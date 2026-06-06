OnePlus prepara un móvil con batería de 10.000 mAh y nuevo chip Snapdragon

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OnePlus podría estar preparando un nuevo smartphone centrado en el rendimiento que llamaría la atención por dos motivos muy concretos: una batería gigantesca de 10.000 mAh y un nuevo chipset Snapdragon todavía no presentado oficialmente.

Según una filtración compartida en Weibo por el conocido informador Digital Chat Station, la compañía trabaja en un nuevo modelo de alto rendimiento para el mercado chino. El nombre comercial todavía no se ha confirmado, pero todo apunta a que podría formar parte de la familia OnePlus Ace, posiblemente como sucesor del OnePlus Ace 6T.

De ser así, estaríamos ante un hipotético OnePlus Ace 7T, un dispositivo que podría llevar al extremo la fórmula de móvil potente con gran autonomía.

Un OnePlus centrado en rendimiento con batería de 10.000 mAh

El dato más llamativo de la filtración es, sin duda, la batería. El nuevo smartphone de OnePlus podría incorporar una capacidad de 10.000 mAh, una cifra muy poco habitual en móviles convencionales.

Para ponerlo en perspectiva, muchos smartphones actuales se mueven entre los 5.000 y 6.000 mAh, mientras que algunos modelos enfocados en autonomía extrema han empezado a superar esa barrera. Si OnePlus consigue integrar una batería de 10.000 mAh en un dispositivo relativamente manejable, podría convertirse en uno de sus grandes argumentos comerciales.

Una batería así tendría sentido en un móvil orientado al rendimiento. Juegos, pantallas de alta frecuencia de refresco, grabación de vídeo, multitarea y uso intensivo de redes consumen mucha energía, por lo que una capacidad tan elevada permitiría usar el teléfono durante más tiempo sin depender tanto del cargador.

Eso sí, habrá que ver cómo afecta al grosor, al peso y al diseño general del dispositivo. Una batería de este tamaño no es fácil de integrar sin compromisos, especialmente si OnePlus quiere mantener una estética similar a la de sus modelos más recientes.

Snapdragon 8 Gen 6: un chip aún por confirmar

La filtración también menciona que este posible OnePlus Ace 7T utilizaría el Snapdragon 8 Gen 6, que sería el sucesor del Snapdragon 8 Gen 5.

Por ahora, este chipset no ha sido presentado oficialmente, así que conviene tomar el dato con cautela. Aun así, encajaría con la estrategia de la serie Ace, que suele apostar por procesadores potentes y por una experiencia enfocada en usuarios que priorizan velocidad, juegos y respuesta del sistema.

El OnePlus Ace 6T, lanzado en diciembre de 2025, ya fue un modelo orientado al rendimiento. Aquel dispositivo llegó con el Snapdragon 8 Gen 5 y una pantalla de 165 Hz, y posteriormente se comercializó en mercados globales bajo el nombre de OnePlus 15R.

Si OnePlus repite la jugada, el nuevo modelo chino podría acabar llegando a otros países con una denominación diferente. No sería extraño que un futuro Ace terminara transformándose en un nuevo modelo de la familia R para el mercado internacional, aunque por ahora no hay confirmación al respecto.

Una pantalla de 185 Hz para jugar con máxima fluidez

Otro detalle interesante de la filtración es la pantalla. El supuesto OnePlus Ace 7T incorporaría un panel LTPS con resolución 1,5K y una frecuencia de refresco de 185 Hz.

La cifra llama la atención porque supera los 120 Hz y 144 Hz que ya encontramos en muchos móviles orientados al gaming, e incluso va más allá de los 165 Hz del OnePlus Ace 6T. En teoría, una pantalla de 185 Hz permitiría una experiencia extremadamente fluida en juegos compatibles, desplazamientos por la interfaz y animaciones del sistema.

Ahora bien, una frecuencia tan alta también puede aumentar el consumo energético. Ahí es donde la batería de 10.000 mAh tendría todavía más sentido, ya que ayudaría a compensar el gasto adicional de una pantalla diseñada para funcionar a gran velocidad.

