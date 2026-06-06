iOS 27: Las 10 novedades más interesantes que podrían llegar al iPhone

📱 ¡Rebajas Xiaomi 17T / 17T Pro! ¡Descuento hasta 250€ y cupón adicional de 50€! [ Saber más ]

Apple está ultimando los preparativos para la WWDC 2026, y todo apunta a que iOS 27 será uno de los grandes protagonistas del evento. La próxima versión del sistema operativo del iPhone debería llegar más adelante este año a los modelos compatibles, y las filtraciones dibujan una actualización especialmente ambiciosa, con la inteligencia artificial como gran eje central.

Aunque todavía falta la confirmación oficial de Apple, ya hay suficientes pistas para hacerse una idea bastante clara de por dónde podrían ir los tiros. Estas son las 10 novedades más interesantes que podríamos ver en iOS 27.

1. Una Siri mucho más inteligente gracias a Gemini

La gran protagonista de iOS 27 podría ser, por fin, la nueva Siri con inteligencia artificial avanzada. Apple lleva tiempo prometiendo una versión mucho más capaz de su asistente, pero los retrasos han hecho que esta renovación se haya convertido en una de las funciones más esperadas de los últimos años.

Según las últimas informaciones, Apple habría recurrido a modelos Gemini de Google para impulsar esta nueva experiencia. La idea no sería simplemente mejorar las respuestas de Siri, sino convertirla en un asistente mucho más conversacional, capaz de entender mejor el lenguaje natural, mantener el contexto de una conversación y ofrecer respuestas más personalizadas.

También se habla de una función opcional de historial, que permitiría a Siri aprender más sobre el usuario para adaptar mejor sus respuestas. Esto acercaría mucho más al asistente de Apple a lo que ya ofrecen los chatbots modernos, aunque con la integración profunda que solo Apple puede lograr dentro de iOS.

Eso sí, es posible que la compañía lance esta nueva Siri inicialmente como una función en beta o vista previa. Sería una forma de reconocer que la tecnología todavía está en evolución y evitar promesas demasiado ambiciosas desde el primer día.

2. Una app propia para Siri y búsquedas web más útiles

Otra de las novedades interesantes sería la llegada de una aplicación independiente para Siri. Esta app serviría para consultar historiales de conversación, modificar ajustes y gestionar algunas de las nuevas capacidades del asistente.

También se esperan funciones como “Escribir con Siri” y “Preguntar a Siri”, pensadas para funcionar de forma transversal en los sistemas operativos de Apple. Esto haría que Siri dejase de ser únicamente una voz que aparece cuando la invocamos y pasase a convertirse en una herramienta más presente en el día a día.

Además, Apple estaría trabajando en una nueva función de búsqueda web con apoyo de Perplexity AI. Gracias a ella, Siri podría buscar información en Internet y ofrecer respuestas más completas sin tener que redirigir constantemente al usuario a otros servicios como ChatGPT o Gemini.

3. Compatibilidad con más chatbots mediante Extensions

Con Apple Intelligence, Apple ya abrió la puerta a integrar ChatGPT en determinadas funciones del sistema. iOS 27 podría llevar esa idea mucho más lejos con una nueva característica llamada Extensions.

Esta función permitiría instalar otros chatbots desde la App Store e integrarlos con herramientas nativas de Apple. En las pruebas se habrían utilizado Claude y Gemini, aunque la idea sería no limitarse únicamente a esos servicios.

En la práctica, cada usuario podría elegir qué asistente de inteligencia artificial quiere utilizar dentro del iPhone. ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Alexa, Meta AI o cualquier otro servicio compatible podrían tener cabida si los desarrolladores deciden aprovechar esta integración.

Lo importante es que esta función sería independiente del acuerdo para usar Gemini en Siri. Una cosa sería que Apple utilice modelos de Google para mejorar su asistente, y otra que el usuario pueda conversar directamente con Gemini u otros chatbots desde el sistema.

4. Nuevas herramientas de edición de fotos con IA

La app Fotos podría recibir una de sus mayores actualizaciones en años. Entre las novedades esperadas estarían herramientas de edición con inteligencia artificial llamadas Extend, Enhance y Reframe.

Enhance serviría para mejorar automáticamente una imagen, ajustando parámetros de forma inteligente. Extend permitiría ampliar una fotografía generando contenido más allá de los bordes originales, algo similar a lo que ya ofrecen algunas funciones de edición generativa en Android y en apps especializadas.

Reframe estaría más centrada en las fotos espaciales, permitiendo cambiar la perspectiva de la imagen después de haberla capturado. Esto podría resultar especialmente útil para quienes usan el iPhone junto con dispositivos de realidad mixta o capturan contenido inmersivo.

También se habla de edición mediante instrucciones de texto o voz. En lugar de buscar una herramienta concreta dentro de la app, el usuario podría pedir algo como “quita esa sombra”, “mejora el cielo” o “haz la imagen más luminosa”. Sin embargo, esta función podría no estar lista para la primera versión pública de iOS 27.

5. Apple Wallet permitiría digitalizar tarjetas y pases físicos

Apple Wallet podría ganar una función muy práctica: la posibilidad de digitalizar tarjetas físicas, pases, carnés de socio, entradas, tarjetas regalo y otros elementos escaneables que actualmente no son compatibles de forma nativa.

Es una característica que Google Wallet y Samsung Wallet ya ofrecen desde hace tiempo, por lo que Apple llegaría algo tarde. Aun así, sería una mejora muy bienvenida para quienes quieren reducir al mínimo el uso de la cartera física.

