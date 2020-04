No habrá Qualcomm Snapdragon 865+ este año

El fabricante de chips Qualcomm sorprendió el año pasado al lanzar el nuevo conjunto de chips Snapdragon 855 Plus con mejora en el rendimiento respecto al Snapdragon 855.

Muchos esperábamos que este año se repitiera la historia con un chipset Snapdragon 865 Plus en la segunda mitad del año. Sin embargo, es probable que eso no suceda, ya que una fuente de la industria así lo afirma.

El director de marketing de Meizu, Wan Zhigiang, ha publicado en Weibo que no habrá Snapdragon 865 Plus este año. El blogger chino Digital Chat Station reveló en Weibo que el Snapdragon 865 Plus llegaría el tercer trimestre, pero Meizu parece una fuente más creíble.

El Snapdragon 865 ya es un chip bastante caro, y una variante más potente haría subir los precios todavía más de los smartphones de gama alta. Esto significa que los smartphones que salgan en la segunda mitad del año, como los OnePlus 8T, seguirán contando con el Snapdragon 865.