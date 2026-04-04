Oracle despidió hasta 30.000 empleados por e-mail el pasado 1 de abril

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Lo que parecía una broma cruel de finales de marzo acabó convirtiéndose en una de las noticias laborales más sonadas del sector tecnológico en 2026.

Oracle habría comenzado una nueva ronda de despidos el 31 de marzo, comunicando a parte de su plantilla por correo electrónico, a primera hora de la mañana, que sus puestos quedaban eliminados con efecto inmediato como parte de una reestructuración interna.

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Oracle no ha querido comentar públicamente el alcance exacto de los recortes, lo que ha alimentado aún más la incertidumbre sobre la magnitud real de la medida.

El movimiento ha llamado especialmente la atención por producirse en un momento en el que Oracle sigue reforzando su estrategia en inteligencia artificial y centros de datos. Además, llega después de unos resultados trimestrales sólidos en su tercer trimestre fiscal de 2026.

Oracle despide empleados en plena reorganización

Según la información publicada por Business Insider, los trabajadores afectados comenzaron a recibir un correo en la madrugada del 31 de marzo de 2026 con un mensaje directo: Oracle había decidido eliminar su puesto dentro de un cambio organizativo más amplio.

La compañía vinculó la decisión a sus “necesidades actuales de negocio”, pero evitó ofrecer más detalles sobre el número exacto de personas afectadas o sobre los equipos concretos golpeados por la medida.

Compartimos una noticia difícil sobre tu puesto. Tras considerar cuidadosamente las necesidades actuales del negocio de Oracle, hemos tomado la decisión de eliminar tu puesto como parte de un cambio organizativo más amplio. Como resultado, hoy es tu último día de trabajo. Te agradecemos tu dedicación, tu esfuerzo y el impacto que has tenido durante tu tiempo con nosotros. Tras firmar la documentación relativa a tu desvinculación, podrás optar a un paquete de indemnización sujeto a los términos y condiciones del plan de indemnización. Recibirás un correo electrónico de DocuSign en tu dirección de correo de Oracle con los detalles sobre tu indemnización y la fecha de finalización de tu relación laboral. Acción inmediata requerida Para recibir información importante de seguimiento, incluidas preguntas frecuentes y documentos de desvinculación que te ayudarán durante esta transición, debes proporcionar una dirección de correo electrónico personal. Haz clic aquí para enviar inmediatamente una dirección de correo electrónico personal. Si cometes un error al enviarla, vuelve a enviar un nuevo formulario. Ten en cuenta que la dirección de correo electrónico personal solo se utilizará para la correspondencia relacionada con la desvinculación y los acuerdos de indemnización. El acceso a tu ordenador, correo electrónico, buzón de voz y archivos se desactivará en breve, y ya no podrás iniciar sesión en tu ordenador. Como recordatorio, tienes prohibido descargar, copiar o conservar (incluido enviártela a ti mismo por correo) cualquier información confidencial de Oracle. Gracias por tus contribuciones a nuestra organización. Si tienes preguntas adicionales, ponte en contacto con el equipo de Recursos Humanos a través de la página Ask HR o en el teléfono (888) 404-2494. Dirección de Oracle

Las estimaciones sobre el alcance del ajuste varían mucho. Algunas publicaciones lo sitúan en torno a 10.000 empleados, mientras que otras elevan la cifra hasta unos 30.000. Dado que Oracle contaba con alrededor de 162.000 trabajadores a tiempo completo a cierre de mayo de 2025, el escenario más alto equivaldría a cerca del 18,5% de toda su plantilla global.

La oleada de despidos habría afectado a diferentes áreas, entre ellas Oracle Health, ventas, cloud, NetSuite y equipos de éxito de cliente, lo que sugiere que no se trataría de un recorte aislado en una única división, sino de una revisión amplia de estructura y costes. Entre los testimonios conocidos figura el de empleadas y empleados que aseguraron haberse quedado sin acceso interno casi de inmediato tras recibir la notificación.

El contraste: recortes mientras Oracle sigue creciendo

La noticia ha generado más impacto porque llega en un momento en el que Oracle no atraviesa precisamente una crisis visible de resultados. En su tercer trimestre fiscal de 2026, anunciado el 10 de marzo, la compañía informó de un crecimiento del 6% interanual en ingresos y de una mejora del 23% en el beneficio neto no GAAP, hasta 5.200 millones de dólares. El beneficio neto GAAP fue de 3.700 millones.

Es decir, Oracle está recortando plantilla a la vez que mantiene una evolución financiera robusta en ingresos y beneficios. Esa aparente contradicción ayuda a explicar por qué esta ronda de despidos se está interpretando menos como una reacción a un deterioro del negocio tradicional y más como un ajuste ligado a prioridades estratégicas, especialmente en torno a la inteligencia artificial, la infraestructura cloud y la financiación de nuevos centros de datos.

Esta es una inferencia respaldada por el contexto descrito por medios financieros y por la propia estrategia pública de la empresa.

La IA y los centros de datos, en el centro del giro estratégico

Oracle se ha posicionado como uno de los actores que quieren ganar peso en la carrera por la infraestructura de inteligencia artificial. En 2025, OpenAI anunció acuerdos con Oracle para ampliar la capacidad de Stargate, incluyendo 4,5 gigavatios adicionales de capacidad de centros de datos en Estados Unidos y el objetivo de avanzar hacia una infraestructura masiva para cargas de IA.

Ese impulso requiere enormes inversiones. Distintas informaciones apuntan a que Oracle ha intensificado su gasto y su endeudamiento para sostener esta expansión, en un momento en el que los costes de financiación se han vuelto más exigentes y el mercado mira con lupa la rentabilidad futura de estas grandes apuestas. Business Insider señaló que la compañía está recortando costes mientras acelera su despliegue de infraestructura de IA.

En este contexto, los despidos pueden entenderse como parte de una reasignación de recursos: menos peso en determinadas funciones antiguas o menos estratégicas y más capital orientado a centros de datos, software empresarial con IA y capacidad cloud. No es una explicación confirmada oficialmente por Oracle, pero sí una lectura coherente con las inversiones conocidas, la falta de comentarios de la empresa y el patrón que están siguiendo otras grandes tecnológicas.