La idea sería escanear un pase o tarjeta compatible y guardarlo directamente en el iPhone. De esta forma, Apple Wallet se convertiría en una herramienta más completa para llevar encima todo tipo de credenciales y tarjetas del día a día.

6. División de cuentas desde Apple Wallet y Apple Pay

Otra novedad relacionada con Wallet sería la posibilidad de dividir cuentas de forma nativa. La función permitiría escanear un recibo, asignar distintos productos o importes a cada persona y generar solicitudes de pago mediante Apple Cash.

Esto sería especialmente útil en cenas, viajes en grupo o gastos compartidos. En lugar de hacer cálculos manuales o recurrir a aplicaciones de terceros, el propio sistema se encargaría de repartir el importe y preparar las solicitudes de pago correspondientes.

La integración con Apple Pay y Apple Watch podría hacer que el proceso fuese especialmente cómodo entre usuarios del ecosistema Apple. Bastaría con revisar la cantidad asignada y aprobar el pago para saldar la deuda al momento.

7. Apple Health Plus con recomendaciones personalizadas

iOS 27 también podría estrenar Apple Health Plus, un nuevo servicio centrado en salud, actividad física e inteligencia artificial. Aunque inicialmente se había hablado de una especie de “médico con IA”, parece que Apple habría rebajado esa idea para evitar los problemas legales y regulatorios asociados al consejo médico.

En su lugar, el servicio usaría los datos recogidos por el iPhone, el Apple Watch y otros dispositivos de Apple para ofrecer recomendaciones personalizadas sobre hábitos saludables, ejercicio y bienestar general.

Lo más probable es que Apple evite realizar diagnósticos médicos directos. Si detecta patrones preocupantes, la función podría limitarse a sugerir que el usuario consulte con un profesional sanitario.

Aun así, bien implementado, Apple Health Plus podría convertirse en una de las funciones más útiles del ecosistema Apple, especialmente para quienes ya utilizan el Apple Watch como herramienta diaria de seguimiento de salud y actividad.

8. Atajos más fáciles de crear con Apple Intelligence

La app Atajos es una de las herramientas más potentes de iOS, pero también una de las menos accesibles para muchos usuarios. Permite automatizar tareas muy útiles, pero crear un atajo desde cero puede resultar intimidante si no se conoce bien el sistema.

Con iOS 27, Apple podría usar Apple Intelligence para simplificar mucho este proceso. En lugar de configurar cada paso manualmente, el usuario podría describir lo que quiere conseguir con una instrucción sencilla.

Por ejemplo, podría pedir al iPhone que cree una rutina para activar el modo concentración al llegar al trabajo, enviar un mensaje recurrente, organizar determinadas acciones al conectarse al coche o controlar dispositivos del hogar inteligente en función de la hora del día.

Si Apple consigue que esta función sea fiable, Atajos podría pasar de ser una herramienta para usuarios avanzados a una función realmente útil para cualquier persona.

9. Cámara con controles más profesionales

La app Cámara del iPhone podría recibir mejoras pensadas para usuarios más avanzados. Según las filtraciones, Apple estaría preparando nuevos controles de estilo profesional, como ajustes de profundidad de campo, exposición y otros parámetros que actualmente suelen requerir aplicaciones especializadas.

Esto tendría mucho sentido, sobre todo en los modelos Pro, donde el hardware fotográfico es muy potente pero la app nativa sigue priorizando la sencillez por encima del control manual.

También se habla de una mayor personalización de la interfaz de la cámara. El usuario podría reorganizar ciertos controles o añadir accesos directos a funciones concretas en la barra de herramientas, haciendo que la app se adapte mejor a distintos estilos de fotografía y vídeo.

Para quienes usan el iPhone como cámara principal, esta sería una mejora muy esperada.

10. Más personalización para Liquid Glass

Liquid Glass, el lenguaje visual introducido con iOS 26, seguiría siendo parte importante de la experiencia en iOS 27. Sin embargo, Apple estaría preparando una mejora para dar más control al usuario sobre su apariencia.

La novedad sería un deslizador que permitiría ajustar el nivel de transparencia y efecto cristal en distintas zonas del sistema. Esto iría más allá de las opciones básicas actuales, que permiten alternar entre apariencias más claras u opacas.

El ajuste afectaría a elementos como carpetas, componentes de la pantalla de inicio, barras de navegación y otras partes de la interfaz. Para quienes disfrutan de los efectos visuales, sería una forma de hacer el sistema más llamativo; para quienes prefieren una interfaz más legible, permitiría reducir esos efectos sin desactivarlos por completo.

Una actualización centrada en hacer el iPhone más inteligente

Si las filtraciones se cumplen, iOS 27 no será una actualización menor. Apple parece estar preparando un sistema mucho más centrado en la inteligencia artificial, pero también más práctico en apartados cotidianos como Fotos, Wallet, Salud, Cámara y Atajos.

La nueva Siri sería el cambio más simbólico, porque Apple lleva años quedándose por detrás de sus rivales en asistentes inteligentes. Sin embargo, las mejoras en edición de imágenes, automatizaciones y servicios personales podrían acabar siendo igual de importantes en el uso diario.

Como siempre, queda por ver qué funciones llegarán desde el primer día, cuáles se reservarán para versiones posteriores y cuáles podrían limitarse inicialmente a determinados países o modelos de iPhone. Pero, sobre el papel, iOS 27 tiene ingredientes suficientes para convertirse en una de las actualizaciones más relevantes del iPhone en mucho tiempo.