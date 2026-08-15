Análisis del Samsung Galaxy Z Fold8

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Samsung Galaxy Z Fold8.

Samsung ha ampliado este año su familia de plegables con dos propuestas Fold claramente diferenciadas. El Galaxy Z Fold8 Ultra (ver análisis) continúa la filosofía del Fold tradicional, con una gran pantalla enfocada a productividad, mientras que el Galaxy Z Fold8 que analizo aquí estrena un formato mucho más corto y ancho. Tras usarlo durante varias semanas, diría que este cambio de proporciones transforma bastante más la experiencia de lo que sugieren las cifras.

El Samsung Galaxy Z Fold8 cuenta con una pantalla exterior Dynamic AMOLED 2X de 5,5″, una pantalla interior Dynamic AMOLED 2X de 7,6″, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12/16 GB de RAM LPDDR5x, 256 GB/512 GB/1 TB de almacenamiento, cámaras traseras gran angular (50 MP, f/1.8) + ultra gran angular (50 MP, f/1.9, enfoque automático), cámaras frontales de 10 MP, altavoces estéreo, batería de 4.800 mAh con carga rápida por cable de 45 W y resistencia IP48.

El Samsung Galaxy Z Fold8 está a la venta en España por 1.999 € (256 GB/12 GB RAM), 2.199 € (512 GB/12 GB RAM) y 2.599 € (1 TB/16 GB RAM). Está disponible en Lavanda, Grafito y Blanco, además del acabado Pistacho exclusivo de Samsung.com.

He utilizado el Samsung Galaxy Z Fold8 durante varias semanas, alternando continuamente entre su peculiar pantalla exterior y el panel interior, haciendo fotografías, jugando, navegando, trabajando con varias aplicaciones y llevándolo conmigo durante jornadas completas. A continuación, os cuento mi experiencia y mi análisis en profundidad.

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Apartados del análisis

Diseño y construcción

El Samsung Galaxy Z Fold8 mantiene la idea básica de la familia Fold —combinar un smartphone y una pequeña tablet—, pero la ejecuta de una forma bastante diferente. Es más corto y mucho más ancho que un Fold tradicional, por lo que cerrado recuerda más a un dispositivo tipo pasaporte que a un móvil alargado.

Desde la primera generación de Galaxy Z Fold, Samsung ha ido reduciendo las dimensiones y peso de teléfono para que llevar un plegable en el bolsillo sea cada vez más parecido a la experiencia de llevar un smartphone convencional.

Con 201 gramos, el Samsung Galaxy Z Fold8 es el Fold más ligero que ha fabricado Samsung hasta la fecha. Su grosor es de 9,7 mm plegado y 4,5 mm desplegado. Lo que más he notado durante estas semanas no es solo la reducción de peso, sino cómo se reparte: cerrado resulta ancho pero compacto, y en el bolsillo ocupa menos altura que un smartphone convencional grande.

Frente al Galaxy Z Fold8 Ultra, el Fold8 estándar sacrifica parte de la superficie de pantalla y la cámara teleobjetivo, pero a cambio ofrece un formato más compacto y 13 gramos menos de peso.

Tras alternar entre ambos conceptos, el Fold8 me parece especialmente agradable para consumo de contenido y para quienes valoren llevar algo distinto sin cargar con un dispositivo tan alto.

Modelo Medidas plegado (mm) Medidas abierto (mm) Peso (gr.) Pantalla exterior (pulgadas) Pantalla interior (pulgadas) Google Pixel 10 Pro Fold 155,2 × 76,3 × 10,8 155 × 150 × 5,2 258 6,4 8,0 Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 158 × 73 × 8,9 158 × 143 × 4,1 215 6,5 8,0 Samsung Galaxy Z Fold8 123,9 × 81,9 × 9,7 123,9 × 161,4 × 4,5 201 5,5 7,6 HONOR Magic V6 157 × 74,5 × 8,8 157 × 146 × 4,0 219 6,5 8,0 Xiaomi MIX Fold 4 159 × 73 × 9,5 159 × 143 × 4,6 226 6,6 8,0 vivo X Fold5 160 × 73 × 9,2 160 × 142 × 4,3 217 6,5 8,0 OnePlus Open 153 × 73 × 11,7 153 x 143 x 5,8 239 6,3 7,8

En la mano, el equilibrio está muy conseguido. Abierto se siente rígido y estable, mientras que cerrado su menor altura facilita guardarlo y sacarlo del bolsillo. Los 201 gramos se notan muchísimo en sesiones largas de lectura, vídeo o navegación, aunque el ancho obliga a cambiar ligeramente la forma de sujetarlo frente a un smartphone convencional.

Una de las formas por las que Samsung ha conseguido reducir progresivamente el grosor es eliminando la capa digitalizadora de la pantalla, por lo que, como el modelo Ultra, no es compatible con el S Pen.

Dejando a un lado las dimensiones, el Samsung Galaxy Z Fold8 transmite una sensación claramente premium, con marco Armor Aluminum, cristal trasero mate y una construcción muy sólida. Se comercializa en Lavanda, Grafito y Blanco, además del acabado Pistacho exclusivo de Samsung.com.

La unidad que he probado tiene un acabado Lavanda. En mano, el acabado mate disimula bastante bien las huellas y la combinación con el marco metálico le da un aspecto elegante y refinado pese a lo poco convencional de sus proporciones.

En la parte trasera, el cambio respecto al Ultra es evidente: el Galaxy Z Fold8 utiliza un sistema de dos cámaras, por lo que el módulo resulta más sencillo. Aun así, sobresale de la superficie y hace que el teléfono apoyado sobre una mesa tenga cierto movimiento al tocar la pantalla.

En los laterales derecho e izquierdo del teléfono encontramos el botón de encendido (que integra un lector de huella) y el botón de volumen.

En los laterales superior e inferior del teléfono encontramos el puerto USB-C y un altavoz a un lado, y la bandeja para las tarjetas nano-SIM y un altavoz al otro lado.

La pantalla exterior es uno de los elementos que define por completo a este modelo. Su relación de aspecto cercana a 10:16 es mucho menos alargada que la de los Fold tradicionales y está claramente pensada para contenido vertical.

Ahora bien, este formato también tiene desventajas. Cuando aparece el teclado, ocupa más de la mitad de esta pantalla tan corta, dejando muy poco espacio para ver la conversación o documento. En WhatsApp, por ejemplo, la barra superior reduce aún más la zona disponible.

Por otro lado, algunas apps no se redibujan correctamente al pasar de la pantalla exterior a la interior y pueden quedarse con una interfaz incorrecta hasta reiniciar la app. Supongo que será cuestión de tiempo que Samsung optimice el software o los desarrolladores adapten sus apps a este formato.

Cuando abrimos el Samsung Galaxy Z Fold8, nos encontramos ante una pantalla interior de 7,6″ con una relación de aspecto 4:3. Es un formato muy cómodo para vídeo convencional, juegos, lectura de libros electrónicos y multitarea. No ofrece la enorme superficie del Ultra, pero me ha parecido una proporción muy equilibrada para consumir contenido sin que el dispositivo resulte demasiado grande.

Samsung abandonó el año pasado la disposición de cámara bajo la pantalla, por lo que la pantalla interior cuenta con el habitual recorte circular. Imagino que el cambio se debió a una intención de mejorar la calidad de imagen de los selfies, ya que las cámaras bajo pantalla son menos luminosas y nítidas.

La bisagra Armor FlexHinge se siente firme y permite mantener el teléfono abierto en múltiples ángulos. En mi unidad, el movimiento es fluido y el cierre transmite mucha seguridad. El pliegue central no ha desaparecido por completo, pero de frente no resulta perceptible.

Una de las novedades más importantes de esta generación es la incorporación de Flex Titanium, una nueva estructura de pantalla desarrollada por Samsung para mejorar algunos de los puntos débiles tradicionales de los móviles plegables. Su objetivo es ofrecer un panel más resistente, fino y estable cuando está desplegado, al tiempo que reduce la visibilidad y la sensación al tacto del pliegue central.

