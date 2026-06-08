iOS 27 cambiará tus contraseñas comprometidas automáticamente con IA

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Apple ha presentado durante la WWDC 2026 una nueva función de iOS 27 que promete hacer mucho más sencillo mantener seguras nuestras cuentas online: la app Contraseñas podrá cambiar automáticamente algunas claves comprometidas o poco seguras gracias a la inteligencia artificial.

Hasta ahora, la aplicación Contraseñas de Apple ya era capaz de detectar problemas en las credenciales almacenadas. Por ejemplo, podía avisar si una contraseña había aparecido en una filtración de datos, si era demasiado débil o si se estaba reutilizando en varios servicios.

Sin embargo, el usuario tenía que encargarse manualmente de entrar en cada web o app, localizar la opción de cambio de contraseña y sustituirla por una clave más segura. Apple explica en su documentación actual que Contraseñas ya puede alertar sobre claves débiles, reutilizadas o presentes en filtraciones conocidas.

Con iOS 27, Apple quiere eliminar buena parte de esa fricción. La nueva capacidad de IA permitirá que, en muchos casos, la propia app Contraseñas actúe en nombre del usuario para cambiar la clave afectada por una nueva contraseña segura. La idea es que el usuario no tenga que pasar por procesos largos, menús confusos o formularios distintos en cada servicio, sino que pueda delegar esa tarea en el sistema.

La función encaja dentro de la nueva estrategia de Apple Intelligence, que en iOS 27 da un paso más hacia una IA con capacidades “agentic”, es decir, capaz de realizar acciones concretas por el usuario y no limitarse únicamente a responder preguntas o generar texto. En este caso, la IA no solo identifica un problema de seguridad, sino que intenta solucionarlo directamente.

Una evolución natural de la app Contraseñas

Apple lanzó la app Contraseñas como una aplicación independiente para centralizar credenciales, códigos de verificación, claves WiFi y passkeys. Desde entonces, se ha convertido en una alternativa integrada a gestores de contraseñas de terceros, especialmente para quienes utilizan iPhone, iPad, Mac y otros dispositivos del ecosistema Apple.

La app ya permitía consultar recomendaciones de seguridad, generar contraseñas fuertes y sincronizarlas mediante el llavero de iCloud. También avisaba cuando una clave podía suponer un riesgo. El problema es que muchas personas ignoran estos avisos porque cambiar una contraseña sigue siendo una tarea molesta, especialmente cuando hay decenas de cuentas afectadas.

La novedad de iOS 27 apunta precisamente a ese punto débil: reducir el trabajo manual. Si Apple consigue que el proceso sea fiable y compatible con un número amplio de webs y servicios, podría convertirse en una de esas funciones discretas pero muy útiles del sistema operativo.

Más seguridad con menos esfuerzo

El gran atractivo de esta función es que puede mejorar la seguridad real de los usuarios sin exigirles conocimientos técnicos. Muchas filtraciones de datos no son peligrosas solo por la clave expuesta en un servicio concreto, sino porque esa misma contraseña se reutiliza en otras cuentas. Si una persona usa la misma clave en una tienda online, una red social y su correo electrónico, una única filtración puede abrir la puerta a múltiples accesos no autorizados.

Con el cambio automático de contraseñas, Apple busca que corregir estas situaciones sea casi inmediato. El sistema podría detectar una credencial comprometida, generar una contraseña robusta y actualizarla en el servicio correspondiente con una intervención mínima por parte del usuario.

Eso sí, Apple habla de que la función funcionará “en muchos casos”, lo que sugiere que no estará disponible para todos los sitios desde el primer día. La compatibilidad dependerá probablemente de cómo cada web gestione sus formularios de cambio de contraseña, sus sistemas de autenticación y sus medidas de seguridad adicionales.

Un nuevo ejemplo de IA práctica en iOS 27

Aunque buena parte de la atención de iOS 27 se centra en las mejoras de Siri AI, el rediseño visual y las nuevas capacidades de Apple Intelligence, esta función de Contraseñas puede ser una de las más prácticas para el día a día. Según las primeras informaciones sobre iOS 27, Apple está integrando la IA en más partes del sistema, incluyendo apps como Safari, Teléfono, Fotos y la propia app Contraseñas.

La diferencia frente a otras funciones más vistosas es que aquí la IA tiene un objetivo muy concreto: resolver un problema de seguridad que afecta a millones de usuarios. No se trata de generar una imagen, resumir un correo o responder con lenguaje natural, sino de automatizar una tarea tediosa que mucha gente pospone indefinidamente.

También es una forma de reforzar el valor del ecosistema Apple frente a gestores de contraseñas externos. Si Contraseñas no solo almacena claves, sino que también ayuda a corregirlas automáticamente cuando hay riesgo, la app gana peso como herramienta de seguridad integrada en iOS, iPadOS y macOS.

Disponibilidad de iOS 27

iOS 27 estará disponible primero como beta para desarrolladores, con una beta pública prevista para el próximo mes. La versión final llegará a todos los usuarios compatibles en septiembre, coincidiendo previsiblemente con el lanzamiento de la nueva generación de iPhone.

Como suele ocurrir con las funciones basadas en Apple Intelligence, habrá que esperar a las versiones beta para comprobar exactamente cómo funciona el cambio automático de contraseñas, qué nivel de control tendrá el usuario y en qué servicios estará disponible desde el inicio.

En cualquier caso, la dirección es clara: Apple quiere que la seguridad sea cada vez más proactiva y menos dependiente de que el usuario recuerde revisar manualmente sus contraseñas. Si la función cumple lo prometido, iOS 27 podría hacer que proteger cuentas comprometidas sea mucho más sencillo que hasta ahora.