Apple presenta el iMac M6: más potencia para IA, Wi-Fi 7 y siete colores desde 1.819 €

Apple ha presentado el nuevo iMac con M6, una renovación de su ordenador todo en uno que concentra las novedades en el rendimiento, la inteligencia artificial y la conectividad. Mantiene la pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas y sus siete colores, con un precio de partida en España de 1.819 €.

El modelo incorpora una CPU y una GPU de hasta 12 núcleos, aceleradores específicos para IA y almacenamiento más rápido, además de Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. Las reservas comenzarán el 28 de octubre y las primeras unidades llegarán el 6 de noviembre, con dos configuraciones principales que conviene distinguir antes de elegir.

Siete colores y una pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas

El iMac M6 mantiene su formato todo en uno y su diseño fino, con la pantalla y el ordenador integrados en una misma pieza. Se ofrece en azul, verde, rosa, amarillo, púrpura, naranja y plata, una variedad que permite elegir un acabado más discreto o convertirlo en un elemento llamativo del escritorio.

Su pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas ofrece 500 nits de brillo, gama cromática P3 y más de mil millones de colores. La diagonal real es de 23,5 pulgadas y, en las configuraciones con CPU y GPU de 12 núcleos, se puede elegir un acabado nanotexturizado para reducir los reflejos.

La cámara de 12 MP con Center Stage mantiene al usuario centrado en las videollamadas y se acompaña de Vista Cenital. Esta última permite enseñar desde arriba la superficie del escritorio, algo práctico para dar una clase, mostrar un dibujo o explicar cómo se realiza una tarea manual.

El sonido corre a cargo de dos pares de woofers con cancelación de fuerza y dos altavoces de agudos, con audio espacial compatible con Dolby Atmos. Tres micrófonos completan el conjunto, que Apple describe como de calidad de estudio y que permite afrontar reuniones sin montar un equipo de audio aparte.

Los accesorios mantienen el color del ordenador e incorporan USB-C para la carga, con teclado y opciones de ratón o trackpad. El Magic Keyboard con Touch ID permite desbloquear el equipo, cambiar de usuario, autorizar Apple Pay y descargar aplicaciones: viene de serie en el modelo de 12 núcleos y es una opción de configuración en el de 10 núcleos.

Imagen oficial de Apple.

El M6 incorpora hasta 12 núcleos de CPU y de GPU

La renovación se apoya en el chip M6, disponible con CPU y GPU de 10 o de 12 núcleos. La configuración superior añade dos núcleos de CPU y dos de GPU respecto al M4 utilizado como referencia por Apple, con mejoras dirigidas tanto a la multitarea como a los proyectos creativos.

Apple asegura que el M6 ofrece el rendimiento monohilo más rápido del mundo, según sus pruebas. En la práctica, la propuesta busca acelerar desde una hoja de cálculo o la gestión de un negocio hasta la edición de fotografías, el montaje de vídeos y el trabajo con varias aplicaciones a la vez.

La GPU suma Neural Accelerators en cada núcleo, mientras que el doble Neural Engine de 16 núcleos refuerza el procesamiento de inteligencia artificial. Apple anuncia hasta el doble de velocidad para este motor respecto a la generación anterior, aunque la mejora final depende de cómo cada aplicación utilice el hardware.

El ancho de banda de memoria alcanza hasta 170 GB/s, un recurso importante al trabajar con proyectos exigentes o modelos de lenguaje locales. Es una orientación que conecta con lo que ya vimos en la apuesta de Apple por los chips M6 y M5 Ultra para potenciar la IA en el Mac.

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Las mejoras de rendimiento que anuncia Apple frente a M4, M1 e Intel

En tareas de productividad con aplicaciones como Microsoft Excel, Apple anuncia hasta 2,5 veces el rendimiento del iMac con M1 y hasta 1,5 veces el del iMac con M4. Son resultados de las pruebas de la compañía, por lo que no equivalen a que cualquier acción cotidiana vaya a completarse con esos mismos multiplicadores.

Para la edición de imágenes en Affinity, la mejora alcanza hasta 3,3 veces frente al M1 y hasta dos veces frente al M4. También se anuncia hasta el doble de rendimiento en juegos con trazado de rayos respecto al iMac con M4, una comparación centrada en esa carga gráfica concreta.

La diferencia más grande aparece en procesamiento de instrucciones de IA en LM Studio: hasta 12 veces más rápido que el M1 y hasta cinco veces más rápido que el M4. La cifra ilustra el peso que tienen los aceleradores de IA en esta generación, pero no debe interpretarse como una mejora idéntica en todos los modelos o herramientas.

Para quienes conservan un equipo con Intel, Apple habla de hasta 18 veces más rendimiento que el iMac con Intel más popular. El salto anunciado es considerable, aunque la referencia elegida y la tarea medida son determinantes al valorar cuánto puede ganar cada usuario con el cambio.

Wi-Fi 7, Ethernet de 2,5 Gb y almacenamiento más rápido

La conectividad inalámbrica se actualiza con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. La idea es facilitar las transferencias de archivos grandes, el uso de accesorios y las tareas que dependen de una conexión rápida, siempre que la red y los demás dispositivos sean compatibles.

