Leica se pronuncia sobre Gemini Omni y la IA generativa del Xiaomi 17T Pro

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Xiaomi ha vuelto a apoyarse en una fórmula que ya se ha convertido en habitual en la gama alta: cámaras firmadas por una marca fotográfica de prestigio y un buen puñado de funciones de inteligencia artificial para llamar la atención.

El nuevo Xiaomi 17T Pro, presentado esta semana, llega precisamente con esos dos ingredientes. Por un lado, incorpora cámaras desarrolladas junto a Leica, una compañía con más de siglo y medio de historia en el mundo de la fotografía. Por otro, estrena nuevas capacidades de IA generativa apoyadas en Gemini Omni, la herramienta de Google capaz de crear vídeos a partir de texto.

La combinación resulta interesante, pero también plantea una pregunta inevitable: ¿encaja una herramienta de generación artificial de imágenes y vídeos con la filosofía de autenticidad fotográfica que Leica lleva décadas defendiendo?

Leica defiende la fotografía auténtica, pero no cierra la puerta a la IA

Durante una mesa redonda posterior al lanzamiento del Xiaomi 17T Pro, Leica abordó esta cuestión con bastante diplomacia. La marca alemana, que colabora con Xiaomi desde 2022, quiso dejar clara su postura: la fotografía tradicional y la IA generativa pueden convivir, siempre que se entienda que responden a usos diferentes.

Marius Eschweiler, vicepresidente de la unidad de negocio móvil de Leica, explicó que la filosofía de la compañía sigue siendo la creación de imágenes auténticas, es decir, fotografías reales que reflejen la realidad de la forma más fiel posible.

Según Leica, los usuarios que compran un smartphone para hacer fotos no siempre buscan exactamente lo mismo que quienes utilizan una cámara tradicional. En ese sentido, la colaboración con Xiaomi permite ofrecer una experiencia Leica dentro de un móvil, con modos fotográficos pensados para mantener ese enfoque más realista y natural.

Sin embargo, Eschweiler también reconoció que existen otros escenarios en los que la IA generativa puede tener sentido. Como ejemplo, mencionó la creación de pequeños vídeos tipo postal, una de las demostraciones realizadas durante el evento con Gemini Omni.

Gemini Omni entra en escena con vídeos creados por IA

Durante la presentación del Xiaomi 17T Pro en Viena, Google tuvo su momento protagonista para mostrar de nuevo Gemini Omni, una herramienta presentada anteriormente en Google I/O 2026 y disponible en móviles Android compatibles, entre ellos la nueva serie Xiaomi 17T.

En la demostración, Erin Pettigrew, directora de experiencia de producto de Gemini, generó un vídeo con estilo de postal en el que aparecía disfrutando de la cultura de cafeterías de Viena. La idea era crear un contenido visual para compartir con amigos y familiares, sin necesidad de grabar realmente ese vídeo.

Es justo ahí donde surge el debate. Para algunos usuarios, una función así puede resultar divertida, práctica o simplemente creativa. Para otros, puede parecer una forma de diluir todavía más la frontera entre lo capturado por una cámara y lo generado por un algoritmo.

Leica parece situarse en un punto intermedio. La compañía no rechaza este tipo de herramientas, pero tampoco las equipara a la fotografía tradicional. En palabras de Eschweiler, probablemente no veremos una función como Gemini Omni en una Leica M, pero sí tiene sentido en un dispositivo como el Xiaomi 17T Pro.

La diferencia entre hacer una foto y generar una imagen

El fondo del asunto no es nuevo. Desde hace años, la industria móvil viene mezclando fotografía computacional, retoque automático, edición inteligente y, más recientemente, generación completa de imágenes mediante IA.

No es lo mismo mejorar una foto con reducción de ruido, HDR o ajustes automáticos de color que crear desde cero una escena que nunca ocurrió. La primera categoría forma parte de la evolución natural de la fotografía móvil. La segunda entra en un terreno mucho más delicado, especialmente cuando el resultado puede parecer real.

Ahí es donde compañías como Leica intentan marcar distancias. Sus modos fotográficos en móviles Xiaomi buscan transmitir una estética concreta, pero partiendo de una captura real. Gemini Omni, en cambio, juega en otra liga: la de la creación sintética de contenido.

Por eso, la postura de Leica resulta comprensible. La IA generativa puede ser útil para usos creativos, mensajes informales o contenido lúdico, pero no debería confundirse con una fotografía documental o con una captura auténtica de un momento real.

