REDMI Note 17 Series: baterías gigantes, resistencia extrema y mucha IA

Xiaomi ha renovado una de sus familias más importantes con la presentación de la REDMI Note 17 Series. La nueva generación está formada por cuatro smartphones y estrena, por primera vez en esta gama, una variante Pro Max que se coloca claramente al frente en autonomía, rendimiento y funciones inteligentes.

La batería es la gran protagonista, con capacidades que van desde los 7.700 hasta los 9.210 mAh, pero no es el único cambio relevante. Xiaomi también ha reforzado la resistencia frente al agua y las caídas, ha elevado el brillo de las pantallas hasta 3.500 nits y ha extendido las herramientas de inteligencia artificial a todos los modelos.

El lanzamiento coincide con un hito importante para la marca: la familia REDMI Note ya ha superado los 500 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Además, quienes quieran conocer nuestra experiencia con el modelo más avanzado pueden consultar el análisis a fondo del REDMI Note 17 Pro Max que ya hemos publicado.

Una familia de cuatro modelos con una ambición enorme

La gama está encabezada por el REDMI Note 17 Pro Max 5G, acompañado por el REDMI Note 17 Pro 5G, el REDMI Note 17 5G y el REDMI Note 17. Xiaomi cubre así varios niveles de prestaciones manteniendo una misma idea: ofrecer teléfonos capaces de aguantar varios años de uso sin que la autonomía, la resistencia o el software envejezcan demasiado pronto.

El salto frente a generaciones anteriores resulta especialmente visible en el modelo Pro Max. Además de estrenar apellido dentro de la familia, incorpora la batería más grande utilizada hasta ahora por Xiaomi en un smartphone, carga de 100 W, un procesador Snapdragon de nueva generación y las funciones más completas de Xiaomi HyperAI.

Los otros tres modelos no se limitan a actuar como versiones recortadas. El REDMI Note 17 Pro 5G conserva buena parte de la protección física y de las funciones creativas del Pro Max, mientras que las dos variantes estándar apuestan por pantallas todavía más grandes y baterías de 7.700 mAh.

La estrategia recuerda a la seguida por Xiaomi en generaciones anteriores, aunque ahora la autonomía y la durabilidad adquieren mucho más peso.

Modelo Batería Carga por cable Pantalla REDMI Note 17 Pro Max 5G 9.210 mAh 100 W 6,83 pulgadas REDMI Note 17 Pro 5G 8.340 mAh 67 W 6,83 pulgadas REDMI Note 17 5G 7.700 mAh 45 W 6,99 pulgadas REDMI Note 17 7.700 mAh 45 W 6,99 pulgadas

Baterías de silicio-carbono que cambian las reglas

El REDMI Note 17 Pro Max 5G incorpora una batería de 9.210 mAh con un 16 % de contenido de silicio. La tecnología de silicio-carbono permite almacenar más energía sin que el teléfono tenga que crecer en la misma proporción, una ventaja especialmente interesante en una gama que busca combinar mucha autonomía con un formato manejable.

Según las estimaciones de Xiaomi, el Pro Max puede alcanzar hasta tres días de uso con una sola carga. La compañía también asegura que una sesión de aproximadamente 20 minutos proporciona energía suficiente para completar una jornada, aunque el resultado real dependerá del brillo, la cobertura, las aplicaciones utilizadas y otros hábitos de cada usuario.

La carga HyperCharge alcanza los 100 W en el modelo superior, que también puede suministrar energía a otros dispositivos mediante carga inversa por cable de 27 W. El REDMI Note 17 Pro 5G baja a una batería de 8.340 mAh y carga de 67 W, unas cifras que siguen estando claramente por encima de lo habitual en muchos smartphones de gama media.

Los REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17 comparten una batería de 7.700 mAh y carga de 45 W. Xiaomi advierte de que determinadas configuraciones pueden variar según el mercado, por lo que conviene comprobar la ficha de la versión comercializada en España antes de realizar la compra.

Más años de soporte y certificaciones de durabilidad

La capacidad inicial sirve de poco si la batería pierde rendimiento con rapidez. Xiaomi afirma que el sistema inteligente de gestión permite conservar al menos el 80 % de la capacidad después de 1.600 ciclos de carga, una cifra que la marca equipara aproximadamente con seis años de utilización habitual.

