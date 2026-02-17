iOS 26.4 beta revela que Apple prepara vídeo en CarPlay cuando el coche esté aparcado

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Apple continúa desarrollando nuevas capacidades para CarPlay, y la primera beta de iOS 26.4 ha dejado pistas especialmente interesantes. El análisis del código del sistema sugiere que la compañía podría estar preparando por fin una función largamente esperada: la reproducción de vídeo en CarPlay cuando el vehículo esté estacionado.

Aunque todavía no existe confirmación oficial, los indicios son lo suficientemente claros como para pensar que Apple avanza activamente en esta dirección.

Una promesa de iOS 26 que quedó en el aire

Cuando Apple presentó iOS 26, CarPlay fue uno de los grandes protagonistas. La compañía mostró numerosas mejoras que modernizaban la interfaz y ampliaban su integración con el vehículo.

Entre las funciones anunciadas figuraba una especialmente llamativa: la posibilidad de ver vídeos en la pantalla del coche cuando el conductor no estuviera conduciendo.

La característica llegó incluso a aparecer en la web oficial de Apple, lo que hacía pensar que su despliegue era inminente. Sin embargo, iOS 26.0 terminó llegando sin esta función.

Por qué la reproducción de vídeo nunca se activó

La ausencia de esta capacidad generó diversas especulaciones. A diferencia de otras novedades de CarPlay, que sí se activaron desde la versión inicial del sistema, el vídeo en el coche nunca vio la luz.

Este retraso pudo estar relacionado con múltiples factores: desde cuestiones regulatorias hasta la complejidad técnica de integrar contenido multimedia en un entorno donde la seguridad es prioritaria.

Apple, tradicionalmente conservadora en este tipo de escenarios, pudo haber decidido posponer la función hasta garantizar una implementación robusta.

iOS 26.4 beta 1 vuelve a poner la función sobre la mesa

La llegada de iOS 26.4 en fase beta ha reactivado el interés. Diversos desarrolladores y analistas han detectado nuevas referencias en el código que apuntan directamente a la reproducción de vídeo dentro de CarPlay.

No se trata de menciones vagas o genéricas, sino de identificadores muy específicos que sugieren un desarrollo avanzado.

Entre las cadenas encontradas aparecen nombres como:

CarPlayVideoPlayback_ClimateControls CarPlayVideoPlayback_DestinationBanner CarPlayVideoPlayback_Notifications CarPlayVideoPlayback_OnBoardingFlows CarPlayVideoPlayback_TemplatedTVApp

Este tipo de nomenclatura suele utilizarse cuando una función ya está siendo integrada en distintas partes del sistema.

Qué implican realmente estas referencias técnicas

Es importante mantener cierta cautela. La presencia de código no garantiza que iOS 26.4 vaya a activar automáticamente la reproducción de vídeo.

Apple introduce con frecuencia funciones en fases beta que posteriormente son modificadas, retrasadas o incluso descartadas.

No obstante, la aparición de múltiples referencias relacionadas con la interfaz, las notificaciones y los flujos de bienvenida sugiere que Apple está trabajando en cómo encajará esta función dentro de la experiencia CarPlay.

En otras palabras, el desarrollo parece estar en marcha.

Así describe Apple la función en su web

Apple ya había adelantado su enfoque para esta característica en la documentación dirigida a fabricantes de automóviles.

La propuesta gira en torno a AirPlay vídeo en el coche. Según Apple, esta tecnología permitirá a los usuarios reproducir sus contenidos favoritos desde el iPhone directamente en la pantalla CarPlay, siempre que no estén conduciendo.

El planteamiento es coherente con la filosofía del ecosistema Apple: el iPhone actúa como fuente principal, mientras el coche funciona como pantalla externa.

Un factor decisivo: la implicación de los fabricantes

Aquí aparece uno de los aspectos más relevantes. Apple deja claro que esta función no depende exclusivamente del sistema operativo.

Los fabricantes de vehículos deberán integrar soporte específico para CarPlay con AirPlay vídeo. Esto significa que, incluso si Apple habilita la función a nivel de software, su disponibilidad real dependerá del coche. Este modelo de implementación selectiva es habitual en CarPlay.

Por qué no todos los coches recibirán vídeo en CarPlay

La reproducción de contenido audiovisual dentro del vehículo es un terreno delicado desde el punto de vista legal y de seguridad.

Algunos fabricantes podrían adoptar la función rápidamente, mientras que otros podrían retrasarla o limitarla en determinados mercados.

Por tanto, el despliegue podría ser desigual, con vehículos compatibles desde el primer momento y otros que requieran futuras actualizaciones.

Cómo podría integrarse el vídeo en la interfaz

Las cadenas detectadas en iOS 26.4 beta revelan un detalle interesante: Apple parece estar trabajando en la convivencia del vídeo con otros elementos críticos del sistema.

Las referencias a controles de climatización, notificaciones o banners de destino sugieren que la compañía quiere evitar que la reproducción multimedia interfiera con funciones esenciales del vehículo.

Esto apunta hacia una experiencia cuidadosamente diseñada.

Una función que redefine el uso de CarPlay en reposo

Si Apple finalmente activa esta característica, CarPlay ampliará su papel más allá de la navegación y la comunicación.

La pantalla del coche podría convertirse en un espacio de entretenimiento durante pausas, tiempos de espera o sesiones de carga en vehículos eléctricos. Se trata de un cambio sutil, pero potencialmente transformador.

Qué podemos esperar durante el ciclo beta

El ciclo de pruebas de iOS 26.4 será clave para determinar el futuro de esta función.

Apple podría introducir ajustes, limitaciones adicionales o modificaciones en la interfaz antes de su lanzamiento definitivo. Como suele ocurrir con CarPlay, la compañía priorizará la seguridad y la coherencia de la experiencia de usuario.

Por ahora, las señales son claras: Apple no ha abandonado la idea del vídeo en el coche.