Content Credentials: la apuesta de Leica para demostrar la autenticidad

Leica también aprovechó la conversación para recordar la importancia de los Content Credentials, una tecnología pensada para certificar la procedencia y la integridad de una imagen.

Pablo Acevedo Noda, responsable de desarrollo e ingeniería móvil en Leica, explicó que esta función permite añadir una firma digital a las fotos tomadas con hardware Leica, incluidos algunos smartphones Xiaomi. De esta forma, es posible comprobar si una imagen ha sido modificada posteriormente.

La idea es sencilla, pero cada vez más necesaria: si alguien altera una fotografía después de capturarla, los metadatos pueden reflejarlo. En algunos casos, la manipulación será evidente a simple vista, por ejemplo si se añade un elemento extraño o claramente artificial. En otros, el cambio puede ser mucho más sutil. Para esos escenarios, disponer de información verificable dentro del propio archivo puede resultar clave.

Este tipo de iniciativas buscan responder a una preocupación creciente: en un mundo donde la IA puede crear imágenes y vídeos cada vez más convincentes, saber qué es real y qué no empieza a ser tan importante como la propia calidad de la imagen.

Google también quiere reforzar la verificación de contenido generado por IA

Google, por su parte, también ha intentado enviar un mensaje de responsabilidad en torno a la inteligencia artificial. En Google I/O 2026, la compañía anunció una actualización importante de Verify AI, su herramienta enfocada a identificar y verificar contenido generado o alterado mediante IA.

El movimiento tiene sentido. Las mismas empresas que están impulsando herramientas capaces de crear imágenes, vídeos y textos cada vez más realistas también necesitan ofrecer mecanismos para detectar cuándo ese contenido ha sido generado artificialmente.

Aun así, el equilibrio no es sencillo. La industria tecnológica está promoviendo con fuerza la creatividad asistida por IA, pero al mismo tiempo intenta tranquilizar a los usuarios sobre los riesgos de desinformación, suplantación y manipulación visual.

En el caso del Xiaomi 17T Pro, esa tensión queda especialmente clara: un móvil con cámaras avaladas por Leica y, al mismo tiempo, funciones capaces de generar vídeos que no han sido grabados.

La fotografía móvil entra en una nueva etapa

Durante años, los fabricantes de smartphones han utilizado la inteligencia artificial para mejorar las fotos sin que el usuario tuviera que hacer prácticamente nada. El móvil ajusta la exposición, reconoce escenas, mejora retratos, limpia ruido nocturno y combina varias capturas para obtener una imagen más atractiva.

La diferencia ahora es que la IA ya no solo mejora lo que existe, sino que puede inventar lo que no existe. Esa transición cambia la conversación por completo.

Samsung, Qualcomm, Honor y otras compañías ya han tenido que explicar en distintas ocasiones dónde colocan la línea entre fotografía, edición y generación artificial. Algunas marcas han sido más flexibles que otras a la hora de definir qué es una “foto real”, pero la mayoría parecen coincidir en una idea: estas funciones pueden tener cabida siempre que el usuario sepa claramente qué está usando.

El problema aparece cuando el resultado final parece una captura auténtica y no se comunica de forma transparente que ha sido creado o modificado por IA.

Leica mantiene a salvo sus cámaras tradicionales, al menos por ahora

La respuesta de Leica deja entrever una separación clara entre sus cámaras tradicionales y su colaboración con Xiaomi en smartphones.

En un móvil como el Xiaomi 17T Pro, Leica parece aceptar que hay espacio para herramientas más experimentales, creativas o incluso lúdicas. Al fin y al cabo, el smartphone es hoy una cámara, un estudio de edición, una herramienta social y una plataforma de entretenimiento en un solo dispositivo.

En cambio, una Leica M representa otra filosofía. Es una cámara pensada para una fotografía más pausada, deliberada y fiel a la escena capturada. Por eso, no parece probable que la marca integre herramientas de generación por texto en sus cámaras más clásicas.

La diplomacia de Leica es comprensible. Cuando varias compañías participan en el desarrollo de un mismo producto, especialmente en un teléfono tan cargado de marketing como el Xiaomi 17T Pro, conviene evitar mensajes demasiado tajantes. Pero la distinción está ahí: una cosa es capturar la realidad con ayuda de procesamiento avanzado, y otra muy distinta es fabricar una escena desde cero.