Euro-Office: La alternativa europea a Microsoft 365 ya tiene fecha de lanzamiento (y es gratis)

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Microsoft lleva décadas dominando el software de productividad con una combinación casi imbatible: Windows en el escritorio, Office en la oficina y, más recientemente, Microsoft 365 en la nube.

Sin embargo, en Europa empieza a tomar forma una alternativa que quiere competir directamente con ese ecosistema, no solo por funciones, sino también por una cuestión cada vez más importante: la soberanía digital.

Su nombre es Euro-Office y está impulsada por una coalición de empresas y organizaciones europeas, entre ellas IONOS, Nextcloud, Eurostack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian y BTactic. La propuesta es clara: ofrecer una suite ofimática en la nube, compatible con los formatos habituales de trabajo y gobernada desde Europa, como alternativa a Microsoft Office y Google Docs.

La versión 1.0 de Euro-Office estará disponible el 9 de junio a través de los repositorios públicos del proyecto en GitHub, con editores web para documentos, hojas de cálculo y presentaciones, además de funciones de colaboración en tiempo real.

Euro-Office quiere ser la alternativa europea a Microsoft 365

Euro-Office nace con una ambición muy concreta: ofrecer una suite de productividad familiar para quienes ya utilizan Microsoft 365, pero bajo un modelo de gobernanza europea.

La idea no es reinventar por completo la forma en la que trabajamos con documentos, presentaciones u hojas de cálculo. De hecho, uno de los puntos clave del proyecto es precisamente que la interfaz resulte reconocible para los usuarios acostumbrados a Microsoft Office. La transición, por tanto, debería ser menos brusca para empresas, administraciones públicas y centros educativos.

Este enfoque tiene todo el sentido. Microsoft 365 está profundamente integrado en muchas organizaciones, y uno de los mayores obstáculos para cualquier alternativa no es solo ofrecer buenas funciones, sino evitar que los usuarios sientan que tienen que aprenderlo todo desde cero.

Euro-Office quiere atacar ese problema con una experiencia visual y funcional cercana a la que ya conocen millones de personas.

Una suite ofimática pensada para documentos, hojas de cálculo y presentaciones

La primera versión pública de Euro-Office llegará con editores web listos para trabajar con los tres tipos de archivo más habituales en cualquier entorno profesional o educativo: documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones.

Además, la suite incluirá colaboración en tiempo real, una función imprescindible para competir con Microsoft 365 y Google Workspace. Hoy en día, no basta con abrir y editar archivos: los usuarios esperan poder trabajar simultáneamente con compañeros, compartir cambios al instante y mantener el flujo de trabajo directamente desde el navegador.

Por ahora, Euro-Office se presenta como una solución SaaS, es decir, una plataforma de software como servicio. Esto la sitúa en el mismo terreno que Microsoft 365 y Google Docs, pero con una diferencia estratégica: su apuesta por una infraestructura y un control más alineados con las necesidades europeas.

La soberanía digital se convierte en argumento comercial

La llegada de Euro-Office no se entiende solo como una cuestión tecnológica. También responde a un contexto geopolítico en el que gobiernos, instituciones y empresas europeas están revisando su dependencia de grandes proveedores estadounidenses.

Achim Weiss, CEO de IONOS, ha explicado que los acontecimientos geopolíticos del último año han reforzado la necesidad de contar en Europa con una solución ofimática soberana, fiable, compatible con Microsoft y fácil de usar.

La palabra clave aquí es “soberana”. Para muchas organizaciones públicas, especialmente dentro de la Unión Europea, el lugar donde se almacenan los datos, quién controla la infraestructura y qué marco legal se aplica se ha convertido en algo tan relevante como las propias funciones del software.

En sectores como la administración pública, la educación o determinadas empresas con requisitos estrictos de cumplimiento normativo, una suite europea puede resultar especialmente atractiva.

Microsoft sigue siendo el gigante a batir

Pese al interés que pueda generar Euro-Office, competir con Microsoft no será sencillo. La compañía de Redmond no es llamada “el gigante del software” por casualidad.

Windows y Office han sido durante décadas dos pilares fundamentales de su negocio. Office, primero como paquete tradicional y después como Microsoft 365, se ha convertido en una fuente gigantesca de ingresos recurrentes. A eso se suma la integración con Teams, OneDrive, SharePoint, Outlook, Copilot y todo el ecosistema empresarial de Microsoft.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha reconocido en distintas ocasiones la importancia de la visión de Bill Gates sobre una “fábrica de software” como base del éxito de la compañía. Sin embargo, también ha dejado entrever que esa fórmula necesita evolucionar en la era de la inteligencia artificial.

Microsoft mira ahora hacia la seguridad, la calidad del software y la transformación mediante IA como pilares de su futuro. Aun así, su posición en productividad sigue siendo enormemente fuerte.

Euro-Office no solo compite en funciones, sino en confianza

La gran oportunidad de Euro-Office no está necesariamente en ofrecer más funciones que Microsoft 365 desde el primer día. Su baza más interesante puede estar en la confianza institucional.