La resolución 1,5K, por su parte, se ha convertido en una especie de punto intermedio interesante. Ofrece más nitidez que Full HD+, pero sin llegar al consumo de energía de un panel 2K completo. Para un móvil de rendimiento, esa combinación puede ser bastante equilibrada.

La serie Ace sigue reforzando su perfil más potente

La familia OnePlus Ace se ha consolidado como una línea especialmente enfocada en rendimiento dentro del catálogo chino de la marca. Son dispositivos que suelen priorizar procesador, pantalla, carga rápida y experiencia de juego, aunque después algunos de ellos lleguen a mercados internacionales con otros nombres.

El OnePlus Ace 6T fue un buen ejemplo de esa filosofía. Con una pantalla de 165 Hz y un chipset Snapdragon de gama alta, se posicionó como un smartphone pensado para quienes buscaban potencia sin necesariamente irse al modelo más caro de la marca.

El supuesto Ace 7T llevaría esa idea un paso más allá. La combinación de batería enorme, chip Snapdragon de nueva generación y pantalla de 185 Hz suena claramente orientada a usuarios intensivos, especialmente jugadores móviles o quienes quieren un teléfono capaz de aguantar muchas horas de uso exigente.

También se ha filtrado información del OnePlus Ace 7

La filtración sobre este posible Ace 7T no llega sola. Informaciones anteriores ya habían adelantado algunos detalles del supuesto OnePlus Ace 7, que sería otro modelo de la próxima generación de la familia.

Según esos rumores, el OnePlus Ace 7 podría incorporar el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y un sistema de refrigeración activa con ventilador. Este último detalle sería especialmente llamativo, ya que acercaría el dispositivo al territorio de los móviles gaming más extremos.

Si ambas filtraciones se cumplen, OnePlus estaría preparando una familia Ace bastante agresiva en prestaciones. Por un lado, un modelo con refrigeración activa y chipset de gama alta; por otro, una posible variante T con batería de 10.000 mAh, pantalla rapidísima y un nuevo Snapdragon.

Eso sí, todavía no está claro cómo se diferenciarían exactamente estos modelos ni qué lugar ocuparía cada uno dentro del catálogo.

Una batería enorme puede ser una ventaja, pero también un reto

El salto a los 10.000 mAh sería una de las decisiones más interesantes de OnePlus, pero también una de las más delicadas.

Una batería de gran capacidad puede mejorar mucho la autonomía, pero también suele implicar un teléfono más pesado. Para algunos usuarios, ese sacrificio puede merecer la pena; para otros, un móvil demasiado grueso o pesado puede resultar incómodo en el día a día.

También habrá que ver qué tecnología de carga rápida acompaña a esa batería. OnePlus suele destacar precisamente por sus sistemas de carga rápida, así que sería lógico esperar una potencia elevada para evitar tiempos de carga excesivos. Sin embargo, la filtración no menciona todavía la velocidad de carga.

Otro punto importante será la gestión térmica. Un chip potente, una pantalla de 185 Hz y una batería enorme requieren un sistema de refrigeración eficiente para mantener el rendimiento estable sin sobrecalentamientos.

Por ahora, toca tomar la filtración con cautela

Aunque Digital Chat Station suele ser una fuente fiable en filtraciones sobre móviles chinos, seguimos hablando de información no confirmada oficialmente por OnePlus.

La compañía ha confirmado recientemente la serie Turbo 6X para China, pero no ha anunciado todavía este supuesto modelo Ace de nueva generación. Tampoco se conocen detalles sobre fecha de presentación, diseño, cámaras, carga rápida o posible lanzamiento internacional.

Por tanto, conviene tratar estos datos como una pista temprana de lo que OnePlus podría estar preparando, no como especificaciones definitivas.

Aun así, la filtración resulta interesante porque apunta a una tendencia clara: los fabricantes chinos siguen empujando los límites de batería, potencia y pantalla en smartphones orientados al rendimiento.