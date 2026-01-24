OnePlus niega su desaparición, pero ¿está en crisis?

En las últimas semanas, OnePlus se ha convertido en el centro de una tormenta de rumores que han hecho saltar todas las alarmas en el mundo Android. Cancelaciones de productos clave, filtraciones contradictorias y un comunicado oficial con más sombras que luces han alimentado una sensación de incertidumbre difícil de ignorar.

Aunque la compañía ha negado de forma tajante estar al borde del cierre, la sucesión de informaciones negativas plantea una pregunta incómoda: ¿está OnePlus atravesando una crisis más profunda de lo que admite públicamente?

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Cancelaciones y filtraciones que han encendido las alarmas

Todo comenzó con informes que apuntaban a la cancelación de dos de los dispositivos más esperados de cara a 2026: el OnePlus Open 2 y el OnePlus 15s. Poco después, el mismo filtrador insinuó que la situación interna de la marca era delicada y que incluso el OnePlus 16 podría no lanzarse a nivel global.

El punto culminante llegó con un informe que aseguraba que la marca estaba siendo desmantelada por completo. OnePlus respondió calificando esa información como “falsa” y “engañosa”, pero su comunicado dejó un vacío significativo: se garantizó el soporte posventa a los usuarios actuales, aunque no se mencionó nada sobre futuros lanzamientos.

Ese silencio estratégico es lo que más inquieta a analistas y fans de la marca.

Por qué OnePlus sigue siendo un jugador importante para Anhdroid

A pesar de sus errores recientes, el impacto positivo de OnePlus en el ecosistema Android es innegable. Desde su fundación en 2014, la marca ha actuado como un catalizador de innovación y presión competitiva.

Modelos recientes como el OnePlus 15 y el 15R son un ejemplo claro. Ambos apuestan decididamente por baterías de silicio-carbono, una tecnología que, pese a llevar años disponible, ha sido ignorada por gigantes como Samsung o Google. El resultado es una batería de 7.300 mAh en el OnePlus 15 y de 7.400 mAh en el 15R, cifras muy superiores a los aproximadamente 5.000 mAh que siguen siendo habituales en la gama alta tradicional con baterías de iones de litio.

Este tipo de decisiones son las que empujan al sector hacia adelante.

Carga rápida: una carrera que OnePlus lleva años liderando

Otro de los pilares históricos de la marca ha sido la carga rápida por cable. Desde los 20W en 2016, pasando por los 65W en 2020, hasta alcanzar hoy potencias de 80W y 100W, OnePlus ha marcado el ritmo durante casi una década.

Esta apuesta no solo ha beneficiado a sus propios usuarios, sino que ha forzado indirectamente a otros fabricantes a mejorar sus sistemas de carga, algo que hoy damos por sentado, pero que no siempre fue así.

Innovaciones que marcaron una época

La influencia de OnePlus va mucho más allá de batería y carga. El OnePlus 7 Pro fue uno de los primeros smartphones en popularizar pantallas con refresco de 90 Hz. OxygenOS destacó durante años por ofrecer una experiencia cercana a Android puro, fluida y sin capas innecesarias. Y el icónico alert slider se convirtió en una seña de identidad que muchos usuarios siguen echando de menos.

A todo ello se sumaba una política de precios agresiva que, hasta hace poco, situaba a OnePlus como una de las opciones con mejor relación calidad-precio del mercado Android.

Señales preocupantes que no pueden ignorarse

Aunque OnePlus sigue operando con normalidad y no parece que vaya a desaparecer de un día para otro, hay indicios claros de que algo no va bien. El lanzamiento problemático de la serie OnePlus 15 en 2025 y los rumores persistentes sobre cancelaciones internas apuntan a tensiones estratégicas o financieras.

Qué significa todo esto a corto y largo plazo es una incógnita. Solo OnePlus y su empresa matriz, OPPO, conocen el alcance real de la situación.