Para una empresa privada pequeña, cambiar de Microsoft 365 a una alternativa europea puede depender de factores como el precio, la facilidad de uso o la compatibilidad con archivos existentes. Para una administración pública, en cambio, entran en juego otros elementos: soberanía de datos, independencia tecnológica, cumplimiento normativo y control sobre la infraestructura.

Euro-Office parece diseñada precisamente para ese tipo de clientes. No pretende ser solo “otro Office en la nube”, sino una respuesta europea a la dependencia de herramientas estadounidenses en áreas críticas.

La compatibilidad con documentos, presentaciones y hojas de cálculo será fundamental. Si los archivos creados durante años en entornos Microsoft no se abren correctamente, o si el formato se rompe al compartirlos, la adopción puede complicarse mucho. Por eso, la promesa de una solución “plenamente compatible con Microsoft” será uno de los puntos que habrá que observar con más atención cuando llegue la versión 1.0.

Francia ya está reduciendo su dependencia de herramientas estadounidenses

Euro-Office aparece en un momento en el que algunos países europeos ya han empezado a tomar medidas para reducir su dependencia tecnológica.

En abril, el Gobierno francés reveló su intención de abandonar Windows en favor de Linux como parte de una estrategia más amplia para disminuir el uso de herramientas estadounidenses. No se trata de un movimiento aislado, sino de una tendencia que empieza a ganar fuerza en determinados sectores públicos.

A comienzos de año, Francia también anunció planes para sustituir Microsoft Teams y Zoom por Visio, una plataforma desarrollada en el país, en sus instituciones públicas de aquí a 2027.

Estos movimientos apuntan a una misma dirección: Europa quiere recuperar más control sobre las herramientas digitales que utilizan sus administraciones, sus centros educativos y sus organismos públicos.

El reto será convencer más allá del discurso político

Aunque la soberanía digital es un argumento potente, Euro-Office tendrá que demostrar que también puede competir en el día a día.

Los usuarios no cambian de suite ofimática solo por una cuestión estratégica. Necesitan que el producto sea rápido, estable, compatible, intuitivo y fiable. También esperan una buena integración con almacenamiento en la nube, correo electrónico, calendarios, permisos, historial de versiones, administración de usuarios y herramientas de seguridad.

Microsoft 365 ha construido su dominio precisamente porque no es solo Word, Excel y PowerPoint. Es un ecosistema completo que muchas organizaciones ya tienen implantado, con contratos, soporte, flujos de trabajo y formación interna.

Por eso, el éxito de Euro-Office dependerá de algo más que de su origen europeo. Tendrá que ser suficientemente bueno como para que el cambio no parezca una renuncia, sino una alternativa realista.

La oportunidad está en el sector público y educativo

El público más evidente para Euro-Office son las administraciones públicas, los centros educativos y aquellas empresas europeas que quieran reducir su exposición a proveedores estadounidenses.

En educación, una suite europea podría resultar atractiva si ofrece buenas herramientas colaborativas, facilidad de despliegue y garantías claras sobre privacidad y tratamiento de datos. En la administración pública, el argumento de la soberanía puede pesar todavía más.

También podría encontrar espacio en organizaciones que ya utilizan soluciones de código abierto o plataformas europeas como Nextcloud. La presencia de actores conocidos dentro del proyecto puede facilitar su adopción en entornos donde ya existe sensibilidad hacia la independencia tecnológica.

Aun así, para llegar al gran público empresarial tendrá que superar una barrera importante: la enorme familiaridad de los usuarios con Microsoft Office.

Microsoft 365 no va a desaparecer, pero Europa quiere alternativas

Euro-Office no parece una amenaza inmediata capaz de destronar a Microsoft 365 de un día para otro. La ventaja de Microsoft en productividad, integración empresarial e inteligencia artificial es gigantesca.

Sin embargo, sí puede convertirse en una alternativa importante para organizaciones que quieren tener más control sobre sus datos y reducir su dependencia de plataformas estadounidenses.

El contexto también juega a su favor. La preocupación por la soberanía digital está creciendo, y la IA ha acelerado todavía más el debate sobre quién controla el software, los datos y la infraestructura que utilizan empresas e instituciones.

Microsoft seguirá siendo el rival a batir, pero Euro-Office llega con un mensaje claro: Europa no quiere limitarse a consumir herramientas digitales creadas y gobernadas fuera de sus fronteras. Quiere construir sus propias alternativas.

Un primer paso que habrá que seguir de cerca

La versión 1.0 de Euro-Office, prevista para el 9 de junio, será solo el comienzo. Su llegada a GitHub permitirá comprobar hasta qué punto la propuesta está lista para un uso real y qué nivel de compatibilidad ofrece frente a documentos creados en Microsoft Office.

La clave estará en los detalles: rendimiento, estabilidad, colaboración en tiempo real, fidelidad de formato, facilidad de instalación, soporte y experiencia de usuario.

Si Euro-Office logra ofrecer una experiencia suficientemente familiar y fiable, podría encontrar un hueco importante en Europa, especialmente en administraciones y organizaciones que buscan una alternativa soberana.

No será fácil competir contra décadas de dominio de Microsoft, pero el debate ya no gira únicamente en torno a qué suite tiene más funciones. Ahora también importa quién la controla, dónde se alojan los datos y qué dependencia tecnológica está dispuesta a aceptar Europa.