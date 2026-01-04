LG CLOiD: Así es el robot doméstico con IA que nos liberará de las tareas domésticas

LG Electronics ha elegido el CES 2026 como escenario para presentar LG CLOiD, su nuevo robot doméstico con inteligencia artificial, una propuesta que anticipa cómo podría ser el hogar automatizado del futuro.

Este dispositivo marca un paso clave dentro de la visión de la compañía denominada “Zero Labor Home”, un concepto en el que las tareas del día a día se delegan en máquinas inteligentes capaces de interactuar de forma autónoma con los electrodomésticos del hogar.

LG CLOiD: el siguiente paso en la robótica doméstica

El nuevo LG CLOiD puede considerarse un heredero directo de la familia CLOi presentada en 2018, pero con un enfoque mucho más ambicioso. No se trata solo de un robot asistente, sino de un coordinador central de la vida doméstica, diseñado para reducir tanto el esfuerzo físico como el tiempo que los usuarios dedican a las tareas del hogar.

Según LG Electronics, CLOiD combina robótica avanzada, modelos de IA generativa y una profunda integración con el ecosistema de electrodomésticos conectados de la marca.

Un robot pensado para gestionar el día a día en casa

LG CLOiD está diseñado para encargarse de múltiples tareas cotidianas, desde ayudar en la cocina hasta organizar la colada o gestionar objetos del hogar. Su funcionamiento se apoya en las plataformas inteligentes de LG, como ThinQ y el Self-Driving AI Home Hub (LG Q9), que permiten una coordinación precisa con frigoríficos, lavadoras, secadoras y otros electrodomésticos compatibles.

El objetivo es claro: automatizar rutinas domésticas complejas y liberar al usuario de tareas repetitivas, convirtiendo al robot en una extensión inteligente del hogar.

Demostraciones prácticas en CES 2026

Durante el Consumer Electronics Show 2026, LG mostrará a CLOiD en escenarios que simulan situaciones reales del hogar. En una de las demostraciones, el robot prepara el desayuno sacando la leche del frigorífico y colocando alimentos en el horno.

En otro ejemplo, CLOiD inicia la colada cuando los habitantes salen de la casa, recoge la ropa de la secadora y la dobla antes de apilarla de forma ordenada. Estas escenas ilustran la capacidad del robot para comprender rutinas del usuario y controlar electrodomésticos de manera precisa y autónoma.

Diseño robótico con enfoque humano

Desde el punto de vista del hardware, LG CLOiD presenta una estructura claramente inspirada en la movilidad humana. Cuenta con una unidad de cabeza, un torso extensible, dos brazos articulados y una base autónoma con ruedas.

El torso puede ajustarse en altura para alcanzar objetos situados a distintos niveles, mientras que cada brazo dispone de siete grados de libertad, una movilidad muy cercana a la de un brazo humano. Las manos incorporan cinco dedos controlados de forma independiente, lo que permite una manipulación precisa de objetos domésticos como ropa, utensilios de cocina o envases.

Una base móvil estable y eficiente

La base con ruedas de CLOiD aprovecha la experiencia de LG en robots aspiradores, priorizando la estabilidad, la seguridad y la eficiencia de costes. Este enfoque permite que el robot se desplace con suavidad por el hogar, manteniendo el equilibrio incluso al transportar objetos o interactuar con electrodomésticos.

La cabeza como centro neurálgico del hogar inteligente

La cabeza del robot actúa como un hub móvil de IA doméstica. Integra pantalla, altavoces, cámaras, sensores y un sistema de inteligencia artificial generativa basado en voz. Gracias a estos elementos, CLOiD puede comunicarse de forma natural con los usuarios, reconocer el entorno, aprender patrones de uso y gestionar dispositivos conectados en tiempo real.

Esta interacción fluida es clave para que el robot no solo ejecute órdenes, sino que anticipe necesidades en función de los hábitos del hogar.

Physical AI: el cerebro detrás de CLOiD

En el núcleo del robot se encuentra la Physical AI de LG, una arquitectura que conecta tecnologías VLM (Vision-Language Models) y VLA (Vision-Language-Action). Estos modelos han sido entrenados con una amplia base de datos de tareas domésticas, permitiendo a CLOiD comprender tanto instrucciones verbales como información visual y convertirlas en acciones físicas concretas.

Este enfoque permite que el robot no dependa de scripts rígidos, sino que aprenda, se adapte y mejore con el uso.

Nuevos actuadores LG AXIUM para la robótica de servicio

Junto a CLOiD, LG también presenta su nueva línea de actuadores robóticos LG Actuator AXIUM, pensados específicamente para robots de servicio. Estos componentes destacan por su diseño compacto, alta eficiencia y elevado par motor, factores clave para escalar soluciones robóticas avanzadas.

La compañía ve estos actuadores como una base para extender la robótica no solo a robots independientes, sino también a electrodomésticos y sistemas del hogar, creando entornos realmente impulsados por inteligencia artificial.

La visión de un hogar realmente automatizado

Con CLOiD y su ecosistema robótico, LG apunta a un futuro en el que las tareas domésticas se gestionen de forma automática, permitiendo a los usuarios dedicar su tiempo a actividades más creativas, personales o productivas. La idea de la Zero Labor Home no es solo reducir esfuerzo, sino redefinir la relación entre personas, tecnología y hogar.