La tecnología combina una película ultrafina de aleación de titanio, situada bajo el panel OLED, con una placa de titanio que sirve de soporte para todo el módulo. La primera ofrece una rigidez mecánica muy superior a la de las capas de polímero convencionales, mientras que la segunda incorpora microperforaciones en la zona de plegado para poder flexionarse de forma controlada sin perder firmeza. Además, Samsung ha mejorado la unión entre las distintas capas para evitar pequeños espacios de aire y conseguir una superficie más homogénea.

Flex Titanium también llega acompañada de una nueva arquitectura de alta resolución y de materiales OLED más eficientes. Esto se traduce en imágenes más vivas, un menor consumo energético y una pantalla interior más agradable de utilizar.

La certificación sigue siendo IP48. Esto aporta una protección elevada frente al agua y frente a partículas sólidas superiores a 1 mm, pero no equivale a una protección completa contra el polvo. En este aspecto, smartphones plegables como el HONOR Magic V6 o el Google Pixel 10 Pro Fold ofrecen una mejor protección frente al polvo.

He utilizado el teléfono cerca de la piscina sin preocupación, aunque evitaría llevarlo a la playa o exponerlo deliberadamente a arena fina.

Pantallas

La pantalla interior del Samsung Galaxy Z Fold8 cuenta con un panel Dynamic LTPO AMOLED 2X de 7,6″, con relación de aspecto 4:3. Samsung especifica una resolución QXGA+ de 2.448 × 1.848 píxeles y una densidad aproximada de 404 ppp. En la práctica, el texto se ve muy nítido y no he echado de menos más resolución durante lectura, navegación o juegos.

Una pantalla de este tamaño y, sobre todo, con estas proporciones, resulta muy cómoda para navegar por Internet, leer, ver fotografías, reproducir vídeo y trabajar con dos apps. No sustituye a una tablet grande, pero sí ofrece una superficie útil muy superior a la de un móvil convencional sin ocupar tanta altura en el bolsillo.

La pantalla del Samsung Galaxy Z Fold8 soporta HDR10+, el formato que mejora el rango dinámico del estándar HDR10 y que está impulsado principalmente por la propia Samsung. No ofrece soporte para Dolby Vision, en caso de que sea algo que te importe.

El formato HDR10+ compite con Dolby Vision, que en la actualidad es el formato HDR con metadatos dinámicos más extendido, pero no es soportado por Samsung. HDR10+ está disponible en Amazon Prime Video, mientras que Dolby Vision es soportado por Netflix y otras.

Además, el panel admite mapeo tonal dinámico, que consiste en alterar el vídeo de forma dinámica para que se ajuste mejor a las capacidades de la pantalla. Esto permite mejorar la calidad visual tanto de material HDR como no HDR, por ejemplo, juegos.

La pantalla posee una elevada tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz. La frecuencia se ajusta automáticamente desde 1 hasta 120 Hz en función del contenido mostrado. De esta forma se consigue reducir el consumo de batería ya que ciertos contenidos estáticos no se verían beneficiados por una alta tasa de refresco.

Por ejemplo, cuando juegas a videojuegos que requieren cambios rápidos de imagen, la pantalla se puede llegar a refrescar a 120 Hz. Sin embargo, cuando ves un vídeo, la pantalla se puede refrescar a los 60 Hz habituales, y bajar a 30 Hz cuando se muestra un correo electrónico en pantalla.

La tasa de refresco se nota especialmente al hacer scroll vertical en el cajón de aplicaciones, el navegador o en tus feeds de redes sociales como X, Facebook o Instagram. El contenido se desplaza con más suavidad.

Centrándonos en la calidad de la pantalla, el panel ofrece una gama de colores que alcanza el 100% del espacio de color DCI-P3, que es el utilizado habitualmente en la industria del cine. Las pantallas de Samsung cuentan con la certificación Mobile Color Volume 100% de VDE Alemania, que significa que cubre este gamut a todos los niveles de brillo.

Desde hace ya un tiempo, Samsung ofrece únicamente dos modos de pantalla: Natural e Intenso. El modo Natural es el que refleja los colores de forma más natural tanto en el gamut estándar sRGB como en el más amplio gamut DCI P3, mientras que el modo Intenso está pensado para producir colores más vibrantes, aunque menos realistas, al expandir los colores hasta el gamut de color completo del panel.

La mayoría de los smartphones proporcionan uno o varios gamuts de color pero estos son fijos. Sin embargo, el Samsung ofrece gestión automática del color. Esto significa que cambia automáticamente al gamut de colores adecuado al mostrar un contenido de imagen que tenga un perfil ICC dentro del amplio espacio de color soportado por pantalla OLED, de modo que las imágenes se ven con los colores correctos. Esto funciona, por ejemplo, en apps como Google Fotos y Galería.

He utilizado el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro para comprobar la calidad de la pantalla del Samsung Galaxy Z Fold8.

El brillo máximo de la pantalla interior con el brillo automático desactivado es de unos 405 nits, pero al activar el modo de brillo automático se tiene acceso al modo de alto brillo (HBM). En este modo, he medido un brillo de 1.325 nits bajo una luz intensa como el sol, que es un valor alto, pero no tanto como otros smartphones de gama alta.

Samsung afirma que el Galaxy Z Fold8 tiene un brillo pico de 3.000 nits, pero no especifica bajo qué condiciones se ha medido ese brillo. Cabe esperar que sea con solo una pequeña parte de la pantalla iluminada, por lo que no es un valor representativo.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que los negros son realmente negros y el contraste es, teóricamente, infinito. Una ventaja de un color negro tan profundo es que, al ver una película, las franjas negras alrededor de la imagen se ven completamente negras. Además, los píxeles de color negro no consumen batería, por lo que el modo oscuro de Android tiene mucho sentido en pantallas OLED.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del Galaxy Z Fold8, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo. Ahora bien, como ya he comentado, el pliegue de la pantalla resulta bastante más visible cuando observas la pantalla desde un ángulo.

Samsung ha incorporado una funcionalidad llamada Protector de la Vista que ajusta los niveles de luz azul de forma automática, en función de la hora del día, para reducir las molestias en los ojos y ayudar a conciliar el sueño por la noche.

Ofrece dos modos de funcionamiento: adaptable y personalizado. El modo adaptable ajusta automáticamente los colores en función de la hora, con pequeñas variaciones durante el día y colores mucho más cálidos por la noche. En el modo personalizado, puedes elegir la temperatura de color que más te guste y el horario en el que se aplica (siempre, del anochecer al amanecer o tu propio horario).

En el exterior encontramos una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 5,5″, con resolución 1.248 × 1.972 pixeles (428 ppp) y refresco adaptable de 1 a 120 Hz. Su formato 10:16 es inusual en un smartphone y, después de unos días, me ha parecido especialmente cómodo para redes sociales y vídeo vertical.

La pantalla exterior del Samsung Galaxy Z Fold8 cuenta con la funcionalidad Always On Display (Pantalla Siempre Activa) que hace que el teléfono muestre la hora (con varios diseños de reloj disponibles) y la fecha cuando el teléfono está bloqueado, junto con iconos de notificaciones con colores e información de contacto (por ejemplo, tu número de teléfono o dirección de e-mail). El nivel de brillo de los elementos de la pantalla se ajusta en función de la luz ambiente.

Es posible configurar que la pantalla Always On Display esté activa en todo momento, de forma automática (en todo momento salvo que el teléfono detecte que estás durmiendo, o que esté boca abajo o en un lugar oscuro y no se ha movido durante 5 minutos), al pulsar la pantalla, en función de una programación horaria o para notificaciones nuevas.

Pantalla Siempre Activa

Al igual que la pantalla interior, la exterior ofrece una elevada tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz, lo que hace los desplazamientos y animaciones se vean más suaves.

El brillo máximo de la pantalla exterior con el brillo automático desactivado es de unos 391 nits, pero al activar el modo de brillo automático se tiene acceso al modo de alto brillo (HBM). En este modo, he medido un brillo de 1.290 nits bajo una luz intensa como el sol, que, de nuevo, es un valor alto, pero no tanto como otros smartphones de gama alta.

En esta comparativa reflejamos el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla.

Ninguno de los nuevos Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 o Galaxy Z Fold8 Ultra incorpora la función Privacy Display, que continúa siendo una característica exclusiva del Galaxy S26 Ultra, a pesar de que los nuevos plegables cuestan tanto o incluso más que el buque insignia convencional de Samsung.

