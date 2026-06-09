iOS 27 revela nuevas pistas sobre el esperado iPhone plegable de Apple

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Los rumores sobre el primer iPhone plegable de Apple llevan años circulando, pero una nueva filtración procedente de la primera beta de iOS 27 podría haber aportado algunas de las evidencias más sólidas hasta la fecha.

Los ingenieros de software M1Astra y Sam Henri Gold han encontrado varias referencias dentro del código fuente de iOS 27 que apuntan directamente a un dispositivo con pantalla plegable. Aunque Apple no menciona explícitamente el nombre «iPhone Ultra», las cadenas de texto descubiertas parecen estar relacionadas con funciones específicas para un smartphone capaz de doblarse.

El código de iOS 27 hace referencia a estados de plegado

Entre las cadenas encontradas en el framework de iOS 27 aparecen términos como foldState, angleDegrees, mechanicalAngleDegrees e isAngleValid.

La referencia más evidente es foldState, que parece estar relacionada con la capacidad del sistema operativo para detectar si el dispositivo se encuentra plegado o desplegado.

Por su parte, las referencias a ángulos sugieren que iOS 27 podrá medir con precisión el grado de apertura del dispositivo, algo habitual en los smartphones plegables actuales de fabricantes como Samsung, HONOR, Google o vivo.

La presencia de estas funciones indica que Apple estaría preparando una integración profunda entre el hardware y el software para aprovechar las distintas posiciones de la pantalla flexible.

¿Un modo Flex al estilo Android?

La detección del ángulo de apertura también abre la puerta a una función similar al conocido Flex Mode presente en muchos teléfonos plegables Android.

Este modo permite utilizar el smartphone parcialmente doblado, apoyándolo sobre una superficie como si fuera un pequeño ordenador portátil. La mitad superior de la pantalla puede mostrar contenido multimedia, mientras que la inferior sirve para controles táctiles, teclado virtual o herramientas adicionales.

Si Apple adopta una idea similar, los usuarios podrían ver vídeos sin necesidad de soporte, realizar videollamadas con manos libres o aprovechar nuevas experiencias multitarea diseñadas específicamente para un formato plegable.

Funciones de iOS 27 que encajan perfectamente con un plegable

Las referencias encontradas en el código coinciden además con algunas de las novedades anunciadas por Apple para iOS 27.

Una de ellas es la llegada de widgets a pantalla completa. Aunque en un iPhone convencional estos widgets ocuparían toda la superficie disponible, en un dispositivo plegable podrían utilizar únicamente una de las dos mitades de la pantalla, dejando espacio para otras aplicaciones o información adicional.

Otra novedad destacada es la evolución de iPhone Mirroring, la función que permite mostrar la pantalla del iPhone en un Mac. En iOS 27, esta característica puede visualizarse en una ventana con dimensiones similares a las de un iPad, algo que también encajaría perfectamente con un dispositivo equipado con una pantalla de mayor tamaño cuando está desplegado.

El lanzamiento podría producirse este otoño

La aparición de tantas referencias relacionadas con un dispositivo plegable dentro de una versión preliminar de iOS 27 ha reavivado las especulaciones sobre un lanzamiento inminente.

Aunque Apple no ha confirmado oficialmente la existencia de este producto, la inclusión de código específico suele indicar que el desarrollo del software ya está avanzando en paralelo al hardware.

Por ello, algunos analistas consideran que el esperado iPhone plegable podría debutar este mismo otoño junto a la futura familia iPhone 18, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más importantes de la historia reciente de Apple.

Apple prepara su entrada en el mercado de los plegables

Los fabricantes Android llevan varios años perfeccionando sus dispositivos plegables, pero Apple ha preferido esperar antes de entrar en esta categoría.

Si los indicios encontrados en iOS 27 son correctos, la compañía estaría ultimando los detalles de una propuesta que buscaría diferenciarse mediante una integración más profunda entre hardware y software, uno de los puntos fuertes tradicionales del ecosistema Apple.

Todavía quedan muchos detalles por conocer, pero todo apunta a que el primer iPhone plegable está más cerca que nunca y que iOS 27 será una pieza clave para sacar partido a sus capacidades.