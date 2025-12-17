Por qué deberías evitar dormir con auriculares puestos según los expertos

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Para muchas personas, quedarse dormido escuchando música relajante o un pódcast en voz suave es una rutina habitual. Los auriculares, ya sean de botón o de diadema, se convierten en el mejor aliado para aislar ruidos molestos y facilitar la conciliación del sueño.

Sin embargo, lo que parece una costumbre inofensiva puede tener consecuencias negativas a corto y largo plazo para la salud del oído y del descanso.

Dormir con auriculares puestos durante toda la noche no está exento de riesgos. Desde problemas de audición hasta infecciones, lesiones en la piel o incluso situaciones de peligro en caso de emergencia, el uso prolongado de estos dispositivos mientras duermes puede pasarte factura.

El riesgo de no percibir sonidos importantes durante la noche

Uno de los principales peligros de dormir con auriculares es la pérdida de percepción del entorno. Al tener el oído ocupado por música, ruido blanco o cualquier otro sonido, se reduce de forma notable la capacidad para detectar señales externas importantes.

Esto puede ser especialmente peligroso en situaciones de emergencia, como:

Alarmas de incendio.

Gritos de auxilio.

Sonidos de intrusión en casa.

Si utilizas auriculares con cable, además existe el riesgo de que el cordón se enrede alrededor del cuello mientras duermes, algo poco frecuente, pero potencialmente peligroso.

Daños auditivos por volumen elevado durante el sueño

Aunque te duermas rápido, el sonido continúa entrando en tus oídos durante horas. Si el volumen no es el adecuado, se puede producir un deterioro progresivo de la capacidad auditiva. La exposición prolongada a sonidos elevados puede dañar el oído interno y provocar pérdida de audición con el paso del tiempo.

El problema es que, al estar dormido, no eres consciente del nivel de volumen real ni de cuánto tiempo llevas expuesto a él.

Presión continua y riesgo de necrosis en la piel

Dormir de lado con auriculares mal ajustados o presionados contra la almohada puede provocar una interrupción del flujo sanguíneo en ciertas zonas del oído. Esta falta de riego puede derivar en necrosis, es decir, en la muerte de células de la piel.

Los síntomas pueden incluir:

Aparición de lesiones.

Zonas con tejido oscuro o con aspecto muerto.

Dolor persistente en la oreja.

Este riesgo aumenta cuando los auriculares no se adaptan bien a la forma del oído o ejercen demasiada presión durante varias horas seguidas.

Infecciones por humedad atrapada en el oído

El uso prolongado de auriculares bloquea la ventilación natural del oído, creando un ambiente cálido y húmedo. Esto favorece la proliferación de bacterias y hongos, lo que puede desencadenar infecciones del conducto auditivo.

Entre los síntomas más habituales se encuentran:

Dolor intenso en el oído.

Supuración de pus.

Sensación de oído taponado.

Disminución temporal de la audición.

Además, al impedir la salida natural del cerumen, este puede quedar acumulado en el canal auditivo, compactarse y requerir extracción médica.

Alternativas más seguras para dormir con sonidos relajantes

Si necesitas sonido para relajarte o bloquear ruidos externos, una opción más segura es utilizar un altavoz externo colocado en la mesilla de noche. De este modo, obtienes los beneficios del sonido ambiental sin someter a tus oídos a presión ni humedad constante.

Eso sí, es importante ajustar el volumen de forma que no impida escuchar sonidos relevantes en caso de emergencia.

Otra alternativa son los generadores de ruido blanco o aplicaciones de sonidos ambientales diseñadas específicamente para el descanso.

Hábitos saludables para mejorar la calidad del sueño sin auriculares

Los expertos en descanso coinciden en que existen muchas formas de dormir mejor sin depender de auriculares. Algunas recomendaciones clave son:

Mantener una rutina de sueño regular , acostándote y levantándote a la misma hora.

, acostándote y levantándote a la misma hora. Evitar la cafeína en las horas previas a dormir.

Mantener la habitación oscura y a una temperatura fresca.

Practicar meditación o respiración profunda antes de acostarte.

antes de acostarte. Hacer ejercicio con regularidad, pero no justo antes de dormir.

Evitar dormir con mascotas si se mueven mucho durante la noche.

También es importante no obsesionarse con el insomnio. Cuanto más te preocupas por no dormir, más difícil se vuelve conciliar el sueño.

Dormirse con auriculares: una costumbre que conviene replantearse

Dormir con auriculares puede parecer una solución cómoda para relajarse o aislar el ruido, pero los riesgos para la salud auditiva, la piel y la seguridad personal son reales. Desde infecciones y pérdida de audición hasta la incapacidad de reaccionar ante una emergencia, los efectos pueden ir más allá de una simple molestia.

Buscar alternativas más seguras y mejorar los hábitos de descanso es, a largo plazo, la mejor inversión para dormir bien sin poner en riesgo tu salud.