La ausencia de Privacy Display puede resultar decepcionante también en el Galaxy Z Fold8. Aunque su pantalla interior es algo más pequeña que la del Ultra, sigue siendo suficientemente grande para trabajar con hojas de cálculo, correos, documentos, mensajes o aplicaciones bancarias, y las personas situadas a un lado pueden ver con facilidad lo que aparece en ella.

Aun así, hay una explicación bastante razonable. Incorporar la Pantalla de Privacidad a un panel flexible habría elevado todavía más el coste de fabricación y reparación de unos dispositivos que ya se encuentran entre los smartphones más caros y complejos del mercado.

Hardware y rendimiento

El Samsung Galaxy Z Fold8 incorpora el potente chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, un chip de gama alta desarrollado conjuntamente con Samsung que debutó con el Galaxy S26 Ultra.

ℹ️ Info: Así es el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Gen 5 for Galaxy



El Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy es un SoC de gama alta para smartphones que fue presentado a finales de 2025. Integra dos potentes núcleos Oryon Gen 3 Prime con una frecuencia de hasta 4,74 GHz y seis núcleos Oryon Gen 3 Performance más pequeños, capaces de alcanzar los 3,6 GHz. Frente a la variante estándar, la versión «for Galaxy» ofrece frecuencias de reloj ligeramente superiores tanto en la CPU como en la GPU, con un incremento de 100 MHz.

El módem 5G X85 integrado es compatible con redes 5G NR Sub-6 y mmWave, con velocidades máximas de descarga de hasta 12,5 Gbit/s y de subida de hasta 3,7 Gbit/s.

El controlador de memoria de cuatro canales y 16 bits —64 bits en total— es compatible con memoria LPDDR5X a 5.300 MHz y ofrece un ancho de banda máximo de 84,8 GB/s.

El rendimiento mononúcleo de los grandes núcleos Prime es sobresaliente y se sitúa al nivel del SoC Apple A19 Pro, entre los procesadores más potentes del mercado móvil. En cargas multinúcleo, los resultados son todavía mejores: el Snapdragon 8 Elite Gen 5 puede superar al A19 Pro en un 21 % y queda solo ligeramente por detrás de un Apple M4 de nueve núcleos.

El chip está fabricado por TSMC mediante su moderno proceso N3P de 3 nm.

El Samsung Galaxy Z Fold8 tiene 12 o 16 GB de memoria RAM LPDDR5x, una cantidad que debería ser suficiente para mantener un buen número de aplicaciones en memoria.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros smartphones.

En el benchmark AnTuTu v10, el rendimiento percibido es el esperado para un Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Ha conseguido 2.796.607 puntos.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el procesador, el Snapdragon ofrece un rendimiento de gama alta con 3.501 / 10.311 puntos en la prueba mono-/multi-núcleo

En el test de rendimiento general PCMark 3.0, la prueba se desarrolla de forma muy fluida con 20.626 puntos.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, el Galaxy Z Fold8 obtiene una puntuación de 6.351 puntos, que es bastante elevada.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing y ha arrojado una puntuación de 11.933 puntos, a la par que los mejores.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Genshin Impact, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile. Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

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Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 60 FPS en Asphalt 9 y Call of Duty, pero por debajo de 50 FPS en Genshin Impact con una estabilidad de FPS muy baja. Son valores mejorables, que no aprovechan la pantalla de alta tasa de refresco.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU Genshin Impact 46 62% 41-60 6% Asphalt 9 60 100% 55-60 4% Call of Duty 60 100% 53-60 3%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Genshin Impact: Calidad gráfica configurada a «alta»

Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Call of Duty Mobile: Cuadros por segundo a velocidad «ultra»

En general, el Samsung Galaxy Z Fold8 ofrece una buena sensación de rendimiento. En mi uso diario, la interfaz, la multitarea y los juegos se mueven con enorme fluidez. En el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas. Las apps que uso habitualmente se mueven con fluidez y he podido, incluso, salir de un juego, ir a otro y volver al primero sin perder el progreso.

Aun compartiendo chip con el Ultra, su chasis y su geometría interna son diferentes, por lo que los es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

Samsung utiliza una estructura de refrigeración adaptada al nuevo formato. En sesiones largas de juego y tareas exigentes he notado que la zona próxima al procesador se calienta, aunque sin llegar a resultar incómoda en un uso normal. La refrigeración es especialmente relevante en un plegable tan fino, donde hay menos volumen interno para repartir el calor.

Para comprobar el rendimiento sostenido, he realizado dos pruebas de carga sostenida: una centrada en la CPU y otra en la GPU.

En la prueba CPU Throttling, que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable, ya que el rendimiento ha caído un 49% en dicho período.

En la prueba 3DMark Wild Life Stress Test, que mide la reducción en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado de estabilidad de 67%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora tras un largo período de tiempo de uso. En todo caso, dada la gran potencia gráfica, probablemente no notes esta caída.

En cuanto a conectividad, el Samsung Galaxy Z Fold8 no solamente soporta WiFi 6 y WiFi 6E, sino que también es compatible con el más avanzado WiFi 7. Aunque la mejora del rendimiento o la velocidad no es el objetivo principal de Wi-Fi 7, sí lo consigue gracias a la decisión de admitir canales más amplios.

Los canales de 320 MHz de Wi-Fi 7 ofrecen una ventaja de velocidad significativa con respecto a Wi-Fi 6 y sus siete canales de 160 MHz. Aunque no todos los dispositivos soportarán estos canales más amplios, son una mejora bienvenida para las aplicaciones que requieren mucho ancho de banda.

Wi-Fi 7 también aumentará el número de flujos espaciales a 16. Cuando se combina con el soporte de canales más amplios, se estima que el nuevo estándar debería ofrecer una velocidad de datos máxima teórica de 46 Gbps. Esto supone un aumento de más de 5 veces respecto a los 9 Gbps de Wi-Fi 6.

La mayor capacidad de Wi-Fi 7, su menor latencia y la mejora de las capacidades de gestión de las interferencias la hacen ideal para nuevas tecnologías como la RA/RV y los juegos en streaming, gracias a la reducción de la latencia y la mejora en la estabilidad de la conexión.

En mis pruebas de velocidad de red, el Samsung Galaxy Z Fold8 ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad excelente de 830 Mbps y 764 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest.

En cuanto a conectividad celular, el Samsung Galaxy Z Fold8 es compatible con redes 5G y durante el uso diario la conexión me ha resultado estable. He medido velocidades de alrededor de 335 Mbps de bajada y 30 Mbps de subida con conexión 5G con Orange.

Samsung ha incorporado la tecnología Ultra-Wideband (UWB) que permite posicionar con precisión en el espacio objetos y dispositivos que también utilicen esta tecnología y abre un gran abanico de posibilidades.

Samsung introdujo hace unos años sus etiquetas de rastreo de objetos SmartTag y, más recientemente, ha presentado la SmartTag 2 (ver análisis), que permite localizar objetos mediante Bluetooth y, para una mayor precisión espacial, también con UWB. Estas etiquetas permiten localizar objetos (llaves, maletas, mochilas, bicicletas) e incluso mascotas con gran precisión a través de la app SmartThings, haciendo uso de la la Realidad Aumentada.

El Galaxy Z Fold8 incorpora conectividad vía satélite para situaciones de emergencia, una función especialmente útil cuando el teléfono se encuentra fuera de la cobertura móvil y tampoco dispone de acceso a una red Wi-Fi.

Su disponibilidad depende tanto del país como del operador, por lo que no todos los usuarios podrán utilizarla desde el primer momento. En las regiones compatibles, el sistema permite contactar con los servicios de emergencia incluso desde zonas remotas donde una llamada convencional no puede completarse.

Para utilizar esta función, basta con intentar llamar al número de emergencias correspondiente. Si el dispositivo detecta que no existe cobertura móvil ni Wi-Fi, muestra la opción «Mensaje de emergencia vía satélite» o un icono verde con forma de satélite. A partir de ahí, el teléfono te guía para orientar correctamente el dispositivo, establecer la conexión y enviar información relevante a los servicios de rescate.

