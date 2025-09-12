¿Por qué tu próximo BMW no integrará CarPlay Ultra?

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Apple presentó CarPlay Ultra a principios de este año, con la promesa de revolucionar la experiencia de conectividad en los vehículos modernos. Sin embargo, una de las marcas que ha decidido dar la espalda a esta tecnología es BMW, que recientemente ha explicado públicamente los motivos de su rechazo.

Durante un evento con medios, Stephan Durach, vicepresidente sénior de desarrollo de interfaz y experiencia de usuario en BMW, fue directo al hablar sobre CarPlay Ultra:

“Lo que he visto hasta ahora no me parece nada emocionante”, afirmó. El directivo dejó claro que, para la compañía alemana, su propio sistema iDrive ofrece una configuración de pantallas y funciones “mucho más capaz” que la propuesta de Apple.

BMW defiende su propio sistema iDrive

Durach insistió en que BMW cuenta con una disposición de pantallas y un ecosistema interno diseñado específicamente para sus vehículos. Según él, esta solución no solo está más integrada, sino que también resulta más avanzada que la alternativa de Apple. La marca, por tanto, confía plenamente en su estrategia y en el valor de mantener el control total sobre la experiencia digital a bordo.

Aunque BMW asegura que su sistema es superior, muchos expertos consideran que iDrive difícilmente puede competir con la gran ventaja que ofrece CarPlay Ultra: la integración directa con el ecosistema Apple. Esto no solo garantiza familiaridad para los usuarios de iPhone, sino también acceso inmediato a aplicaciones y servicios que ya forman parte de su día a día.

La percepción de los usuarios

Las declaraciones de Durach han generado debate. Algunos conductores valoran positivamente que la marca invierta en un sistema propio, mientras que otros consideran que privar a los coches BMW de CarPlay Ultra es un paso atrás frente a competidores que sí lo incorporan. De hecho, en foros y redes sociales abundan comentarios que destacan que lo ideal sería contar con ambas opciones.

Otro punto polémico fue la afirmación de Durach de que los conductores no usan CarPlay tanto como se cree. Según explicó, BMW dispone de datos internos que reflejan un uso limitado de esta tecnología en comparación con las expectativas de los usuarios. Este argumento refuerza la decisión de la compañía de no apostar por CarPlay Ultra en sus nuevos modelos.

¿Qué significa esto para el futuro?

A la vista de estas declaraciones, los clientes de BMW no deberían esperar compatibilidad con CarPlay Ultra en un futuro cercano. La marca alemana parece decidida a seguir su propio camino, convencida de que su propuesta es la que mejor se adapta a su visión de la experiencia digital en el automóvil.