambio aparentemente pequeño modifica completamente la lógica de uso.

Actualmente, la experiencia predeterminada está diseñada para que el contenido continúe indefinidamente. Con un modelo diferente, el usuario tendría que tomar una decisión activa para seguir consumiendo.

La UE quiere trasladar parte del control desde la plataforma hacia la persona que utiliza el servicio. La Comisión también quiere que existan pausas de pantalla más efectivas y mecanismos que reduzcan el uso automático prolongado.

Meta rechaza la interpretación de la Comisión Europea

Meta no está de acuerdo con las conclusiones preliminares. La compañía sostiene que la Comisión no estaría teniendo suficientemente en cuenta las medidas que ya ha introducido para proteger a los usuarios más jóvenes.

Uno de los principales ejemplos son las llamadas Teen Accounts de Instagram. Estas cuentas incorporan protecciones adicionales para adolescentes y ofrecen a los padres más herramientas para supervisar determinados aspectos de la experiencia.

Meta considera que estas iniciativas demuestran que la empresa está actuando para reducir riesgos y mejorar la seguridad de los menores.

Sin embargo, Bruselas mantiene que las medidas actuales pueden resultar demasiado fáciles de ignorar o desactivar y que parte de la responsabilidad continúa recayendo excesivamente sobre las familias.

La UE cree que los controles parentales exigen demasiado a las familias

Los controles parentales pueden ser útiles, pero requieren que padres o tutores conozcan su existencia, sepan configurarlos y dediquen tiempo a supervisarlos.

La Comisión considera que esto puede resultar insuficiente cuando el propio diseño de la aplicación sigue estando orientado a maximizar la interacción.

En otras palabras, Bruselas no quiere que la protección de los menores dependa únicamente de que sus padres configuren correctamente una larga lista de opciones.

La plataforma tendría que ofrecer protecciones efectivas desde el principio.

Esta filosofía encaja con una tendencia regulatoria cada vez más visible: exigir que los servicios digitales sean seguros por diseño, en lugar de trasladar toda la responsabilidad al usuario.

Meta, por su parte, defiende que ya ha introducido numerosas funciones destinadas precisamente a ofrecer una experiencia más protegida a los adolescentes.

La investigación contra Meta comenzó en 2024

El expediente no ha aparecido de la noche a la mañana. La Comisión Europea abrió su investigación formal sobre determinados riesgos de Facebook e Instagram en mayo de 2024.

Desde entonces, los reguladores han analizado el funcionamiento de las plataformas y las medidas adoptadas por Meta para cumplir las obligaciones de la DSA.

Las conclusiones conocidas ahora son todavía preliminares. Meta podrá acceder a la información recopilada, examinar las pruebas y presentar argumentos en su defensa antes de que se adopte una decisión definitiva.

No existe todavía una multa ni una condena firme contra la compañía en este expediente.

El proceso puede continuar durante un tiempo y el resultado final podría modificarse en función de las respuestas y compromisos que presente Meta.

Meta se enfrenta a varios frentes regulatorios en Europa

La investigación sobre el diseño potencialmente adictivo no es el único problema de Meta con las instituciones europeas.

La compañía está sometida a diferentes procedimientos relacionados con el cumplimiento de las nuevas normas digitales de la Unión Europea.

La Comisión ya ha planteado anteriormente preocupaciones sobre la protección de los menores y sobre el acceso de investigadores externos a información necesaria para estudiar el funcionamiento y los riesgos de las plataformas.

El caso actual amplía el foco hacia un terreno especialmente complejo: la posibilidad de considerar que determinadas decisiones de diseño constituyen por sí mismas un riesgo regulatorio.

Esto podría tener consecuencias mucho más amplias que una simple modificación puntual de Facebook o Instagram.

Si el enfoque prospera, otras plataformas podrían verse obligadas a revisar mecanismos similares.

TikTok ya ha estado bajo presión por mecanismos similares

Meta no es la primera gran plataforma que se enfrenta al escrutinio europeo por la manera en que mantiene a sus usuarios enganchados.

TikTok también ha sido objeto de actuaciones regulatorias relacionadas con mecanismos de engagement y posibles efectos adictivos.

Esto demuestra que la Comisión Europea está tratando de establecer un criterio más amplio para todas las grandes plataformas.

La idea es que las compañías no puedan limitarse a afirmar que el usuario es libre de cerrar la aplicación en cualquier momento.

Si el propio diseño está construido para dificultar psicológicamente esa decisión, los reguladores quieren poder intervenir.

Este planteamiento puede marcar un antes y un después en la relación entre diseño de producto y regulación tecnológica.

La multa podría alcanzar el 6 % de la facturación mundial de Meta

Si la Comisión confirma finalmente que Meta ha incumplido la Ley de Servicios Digitales, la compañía podría enfrentarse a una sanción de hasta el 6 % de su facturación mundial anual.

Aplicando ese porcentaje a una facturación anual cercana a los 201.000 millones de dólares mencionada para 2025, el techo teórico rondaría los 12.000 millones de dólares, aproximadamente 10.500 millones de euros.

Esto no significa que Meta vaya a recibir automáticamente una sanción de esa magnitud.

El 6 % representa el máximo permitido por la normativa y cualquier multa definitiva dependería de factores como la gravedad, la duración y las circunstancias de la infracción.

