iOS 27 permite arreglar fotos mal encuadradas después de hacerlas

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Apple quiere que las fotos mal encuadradas tengan una segunda oportunidad. Durante la keynote inaugural de la WWDC 2026, la compañía ha presentado Spatial Reframing, una nueva función de edición fotográfica que llegará con iOS 27 y que permitirá modificar la posición, el ángulo y la composición de una imagen incluso después de haberla capturado.

La función forma parte de las novedades de Apple Intelligence para iPhone y apunta directamente a uno de los problemas más habituales al hacer fotos con el móvil: horizontes torcidos, sujetos demasiado pegados al borde, encuadres poco equilibrados o imágenes que no encajan bien en el formato que queremos publicar.

Spatial Reframing: reencuadrar una foto sin empezar desde cero

La idea de Spatial Reframing es sencilla de entender, pero técnicamente bastante ambiciosa. En lugar de limitarse a recortar una foto, iOS 27 permitirá recolocar la imagen, ajustar su ángulo y ampliar el encuadre para conseguir una composición más natural.

En la práctica, el usuario solo tendrá que abrir una foto, entrar en el editor y tocar un nuevo botón llamado Reframe. A partir de ahí, podrá arrastrar, ampliar o mover la imagen hasta encontrar el encuadre que más le guste.

Esto puede resultar especialmente útil en fotos rápidas, esas que hacemos sin demasiado tiempo para preparar la escena. Por ejemplo, una imagen tomada con el horizonte ligeramente inclinado podrá enderezarse sin que el recorte elimine partes importantes de la escena. También será posible ajustar el formato de la imagen para adaptarla mejor a una publicación vertical, cuadrada o panorámica.

Extend rellenará las partes que falten en la imagen

La clave de esta función está en su integración con Extend, una herramienta que permite ampliar los bordes de una fotografía generando contenido adicional cuando sea necesario.

Hasta ahora, al enderezar una foto torcida era habitual perder información por los bordes, ya que el sistema tenía que recortar la imagen para evitar zonas vacías. Con Spatial Reframing, Apple quiere que ese proceso sea más flexible: el usuario podrá corregir la composición y, cuando falten partes de la imagen, el sistema intentará reconstruirlas de forma coherente.

Por ejemplo, si corriges una foto de un paisaje con el horizonte inclinado, Extend podría rellenar las esquinas que normalmente quedarían vacías tras la rotación. Lo mismo ocurriría al cambiar la relación de aspecto de una imagen para darle más aire alrededor del sujeto.

Apple usará IA generativa, pero con la foto original como referencia

Durante el proceso de edición, las zonas ampliadas aparecerán con bordes desenfocados. Una vez completado el ajuste, Apple utilizará información de la propia fotografía original para alimentar su sistema de inteligencia artificial generativa y reconstruir esas áreas.

La compañía asegura que este enfoque ayudará a que las partes generadas no parezcan añadidos artificiales ni rompan la coherencia visual de la imagen. En otras palabras, el objetivo no es inventar una escena completamente nueva, sino extender la foto respetando su luz, textura, perspectiva y estilo.

Habrá que probarlo con fotos reales para saber hasta qué punto funciona bien. Este tipo de herramientas pueden resultar muy convincentes en algunos escenarios, como cielos, paredes, suelos o fondos desenfocados, pero suelen tener más dificultades cuando deben reconstruir objetos complejos, personas, manos, texto o patrones repetitivos.

Private Cloud Compute y modelos espaciales en el iPhone

Spatial Reframing formará parte de Apple Intelligence y se apoyará tanto en modelos ejecutados en el propio dispositivo como en Private Cloud Compute, la infraestructura privada de Apple para procesar tareas de inteligencia artificial más exigentes sin abandonar su enfoque de privacidad.

Según Apple, la combinación de modelos locales y procesamiento privado en la nube permitirá que la función sea rápida y, al mismo tiempo, respete la privacidad del usuario. Este punto es importante porque Spatial Reframing trabaja con fotografías personales, uno de los tipos de contenido más sensibles que almacenamos en el teléfono.

También funcionará con fotos antiguas y de otros dispositivos

Una de las mejores noticias es que Spatial Reframing no estará limitado a fotos nuevas tomadas con iOS 27. Apple ha confirmado que la función también funcionará con imágenes ya existentes en la biblioteca del usuario.

Además, no será necesario que la foto haya sido tomada con un iPhone. Spatial Reframing podrá aplicarse a imágenes capturadas con otros dispositivos, lo que abre la puerta a corregir fotos antiguas, imágenes descargadas o fotografías importadas desde una cámara.

Este detalle puede hacer que la función sea mucho más útil desde el primer día, ya que no obliga al usuario a esperar a tomar nuevas fotos para aprovechar sus posibilidades.

Limpiar también mejora con iOS 27

Spatial Reframing no llegará solo. Apple también ha anunciado mejoras para Limpiar, su herramienta para eliminar elementos no deseados de una fotografía.

La compañía afirma que Limpiar será capaz de eliminar distracciones con mayor calidad y con rellenos más realistas. En la práctica, esto debería traducirse en resultados más creíbles cuando borramos personas del fondo, cables, papeleras, reflejos u otros elementos que estropean una foto.

Apple no ha entrado todavía en demasiados detalles sobre cómo se comparará esta nueva versión con la actual, así que habrá que esperar a las primeras pruebas para comprobar si la mejora es realmente notable.