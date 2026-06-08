La IA local más potente de iOS 27 requiere un iPhone 17 Pro o iPhone Air

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Apple ha presentado en la WWDC 2026 la nueva generación de Apple Intelligence, con Siri AI como una de sus grandes protagonistas. Sin embargo, no todas las funciones de inteligencia artificial anunciadas llegarán de la misma forma a todos los dispositivos compatibles.

La compañía ha confirmado que su modelo de IA local más potente tendrá unos requisitos de hardware más exigentes que los de Apple Intelligence hasta ahora. Y eso significa que algunos productos recientes podrán usarlo directamente en el dispositivo, mientras que otros tendrán que apoyarse en Private Cloud Compute.

Apple Intelligence sube el listón: de 8 GB a 12 GB

Hasta ahora, Apple Intelligence había marcado una barrera clara: hacía falta un dispositivo con suficiente memoria y potencia para ejecutar modelos de IA en local. En el iPhone, eso dejaba fuera a muchos modelos anteriores y situaba el mínimo en dispositivos como los iPhone 15 Pro y generaciones posteriores compatibles.

Con iOS 27, Apple mantiene muchas funciones de IA en dispositivos que ya soportan Apple Intelligence, pero su modelo local más avanzado sube el requisito a 12 GB de memoria unificada.

Esto no significa que todos los usuarios con modelos anteriores se queden sin las novedades de Apple Intelligence. La diferencia estará en cómo se ejecutan: algunos dispositivos podrán procesar determinadas tareas directamente en local, mientras que otros tendrán que recurrir a la nube privada de Apple.

Qué dispositivos podrán usar el modelo de IA local más avanzado

Según los requisitos anunciados, el modelo más potente en el dispositivo estará limitado a los productos más recientes de Apple.

En el caso del iPhone, hará falta tener un iPhone 17 Pro, un iPhone 17 Pro Max o un iPhone Air. El iPhone 17 estándar queda fuera porque mantiene 8 GB de memoria, una cifra suficiente para muchas funciones de Apple Intelligence, pero no para este nuevo modelo más exigente.

En el iPad, el requisito será contar con un modelo con chip M4 o posterior y 12 GB o más de memoria. En Mac, Apple exigirá un equipo con chip M3 o posterior y, de nuevo, 12 GB o más de memoria.

La decisión encaja con la dirección que Apple venía tomando en los últimos años. Los iPhone 17 Pro y el iPhone Air dieron el salto a 12 GB de memoria, mientras que el iPhone 17 básico se quedó en 8 GB. Esa diferencia, que en su momento podía parecer menor para el usuario medio, ahora empieza a tener consecuencias directas en las funciones de IA disponibles.

El iPhone 17 básico se queda sin la mejor IA local

La ausencia más llamativa es la del iPhone 17 estándar. No hablamos de un dispositivo antiguo, ni de un modelo de hace varias generaciones, sino de uno de los iPhone más recientes de Apple.

El motivo parece claro: la memoria. Aunque el iPhone 17 puede ejecutar Apple Intelligence y recibir iOS 27, sus 8 GB de RAM no alcanzan el nuevo umbral que Apple ha fijado para su modelo local más avanzado.

Esto refuerza una idea cada vez más evidente: en la era de la inteligencia artificial, la memoria del dispositivo está ganando importancia. Ya no se trata solo de tener un chip rápido o una buena Neural Engine, sino de disponer de suficiente memoria para mantener modelos complejos funcionando en local sin comprometer el rendimiento general del sistema.

Qué pasa con los dispositivos que no cumplen los requisitos

Los usuarios con iPhone, iPad o Mac que no lleguen a esos requisitos no deberían perder automáticamente el acceso a todas las nuevas funciones de Apple Intelligence.

La diferencia estará en que muchas tareas se ejecutarán mediante Private Cloud Compute, la infraestructura de Apple diseñada para procesar solicitudes de IA más complejas en servidores propios, con un enfoque centrado en la privacidad.