Biometría

Samsung no ha incorporado un lector de huella bajo ninguna de las dos pantallas del Galaxy Z Fold8, sino que el lector de huella está situado en un lateral, integrado en el botón de encendido

El reconocimiento funciona de manera rápida y fiable, y su posición en un lateral resulta bastante cómoda, ya que queda a una buena altura del dedo pulgar o índice. No obstante, preferiría encontrarlo bajo la pantalla, ya que es una posición más natural.

Por defecto, el reconocimiento de huella se produce cuando aprietas el botón de encendido, pero es posible activar una opción para que el teléfono se desbloquee automáticamente nada más colocar el dedo sobre el lector.

Sin embargo, por el lugar elegido por Samsung para colocar el lector de huella, es fácil que lo toques accidentalmente al llevar el teléfono en la mano. Al cabo de 5 intentos fallidos el teléfono se bloquea y pide el PIN, por lo que es posible que prefieras desactivar el desbloqueo automático.

Lector de huella dactilar integrado en el botón de encendido



Samsung también ha añadido un sistema de reconocimiento facial que utiliza la cámara situada en el exterior o el interior para captar una imagen 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento 3D. En cualquier caso, en mis pruebas no he sido capaz de engañar al sistema con una fotografía de mi rostro ni siquiera en el modo de reconocimiento más rápido que reduce la seguridad.

Samsung permite tener activos a la vez el reconocimiento de huella y el de rostro, por lo que podemos utilizar en cada momento el que más nos convenga.

En mi caso, he optado por utilizar el desbloqueo por huella cuando el teléfono está plegado porque el dedo queda en el lugar adecuado al sujetar el teléfono en la mano. Sin embargo, he recurrido al reconocimiento facial al abrir el Galaxy Z Fold8 ya que nada más abrirlo se inicia el reconocimiento.

Batería

El Samsung Galaxy Z Fold8 cuenta con dos celdas repartidas entre ambas mitades, con una capacidad combinada de 4.800 mAh.

Es una capacidad mayor incluso que los 4.400 mAh del Galaxy Z Fold7, pese a que este modelo adopta unas proporciones totalmente distintas. En mi experiencia, el tamaño algo menor de la pantalla interior ayuda a contener el consumo, aunque la autonomía real depende mucho de cuánto tiempo utilicemos abierto el dispositivo.

Frente a algunos plegables chinos, los 4.800 mAh siguen siendo una cifra conservadora. Aun así, Samsung ha conseguido integrar esta batería en un cuerpo de solo 201 gramos, por lo que el compromiso entre peso, tamaño y autonomía me parece razonable.

Batería Pantalla exterior Pantalla interior HONOR Magic V6 6.660 mAh 6,5″ 8,0″ vivo X Fold5 6.000 mAh 6,5″ 8,0″ Xiaomi MIX Fold 4 5.100 mAh 6,6″ 8,0″ Google Pixel 10 Pro Fold 5.015 mAh 6,4″ 8,0″ Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 5.000 mAh 6,5″ 8,0″ Samsung Galaxy Z Fold8 4.800 mAh 5,5″ 7,6″ OnePlus Open 4.805 mAh 6,3″ 7,8″

Samsung ha ganado capacidad de batería, pero aparentemente ha sacrificado parte de la longevidad certificada. La diferencia será especialmente importante para los usuarios que cargan el móvil a diario y esperan utilizarlo durante cinco, seis o incluso siete años.

Los nuevos plegables de Samsung están certificados para soportar un mínimo de 1.200 ciclos completos de carga antes de que la batería baje del 80 % de su capacidad original. La cifra no es mala, pero supone una reducción considerable respecto a los 2.000 ciclos anunciados para los Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Fold7.

El cambio coincide con la adopción de baterías con ánodo de silicio-carbono, una tecnología que permite almacenar más energía sin aumentar tanto el tamaño físico de la batería. Su principal desafío es que el silicio se expande durante las cargas y descargas, lo que puede acelerar el desgaste si no se controla adecuadamente.

Para comprobar la autonomía, he combinado mediciones sintéticas con el test PCMark con mi uso real: correo, mensajería, navegación, fotografía, reproducción de vídeo, mapas y sesiones de multitarea en la pantalla interior.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. No todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se leen a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work 3.0 pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes, ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

He ejecutado la prueba en ambas pantallas y, para cada una de ellas, he configurado la tasa de refresco en 60 y 120 Hz.

Autonomía Tasa a 60 Hz

Tasa a 120 Hz Pantalla exterior

16h 40m 15h 10m Pantalla interior

12h 44m 11h 34m

En mi experiencia, el Galaxy Z Fold8 puede completar una jornada normal con un uso mixto, alternando mensajería, redes sociales, cámara, mapas y bastante tiempo de pantalla interior. No alcanza la despreocupación de los mejores móviles convencionales de gran batería, pero no considero la autonomía uno de sus principales puntos débiles.

Si quieres extender la autonomía de tu dispositivo, te alegrará saber que Samsung incorpora un modo de ahorro energía, que permite limitar la velocidad de la CPU al 70%, reducir el brillo en un 10%, establecer la tasa de refresco en estándar, activar le modo oscuro, desactivar la pantalla Always On Display y/o establecer el tiempo de espera de pantalla en 30 segundos.

Además, existe una opción de ahorro de energía máximo que permite limitar las apps y la pantalla de Inicio. Lo que hace este modo es que se limita el número de aplicaciones que podemos utilizar, limita todas las actividades en segundo plano, desactiva los contenidos Edge y activa el modo oscuro.

Samsung también incluye una opción llamada batería adaptable, que limita el uso de la batería por parte de las aplicaciones que no usas normalmente.

Samsung ha incorporado una opción que permite poner en modo inactivo apps que llevan un tiempo sin usarse. Estas aplicaciones no se ejecutan en segundo plano, por lo que es posible que no reciban actualizaciones ni envíen notificaciones. Podemos elegir manualmente aquellas apps que no queden nunca inactivas, así como aquellas que deben estar siempre en modo inactivo.

El Galaxy Z Fold8 admite carga por cable de 45 W. No es la cifra más alta del mercado, pero permite recuperar una cantidad importante de batería en una conexión breve. Para alcanzar la máxima velocidad es necesario utilizar un cargador USB-PD compatible con PPS y un cable adecuado.

En mis pruebas con un cargador USB-PD PPS de 45 W, el proceso completo tarda 1 hora y 17 minutos. A los 26 minutos, la batería alcanza un 50%. La velocidad rápida de carga se nota sobre todo en la primera mitad de la carga y hace mucho más útil una conexión breve antes de salir de casa.

Proceso de carga del Samsung Galaxy Z Fold8

El Samsung Galaxy Z Fold8 soporta carga inalámbrica hasta 20 W si utilizas el accesorio Fast Wireless Charger (🛒 45€) de Samsung. Es posible desactivar las cargas «rápidas» por cable e inalámbrica, en caso de que quieras preservar la vida de tu batería.

Samsung ha incluido la funcionalidad Wireless PowerShare que permite utilizar el Galaxy Z Fold8 como una base de carga inalámbrica para cargar a otros smartphones, auriculares u otros dispositivos que admitan este tipo de carga. El inconveniente de esta carga es que es bastante lenta (4.5W) y a veces se interrumpe porque se desalinean los teléfonos.

Software

Samsung ofrece siete generaciones de actualizaciones de sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad. Este es el mismo plazo que ofrecen Google y HONOR, y queda por delante del resto de fabricantes de smartphones Android.

El dispositivo llega con One UI 9 sobre Android 17. Samsung mantiene su compromiso de siete generaciones de Android y siete años de actualizaciones de seguridad. Tras varias semanas de uso, la interfaz me ha parecido estable, rápida y especialmente bien adaptada al formato plegable.

La inteligencia artificial tiene todavía más peso, pero lo que más he valorado no son las demostraciones llamativas, sino las funciones que ahorran pasos: Now Nudge propone acciones contextuales, Gemini Intelligence puede encadenar tareas entre aplicaciones compatibles y Gemini Notebook reúne documentos, imágenes, notas y grabaciones en un espacio de trabajo persistente.

La integración de Gemini, la IA de Google, aumenta gracias a la función de screensharing, permite preguntar sobre el contenido en pantalla o lo que capta la cámara y recibir respuestas inmediatas.

