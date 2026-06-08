Nuevas cuentas infantiles de Apple: más control sobre apps, webs, mensajes y horarios

📱 ¡Rebajas Xiaomi 17T / 17T Pro! ¡Descuento hasta 250€ y cupón adicional de 50€! [ Saber más ]

Apple ha aprovechado la WWDC 2026 para anunciar una importante renovación de sus herramientas de control parental. La compañía quiere que los padres tengan más opciones para supervisar el uso que hacen sus hijos de apps, juegos, redes sociales, entretenimiento, sitios web y comunicaciones dentro del ecosistema Apple.

Las nuevas funciones llegarán con las próximas versiones de sus sistemas operativos, incluyendo iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27, y se integrarán dentro de Tiempo de uso y las cuentas infantiles. Según Apple, el objetivo es ofrecer herramientas más claras para decidir qué pueden ver los menores, con quién pueden hablar y cuándo pueden utilizar sus dispositivos.

Nuevas cuentas infantiles con más controles desde el primer momento

La base de estas novedades será la Child Account o cuenta infantil. Los padres podrán activar una cuenta de este tipo para cualquier menor dentro del grupo familiar y, a partir de ahí, gestionar de forma centralizada las principales restricciones del dispositivo.

Apple ya permite configurar controles parentales mediante En familia y Tiempo de uso, incluyendo restricciones de contenido, límites de comunicación, compras en la App Store, acceso a apps, privacidad y contenido web. Con las novedades anunciadas en la WWDC 2026, la compañía quiere hacer que estas opciones sean más completas y fáciles de entender.

La idea es que los padres no tengan que navegar por menús complicados para configurar un entorno seguro. Las cuentas infantiles podrán aplicar restricciones por edad, limitar el acceso a determinados sitios web, bloquear apps concretas, permitir solo contactos autorizados y filtrar mensajes con contenido sensible.

Límites por hora del día y por tipo de app

Una de las novedades más prácticas será la posibilidad de definir cuándo pueden usarse determinadas apps y páginas web según la hora del día.

Por ejemplo, los padres podrán permitir apps educativas durante la tarde, bloquear redes sociales por la noche o limitar los juegos a una franja horaria concreta del fin de semana. También será posible establecer límites diarios totales y límites específicos por categorías como entretenimiento, juegos o redes sociales.

Apple ofrecerá recomendaciones de tiempo de uso como punto de partida. Estas sugerencias estarán basadas en orientaciones de organizaciones externas, incluyendo la American Academy of Pediatrics, que ha advertido sobre el acceso de menores de 13 años a redes sociales.

Los padres decidirán qué apps se pueden instalar

Apple también quiere reforzar el control sobre las aplicaciones que los menores pueden instalar. El sistema recomendará apps adecuadas para la edad del niño, pero la decisión final seguirá en manos de los padres.

Cuando un menor quiera instalar una nueva app, podrá enviar una solicitud desde su dispositivo. Los padres recibirán la petición y tendrán que aprobarla antes de que la app se pueda descargar o utilizar.

Este sistema no es completamente nuevo dentro del ecosistema Apple, ya que la compañía ya ofrece funciones para impedir compras, instalaciones, eliminaciones de apps y compras dentro de aplicaciones mediante los controles parentales actuales. La novedad está en una integración más amplia y en una experiencia más orientada a gestionar el uso infantil de forma continua.

Control de webs y contactos autorizados

Además de las apps, los padres podrán crear listas de sitios web permitidos. Esto permitirá limitar la navegación a páginas concretas, algo útil para menores pequeños o para entornos en los que se quiere evitar el acceso accidental a contenido inapropiado.

La misma lógica se aplicará a los contactos. Las llamadas y mensajes de personas desconocidas podrán quedar bloqueados hasta que los padres autoricen ese contacto.

Esta función puede ser especialmente relevante en apps de mensajería y comunicación, donde uno de los mayores riesgos para los menores es el contacto con desconocidos. Apple quiere que los padres puedan controlar no solo cuánto tiempo usan sus hijos el dispositivo, sino también con quién interactúan.

