OnePlus podría abandonar Europa: Todo lo que sabemos del posible cierre

Un nuevo informe procedente de filtraciones vuelve a poner en duda el futuro internacional de OnePlus. Según esta información, la compañía estaría considerando cerrar o reducir drásticamente su presencia en varios mercados clave fuera de China, incluyendo Europa y Estados Unidos.

Aunque no hay confirmación oficial, los indicios empiezan a dibujar un posible cambio estratégico profundo en la marca.

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Un rumor que vuelve con fuerza

No es la primera vez que se habla de una posible retirada de OnePlus de determinados mercados. A comienzos de año ya surgieron informaciones similares que apuntaban a una caída en las ventas y a una creciente superposición con la estrategia de OPPO. En aquel momento, la compañía respondió de forma indirecta desmintiendo estos planes, lo que hizo que el rumor perdiera fuerza.

Sin embargo, la situación ha cambiado. El conocido filtrador Yogesh Brar ha reavivado la polémica al asegurar que OnePlus estaría preparando un repliegue en varios mercados internacionales. Aunque no especifica exactamente qué países se verán afectados, sí menciona directamente a regiones como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea como posibles perjudicadas.

OnePlus is shutting down in select Global markets.. China business will stay unaffected. India market will mostly get budget & mid-range products (Not a good news for US, UK & EU customers) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 23, 2026

Europa, en el punto de mira

De confirmarse esta información, el impacto en Europa sería considerable. OnePlus ha sido históricamente una marca con gran acogida en el mercado europeo, especialmente entre los usuarios que buscan dispositivos de gama alta a precios competitivos.

La posible salida del mercado europeo no implicaría necesariamente un cierre total inmediato, sino más bien una reducción progresiva de operaciones, que podría traducirse en menor disponibilidad de dispositivos, menos soporte o incluso la desaparición de lanzamientos futuros en la región.

China seguiría siendo el núcleo del negocio

Mientras tanto, el mismo informe señala que el negocio de OnePlus en China no se vería afectado en absoluto. Esto refuerza la idea de que la compañía podría estar optando por centrarse en su mercado doméstico, donde tiene una posición más sólida y una competencia más controlada.

Este movimiento también encaja con la tendencia de muchas marcas chinas de reforzar su presencia local en un contexto global cada vez más competitivo y fragmentado.

India: enfoque en gama media y económica

Otro punto interesante es el papel de India dentro de esta posible reestructuración. Según las filtraciones, OnePlus mantendría su actividad en este mercado, pero con un enfoque diferente: dispositivos de gama media y económica.

Esta estrategia permitiría a la marca seguir siendo relevante en uno de los mercados más importantes del mundo en volumen, sin necesidad de competir directamente en el segmento premium donde otras marcas —incluida OPPO— podrían tomar el relevo.

El papel de OPPO en el futuro de OnePlus

Uno de los aspectos más reveladores de este escenario es la creciente convergencia entre OnePlus y OPPO. Ambas compañías llevan años compartiendo recursos, tecnología y hasta software, lo que ha diluido progresivamente las diferencias entre sus productos.

En este contexto, cobra especial sentido el reciente anuncio del lanzamiento global del OPPO Find X9 Ultra, un movimiento que muchos interpretan como un paso para reforzar la presencia de OPPO en el segmento premium a nivel internacional.

Si OnePlus reduce su presencia fuera de China, OPPO podría ocupar su lugar como marca principal en mercados globales, especialmente en la gama alta.

¿Qué hay de cierto en todo esto?

A día de hoy, toda esta información debe tomarse con cautela. No existe confirmación oficial por parte de OnePlus y, como ocurre habitualmente en el mundo de las filtraciones, los planes pueden cambiar en cualquier momento.

No obstante, el hecho de que este rumor haya reaparecido con nuevos detalles, unido a los movimientos recientes de OPPO, sugiere que la compañía podría estar preparando cambios importantes en su estrategia global.