Gemini Live

La búsqueda por gestos Rodear para Buscar ahora está integrada con un modo IA que facilita consultas más complejas y ofrece un botón para profundizar en la información. En el ámbito gaming, permite rodear objetos dentro del juego —como puzles o monstruos finales— y recibir consejos sin salir de la partida.

Rodear para Buscar

One UI 9 funciona como un “agente multimodal” combinando herramientas inteligentes con una multitarea pensada para pantallas grandes. Incluye la nueva vista AI Results View, que integra los resultados de la IA en pantalla dividida o ventana flotante, y un sistema mejorado de Drag & Drop para mover contenido generado por IA entre aplicaciones de forma rápida.

One UI 9 mantiene la Now Bar. Es un elemento dinámico que cambia en función de lo que estés haciendo. Muestra controles de reproducción cuando se está reproduciendo música, la duración y otras opciones durante una llamada de teléfono, información de entrenamientos iniciados en Samsung Health y más.

Now Bar tiene forma de píldora en la barra de estado y se expande al pulsar sobre él. También se muestra en la parte inferior de la pantalla en la pantalla de bloqueo.

Now Bar en funcionamiento

One UI 9 incorpora muchas funciones de Galaxy AI, que aprovechan el poder de la inteligencia artificial para facilitar la vida a los usuarios. Algunas de estas funcionalidades se ejecutan en el teléfono, mientras que otras requieren servicios en la nube, que son proporcionados por Google.

En Ajustes > Galaxy AI, puedes elegir una opción que obliga a procesar datos solo en el dispositivo, si no quieres que tus datos salgan del teléfono. Ahora bien, Samsung avisa de que el procesamiento de los datos en Internet proporciona los mejores resultados y es necesario para algunas funciones de inteligencia avanzada.

Samsung aclaró hace tiempo los rumores que apuntaban a que empezaría a cobrar por las funciones de Galaxy AI lanzadas junto a la serie Galaxy S25, confirmando que las características incluidas por defecto en los dispositivos seguirán siendo gratuitas de forma indefinida.

A continuación, vamos a revisar las funciones de Galaxy AI que incorpora el Samsung Galaxy Z Fold8.

Samsung ha incluido algunas funciones de Asistente de Chat que utilizan Galaxy AI para traducir los mensajes en ciertas apps de chat y mensajería (como WhatsApp, Instagram, Google Chat, Samsung Messages, Google Messages y otros), redactar textos a partir de un fragmento o solicitud que hayas escrito, cambiar el tono del texto y ofrecer sugerencias de ortografía y gramática.

Es necesario utilizar el teclado de Samsung para disfrutar de esta funcionalidad, ya que con el teclado de Google no está disponible.

Además, ahora sugiere texto a partir de palabras clave sencillas para aplicaciones de correo electrónico y redes sociales compatibles.

Para las redes sociales en particular, Redactor crea textos que reflejan el tono utilizado analizando los siete mensajes anteriores.

Asistente de escritura

Asistente de navegación es capaz de resumir (de manera estándar o detallada), traducir el texto de páginas web, escuchar resúmenes de páginas web leídos en voz alta y lo más destacado de artículos y publicaciones en determinados sitios.

Asistente de navegación

Una de las funciones de Galaxy AI es la de crear imágenes a partir de palabras clave con la app Estudio Creativo. Es posible seleccionar entre diversas plantillas para sticker, invitación, tarjeta, tarjeta y foto de perfil y fondo de pantalla. También se puede elegir entre diversos estilos como grabado a trozos, dibujo infantil, dibujo con rotuladores, modernismo, webtoon,ilustración suave, insta toon, acuarela, ilustración, arte pop, esbozo, animación 3D y pintura al óleo.

Estudio Creativo

La app Grabadora de voz permite grabar mensajes de voz o conversaciones. Gracias al uso de Galaxy AI, es posible transcribir el mensaje de voz identificando el idioma y, si se trata de una conversación entre varias personas, se muestra por separado lo que dice cada hablante.

Esta funcionalidad de transcripción puede ser muy útil si, por ejemplo, grabas una entrevista o una clase en la universidad, ya que facilita mucho la búsqueda de información a posteriori. Además, una vez transcrita, es posible solicitar que se genere un resumen de la grabación y un conjunto de palabras clave.

Now Brief ofrece un resumen personalizado con contenidos que cambian a lo largo del día. Es posible personalizar las categorías de contenidos que quieres ver en esta sección: salud y bienestar, viajar, eventos y tareas, rutina, salud digital, comunicación, momentos, historias de galería, actualizaciones de tráfico, hogar inteligente, música y podcast y/o YouTube Shorts.

Esta información aparece en forma de cápsula pulsable en la pantalla de bloqueo, siendo también posible colocar un widget en el escritorio.

Now Brief

Otra función potenciada por Galaxy AI es Intérprete, que permite mantener una conversación en vivo con otra persona en dos idiomas diferentes.

Esta función aprovecha la doble pantalla del Samsung Galaxy Z Fold8, de manera que, en el modo Conversación, una persona puede estar viendo la pantalla interna a la vez que la otra ve la pantalla externa. Cada uno ve la traducción de lo que dice la otra persona. También ofrece un modo Escucha, que va traduciendo lo que estamos escuchando.

Samsung ha incluido una funcionalidad que ofrece traducciones en tiempo real durante llamadas en diversos idiomas. Basta con que pulses el Asistente de llamadas y luego selecciones Traducción simultánea en la pantalla de la llamada en cualquier momento para comenzar a traducir.

Todas estas funciones de Galaxy AI son un añadido interesante, aunque su utilidad depende mucho de tu forma de vida.

Por ejemplo, si acostumbras a viajar o hablar con personas en otros idiomas, encontrarás el uso de Intérprete en modo Conversación o Escucha o el Asistente de chat . O si sueles grabar entrevistas o clases, la función de Grabadora puede resultar muy útil. Sin embargo, otras funciones de Galaxy AI — como el resumen de páginas web o el cambio de tono de una frase en un chat — no pasan de ser algo anecdótico que, al menos en mi caso, no utilizo en mi día a día.

El Samsung Galaxy Z Fold8 cuenta con la funcionalidad DeX, que permite conectar el teléfono a un monitor, teclado y ratón para utilizarlo como si fuera un ordenador. Para realizar la conexión puedes recurrir a un adaptador de USB-C a HDMI para unir el smartphone a un televisor / monitor, o puedes conectarte al televisor de forma inalámbrica si cuentas con un televisor Samsung reciente.

Lo que ya no está presente es DeX para Windows, que ha sido descontinuado desde One UI 7. En un comunicado oficial, Samsung explicó que, en su lugar, recomiendan a los usuarios utilizar la función «Link to Windows», que ofrece funcionalidades similares y permite la conexión entre el móvil y el PC.

El Samsung Galaxy Z Fold8 posee una barra de tareas similar a la de un PC. En cierta forma, es similar al panel Edge que llevamos viendo en los teléfonos Samsung desde hace tiempo, pero con la diferencia de que está siempre visible cuando estamos usando una app, por lo que facilita la multitarea.

Ofrece Multi Active Window que permite utilizar varias aplicaciones a la vez en su gran pantalla desplegada. Por ejemplo, podemos tener tres apps abiertas, dos a un lado, una a un lado y una ventana flotante.

Multitarea

Multimedia

El Samsung Galaxy Z Fold8 cuenta con dos altavoces que ofrecen sonido estéreo. Estos altavoces están situados en la zona superior e inferior del lado izquierdo, por lo que si quieres lograr la máxima separación estéreo lo mejor es sujetar el teléfono de manera que los altavoces queden a izquierda y derecha.

El sonido de los altavoces del Galaxy Z Fold8 resulta agradable, con una buena reproducción de tonos medios y agudos. Al máximo volumen, el sonido se escucha sin distorsión, pero no tan potente como otros teléfonos. Esto probablemente se deba a que las cavidades internas de los altavoces son más pequeñas por la delgadez del dispositivo.

