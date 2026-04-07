Por fin: Google Fotos añade control de velocidad al reproducir vídeo

💸 ¡Cupones AliExpress! ¡Cupones válidos del 1 al 7 de abril para una selección de productos! [ Saber más ]

Google Photos sigue siendo una de las aplicaciones más útiles del ecosistema de Google, especialmente para quienes almacenan, organizan y consultan grandes cantidades de fotos y vídeos desde el móvil.

Sin embargo, eso no significa que el servicio no tenga margen de mejora. Una de las funciones más pedidas desde hace tiempo por los usuarios era la posibilidad de cambiar la velocidad de reproducción de los vídeos dentro de la propia app, y Google por fin ha comenzado a desplegar esta novedad en Android.

💸 ¡Cupones AliExpress! ¡Cupones válidos del 1 al 7 de abril para una selección de productos! [ Saber más ]

Google Photos ya permite cambiar la velocidad de los vídeos en Android

La confirmación llega a través de una nueva página oficial de ayuda de Google, donde la compañía explica que los usuarios de Android ya pueden modificar la velocidad de reproducción de los vídeos en Google Photos.

Se trata de una función básica en apariencia, pero muy práctica en el día a día, ya que permite ver un clip más rápido para localizar un momento concreto o reproducirlo más despacio para fijarse en detalles. Google reconoce además que era una de las peticiones más repetidas por parte de su comunidad.

Con este cambio, Google Photos deja de estar por detrás en un aspecto que muchos usuarios daban por hecho en cualquier reproductor multimedia moderno. Hasta ahora, ver vídeos en la app era una experiencia mucho más rígida, sin apenas margen para adaptar el ritmo de reproducción a cada situación. La llegada de esta opción mejora la experiencia de uso sin cambiar radicalmente la interfaz ni complicar el funcionamiento de la aplicación.

Así funciona la nueva opción de velocidad en Google Photos

El sistema es bastante sencillo. Cuando el usuario abre un vídeo en Google Photos para Android, debe tocar el menú de los tres puntos verticales situado en la esquina superior derecha. A partir de ahí aparece la opción “Playback speed” o velocidad de reproducción, desde la que es posible elegir entre cinco ajustes distintos: 0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x y 2x. Una vez seleccionado uno de ellos, ese ajuste quedará aplicado la próxima vez que se visualice el vídeo.

La inclusión de estas cinco velocidades cubre prácticamente los usos más habituales. Las opciones más lentas pueden resultar útiles para revisar vídeos deportivos, grabaciones familiares o clips en los que interesa observar una acción concreta con más calma. En el extremo opuesto, los modos acelerados facilitan recorrer rápidamente vídeos largos sin necesidad de avanzar manualmente una y otra vez.

Una mejora pequeña, pero muy útil en el uso diario

Aunque no se trate de una función revolucionaria, sí es una mejora que encaja muy bien con el uso real que muchos hacen de Google Photos. La app no solo sirve para almacenar recuerdos, sino también para revisar grabaciones de viajes, vídeos de mascotas, clips de trabajo, capturas guardadas desde otras apps o incluso grabaciones largas que se quieren consultar sin perder tiempo. Poder controlar la velocidad dentro del propio reproductor evita tener que exportar el archivo o abrirlo en otra aplicación.

También es una novedad interesante porque demuestra que Google sigue afinando la experiencia de vídeo dentro de Photos. Android Authority recuerda que en los últimos meses se habían detectado en análisis de APK varias funciones en desarrollo relacionadas con el reproductor y con la edición, entre ellas precisamente los controles de velocidad. En aquel momento no había garantía de que fueran a llegar al público, pero ahora esa característica ya ha dado el salto a la versión real para usuarios de Android.

Por ahora solo está confirmada para Android

La parte menos positiva del anuncio es que Google no ha detallado todavía si esta novedad llegará también a iPhone, iPad o a la versión web de Google Photos. La página oficial de ayuda habla específicamente de Android, sin ofrecer fechas ni pistas concretas sobre una expansión a otras plataformas.

Eso deja una situación algo extraña, porque Google Photos es un servicio claramente multiplataforma. La aplicación está disponible tanto en Android como en iOS, y además existe acceso desde navegador a través de la web.

Precisamente por eso, tendría bastante sentido que esta función terminara extendiéndose a todos los entornos, sobre todo si Google admite que era una petición muy repetida. Aun así, hoy por hoy eso sigue siendo una posibilidad lógica, no una confirmación oficial.