Toda la serie contará con hasta seis años de actualizaciones de seguridad, mientras que ciertos modelos recibirán medidas específicas para mantener la salud de la batería durante cinco años. El Pro Max añade una promesa de experiencia de software «como nueva» durante seis años, orientada a conservar la fluidez y la estabilidad con el paso del tiempo.

Los dos modelos Pro son, según Xiaomi, los primeros del sector en recibir la certificación Titan Quality de cinco estrellas de TÜV SÜD. Las pruebas contemplan resistencia a impactos y vibraciones, durabilidad de botones y conexiones, inmersiones prolongadas, ciclos de temperatura y envejecimiento por sucesivas cargas.

Los REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17 no reciben la certificación integral de los Pro, pero sí la Battery Performance Certification de cinco estrellas de TÜV SÜD. De este modo, la validación de la longevidad de la batería se extiende a los cuatro integrantes de la familia.

Protección contra agua, polvo y caídas de hasta tres metros

El REDMI Note 17 Pro Max 5G y el REDMI Note 17 Pro 5G cuentan con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K. Esta combinación cubre desde la entrada de polvo y la inmersión hasta chorros de agua a elevada presión y temperatura dentro de las condiciones concretas establecidas por cada prueba.

Los dos modelos estrenan además un modo subacuático, pensado para adaptar el funcionamiento del dispositivo cuando se utiliza bajo el agua. Como ocurre con cualquier certificación IP, esto no debe interpretarse como una garantía ilimitada frente a líquidos, ya que el desgaste, la profundidad, la sal o los productos químicos pueden alterar la protección.

La tecnología Wet Touch 2.0 ayuda a que la pantalla identifique la presencia de agua, aceite, espuma o sudor. El objetivo es mantener una respuesta táctil fiable en situaciones cotidianas en las que una pantalla convencional puede interpretar pulsaciones erróneas o dejar de responder correctamente.

La protección también se extiende a los golpes. Los modelos Pro han recibido una certificación de SGS después de superar pruebas de caída desde hasta tres metros sobre granito, y combinan Gorilla Glass Victus 2 con una placa base resistente, un bastidor central MDA reforzado y una estructura interna diseñada para amortiguar impactos.

Un diseño renovado con una trasera que cambia de color

La REDMI Note 17 Series adopta un aspecto más limpio que combina pantalla plana, esquinas ligeramente redondeadas y un módulo fotográfico rediseñado. El panel posterior utiliza un doble acabado, un recurso que aporta contraste sin tener que recurrir a formas especialmente estridentes.

En los modelos Pro, la transición entre la carcasa posterior y el marco central se ha suavizado para mejorar la sensación en la mano. No se trata únicamente de una decisión estética: una unión más continua puede hacer que un teléfono grande resulte más cómodo durante sesiones prolongadas de lectura, vídeo o juego.

El REDMI Note 17 Pro 5G añade una banda metálica alrededor de la cámara, que crea una separación visual más marcada entre el módulo fotográfico y el resto de la trasera. Este detalle le concede una personalidad propia sin copiar exactamente la apariencia del Pro Max.

La opción más llamativa queda reservada al REDMI Note 17 Pro Max 5G. Su acabado Blanco Fotoactivo utiliza una superficie fotocromática que pasa de un blanco con aspecto de nube a tonos rosados y anaranjados cuando recibe luz solar o radiación ultravioleta.

Pantallas más brillantes y sonido con mayor pegada

Los REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G incorporan pantallas de 6,83 pulgadas. Curiosamente, las variantes estándar son todavía más grandes y alcanzan las 6,99 pulgadas, una diagonal que puede resultar atractiva para vídeo y juegos, aunque también condicionará el manejo con una sola mano.

Los paneles de los modelos Pro ofrecen resolución 1,5K y un brillo máximo anunciado de 3.500 nits. Esta cifra corresponde al pico alcanzado en escenarios concretos y no al brillo sostenido de toda la superficie, pero debería ayudar a conservar la legibilidad cuando se utiliza el teléfono al aire libre.