El Samsung Galaxy Z Fold8 es compatible con sonido surround Dolby Atmos (incluye Dolby Digital y Dolby Digital Plus), que puedes disfrutar tanto con auriculares como con los altavoces del propio teléfono para una experiencia de sonido más inmersiva y tridimensional. Además, el smartphone es compatible con audio UHQ de 32 bits, y soporta PCM hasta 32 bits.

Además, cuenta con la funcionalidad Bluetooth Dual Audio que permite reproducir música en dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, lo cual puede ser útil si tenemos más de un altavoz o de unos auriculares Bluetooth. Ahora bien, los altavoces no suenan necesariamente en perfecta sincronía, por lo que está más pensado para situaciones en las que los altavoces están separados — por ejemplo, uno en cada habitación — o se usan auriculares.

Samsung ha incorporado algunas funciones interesantes de sonido como Adapt Sound para calibrar el sonido emitido a través de los auriculares a la respuesta frecuencial de nuestro oído. Samsung incorpora un ecualizador y una función llamada Optimizador UHQ que mejora la resolución del sonido de la música y vídeos.

La aplicación Galería se utiliza para visualizar las fotos y vídeos almacenados en el teléfono, así como para editar las imágenes mediante diversas funcionalidades integradas. Samsung incluye una opción Super HDR que ajusta automáticamente la pantalla para mostrar toda la gama de colores y contrastes en las fotos sacadas con dispositivos Galaxy.

Samsung incluye funciones de edición de imagen mediante el uso de Galaxy AI, que vamos a repasar a continuación.

Una de ellas permite mover, eliminar o cambiar el tamaño de las personas y los objetos que aparecen en las imágenes y generar nuevos píxeles para rellenar las partes que falten.

El resultado depende mucho del tipo de fondo de la imagen. Si es un patrón regular — como vegetación, agua, terreno, arena, asfalto, etc. — el resultado es bueno, pero si el fondo es irregular — como un edificio, un cartel o un mueble — es más complicado que la IA generativa pueda recrearlo de forma realista.

A continuación, podemos ver un ejemplo bastante impresionante de eliminación de personas en la escena.

Borrador con IA

Gracias a Galaxy AI, es posible girar una imagen para enderezarla sin reducir el campo visual, ya que se generan las partes de la imagen que faltan. A continuación, podemos ver un ejemplo de cómo se ha girado una imagen añadiendo elementos que no estaban.

Aunque es una funcionalidad que puede sacarnos de un apuro, en general se nota bastante las zonas que han sido «inventadas» por la IA.

Girar imagen con IA

Un inconveniente de las funciones de IA generativas del Samsung Galaxy Z Fold8 es que las imágenes resultantes muestran la marca de agua de «Contenido generado por IA» en la esquina inferior izquierda.

Aunque su objetivo es legítimo — disuadir a los usuarios de difundir en Internet imágenes alteradas por la IA o puramente falsas — resultan molestas para quienes simplemente queremos mejorar una imagen sin difundir ningún bulo.

Marca de agua en una imagen

La reproducción de vídeos es buena gracias a su gran pantalla, pero su ratio de pantalla bastante cuadrado hace que se vean bandas negras bastante gruesas por encima y por debajo de la imagen.

Por supuesto, los vídeos de servicios de streaming como Netflix, HBO y Amazon Prime Video se reproducen sin ningún problema. El dispositivo cuenta con la certificación Widevine L1, por lo que podemos reproducir vídeos HD de servicios protegidos por DRM como Netflix sin problemas incluso en calidad HDR.

Cámaras

En el apartado fotográfico, el Galaxy Z Fold8 adopta una configuración más sencilla que el Ultra. En total encontramos cuatro cámaras: dos cámaras traseras, una frontal exterior y otra frontal interior.

Estas son las cámaras principales del teléfono:

Cámara gran angular de 50 MP (1/1.56″, 1.0µm) con lente de apertura f/1.8 y enfoque automático Dual Pixel PDAF.

de 50 MP (1/1.56″, 1.0µm) con lente de apertura f/1.8 y enfoque automático Dual Pixel PDAF. Cámara ultra gran angular (120º) de 50 MP (1/2.51″, 0.7µm) con lente de apertura f/1.9 y enfoque automático multidireccional PDAF, que también permite fotografía macro.

de 50 MP (1/2.51″, 0.7µm) con lente de apertura f/1.9 y enfoque automático multidireccional PDAF, que también permite fotografía macro. Cámara frontal exterior (24 mm) de 10 MP (1/3.52″, 1.12µm) con apertura f/2.2.

de 10 MP (1/3.52″, 1.12µm) con apertura f/2.2. Cámara frontal interior (18 mm) de 10 MP (1/3.52″, 1.12µm) con apertura f/2.2.

Cuando tomas fotografías con el teléfono desplegado, es posible activar una vista previa en vivo en la pantalla exterior para la persona a la que fotografías. También es posible usar la app Cámara en la pantalla exterior para sacarte selfies con alguna de las tres cámaras traseras.

La app de Cámara no se limita a hacer fotografías, sino que sugiere modificar el encuadre en ciertas capturas. No obstante, si eres un fotógrafo con cierta experiencia, probablemente querrás desactivar estos consejos ya que pueden resultar algo molestos. En otras ocasiones, la app de Cámara sugiere que utilices una cámara en particular. Esto ocurre, por ejemplo, al fotografiar paisajes, ya que suele aparecer un mensaje que anima a utilizar la cámara ultra gran angular.

Otro aspecto interesante de la app es que es capaz de detectar fallos a la hora de tomar fotografías como que la lente esté sucia o haya sido tapada con el dedo, que la persona fotografiada haya cerrado los ojos o que la foto haya salido movida.

Gracias a Super HDR, la app de Cámara permite previsualizar exactamente cómo se tomará la foto antes de pulsar el disparador. Además funciona tanto con la cámara nativa del teléfono o desde una app como Instagram.

La app de Cámara muestra tres modos principales de disparo — Retrato, Foto y Vídeo — pero ofrece modos adicionales: Expert RAW, Pro, Vídeo profesional, Noche, Comida, Panorámica, Cámara lenta, Cámara rápida y Vídeo retrato.



A continuación, vamos a revisar la calidad de las dos cámaras traseras y de las cámaras frontales.

Cámara trasera principal gran angular

El Galaxy Z Fold8 utiliza una cámara principal de 50 MP, una decisión que lo diferencia claramente del sensor de 200 MP del modelo Ultra.

El enfoque automático es rápido y, en escenas con personas, el teléfono reacciona bien a cambios de distancia. No he tenido la sensación de estar utilizando una cámara «secundaria» por tratarse del Fold8 estándar, aunque sí se pierde el margen de recorte que proporciona el sensor de 200 MP del Ultra.

Por defecto, las fotografías se guardan a una resolución inferior mediante agrupación de píxeles para mejorar luminosidad y ruido. También es posible aprovechar la resolución completa de 50 MP cuando interesa priorizar detalle.

La resolución de 50 MP resulta especialmente útil con buena luz para conservar más detalle o recortar después, aunque para fotografía cotidiana he preferido el modo automático por su mayor rapidez y menor tamaño de archivo.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal gran angular por el día a la resolución estándar de 12 MP.

En general, la cámara hace un excelente trabajo a la hora de preservar los detalles, reflejar colores reales y ofrecer una exposición adecuada incluso en situaciones difíciles, con fuertes contraluces.























Fotografías tomadas con la cámara principal (gran angular) por el día

En condiciones de luz escasa, el teléfono ofrece imágenes bastante limpias de ruido y colores vivos. Algunas de las capturas se ven demasiado iluminadas, casi como si fuera de día, ya que el modo Noche automático es, a veces, demasiado intenso.













Fotografías tomadas con la cámara principal (gran angular) por la noche

Cámara trasera ultra gran angular

La cámara ultra gran angular da un salto importante frente a generaciones anteriores al utilizar un sensor de 50 megapíxeles con apertura f/1.9 y enfoque automático. Es, de hecho, una de las cámaras más interesantes de este Fold8 porque sirve tanto para paisajes como para tomas macro.

En mis pruebas, la mejora de detalle frente a ultra gran angulares de menor resolución se aprecia especialmente con buena luz. El enfoque automático también permite acercarse mucho a objetos pequeños y utilizar esta cámara como macro sin tener que activar manualmente un modo específico.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con esta cámara durante el día, que, en general, ofrecen una buena calidad de imagen con capturas nítidas y un colorido vivo.

