La conexión por cable también mejora con Ethernet de 2,5 Gb en los modelos con CPU y GPU de 12 núcleos. Apple cifra el incremento en hasta 2,5 veces frente a la generación anterior, una ventaja que puede aprovecharse al trabajar con almacenamiento en red o compartir archivos pesados.

El equipo ofrece hasta cuatro puertos Thunderbolt 4, con soporte Thunderbolt 4 en los cuatro conectores USB-C de las configuraciones de 12 núcleos. Permiten conectar unidades externas, bases y otros accesorios, y Apple anuncia compatibilidad con hasta dos monitores externos 6K para ampliar el espacio de trabajo.

También hay mejoras en el SSD, con hasta el doble de velocidad de lectura y escritura respecto al M4 en las pruebas de Apple. Esto puede beneficiar la carga de aplicaciones, las fototecas y los proyectos de vídeo, aunque el tiempo de apertura también depende del tamaño de los archivos y de la tarea.

Imagen oficial de Apple.

macOS 27 Golden Gate convierte a Siri en una herramienta más presente

El nuevo iMac llega con macOS 27 Golden Gate, que reúne mejoras de rendimiento, búsqueda y diseño con una nueva generación de Apple Intelligence. El protagonismo recae en Siri AI, concebida como una versión más conversacional y personal del asistente, capaz de encontrar información en mensajes, correos y fotos y de realizar acciones entre aplicaciones.

Siri AI se integra en Spotlight y permite continuar una consulta con preguntas relacionadas. Mediante un atajo de teclado, la inteligencia visual también sirve para preguntar por el contenido de la pantalla, desde una gráfica de una hoja de cálculo hasta una imagen abierta en el navegador.

La ayuda se extiende a la redacción y edición de textos, con la posibilidad de adaptar el estilo y el tono en Mail y Mensajes. Siri AI llega en beta con macOS 27.2 e incluye español; la disponibilidad depende del idioma y la región, y algunas funciones con modelos de servidor tienen límites diarios y contarán con acceso ampliado de pago en el futuro.

En Safari, Apple Intelligence permite agrupar pestañas por temas, recibir avisos sobre cambios en una página —como una reposición o una bajada de precio— y crear extensiones mediante una descripción. Atajos incorpora la creación de automatizaciones con lenguaje natural y Fotos añade herramientas de edición inteligentes.

El ecosistema de aplicaciones también incluye propuestas como LM Studio Bionic y Topaz Studio, optimizadas para los chips de Apple. La ejecución local de modelos permite mantener en el dispositivo los datos de esas tareas, mientras que otras prestaciones pueden recurrir a servicios de servidor.

Los cambios visuales incluyen un regulador para personalizar Liquid Glass, desde una apariencia más transparente hasta otra completamente tintada, e iconos más definidos. Quienes estrenen Mac también pueden utilizar el iPhone para transferir ajustes, archivos, fotografías y contraseñas de forma sencilla.

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Materiales reciclados y más electricidad renovable en la fabricación

El iMac M6 incorpora aluminio 100 % reciclado en el soporte y tierras raras 100 % recicladas en todos sus imanes. Apple sitúa estos cambios dentro de su objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en toda su huella medioambiental en 2030.

La compañía también utiliza oro y soldadura de estaño 100 % reciclados en todos los circuitos impresos que diseña para este equipo. Son medidas que afectan a componentes concretos y no significan que todo el ordenador esté fabricado íntegramente con material reciclado.

Según Apple, el 40 % de la electricidad empleada en la producción a lo largo de la cadena de suministro procede de fuentes renovables, como la energía solar y la eólica. La firma también indica que el dispositivo cumple sus estándares de eficiencia energética y uso seguro de sustancias químicas.

El embalaje de papel está compuesto por un 100 % de fibra y está diseñado para facilitar su reciclaje. El planteamiento busca reducir el impacto tanto de los materiales del equipo como de su fabricación y presentación al comprador.

Precios del iMac M6 en España y fecha de disponibilidad

El iMac con M6, CPU de 10 núcleos y GPU de 10 núcleos parte de 1.819 € en España. Con los descuentos para educación, el precio inicial baja a 1.759 € para quienes cumplan los requisitos.

La configuración con CPU de 12 núcleos y GPU de 12 núcleos comienza en 2.019 €, o 1.899 € con precio educativo. Además de la diferencia de potencia, esta versión es la que incorpora las opciones de conectividad y equipamiento señaladas, como Ethernet de 2,5 Gb y Touch ID de serie.

Las reservas se abren el 28 de octubre en la tienda online de Apple y en la app Apple Store, como parte de un lanzamiento en 35 países y regiones. Las entregas y la disponibilidad en Apple Store y Distribuidores Autorizados Apple comenzarán el viernes 6 de noviembre.

Las configuraciones y los accesorios se pueden consultar en la página del iMac y en la sección del Mac. Con Apple Trade In es posible entregar un ordenador y obtener un descuento según su valoración; los precios educativos están disponibles durante todo el año para docentes y estudiantes universitarios matriculados o admitidos.

Para ampliar la cobertura, Apple ofrece AppleCare+ y, en los mercados donde está disponible, AppleCare One, con protección frente a daños accidentales y asistencia según las condiciones del plan. Las compras directas en Apple también incluyen acceso a sesiones online de Configuración Personalizada y a actividades Today at Apple.