La respuesta táctil instantánea puede llegar a 3.200 Hz, especialmente útil en acciones rápidas dentro de juegos competitivos. Esta frecuencia no debe confundirse con la tasa de refresco de la pantalla: indica la rapidez con la que el panel puede detectar una pulsación en determinados modos.

Todos los modelos cuentan con altavoces concebidos para ofrecer un sonido potente y claro en vídeos, llamadas y notificaciones. El REDMI Note 17 Pro Max 5G eleva la apuesta con un modo capaz de aumentar el volumen hasta un 400 %, una función pensada para ambientes ruidosos más que para escuchar siempre al máximo.

Snapdragon, memoria ampliada e inteligencia artificial

El REDMI Note 17 Pro Max 5G utiliza la plataforma móvil Snapdragon 6 Gen 5. Xiaomi destaca su capacidad para juegos exigentes, reproducción y creación de contenidos 4K, así como para mantener varias tareas activas, aunque habrá que tener en cuenta que sigue siendo un chip orientado a la gama media y no un procesador insignia.

La compañía no identifica en el anuncio el procesador concreto del REDMI Note 17 Pro 5G ni de los dos modelos estándar. Sí promete una experiencia fluida en entretenimiento, productividad y uso cotidiano, pero las diferencias reales de rendimiento tendrán que evaluarse cuando estén disponibles todas las fichas técnicas.

Los dos modelos Pro admiten hasta 24 GB mediante la extensión de memoria. Esta cifra combina la memoria RAM física con espacio de almacenamiento utilizado como memoria virtual, por lo que no ofrece exactamente el mismo rendimiento que 24 GB de RAM instalada, aunque puede ayudar a conservar más aplicaciones en segundo plano.

En inteligencia artificial, el Pro Max recibe Xiaomi HyperAI para tareas de productividad y creación. Los cuatro modelos incluyen Google Gemini y Circle to Search, de modo que funciones como consultar información sobre lo que aparece en pantalla o interactuar con el asistente no quedan reservadas únicamente al teléfono más caro.

Fotografía y vídeo con herramientas creativas de IA

Xiaomi no detalla en este anuncio la resolución ni el tamaño de todos los sensores, pero coloca al REDMI Note 17 Pro Max 5G como el modelo fotográfico más ambicioso. La marca promete retratos con tonos de piel naturales, buen nivel de detalle facial y colores vivos incluso cuando la iluminación no es favorable.

Toda la familia permite grabar vídeo dual, combinando dos perspectivas para capturar simultáneamente al protagonista y lo que sucede delante del teléfono. Es una herramienta que puede resultar práctica para viajes, entrevistas, reacciones o publicaciones en redes sociales sin necesidad de montar posteriormente dos grabaciones.

El Pro Max puede grabar vídeo 4K a 30 fotogramas por segundo. Tanto este modelo como el REDMI Note 17 Pro 5G incorporan además un modo profesional de vídeo y la función Live Moment, con opciones adicionales para capturar, editar y compartir pequeños instantes animados.

El Creativity Assistant agrupa las herramientas de edición basadas en inteligencia artificial. En los modelos Pro encontramos AI Glare Removal, AI Erase Pro, AI Beautify y mejora de imagen mediante IA, con las que se pueden eliminar reflejos u objetos, retocar retratos y recuperar fotografías que necesitan algo más de nitidez.

Precios y disponibilidad

REDMI Note 17 Pro Max 5G está disponible en color: negro, blanco fotoactivo y verde. Está disponible desde 599.99€ en su versión 8 + 256 GB, hasta 649.99€ en su versión de 8 + 512 GB.

REDMI Note 17 Pro 5G está disponible color: negro, azul celeste y morado. Está disponible desde 479.99€ en su versión 6 + 256 GB, 499.99€ en su versión 12 + 256 GB hasta 549.99€ en su versión de 8 + 512 GB

REDMI Note 17 5G está disponible en color: negro, turquesa cielo y morado celestial. Está disponible desde 349.99€ en su versión 6 + 128 GB, 379.99€ en su versión 6 + 256 GB hasta 399.99€ en su versión de 8 + 256 GB

REDMI Note 17 está disponible en color: negro, turquesa cielo y morado celestial. Está disponible desde 279.99€ en su versión 4 + 128 GB, hasta 299.99€ en su versión de 6 + 256 GB.