Fotografías tomadas con la lente ultra gran angular por el día

Esta cámara no posee estabilización óptica y su apertura es algo limitada, por lo que no está indicada para tomar fotografías en situaciones de poca luz. El ruido hace acto de presencia y se pierden detalles por la noche, como se puede apreciar en estas imágenes.















Fotografías tomadas con la lente ultra gran angular por la noche



La cámara ultra gran angular permite tomar fotografías en modo Macro con solo acercar la cámara al objeto que queremos capturar, sin necesidad de cambiar manualmente a un modo especial.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos, que muestran una buena calidad de imagen.













Fotografías Macro tomadas con la lente ultra gran angular

Zoom digital y ausencia de teleobjetivo

La principal concesión fotográfica frente al Galaxy Z Fold8 Ultra es clara: el Galaxy Z Fold8 no incorpora una cámara teleobjetivo dedicada. Cualquier aumento por encima de la focal principal depende del recorte del sensor de 50 MP y del procesamiento digital.

En el uso diario, el zoom digital puede resultar suficiente para acercamientos moderados con buena luz, pero al ampliar más la pérdida de detalle se hace evidente. Para mí, esta es una de las diferencias más importantes frente al Ultra y uno de los puntos que más conviene valorar antes de elegir entre ambos modelos.

A continuación, vemos un ejemplo tomado con el zoom digital 3x del Galaxy Z Fold8 y el zoom óptico 3x del Galaxy Z Fold8 Ultra. Al ampliar la imagen captada por el Fold8 Ultra el detalle es claramente superior, como era de esperar.

Comparativa zoom 3x entre Galaxy Fold8 y Galaxy Fold8 Ultra

Grabación de vídeo

A la hora de grabar vídeo, el Samsung Galaxy Z Fold8 ofrece un modo Super Estabilización que está disponible en resolución hasta QHD (1440p) a 30 o 60 fps . Este modo produce una imagen muy estable a costa de utilizar la cámara ultra gran angular, que ofrece una calidad inferior a la cámara principal.

Si te sientes creativo, la funcionalidad Grabación Dual del Samsung Galaxy Z Fold8 permite grabar con dos cámaras cualesquiera a la vez. Dentro de los modos de grabación, encontramos el modo Vídeo Retrato que, como el propio nombre indica, aplica el efecto Retrato (desenfoque del fondo) a la imagen capturada en vídeo.

Por último, Samsung ha incorporado la funcionalidad de Borrador de Audio que permite eliminar sonidos no deseados en grabaciones de vídeo (voces, multitudes, viento, música, naturaleza y ruido de fondo).

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de vídeos grabados en resolución 8K@30fps, 4K@60fps y 4K@30fps por el día. En general, la calidad de la imagen y la estabilización son muy buenas.

Vídeos grabados durante el día

Gracias al procesado multi-frame ayudado por IA, Samsung consigue mejorar la nitidez y reducir el ruido de los vídeos grabados por la noche. Además, la estabilización de vídeo se ve ayudada por Adaptive VDIS, que analiza y subdivide los movimientos y reconoce las condiciones de iluminación.

Samsung incorpora FPS automático, que ajusta la tasa de fotogramas por segundo de la grabación de vídeo a las condiciones de luz existentes. Por defecto, está activado solo para vídeos de 30 fps, pero es posible utilizar esta función para vídeos de 30 y 60 fps, o desactivarlo para todos.

Aquí podemos ver algunos vídeos grabados por la noche, en condiciones de poca iluminación, a resoluciones 8K@30fps, 4K@60fps y 4K@30fps.

Vídeos grabados por la noche

Samsung incluye Galaxy Log, que añade a la vista previa de la cámara una opción para grabar en formato Log. El formato Log captura un rango dinámico más amplio, lo que permite una mayor flexibilidad para editar. Los vídeos grabados Log se ven planos en la Galería hasta que corriges su color.

Cámara frontal exterior

Como he comentado anteriormente, los selfies de mayor calidad se obtienen con la cámara trasera al utilizar la pantalla frontal como vista preliminar de la captura.

No obstante, en algunas ocasiones, por rapidez y comodidad, es posible que prefieras utilizar la cámara frontal exterior. Esta cámara ofrece dos modos de disparo: normal y gran angular. El segundo modo es útil si quieres hacer un selfie en el que aparezcan dos personas ya que el campo de visión es superior.

Aprovechando que el teléfono se puede doblar, es posible apoyarlo sobre la mesa en ángulo recto y alejarse para capturar una fotografía con temporizador donde no se vea tu brazo extendido.

Ofrece dos angulares para selfies individuales o de grupo:

A continuación, podemos ver algunos selfies captados con la cámara frontal exterior del Galaxy Z Fold8, que ofrecen una buena calidad de imagen sin sobreexponer en exceso el fondo incluso en situaciones de alto contraste.











Selfies tomados con la cámara frontal exterior del Samsung Galaxy Z Fold8

Cámara frontal interior

La cámara frontal interior del Samsung Galaxy Z Fold8 ya no está situada bajo la pantalla como en alguno de los modelos anteriores, sino que se trata de una cámara convencional, aunque con un mayor angular que la cámara frontal de la cubierta.

Ofrece dos angulares para selfies individuales o de grupo:

A continuación, podemos ver algunos selfies captados con la cámara frontal interior del Galaxy Z Fold8, que ofrecen una buena calidad de imagen, similar la cámara frontal exterior.







Selfies tomados con la cámara frontal interior del Samsung Galaxy Z Fold8

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado, la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Samsung ha incluido algunas funcionalidad de Galaxy AI especialmente pensadas para llamadas: Asistente para llamadas, Intérprete y Asistente de transcripción.

Asistente de llamadas ofrece traducciones en tiempo real durante las llamadas en multitud de idiomas, tanto si usas la app Teléfono como otras (por ejemplo, WhatsApp, Meet o Instagram). Basta con que pulses el Asistente de llamadas y luego selecciones Traducción simultánea en la pantalla de la llamada en cualquier momento para comenzar a traducir.

Nada más activar esta función, la otra parte, que puede tener cualquier teléfono, escucha un mensaje donde se le avisa de que esta llamada va a ser traducida. A continuación, cada vez que dices una frase, la escuchas traducida al otro idioma al cabo de unos segundos, y esto es lo que escucha tu interlocutor. Cuando la otra persona habla, ocurre lo mismo. El usuario del Galaxy Z Fold8 puede ver además toda la conversación trascrita en la pantalla, aunque, lamentablemente, no se guarda para futuras consultas.

Aunque no es la forma más ágil de mantener una conversación (los tiempos de espera rompen la dinámica), puede servir para salir de un apuro.

Asistente de transcripción es otra función de Galaxy AI que trascribe las grabaciones de voz y llamadas de texto y, a continuación, permite resumirlas y asignar etiquetas para poder revisarlas fácilmente. Además, identifica los diferentes hablantes.

Precio

El Samsung Galaxy Z Fold8 está disponible en Lavanda, Grafito y Blanco, además de Pistacho como color exclusivo online, con los siguientes precios:

12 GB RAM / 256 GB almacenamiento: 1.999€

12 GB RAM / 512 GB almacenamiento: 2.199€

16 GB RAM / 1 TB almacenamiento: 2.599€

Samsung Galaxy Z Fold8 PRECIO: 1.999€ 🎁 Ver 4 ofertas Amazon Fnac Mediamarkt Samsung

Los compradores recibirán seis meses de Google AI Pro con 5 TB de almacenamiento. Samsung valora la suscripción en 19,99 dólares mensuales, aproximadamente 17 euros.

Samsung Care+ ofrecerá cobertura frente a daños accidentales y, según el plan, robo o pérdida. Los clientes que contraten un plan mensual en Samsung.com podrán obtener los tres primeros meses sin coste.

Mi opinión

Después de haber utilizado el Samsung Galaxy Z Fold8 durante varias semanas, tengo claro que no estamos simplemente ante un Fold más pequeño. Su formato corto y ancho cambia la manera de utilizarlo: cerrado se siente casi como un dispositivo dedicado al contenido vertical y, al abrirlo, aparece una pantalla 4:3 que encaja especialmente bien con vídeo, lectura, juegos y multitarea.