En la práctica, esto puede traducirse en dos diferencias importantes: las funciones podrían tardar algo más en responder y dependerán de una conexión a internet. En cambio, los dispositivos compatibles con el modelo local más potente deberían ofrecer una experiencia más rápida, privada y fluida, especialmente en tareas que se ejecutan directamente en el dispositivo.

Una fragmentación cada vez más visible dentro de Apple Intelligence

La llegada de este nuevo requisito de 12 GB abre una etapa en la que no bastará con saber si un dispositivo es compatible con Apple Intelligence. A partir de ahora, también habrá que distinguir entre funciones disponibles, funciones ejecutadas en local y funciones que dependen de Private Cloud Compute.

Esto puede generar cierta confusión entre los usuarios. Un iPhone puede ser compatible con iOS 27, otro puede ser compatible con Apple Intelligence, y un tercero puede acceder además al modelo local más potente. Son tres niveles distintos de compatibilidad.

De hecho, iOS 27 mantiene una lista amplia de dispositivos compatibles, incluyendo modelos anteriores como el iPhone 11 y posteriores, según los listados publicados tras la presentación. Sin embargo, compatibilidad con iOS no significa compatibilidad completa con todas las funciones avanzadas de IA.

Por qué Apple quiere ejecutar más IA en local

El procesamiento local tiene varias ventajas. La primera es la velocidad: si el modelo se ejecuta en el propio dispositivo, la respuesta puede ser más inmediata porque no necesita enviar la solicitud a servidores externos.

La segunda es la privacidad. Apple lleva tiempo defendiendo que la IA debe funcionar, siempre que sea posible, directamente en el iPhone, iPad o Mac. Esto reduce la cantidad de datos que salen del dispositivo y permite que ciertas tareas personales se gestionen con mayor control.

La tercera ventaja es la disponibilidad. Una función local puede seguir funcionando incluso con mala conexión o sin conexión, algo especialmente útil para tareas de escritura, dictado, organización de información o acciones del sistema.

El problema es que ejecutar modelos avanzados en local exige más memoria, más potencia y una gestión térmica más cuidada. Por eso Apple parece estar reservando su IA local más ambiciosa para los dispositivos con hardware más preparado.

Una nueva razón para elegir modelos Pro

Durante años, las diferencias entre un iPhone estándar y un iPhone Pro se centraban sobre todo en cámaras, pantalla, materiales o rendimiento gráfico. Ahora, la inteligencia artificial empieza a convertirse en otro elemento de diferenciación.

Quien compre un iPhone 17 básico tendrá un dispositivo moderno, compatible con iOS 27 y capaz de ejecutar muchas funciones de Apple Intelligence. Pero no tendrá acceso al modelo local más avanzado. Quien opte por un iPhone 17 Pro, un iPhone 17 Pro Max o un iPhone Air sí contará con esa capacidad adicional.

Esto puede cambiar la forma en la que muchos usuarios valoran la compra de un nuevo iPhone. La pregunta ya no será solo “qué cámara tiene” o “cuánto dura la batería”, sino también “qué funciones de IA puede ejecutar en local”.

Apple Intelligence entra en una etapa más exigente

La nueva generación de Apple Intelligence promete hacer que Siri AI y otras funciones del sistema sean más capaces, contextuales y rápidas. Pero también deja claro que la IA avanzada no será igual para todos.

El salto de 8 GB a 12 GB como requisito para el modelo local más potente marca un punto de inflexión. Apple Intelligence ya no es una única etiqueta, sino un conjunto de experiencias que dependerán cada vez más del hardware.

Para los usuarios, esto significa que convendrá mirar con más detalle las especificaciones antes de comprar un iPhone, iPad o Mac. Y para Apple, supone una forma clara de empujar sus dispositivos más recientes y mejor equipados como la mejor puerta de entrada a la inteligencia artificial del futuro.