En cualquier caso, la cifra deja claro que la DSA está diseñada para que las sanciones puedan resultar relevantes incluso para algunas de las empresas más grandes del mundo.

Bruselas también puede exigir cambios estructurales

El dinero no es la única herramienta a disposición de la Comisión Europea.

Si finalmente se confirma un incumplimiento, Bruselas puede exigir que Meta modifique la forma en que funcionan sus plataformas.

Esto puede resultar incluso más importante que una sanción económica.

Cambiar el funcionamiento del feed, modificar los algoritmos de recomendación o desactivar determinadas funciones por defecto puede afectar directamente al tiempo que los usuarios permanecen en las aplicaciones.

Y el tiempo de uso está estrechamente relacionado con la cantidad de anuncios que una plataforma puede mostrar.

Una intervención sobre el diseño podría afectar directamente al modelo económico de las redes sociales.

Si una empresa ignora las medidas impuestas, también pueden aplicarse pagos periódicos adicionales destinados a obligarla a cumplir.

La polémica llega justo antes del debate sobre una edad mínima

El momento elegido para publicar estas conclusiones resulta especialmente significativo.

Un panel de expertos convocado por Ursula von der Leyen tiene previsto presentar recomendaciones sobre la protección de menores en las redes sociales.

Una de las cuestiones centrales es si Europa debería establecer una edad mínima común para utilizar determinadas plataformas.

La presidenta de la Comisión ya ha mostrado públicamente su preocupación por el acceso de los menores a las redes sociales y ha defendido la necesidad de estudiar restricciones adicionales.

El debate ha ganado fuerza a medida que distintos países europeos han planteado sus propias medidas.

La posibilidad de una respuesta común de la UE está cada vez más presente.

Europa intenta evitar 27 reglas distintas para las redes sociales

Uno de los problemas de dejar la regulación exclusivamente en manos de cada país es la fragmentación. Una red social podría encontrarse con una edad mínima distinta, un sistema de verificación diferente y requisitos específicos en cada Estado miembro.

Eso complicaría tanto la aplicación de las normas como el funcionamiento de las propias plataformas.

Por este motivo, existe presión para encontrar un enfoque común a nivel europeo.

Distintos países, entre ellos España, Francia e Italia, han debatido o impulsado medidas para limitar el acceso de los menores a las redes sociales.

La Comisión tendrá que decidir si propone una regulación armonizada o permite que cada Estado siga desarrollando sus propias reglas.

El resultado podría cambiar profundamente la forma en que los menores acceden a Instagram, Facebook, TikTok y otras plataformas en Europa.

La gran pregunta es si prohibir funciones realmente reducirá la adicción

Obligar a desactivar el scroll infinito o el autoplay puede introducir fricción, pero queda por ver hasta qué punto cambiará el comportamiento de los usuarios.

Quien quiera seguir utilizando la aplicación podría simplemente activar de nuevo estas funciones.

También es posible que las plataformas encuentren nuevas formas de mantener la atención sin utilizar exactamente los mismos mecanismos. Por eso, el desafío regulatorio es especialmente complejo.

No basta con prohibir una función concreta si el modelo de negocio continúa dependiendo de maximizar el tiempo de uso.

La Comisión parece querer abordar el problema de una forma más amplia, obligando a las plataformas a evaluar y reducir de manera efectiva los riesgos derivados de sus sistemas.

El éxito de este enfoque dependerá de cómo se definan esas obligaciones y de qué pruebas se utilicen para determinar si una plataforma ha hecho lo suficiente.

Meta todavía puede defenderse antes de una decisión definitiva

Las conclusiones preliminares no representan el final del procedimiento.

Meta tiene derecho a estudiar el expediente y presentar una respuesta formal.

La empresa puede cuestionar la interpretación de la Comisión, aportar nuevas pruebas o proponer cambios destinados a resolver las preocupaciones regulatorias.

Después de analizar esa respuesta, Bruselas decidirá si mantiene, modifica o retira sus conclusiones.

Por tanto, todavía no está decidido que Facebook e Instagram tengan que eliminar o desactivar obligatoriamente el scroll infinito y el autoplay.

Sin embargo, el simple hecho de que la Comisión haya llegado a esta fase demuestra que Europa está dispuesta a cuestionar mecanismos que durante años se han considerado una parte normal del diseño de las redes sociales.

El futuro de las redes sociales podría tener más límites y puntos de pausa

El expediente contra Meta puede terminar siendo mucho más importante que una simple disputa entre Bruselas y una gran tecnológica.

Si la Comisión confirma que determinados patrones de diseño pueden incumplir la DSA, las consecuencias podrían extenderse a buena parte de la industria.

El scroll infinito, el autoplay y las recomendaciones optimizadas para maximizar la interacción están presentes en numerosas aplicaciones.

Obligar a introducir más pausas, controles y decisiones conscientes podría cambiar la experiencia que millones de personas tienen cada día al abrir una red social.

Europa está planteando una pregunta incómoda para toda la industria: hasta qué punto una aplicación puede diseñarse para captar nuestra atención antes de que ese diseño se convierta en un riesgo.

La respuesta todavía no está cerrada, pero Meta acaba de convertirse en uno de los principales campos de batalla de ese debate.