Lo primero que me ha convencido es lo ligero que resulta. Con 201 gramos pesa menos que muchos móviles convencionales de gran formato y, aunque su formato llama la atención al principio, su menor altura hace que entre y salga del bolsillo con mucha facilidad. Después de unos días, las proporciones dejan de parecer extrañas y empiezan a tener bastante sentido.

La pantalla exterior de 5,5″ es probablemente el elemento más peculiar. No pretende comportarse como la pantalla alargada de un smartphone tradicional: su relación 10:16 favorece claramente redes sociales y vídeo vertical. Sin embargo, su pequeño tamaño condiciona el espacio visible cuando se abre el teclado, por ejemplo al utilizar WhatsApp.

Cuando lo despliego, el Galaxy Z Fold8 muestra su otra personalidad. La pantalla interior de 7,6″ y formato 4:3 me parece especialmente acertada para consumir contenido. Vídeos, ebooks, páginas web y juegos aprovechan muy bien la superficie, y la multitarea con dos aplicaciones sigue siendo una de las mejores razones para comprar un Fold.

Después de varias semanas, diría que la reducción del pliegue es una de esas mejoras que no parece espectacular en una ficha técnica, pero que sí aumenta la sensación de calidad. De frente apenas me distrae y al pasar el dedo por la zona central resulta menos intrusivo de lo que recuerdo en generaciones anteriores.

Samsung sigue siendo además una de las compañías que mejor aprovecha el formato plegable mediante software. La multitarea es excelente y durante mis pruebas he utilizado con frecuencia dos aplicaciones simultáneamente, e incluso una tercera cuando la situación lo requería. Poder arrastrar contenido entre ventanas o mantener varias aplicaciones visibles convierte al Fold en una herramienta que, en determinadas situaciones, puede sustituir perfectamente a una tablet pequeña.

Otro aspecto que me ha dejado buenas sensaciones es la calidad de construcción y de la bisagra. El dispositivo transmite solidez tanto abierto como cerrado y el mecanismo tiene un movimiento preciso, sin resultar excesivamente duro. Samsung lleva muchas generaciones perfeccionando este componente y se nota: ya no utilizo el teléfono con esa pequeña preocupación que acompañaba a los primeros plegables cada vez que había que abrirlos o cerrarlos.

En fotografía, el Galaxy Z Fold8 adopta una filosofía distinta al Ultra. Las dos cámaras traseras de 50 MP ofrecen una experiencia competente y bastante versátil, y la ultra gran angular con enfoque automático permite además fotografía macro.

Lo que más he echado de menos es un teleobjetivo dedicado. El recorte digital sirve para acercamientos modestos con buena luz, pero no sustituye a un zoom óptico cuando queremos fotografiar sujetos lejanos. En un teléfono que parte de 1.999 €, esta ausencia es probablemente la concesión técnica que más se nota frente al Fold8 Ultra.

El rendimiento no me ha dado motivos de queja. Todo se mueve con enorme fluidez, desde las tareas cotidianas hasta juegos exigentes o la ejecución simultánea de varias aplicaciones. El rendimiento sostenido podría ser mejor, pero no es algo que deba preocupar a la mayoría de los usuarios.

La autonomía sigue siendo uno de los retos de los plegables, pero la batería de 4.800 mAh ofrece una capacidad razonable pese al reducido peso del dispositivo. Con un uso mixto he podido completar una jornada normal, aunque las sesiones largas con la pantalla interior, cámara o GPS elevan el consumo con rapidez.

La carga por cable alcanza 45 W, una mejora bienvenida que permite recuperar batería con bastante rapidez durante la primera parte de la carga.

También me gusta cómo Samsung está incorporando la inteligencia artificial y las funciones específicas de Galaxy AI en un dispositivo que, por su formato, puede sacarles bastante partido. Las herramientas de traducción, resumen, edición de imágenes o asistencia resultan particularmente cómodas cuando se utilizan sobre la gran pantalla interior. Algunas funciones me parecen más útiles que otras, pero aquí la IA se siente algo más integrada en la experiencia que una simple colección de trucos para demostrar capacidades.

En conjunto, mi experiencia con el Galaxy Z Fold8 ha sido muy positiva. Es el Fold más diferente que Samsung ha lanzado en años y, precisamente por eso, tiene una personalidad propia. No intenta ser simplemente una versión barata del Ultra: prioriza ligereza, consumo de contenido y un formato compacto en altura.

No creo que sea un teléfono para todo el mundo. Su anchura plegado requiere un breve periodo de adaptación y quienes busquen productividad pura probablemente prefieran la pantalla de 8″ del Ultra. Sin embargo, para redes sociales, vídeo, lectura, juegos y multitarea, el formato 10:16 cerrado y 4:3 abierto me ha resultado mucho más lógico de lo que esperaba antes de probarlo.

La principal decisión de compra está en las concesiones frente al Ultra. El Fold8 es más ligero y más compacto en altura, pero pierde el teleobjetivo y reduce ligeramente la superficie de pantalla y la batería. A cambio cuesta menos y ofrece una experiencia diferente que, después de usarlo a fondo, me parece incluso más atractiva para determinados perfiles de usuario.

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Lo mejor:

Diseño extremadamente ligero y original , con solo 201 gramos y un formato corto y ancho que se diferencia claramente de cualquier otro Fold.

, con solo 201 gramos y un formato corto y ancho que se diferencia claramente de cualquier otro Fold. Pantalla interior de 7,6″ en formato 4:3 , excelente para vídeo, lectura, juegos y multitarea (pero no tanto para escribir por el espacio que ocupa el teclado).

, excelente para vídeo, lectura, juegos y multitarea (pero no tanto para escribir por el espacio que ocupa el teclado). Pantalla exterior de 5,5″ y formato 10:16 , especialmente cómoda para redes sociales y contenido vertical.

, especialmente cómoda para redes sociales y contenido vertical. Construcción premium y bisagra muy sólida , con Armor Aluminum, FlexHinge firme y la nueva estructura Flex Titanium, que mejora la resistencia y reduce la percepción del pliegue.

, con Armor Aluminum, FlexHinge firme y la nueva estructura Flex Titanium, que mejora la resistencia y reduce la percepción del pliegue. Rendimiento sobresaliente gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy y hasta 16 GB de RAM, con una experiencia muy fluida incluso al alternar entre juegos y varias aplicaciones.

gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy y hasta 16 GB de RAM, con una experiencia muy fluida incluso al alternar entre juegos y varias aplicaciones. Batería de 4.800 mAh y carga rápida a 45 W , con una autonomía suficiente para una jornada normal en uso mixto.

, con una autonomía suficiente para una jornada normal en uso mixto. One UI 9 aprovecha de maravilla el formato plegable , con una excelente multitarea, barra de tareas, Multi Active Window y numerosas funciones de Galaxy AI adaptadas a la gran pantalla.

, con una excelente multitarea, barra de tareas, Multi Active Window y numerosas funciones de Galaxy AI adaptadas a la gran pantalla. Doble cámara trasera de 50 MP, con una ultra gran angular con enfoque automático que también permite realizar fotografías macro.

Lo peor:

Sin compatibilidad con S Pen , una ausencia que limita parte del potencial de productividad de la pantalla plegable.

, una ausencia que limita parte del potencial de productividad de la pantalla plegable. Sin teleobjetivo dedicado: el zoom depende del recorte digital de la cámara principal, una concesión importante frente al Galaxy Z Fold8 Ultra.

el zoom depende del recorte digital de la cámara principal, una concesión importante frente al Galaxy Z Fold8 Ultra. Carga y protección todavía por detrás de algunos rivales : los 45 W por cable son una mejora, pero siguen siendo modestos frente a otros gama alta, mientras que la certificación IP48 no ofrece protección completa frente al polvo fino.

: los 45 W por cable son una mejora, pero siguen siendo modestos frente a otros gama alta, mientras que la certificación IP48 no ofrece protección completa frente al polvo fino. Precio elevado, partiendo de 1.999 € y alcanzando los 2.599 € en la configuración de 1 TB y 16 GB de RAM.

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