Filtrado automático de mensajes, FaceTime e imágenes sensibles

Apple también ha anunciado mejoras para proteger a los menores frente a contenido gráfico o inapropiado en comunicaciones.

Los mensajes y llamadas de FaceTime podrán filtrarse automáticamente para detectar desnudos, violencia gráfica y otro contenido no deseado. Apple ya cuenta con funciones de seguridad en comunicaciones capaces de detectar fotos y vídeos inapropiados antes de que se envíen o se visualicen en el dispositivo de un menor, y estas protecciones forman parte de las opciones actuales de Tiempo de uso y seguridad infantil.

La compañía quiere que estas medidas funcionen como una capa adicional de protección, especialmente en situaciones en las que un menor recibe contenido problemático sin haberlo buscado.

Bloqueo completo del dispositivo cuando sea necesario

Otra de las funciones anunciadas permitirá a los padres bloquear por completo el uso del dispositivo en cualquier momento.

Esto puede ser útil durante la noche, en horario escolar, durante comidas familiares o cuando se quiera cortar el acceso de forma inmediata por algún motivo concreto. Apple ya permite configurar periodos de inactividad y límites desde Tiempo de uso, pero esta nueva aproximación parece orientada a dar a los padres un control más directo y sencillo.

El reto estará en equilibrar control y autonomía. Para familias con niños pequeños, estas funciones pueden ser muy útiles. En adolescentes, en cambio, una gestión demasiado restrictiva puede generar conflictos si no va acompañada de conversación y normas claras.

Más herramientas para desarrolladores

Apple también abrirá estas nuevas capacidades a los desarrolladores mediante APIs de seguridad. Esto permitirá que las apps puedan integrarse mejor con los controles parentales del sistema y respetar las restricciones configuradas por los padres.

Apple ya dispone de APIs relacionadas con Tiempo de uso, como FamilyControls, ManagedSettings y DeviceActivity, pensadas para que las apps puedan apoyar experiencias de control parental sin acceder de forma innecesaria a datos privados.

Con las novedades de iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27, es previsible que las apps educativas, de bienestar digital y de control parental puedan ofrecer experiencias más completas dentro del marco definido por Apple.

Un movimiento en plena preocupación por el uso infantil de pantallas

El anuncio llega en un momento en el que el uso de smartphones, redes sociales y videojuegos por parte de menores está bajo un escrutinio cada vez mayor. Padres, educadores, médicos y reguladores llevan años debatiendo cómo limitar la exposición a contenido dañino, el contacto con desconocidos y el uso excesivo de pantallas.

Apple parece querer posicionarse con una solución integrada en el sistema, sin obligar a las familias a depender únicamente de aplicaciones externas. Esto tiene una ventaja evidente: los controles parentales forman parte del propio iPhone, iPad o Mac, por lo que pueden aplicarse de forma más profunda que una simple app instalada encima.

La parte delicada es que estas funciones tendrán que ser fiables. Los controles parentales de Apple han recibido críticas en el pasado por errores, límites que no siempre se aplicaban como se esperaba o notificaciones que no llegaban correctamente. Si la compañía quiere que estas nuevas herramientas sean realmente útiles, tendrá que asegurarse de que funcionen de forma consistente.

Una mejora necesaria para familias dentro del ecosistema Apple

Las nuevas funciones de control parental de Apple no van a resolver por sí solas todos los problemas relacionados con menores y tecnología, pero sí pueden facilitar mucho la vida a las familias que ya usan iPhone, iPad y Mac.

Poder limitar apps por horarios, bloquear contactos desconocidos, controlar redes sociales, filtrar contenido sensible y aprobar instalaciones desde una cuenta infantil ofrece una base más sólida que la disponible hasta ahora.

Lo importante será que Apple consiga que todo sea fácil de configurar, difícil de saltar y suficientemente flexible para adaptarse a distintas edades. No es lo mismo gestionar el iPad de un niño de 7 años que el iPhone de un adolescente de 15, y las herramientas deberán reflejar esa diferencia.

Con iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27, Apple parece dispuesta a convertir el control parental en una parte más central de su ecosistema. Para muchos padres, puede ser una de las novedades más importantes de la WWDC 2026, aunque no sea la más llamativa sobre el escenario.