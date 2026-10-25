MacBook Pro OLED táctil: Todo apunta a que lo veremos el 28 de octubre

Apple podría estar a punto de añadir al MacBook Pro una forma de uso que hasta ahora había reservado para el iPad. Mark Gurman sitúa el estreno de los primeros MacBook Pro con pantalla OLED táctil el miércoles 28 de octubre, durante la cita «Pro and tell» de Los Ángeles.

La información llega a pocos días del encuentro y dibuja una renovación con dos caminos: los portátiles más ambiciosos cambiarían de pantalla y diseño, mientras que el chip M6 llegaría al MacBook Pro básico y al iMac. Las características siguen pendientes de anuncio, pero el reparto ayuda a entender por qué un MacBook Pro nuevo podría seguir llevando un procesador M5.

macOS se adaptaría a los dedos sin abandonar el teclado y el trackpad

Lo más interesante de esta propuesta no es simplemente poder pulsar sobre la pantalla. Según Gurman, macOS Golden Gate incorporaría una interfaz capaz de adaptar sus controles al modo de interacción: tocar el panel o utilizar el trackpad no tendría por qué mostrar exactamente las mismas opciones.

El sistema tendría en cuenta las interacciones anteriores para decidir qué controles ofrecer. Por ejemplo, al tocar un botón podría aparecer un menú alrededor del dedo, con elementos más fáciles de seleccionar; también se mencionan ajustes del Dock y de la barra de menús para facilitar su uso táctil.

El planteamiento descrito mantiene el teclado y el trackpad como parte de la experiencia, con la pantalla como una alternativa cuando resulte conveniente. Por lo que cuenta Gurman, Apple buscaría añadir otra forma de controlar las aplicaciones manteniendo el funcionamiento del Mac.

A mi juicio, ahí estará la clave del cambio: que tocar un control concreto resulte cómodo sin alterar el trabajo habitual con el puntero. La utilidad del panel táctil dependerá tanto de estas decisiones de software como del propio hardware, especialmente en aplicaciones con botones pequeños o muchas herramientas.

OLED, menos peso y una Dynamic Island para renovar la pantalla

Se esperan versiones de 14 y 16 pulgadas con un aspecto reconocible, aunque con un cuerpo más fino y ligero. Sería una revisión importante del portátil, pero la información disponible todavía no concreta las dimensiones ni cuántos gramos perdería cada modelo.

La otra gran novedad sería el salto de mini-LED a OLED. Esta última tecnología genera luz en cada píxel, sin una retroiluminación común, y permite apagar los que deben representar el negro; esa diferencia explica su atractivo para conseguir un contraste muy elevado.

Conviene distinguir esa ventaja tecnológica de las prestaciones concretas del futuro portátil. OLED, por sí solo, no permite dar por conocidos el brillo, la autonomía o la calibración del equipo: habrá que ver cómo lo implementa Apple y qué especificaciones anuncia para cada tamaño.

El notch también tendría los días contados en estos modelos. En su lugar aparecería un recorte al estilo de la Dynamic Island del iPhone, con posibilidades de interacción alrededor de esa zona; todavía queda por conocer qué funciones llegarían al Mac y cómo se integrarían con las aplicaciones.

M5 Pro y M5 Max en los OLED, con una posible subida de precio

Aunque el cambio de pantalla suene a nueva generación completa, los MacBook Pro OLED mantendrían los M5 Pro y M5 Max presentados en marzo. La novedad se concentraría, por tanto, en el panel, la interacción y el diseño, en lugar de estrenar otra familia de procesadores.

El M6 quedaría reservado, dentro de esta renovación de portátiles, al MacBook Pro básico de 14 pulgadas, que conservaría una pantalla convencional sin OLED. Son dos actualizaciones distintas bajo el mismo nombre comercial: una centrada en la experiencia de uso y otra en poner al día el chip.

La parte menos atractiva sería el precio: se habla de hasta 500 dólares adicionales (unos 447 euros) para los OLED. Como referencia, los modelos actuales con mini-LED parten en Estados Unidos de 2.499 dólares (unos 2.233 euros) en 14 pulgadas y de 2.999 dólares (unos 2.679 euros) en 16 pulgadas; estas conversiones son orientativas y no equivalen a tarifas españolas con impuestos.

Apple tampoco retiraría inmediatamente los MacBook Pro mini-LED. Ambas propuestas convivirían durante un tiempo, de modo que el comprador podría elegir entre la nueva pantalla táctil y una alternativa de menor precio; la información apunta a una retirada posterior de los modelos anteriores, sin concretar cuándo.

El iMac recibiría M6 y nuevos colores, pero el OLED tendría que esperar

El sobremesa todo en uno también entra en los planes de Gurman. El iMac de 24 pulgadas se actualizaría con el procesador M6, sustituyendo al modelo con M4 de 2024 y saltándose así la generación M5 en esta familia.

Fuera del procesador, no se anticipa una transformación profunda del equipo. Los nuevos colores serían el otro cambio visible, aunque no se han detallado los tonos; las configuraciones de memoria, almacenamiento y precio también siguen pendientes de anuncio.

Es importante separar esa actualización de otro proyecto a más largo plazo. Apple estaría trabajando igualmente en un iMac con pantalla OLED, pero su llegada aún se situaría a varios años vista.

La cita de Los Ángeles está fijada para las 10:00 locales, las 18:00 en la España peninsular del 28 de octubre. Bloomberg ha señalado el 6 de noviembre como posible fecha de venta de nuevos productos.