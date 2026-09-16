iOS 27.2 puede salvar tu relación de pareja si eres olvidadizo
Hay fechas que uno cree tener perfectamente controladas… hasta que llega una llamada y el recuerdo aparece unos segundos demasiado tarde. Apple quiere evitar ese momento incómodo con iOS 27.2, cuya beta incorpora un aviso de aniversario justo cuando el usuario se dispone a llamar a la persona asociada.
La novedad amplía las posibilidades de Call Context, una función estrenada con iOS 27 para mostrar datos útiles durante una llamada. No se trata de una alarma convencional: el recordatorio aparece en el instante en el que puede resultar más oportuno y utiliza la información guardada previamente en la ficha del contacto.
Un aviso de aniversario en el momento más oportuno
Cuando la fecha guardada coincide con el día actual y se inicia una llamada a ese contacto, el iPhone muestra que se trata de un día importante. La idea es sencilla, pero puede salvar al usuario de empezar la conversación sin mencionar una celebración que, en teoría, no debería haber olvidado.
El sistema no necesita interpretar mensajes privados ni adivinar la relación entre dos personas para activar este aviso. La fecha procede directamente de la aplicación Contactos, por lo que el usuario conserva el control sobre qué aniversarios registra y qué personas pueden generar el recordatorio.
Apple ya empleaba un planteamiento parecido con los cumpleaños en iOS 27. En ese caso, Call Context acompaña el aviso con una animación de fuegos artificiales al realizar la llamada, un detalle visual que ayuda a distinguir la ocasión de una comunicación corriente.
Los aniversarios añadidos en iOS 27.2, sin embargo, no estrenan una animación propia. El cambio se concentra en ofrecer la información relevante antes de hablar, de modo que la utilidad pesa más que el componente festivo que sí aparece en los cumpleaños.
Así funciona Call Context en iOS 27
Call Context está pensado para reunir información útil sin obligar a abandonar la pantalla de llamada y buscarla manualmente. iOS puede recuperar datos relacionados desde Mail y otras fuentes para mostrarlos cuando detecta que encajan con el destinatario al que se está llamando.
Un buen ejemplo es una llamada a una aerolínea. Si Mail contiene un mensaje de confirmación de esa compañía con el localizador del vuelo, el sistema puede poner ese número a la vista, evitando que el usuario tenga que rebuscar entre correos mientras espera que le atiendan.
El recordatorio de aniversario lleva esa filosofía al terreno personal. En vez de ofrecer un código de reserva o información logística, aporta contexto sobre la relación con quien está al otro lado, precisamente en el momento en que ese dato puede cambiar el inicio de la conversación.
Este tipo de funciones refleja la dirección que Apple está dando al iPhone: menos pasos para llegar a información ya disponible y más sugerencias ligadas al contexto. Esa evolución también está conectada con Apple Intelligence y la nueva Siri, aunque algunas de sus capacidades y su disponibilidad pueden variar según el dispositivo y la región, como contamos al repasar el lanzamiento de iOS 27 y Siri AI en Europa.
Cómo añadir un aniversario y cuándo estará disponible
La configuración manual se realiza desde Contactos. Hay que abrir la ficha de la persona, pulsar «Editar» en la esquina y elegir «Añadir fecha»; dentro de las opciones propuestas, «Aniversario» aparece como la primera sugerencia para clasificarla correctamente.
Después de guardar el dato, iOS 27.2 puede utilizarlo cuando llegue el día señalado y se inicie una llamada a ese contacto. Conviene, por tanto, revisar que el año y la fecha sean correctos, especialmente si la información se ha importado desde otra cuenta o agenda.
Quienes dispongan de un dispositivo compatible con Apple Intelligence también pueden pedir a Siri AI que añada el aniversario a la tarjeta del contacto. Es una vía más rápida que recorrer los menús, aunque depende de la compatibilidad del equipo con las funciones de inteligencia artificial; Apple también ha detallado que algunas capacidades avanzadas de Siri AI tendrán límites de uso.
iOS 27.2 se encuentra actualmente en fase beta, por lo que la función todavía puede recibir ajustes antes de llegar al público general. Su lanzamiento estable se espera para octubre y, como sucede con cualquier versión de prueba, no conviene instalarla en el iPhone principal si se priorizan la estabilidad y la autonomía.